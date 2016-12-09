أرقى 10 مشاريع لشقق مودرن

استعد للالهام من كتاب الأفكار اليوم، فقد جمعنا لك 10 تصميمات داخلية لشقق راقية فازت بأفضل مشاريع موردن من قبل خبرائنا، سواء في استخدام الألوان أو الأثاث المميز وتوزيعه الذكي أو في المسات الساحرة التي أضافها المصممون لتضفي لمسة شخصية على المنازل. تعال لنشاهدهم عن قرب!
تصميم الشقة مثال رائع ليعبر عن البساطة وتحقيق الحد الأقصى من وظيفة الأثاث والأغراض في المنزل، فقد حقق المصمم توازنا رائعا بين ربط أكثر من قطاع ببعضه مع الحفاظ على الخصوصية وقت الحاجة عن طريق أبواب قابلة للسحب، فساعد ذلك على الشعور باتساع المكان وحرية الحركة بين قطاعات المنزل عن طريق فواصل متحركة.
اللمسات من الطراز الأسكندنافي مع الشقق المودرن يضيف الكثير لها، في التصميم الحالي الأشكال الهندسية والتوازن في اختيار الألوان والأثاث، جعلا من هذا المنزل مشرق وجميل.
ليس هناك مزيج في الألوان يعبر عن الاستايل المودرن أقوى من الجمع بين الأبيض والأسود، لم يستخدم المصمم هنا سوى هاذين اللونين بدرجاتهما فكانت النتيجة النهائية منزل فخم وراقي على النمط الحداثي.
في الشقة الحالية لم يخف المصمم من أن يجمع بين الأسلوب العتيق -الذي ينطوى على الاستعانة بأثاث من حقبة زمنية قديمة- مع الأسلوب المعاصر، كما أنه جمع بين عناصر مختلفة بأنسيابية شديدة محققا بذلك توازن في التصميم سواء في الأثاث وتوزيعه وشكل النوافذ المبتكرة التي غيرت من شكل المكان كليا.
مزيج الأبيض مع الخشب هو لمسة لبيئة لسان حالها الأناقة والإشراق، في التصميم الحالي مزيج بين الاستايل الموردن ولمحات من الاستايل الكلاسيكي للجمع بين قطاعات مختلفة مثل المطبخ وغرفة المعيشة، مستغل ببراعة هيكل الشقة ليحصل في النهاية على توزيع مثالي للأثاث.
مع الكنبة الجلدية وطاولة القهوة الزجاجية واللون الأبيض الذي يكسو الجدران بالإضافة إلى الأرضية الباركيه الغنية اللون أصبح المكان ثري بالعناصر الطبيعية التي نصبت نفسها جسرا بين الطبيعة بالخارج وحال الشقة بالداخل.
التصميمات الانتقائية ببساطة هى دمج عناصر غير متجانسة، خليط من الأكسسوارات المتنوعة التي تعبر عن أزمنة مختلفة لكن مع وجود خط صلة بينها، وهذا هو الفرق الجوهري بين الغرف المكدسة بالأغراض بشكل فوضوي والتصميمات الانتقائية. هنا ستلاحظ ذلك في تنوع تصميم الإضاءة، وأشكال اللوحات وحتى الأكسسوارات على البوفيه.
اللون الأبيض الطاغي وخطوط الأثاث مع الاهتمام الواضح بنظام المسرح المنزلي اجتمعوا مع سحر الجدار الحجري باللون الأبيض هو الآخر لمنح المكان ديناميكية عالية.
التبسيطية والخطوط الواضحة هما أكثر ما يميزا هذا المنزل، حيث تجد مساحة متسعة لغرفة المعيشة مع الطابع العلوى أعلى الدرج حيث يتعايش الأثاث الجلدي مع الكراسي من اللدائن (نوع من البلاستيك سهل التشكيل) مع مصادر متنوعة للإضاءة.
التصميم الحالي لشقة تحمل روح أنيقة للتصميمات الصناعية، حيث استعان المصمم بخامات مثل الأستيل كان لها حضور قوي يضاهي الزمن ويقف بجرأة أمام أي صيحات جديدة في التصميمات الداخلية.
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