8 ديكورات عصرية ملهمة لغرف النوم

الألوان لها فعل السحر في تأثيرها على تصميم الغرفة واتساعها وإشراقها، لذا كن حريصا في استخدامك للألوان في أن تحقق التوازن المطلوب حتى لا يتحول الأمر لإزعاج بصري.

في التصميم الحالي استخدم المصمم ألوان متناغمة بدرجات هادئة توافقت مع التصميم البسيط للأثاث خلقت في النهاية غرفة نوم مريحة وأنيقة للغاية.