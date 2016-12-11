الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

جولة فى منزل جذاب من 480 متر

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Loading admin actions …

 فى جولة داخل منزل جذاب ملئ بالتفاصيل الأنيقة والمميزة، المنزل عائلى مساحته كبيرة ومميزة جداً، المنزل انشئ على أرض واسعة مساحتها  670 متر، بينما مساحة المبنى وصلت لـ 480 م. تلك المساحة الكبيرة للمنزل خلقت روحاً وحرية داخل المنزل بشكل جذاب ورائع جداً، وأعطت الفرصة للمصمم أن يخلق العديد من الأنماط والديكورات المختلفة داخل المنزل، ولكن الأمر الواضح فى تصميم المنزل أن النمط المعاصر كان هو النمط السائد فى التصميم بشكل واضح والتى ظهرت فى اختيار الأكسسورات والخطوط العريضة الواضحة فى تصميم المنزل، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل وتصميمه لنتعرف أكثر على تصميم المنزل عن قرب.

المدخل

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

البداية مع مدخل المنزل الذى صمم بطريقة جذابة جداً ومليئة بالتفاصيل الأنيقة جداً، مالفت الأنتباه حقاً فى تصميم هذا المدخل هو هذا الحائط الرائع من الموازييك بلونه المميز جداً، أيضاً تفاصيل الديكور كانت مثالية جداً.

المدخل من زاوية أخرى

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهنا نظرة أكثر وضوح  للمدخل من زاوية أخرى كما نرى، فى الجهة الجانبية للحائط الموازييك كانت تلك النافذة المطلة على الطبيعة من الخارج والتى سمحت بمرور الذوء الطبيعى إلى داخل المنزل ببساطة.

غرفة المعيشة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهنا غرفة المعيشة بتصميمها الجذاب، اعتمد المصمم على الألوان الحيادية البسيطة فجاء اللون البيج مهيمناَ على التصميم بالكامل مع لمسة من اللون الأصفر المبهج الذى كسر الرتابة داخل الغرفة وأعطاها جمالاً وجاذبية، تصميم السقف كان أكثر من الرائع أيضاً ولعبت الديكورات من الجبس فى تصميمه دوراً مميزاً بتلك الخطوط الأنسيابية والمنحنية.

لمسات غرفة المعيشة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

لمسات الديكور جاء متميزة وجذابة بشكل واضح فى تصميم غرفة المعيشة كما نرى، هذا الجدار الأصفر الجذاب خلق تناغماً مع تفاصيل الديكور.

الأضاءة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

أما الأضاءة فكانت أكثر تميزاً داخل غرفة المعيشة، فاعتمد المصمم على الأضاءة الصناعية فكان اختيار تلك النجفة الكريستالية فى منتصف السقف.

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهنا اضاءة المصمم المنحنيات داخل هذا السقف بشكل أكثر من رائع  كما نرى.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة السفرة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة السفرة داخل المنزل كانت متميزة بتصميم جذاب وبسيط، كانت الألوان الحيادية أيضاً هى المهيمنة على  تصميمها مثل غرفة المعيشة مع الأختلاف البسيط فى لمسة اللون الأصفر الصريح الذى امتزج فى غرفة المعيشة وجاء بدلاً منه اللون الأخضر الذى بدا واضحاً فى لمسة الطبيعة داخل الغرفة.

طاولة رائعة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

اختيار الطاولة كان ذكياُ جداً من المصمم، فطاولة مربعة صغيرة فى منتصف الغرفة اعطت مزيداً من الجمال والمساحة للغرفة بشكل رائع ومميز، ساد اللون الأبيض بالكامل على الغرفة باستثناء تلك اللمسة من اللون البيج الدافئ للكراسى.

الأضاءة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الأضاءة فى غرفة السفرة كانت أكثر من رائعة تمثلت فى تلك النجفة الكريستالية الأنيقة فى منتصف السقف، بالأندماج مع الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك الشرفة والتى تطل على الفناء الخارجى والحديقة للمنزل.

