جولة فى منزل جذاب من 480 متر

فى جولة داخل منزل جذاب ملئ بالتفاصيل الأنيقة والمميزة، المنزل عائلى مساحته كبيرة ومميزة جداً، المنزل انشئ على أرض واسعة مساحتها 670 متر، بينما مساحة المبنى وصلت لـ 480 م. تلك المساحة الكبيرة للمنزل خلقت روحاً وحرية داخل المنزل بشكل جذاب ورائع جداً، وأعطت الفرصة للمصمم أن يخلق العديد من الأنماط والديكورات المختلفة داخل المنزل، ولكن الأمر الواضح فى تصميم المنزل أن النمط المعاصر كان هو النمط السائد فى التصميم بشكل واضح والتى ظهرت فى اختيار الأكسسورات والخطوط العريضة الواضحة فى تصميم المنزل، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل وتصميمه لنتعرف أكثر على تصميم المنزل عن قرب.
البداية مع مدخل المنزل الذى صمم بطريقة جذابة جداً ومليئة بالتفاصيل الأنيقة جداً، مالفت الأنتباه حقاً فى تصميم هذا المدخل هو هذا الحائط الرائع من الموازييك بلونه المميز جداً، أيضاً تفاصيل الديكور كانت مثالية جداً.
وهنا نظرة أكثر وضوح للمدخل من زاوية أخرى كما نرى، فى الجهة الجانبية للحائط الموازييك كانت تلك النافذة المطلة على الطبيعة من الخارج والتى سمحت بمرور الذوء الطبيعى إلى داخل المنزل ببساطة.
وهنا غرفة المعيشة بتصميمها الجذاب، اعتمد المصمم على الألوان الحيادية البسيطة فجاء اللون البيج مهيمناَ على التصميم بالكامل مع لمسة من اللون الأصفر المبهج الذى كسر الرتابة داخل الغرفة وأعطاها جمالاً وجاذبية، تصميم السقف كان أكثر من الرائع أيضاً ولعبت الديكورات من الجبس فى تصميمه دوراً مميزاً بتلك الخطوط الأنسيابية والمنحنية.
لمسات الديكور جاء متميزة وجذابة بشكل واضح فى تصميم غرفة المعيشة كما نرى، هذا الجدار الأصفر الجذاب خلق تناغماً مع تفاصيل الديكور.
أما الأضاءة فكانت أكثر تميزاً داخل غرفة المعيشة، فاعتمد المصمم على الأضاءة الصناعية فكان اختيار تلك النجفة الكريستالية فى منتصف السقف.
وهنا اضاءة المصمم المنحنيات داخل هذا السقف بشكل أكثر من رائع كما نرى.
غرفة السفرة داخل المنزل كانت متميزة بتصميم جذاب وبسيط، كانت الألوان الحيادية أيضاً هى المهيمنة على تصميمها مثل غرفة المعيشة مع الأختلاف البسيط فى لمسة اللون الأصفر الصريح الذى امتزج فى غرفة المعيشة وجاء بدلاً منه اللون الأخضر الذى بدا واضحاً فى لمسة الطبيعة داخل الغرفة.
اختيار الطاولة كان ذكياُ جداً من المصمم، فطاولة مربعة صغيرة فى منتصف الغرفة اعطت مزيداً من الجمال والمساحة للغرفة بشكل رائع ومميز، ساد اللون الأبيض بالكامل على الغرفة باستثناء تلك اللمسة من اللون البيج الدافئ للكراسى.
الأضاءة فى غرفة السفرة كانت أكثر من رائعة تمثلت فى تلك النجفة الكريستالية الأنيقة فى منتصف السقف، بالأندماج مع الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك الشرفة والتى تطل على الفناء الخارجى والحديقة للمنزل.
اختيار تصميم البوفيه فى غرفة السفرة جاء جذاباً وأنيقاً ومتماشياً مع تصميم غرفة السفرة بالكامل ، وما أضاف تميز وجمال على تصميم غرفة السفرة هى تلك اللمسة الرائعة من الديكورات والمرايا فوق البوفيه.
أما المطبخ فجاء تصميمه مبهجاً للغاية، للوهلة الأولى تشعر أنك أمام مطبخ من النمط الريفى القديم ولكن بأطلالة معاصرة مميزة وأنيقة جدا، المطبخ مساحته جيدة جداً مع الأستعانة بالألوان الفاتحة لتكون اللمسة الأساسية لتصميم المطبخ مع تلك الحيوية والبهجة القادمة من أطلالة ورق الحائط.
الممر فى الأعلى كان ملئ بالتفاصيل والألوان الصريحة المبهجة التى تركت انطباعاً مميزاً وجذاباً.
وهنا نظرة على تصميم غرفة الأولى فى الطابق العلوى الذى اتسمت بالجمال والبساطة المطلقة، اعتمد تصميم تلك الغرفة على الألوان الفاتحة والصريحة فكان المزيج بين الأحمر والأزرق مع لمسة من اللون الأبيض الحيادى ليكون تصميم هذة الغرفة تصميماً متميزاً وشبابياً، الأضاءة أيضاً فى السقف كانت رائعة كما نرى تخلت عن التقليدية تماماً وتميزت بالأبتكار والأبداع.
الحمام داخل الغرفة جاء على نفس تصميم غرفة النوم ونفس بالتة الألوان المستخدمة.
غرفة النوم الثانية عبرت بقوة عن شخصية صاحبها الهادئة والمختلفة تماماً عن تصميم غرفة النوم السابقة التى تميزت بالألوان الصريحة، تصميم تلك الغرفة كان هادئاً جمع بين الأبيض والبيج مع لمسة من اللون البنى الداكن والرمادى.
وهنا جانب أخر من الغرفة والذى امتاز بالعملية فكان هذا الركن للعمل واستخدام حاسوبك الخاص.
أما تصميم غرفة النوم الرئيسية كان أكثر دفئاً وتمييز، فقد غلب على التصميم الألوان الهادئة مع لمسة من التركواز الرائع، الغرفة تصميمها مبتكر وملئ بالأناقة الواضحة فى تلك اللمسات الخاصة من الأضاءة والديكورات.
وهنا تصميم الحمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية الذى جاء مميزاً بتصميمه الملكى وتفاصيله الفخمة.
تميز تصميم الحمام بلمسة من الطبيعة التى جاءت فى صورة تلك النباتات والحصى الأبيض الصغير.
وهنا نظرة على الفناء الخارجى للمنزل والطبيعة الجذابة المحيطة من حوله خاصةً تلك الجلسة الخاصة تميز بها هذا المنزل وسط الطبيعة.
وبتصميم مميز زود الفناء الخارجى بهذا المطبخ الرائع ليسهل عليك اعداد الطعام وتناوله وسط الطبيعة مع عائلتك واصدقائك.
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