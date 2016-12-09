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غرف نوم ألمانية بتصميمات مثالية

أميرة قاسم أميرة قاسم
Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
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أكثر ما تبحث عنه في تصميم غرفة النوم هو عناصر توفر لك الهدوء والراحة، فهى المأوى التي نلجأ إلى بعد يوم طويل، يمكن تحقيق ذلك من خلال الإضاءة، ألوان الأثاث والمنسوجات، ديكورات الجدران والجودة العالية للحشيات وبالطبع متانة السرير.

في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم مجموعة من التصميمات المريحة والمثالية لغرف النوم على الذوق الألماني، حيث التفاني في الدقة والعملية، تعال لنبدأ جولتنا بين أكثر من 10 غرف نوم مريحة ومثالية صنعت بألمانيا.

1. بين المجرات

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

ما أن تدخل غرفة بتصميم كهذا سشعر أنك خرجت من عالم الأرض ودخلت إلى عالم آخر بين المجرات، تصميم السقف ولونه والدائرة باللون البيج بالإضافة إلى ظلال وحدات الإضاءة كلها عوامل امتزجت لتشعرك في النهاية أنك في عالمك الخاص.

2. سحر الإضاءة الطبيعية

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

رغم الألوان الداكنة المستخدمة في معظم عناصر ديكور الغرفة لكنها ظلت مشرقة بفضل الجدران الزجاجية التي سمحت بدخول أكبر كم ممكن من الإضاءة الطبيعية، الرائع في الأمر أيضا أن إضاءة كهذه لها تأثير السحر على حالتنا المزاجية وإنتاجيتنا خلال اليوم إذا ما تعرضنا لها في الصباح.

3. مزيج حداثي كلاسيكي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تطبيق رائع للجمع بين الكلاسيكية وتصميمات القرن الحادي والعشرين في غرفة واحدة، السقف المعلق والمنجد بقماش فخم هو الأكثر بروزا في الغرف ليقلل الأحساس بالارتفاع الشاهق للسقف الذي قد يكون مزعج للبعض أثناء النوم، لكن المميز هو استغلال المصمم للمساحة أعلى السقف المعلق كحمام مقفل بجدران زجاجية ليستقبل الإضاءة الطبيعية من كل جانب.

4. لمسات شخصية

Loft Alte Wollgarnfabrik, BERLINRODEO interior concepts GmbH BERLINRODEO interior concepts GmbH غرفة نوم
BERLINRODEO interior concepts GmbH

BERLINRODEO interior concepts GmbH
BERLINRODEO interior concepts GmbH
BERLINRODEO interior concepts GmbH

من الجيد أن تكون بغرفة نومك أغراض تعبر عندك، ففي النهاية هى مساحتك الخاصة التي تلجأ إليها في نهاية اليوم، في الغرفة هنا تجد اللوحة المرسومة والمعلقة على الجدار مع الكرسي اللبني خير تعبير عن شخصية قاطني الغرفة، المميز هنا أيضا هو الإضاءة التي أبدت اهتماما واضحا بإبراز تصميم ورق الحائط الأنيق.

5. طاقة إيجابية

Hausentwurf Wuppertal, OKAL Haus GmbH OKAL Haus GmbH غرفة نوم
OKAL Haus GmbH

OKAL Haus GmbH
OKAL Haus GmbH
OKAL Haus GmbH

أكثر ما تحتاجه في غرفة النوم هو نوم مريح بالليل واستيقاظ مفعم بالنشاط صباحا، تصميم النوافذ ومجموعة الألوان المستخدمة كانا مزيج رائع بغرفة نوم مشرقة تملأها الطاقة الإيجابية بفضل الضوء الطبيعي ولمسات اللون الأصفر التي تبعث البهجة في النفس.

6. راحة وعلمية

Schlafzimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH غرفة نوم
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

التصميمات الألمانية بشكل عام تتميز بالعملية، وهو ما تم تطبيقه في تصميم هذا السرير الذي توافرت فيه عوامل الراحة والعملية، فتجد مثلا أن مسند السرير منجد لجلسة مريحة أكثر، بينما يمكنك رفع الجزء الذي يحمل المرتبة بسهولة لتستغل المساحة أسفل السرير في تخزين الأغراض.

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7. استغلال المساحات

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

نموذج آخر لاستغلال المساحات وتوفير الخامات، حيث جاءت خزانة الملابس مصممة داخل تجويف بالجدار فتم الاسغتناء بالكامل عن هيكل الدولاب مكتفيين بالأبواب الجرارة، بينما أعطي المصمم اهتماما بالغا بطريقة تخزين الأغراض بالداخل عن طريق تزويد الخزانة بأكسسوارات تعينك على استغلال كل المساحة بالداخل بشكل مثالي، وهو ما سيترك غرفة نومك في النهاية مرتبة ونظيفة وخالية من الفوضى.

8. بين السحاب

Sicht- und Sonnenschutz, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil جدران وأرضياتديكورات الجدران
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil

Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil

مظهر شاعري وألوان هادئة في تصميم غرفة النوم الحالية، وذلك بفضل مزيج الأبيض واللبني الذي يسود أرجاء الغرفة فيجعلك تشعر وكأنك بين السحاب، زادت من شاعرية تصميم الغرفة الستائر شديدة الشفافية والسجادة الفرو أسفل السرير مع الأزهار الطبيعية التي أضافت انتعاش وحيوية للغرفة.

9. عناصر طبيعية

Reforma de Moderno Atico en Villanueva , Ines Benavides Ines Benavides غرفة نوم
Ines Benavides

Ines Benavides
Ines Benavides
Ines Benavides

الخشب من العناصر المثالية لاستخدامها في غرف النوم، فهو يزيد الشعور بالدفء والحميمة والاتصال بالطبيعة، الخشب هنا يسود الغرفة سواء في الأرضيات أو في إطارات النوافذ والعمود الخشبي على يمين الغرفة، أما اللون الأزرق والإضاءة الطبيعية فقد وفرا عامل الهدوء والسلام الذي تحتاجه بشدة في غرفة نومك.

10. سحر الأخضر الفيروزي

Tree rooms apartment “Zatishie” in Elektrostal, Moscow Region, Russia., Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Turquoise
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

هذا اللون من أكثر الألوان تأثيرا في النفس بالهدوء والسلام والاسترخاء، وهو مناسب جدا لغرف النوم، تزايد تأثير هذا اللون بالغرفة مع الملصق الأسود على الجدارعلى شكل شجر والذي يعطيك انطباعا أنك وسط واحتك الخاصة.

لمزيد من الأفكار عن الألوان المناسبة لغرف النوم اقرأ هذا المقال

11.سرير بتصميم رومانسي

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

كما ذكرنا من قبل أن العناصر الطبيعية في غرف النوم لها تأثير قوي مثل الإضاءة الطبيعية والخشب الذي يزيد من دفء المكان كما أنه لديه قدرة خاصة على جعل البيئة المحيطة مكانا مناسبا للاسترخاء والراحة، تصميم السرير هنا بالكامل من الخشب مع دعامات لتعليق ستائر الشاش الخفيفة التي تعود بك لزمن الرومانسية الحالمة.

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura غرفة نوم
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
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