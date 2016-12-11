جولة فى منزل جذاب من 480 متر

فى جولة داخل منزل جذاب ملئ بالتفاصيل الأنيقة والمميزة، المنزل عائلى مساحته كبيرة ومميزة جداً، المنزل انشئ على أرض واسعة مساحتها 670 متر، بينما مساحة المبنى وصلت لـ 480 م. تلك المساحة الكبيرة للمنزل خلقت روحاً وحرية داخل المنزل بشكل جذاب ورائع جداً، وأعطت الفرصة للمصمم أن يخلق العديد من الأنماط والديكورات المختلفة داخل المنزل، ولكن الأمر الواضح فى تصميم المنزل أن النمط المعاصر كان هو النمط السائد فى التصميم بشكل واضح والتى ظهرت فى اختيار الأكسسورات والخطوط العريضة الواضحة فى تصميم المنزل، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل وتصميمه لنتعرف أكثر على تصميم المنزل عن قرب.