البوفيه

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرةخزانات وبوفيه
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

اختيار تصميم البوفيه فى غرفة السفرة جاء جذاباً وأنيقاً ومتماشياً مع تصميم غرفة السفرة بالكامل ، وما أضاف تميز وجمال على تصميم غرفة السفرة هى تلك اللمسة الرائعة من الديكورات والمرايا فوق البوفيه.

المطبخ

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris جدران
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

أما المطبخ فجاء تصميمه مبهجاً للغاية، للوهلة الأولى تشعر أنك أمام مطبخ من النمط الريفى القديم ولكن بأطلالة معاصرة مميزة وأنيقة جدا، المطبخ مساحته جيدة جداً مع الأستعانة بالألوان الفاتحة لتكون اللمسة الأساسية لتصميم المطبخ مع تلك الحيوية والبهجة  القادمة من أطلالة ورق الحائط.

الممر فى الأعلى

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الممر فى الأعلى كان ملئ بالتفاصيل والألوان الصريحة المبهجة التى تركت انطباعاً مميزاً وجذاباً.

غرفة النوم الأولى

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الاطفال
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهنا نظرة على تصميم غرفة الأولى فى الطابق العلوى الذى اتسمت بالجمال والبساطة المطلقة، اعتمد تصميم تلك الغرفة على الألوان الفاتحة والصريحة فكان المزيج بين الأحمر والأزرق مع لمسة من اللون الأبيض الحيادى ليكون تصميم هذة الغرفة تصميماً متميزاً وشبابياً، الأضاءة أيضاً فى السقف كانت رائعة كما نرى تخلت عن التقليدية تماماً وتميزت بالأبتكار والأبداع.

حمام غرفة النوم الأولى

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الحمام داخل الغرفة جاء على نفس تصميم غرفة النوم ونفس بالتة الألوان المستخدمة.

غرفة النوم الثانية

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة النوم الثانية عبرت بقوة عن شخصية صاحبها الهادئة والمختلفة تماماً عن تصميم غرفة النوم السابقة التى تميزت بالألوان الصريحة، تصميم تلك الغرفة كان هادئاً جمع بين الأبيض والبيج مع لمسة من اللون البنى الداكن والرمادى.

جانب أخر من الغرفة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهنا جانب أخر من الغرفة والذى امتاز بالعملية فكان هذا الركن للعمل واستخدام حاسوبك الخاص.

غرفة النوم الرئيسية

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

أما تصميم غرفة النوم الرئيسية كان أكثر دفئاً وتمييز، فقد غلب على التصميم الألوان الهادئة مع لمسة من التركواز الرائع، الغرفة تصميمها مبتكر وملئ بالأناقة الواضحة فى تلك اللمسات الخاصة من الأضاءة والديكورات.

حمام غرفة النوم الرئيسية

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهنا تصميم الحمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية الذى جاء مميزاً بتصميمه الملكى وتفاصيله الفخمة.

لمسة من الطبيعة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تميز تصميم الحمام بلمسة من الطبيعة التى جاءت فى صورة تلك النباتات والحصى الأبيض الصغير.

الفناء الخارجى

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حدائقمواقد وشوايات
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وهنا نظرة على الفناء الخارجى للمنزل والطبيعة الجذابة المحيطة من حوله خاصةً تلك الجلسة الخاصة تميز بها هذا المنزل وسط الطبيعة.

مطبخ رائع

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حدائقمواقد وشوايات
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

وبتصميم مميز زود الفناء الخارجى بهذا المطبخ الرائع ليسهل عليك اعداد الطعام وتناوله وسط الطبيعة مع عائلتك واصدقائك.

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حدائقمواقد وشوايات
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:أجمل 20 خزانة يمكنك أضافتها فى غرفتك

17 نصيحة تجدد بها منزلك بميزانية صغيرة
شاركنا برأيك هل أعجبك هذا المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً