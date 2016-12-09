أرقى 10 مشاريع لشقق مودرن

في الشقة الحالية لم يخف المصمم من أن يجمع بين الأسلوب العتيق -الذي ينطوى على الاستعانة بأثاث من حقبة زمنية قديمة- مع الأسلوب المعاصر، كما أنه جمع بين عناصر مختلفة بأنسيابية شديدة محققا بذلك توازن في التصميم سواء في الأثاث وتوزيعه وشكل النوافذ المبتكرة التي غيرت من شكل المكان كليا.