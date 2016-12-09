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أرقى 10 مشاريع لشقق مودرن

أميرة قاسم أميرة قاسم
Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة
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استعد للالهام من كتاب الأفكار اليوم، فقد جمعنا لك 10 تصميمات داخلية لشقق راقية فازت بأفضل مشاريع موردن من قبل خبرائنا، سواء في استخدام الألوان أو الأثاث المميز وتوزيعه الذكي أو في المسات الساحرة التي أضافها المصممون لتضفي لمسة شخصية على المنازل. تعال لنشاهدهم عن قرب!

1. بساطة وعملية

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

تصميم الشقة مثال رائع ليعبر عن البساطة وتحقيق الحد الأقصى من وظيفة الأثاث والأغراض في المنزل، فقد حقق المصمم توازنا رائعا بين ربط أكثر من قطاع ببعضه مع الحفاظ على الخصوصية وقت الحاجة عن طريق أبواب قابلة للسحب، فساعد ذلك على الشعور باتساع المكان وحرية الحركة بين قطاعات المنزل عن طريق فواصل متحركة.

2. مع لمسة من الطراز الأسكندنافي

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

اللمسات من الطراز الأسكندنافي مع الشقق المودرن يضيف الكثير لها، في التصميم الحالي الأشكال الهندسية والتوازن في اختيار الألوان والأثاث، جعلا من هذا المنزل مشرق وجميل.

3. أبيض وأسود

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ليس هناك مزيج في الألوان يعبر عن الاستايل المودرن أقوى من الجمع بين الأبيض والأسود، لم يستخدم المصمم هنا سوى هاذين اللونين بدرجاتهما فكانت النتيجة النهائية منزل فخم وراقي على النمط الحداثي.

4. مزيج مدهش

Maison moderne, Jeux de Lumière Jeux de Lumière غرفة المعيشة
Jeux de Lumière

Jeux de Lumière
Jeux de Lumière
Jeux de Lumière

في الشقة الحالية لم يخف المصمم من أن يجمع بين الأسلوب العتيق -الذي ينطوى على الاستعانة بأثاث من حقبة زمنية قديمة- مع الأسلوب المعاصر، كما أنه جمع بين عناصر مختلفة بأنسيابية شديدة محققا بذلك توازن في التصميم سواء في الأثاث وتوزيعه وشكل النوافذ المبتكرة التي غيرت من شكل المكان كليا.

5. أناقة الأبيض مع الخشب

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

مزيج الأبيض مع الخشب هو لمسة لبيئة لسان حالها الأناقة والإشراق، في التصميم الحالي مزيج بين الاستايل الموردن ولمحات من الاستايل الكلاسيكي للجمع بين قطاعات مختلفة مثل المطبخ وغرفة المعيشة، مستغل ببراعة هيكل الشقة ليحصل في النهاية على توزيع مثالي للأثاث.

6. عناصر طبيعية

Appartamento a Milano , Gaia Brunello | in-photo Gaia Brunello | in-photo غرفة المعيشة
Gaia Brunello | in-photo

Gaia Brunello | in-photo
Gaia Brunello | in-photo
Gaia Brunello | in-photo

مع الكنبة الجلدية وطاولة القهوة الزجاجية واللون الأبيض الذي يكسو الجدران بالإضافة إلى الأرضية الباركيه الغنية اللون أصبح المكان ثري بالعناصر الطبيعية التي نصبت نفسها جسرا بين الطبيعة بالخارج وحال الشقة بالداخل.

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7. تصميم انتقائي

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة السفرة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

التصميمات الانتقائية ببساطة هى دمج عناصر غير متجانسة، خليط من الأكسسوارات المتنوعة التي تعبر عن أزمنة مختلفة لكن مع وجود خط صلة بينها، وهذا هو الفرق الجوهري بين الغرف المكدسة بالأغراض بشكل فوضوي والتصميمات الانتقائية. هنا ستلاحظ ذلك في تنوع تصميم الإضاءة، وأشكال اللوحات وحتى الأكسسوارات على البوفيه.

8. تناغم عناصر الديكور

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

اللون الأبيض الطاغي وخطوط الأثاث مع الاهتمام الواضح بنظام المسرح المنزلي اجتمعوا مع سحر الجدار الحجري باللون الأبيض هو الآخر لمنح المكان ديناميكية عالية.

9. مينيمالي مع خطوط واضحة

Haus M - Stutensee, lc[a] la croix [architekten] lc[a] la croix [architekten] غرفة المعيشة
lc[a] la croix [architekten]

lc[a] la croix [architekten]
lc[a] la croix [architekten]
lc[a] la croix [architekten]

التبسيطية والخطوط الواضحة هما أكثر ما يميزا هذا المنزل، حيث تجد مساحة متسعة لغرفة المعيشة مع الطابع العلوى أعلى الدرج حيث يتعايش الأثاث الجلدي مع الكراسي من اللدائن (نوع من البلاستيك سهل التشكيل) مع مصادر متنوعة للإضاءة.

10. حضور قوي

Shepherds Hill, Inglis Badrashi Loddo Inglis Badrashi Loddo غرفة المعيشة
Inglis Badrashi Loddo

Shepherds Hill

Inglis Badrashi Loddo
Inglis Badrashi Loddo
Inglis Badrashi Loddo

التصميم الحالي لشقة تحمل روح أنيقة للتصميمات الصناعية، حيث استعان المصمم بخامات مثل الأستيل كان لها حضور قوي يضاهي الزمن ويقف بجرأة أمام أي صيحات جديدة في التصميمات الداخلية.

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