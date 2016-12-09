غرف نوم ألمانية بتصميمات مثالية

أكثر ما تبحث عنه في تصميم غرفة النوم هو عناصر توفر لك الهدوء والراحة، فهى المأوى التي نلجأ إلى بعد يوم طويل، يمكن تحقيق ذلك من خلال الإضاءة، ألوان الأثاث والمنسوجات، ديكورات الجدران والجودة العالية للحشيات وبالطبع متانة السرير.
في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم مجموعة من التصميمات المريحة والمثالية لغرف النوم على الذوق الألماني، حيث التفاني في الدقة والعملية، تعال لنبدأ جولتنا بين أكثر من 10 غرف نوم مريحة ومثالية صنعت بألمانيا.
ما أن تدخل غرفة بتصميم كهذا سشعر أنك خرجت من عالم الأرض ودخلت إلى عالم آخر بين المجرات، تصميم السقف ولونه والدائرة باللون البيج بالإضافة إلى ظلال وحدات الإضاءة كلها عوامل امتزجت لتشعرك في النهاية أنك في عالمك الخاص.
رغم الألوان الداكنة المستخدمة في معظم عناصر ديكور الغرفة لكنها ظلت مشرقة بفضل الجدران الزجاجية التي سمحت بدخول أكبر كم ممكن من الإضاءة الطبيعية، الرائع في الأمر أيضا أن إضاءة كهذه لها تأثير السحر على حالتنا المزاجية وإنتاجيتنا خلال اليوم إذا ما تعرضنا لها في الصباح.
تطبيق رائع للجمع بين الكلاسيكية وتصميمات القرن الحادي والعشرين في غرفة واحدة، السقف المعلق والمنجد بقماش فخم هو الأكثر بروزا في الغرف ليقلل الأحساس بالارتفاع الشاهق للسقف الذي قد يكون مزعج للبعض أثناء النوم، لكن المميز هو استغلال المصمم للمساحة أعلى السقف المعلق كحمام مقفل بجدران زجاجية ليستقبل الإضاءة الطبيعية من كل جانب.
من الجيد أن تكون بغرفة نومك أغراض تعبر عندك، ففي النهاية هى مساحتك الخاصة التي تلجأ إليها في نهاية اليوم، في الغرفة هنا تجد اللوحة المرسومة والمعلقة على الجدار مع الكرسي اللبني خير تعبير عن شخصية قاطني الغرفة، المميز هنا أيضا هو الإضاءة التي أبدت اهتماما واضحا بإبراز تصميم ورق الحائط الأنيق.
أكثر ما تحتاجه في غرفة النوم هو نوم مريح بالليل واستيقاظ مفعم بالنشاط صباحا، تصميم النوافذ ومجموعة الألوان المستخدمة كانا مزيج رائع بغرفة نوم مشرقة تملأها الطاقة الإيجابية بفضل الضوء الطبيعي ولمسات اللون الأصفر التي تبعث البهجة في النفس.
التصميمات الألمانية بشكل عام تتميز بالعملية، وهو ما تم تطبيقه في تصميم هذا السرير الذي توافرت فيه عوامل الراحة والعملية، فتجد مثلا أن مسند السرير منجد لجلسة مريحة أكثر، بينما يمكنك رفع الجزء الذي يحمل المرتبة بسهولة لتستغل المساحة أسفل السرير في تخزين الأغراض.
نموذج آخر لاستغلال المساحات وتوفير الخامات، حيث جاءت خزانة الملابس مصممة داخل تجويف بالجدار فتم الاسغتناء بالكامل عن هيكل الدولاب مكتفيين بالأبواب الجرارة، بينما أعطي المصمم اهتماما بالغا بطريقة تخزين الأغراض بالداخل عن طريق تزويد الخزانة بأكسسوارات تعينك على استغلال كل المساحة بالداخل بشكل مثالي، وهو ما سيترك غرفة نومك في النهاية مرتبة ونظيفة وخالية من الفوضى.
مظهر شاعري وألوان هادئة في تصميم غرفة النوم الحالية، وذلك بفضل مزيج الأبيض واللبني الذي يسود أرجاء الغرفة فيجعلك تشعر وكأنك بين السحاب، زادت من شاعرية تصميم الغرفة الستائر شديدة الشفافية والسجادة الفرو أسفل السرير مع الأزهار الطبيعية التي أضافت انتعاش وحيوية للغرفة.
الخشب من العناصر المثالية لاستخدامها في غرف النوم، فهو يزيد الشعور بالدفء والحميمة والاتصال بالطبيعة، الخشب هنا يسود الغرفة سواء في الأرضيات أو في إطارات النوافذ والعمود الخشبي على يمين الغرفة، أما اللون الأزرق والإضاءة الطبيعية فقد وفرا عامل الهدوء والسلام الذي تحتاجه بشدة في غرفة نومك.
هذا اللون من أكثر الألوان تأثيرا في النفس بالهدوء والسلام والاسترخاء، وهو مناسب جدا لغرف النوم، تزايد تأثير هذا اللون بالغرفة مع الملصق الأسود على الجدارعلى شكل شجر والذي يعطيك انطباعا أنك وسط واحتك الخاصة.
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كما ذكرنا من قبل أن العناصر الطبيعية في غرف النوم لها تأثير قوي مثل الإضاءة الطبيعية والخشب الذي يزيد من دفء المكان كما أنه لديه قدرة خاصة على جعل البيئة المحيطة مكانا مناسبا للاسترخاء والراحة، تصميم السرير هنا بالكامل من الخشب مع دعامات لتعليق ستائر الشاش الخفيفة التي تعود بك لزمن الرومانسية الحالمة.