8 ديكورات عصرية ملهمة لغرف النوم

ديكورات غرف النوم لها مكانة خاصة نظرا لأهميتها من أنها الملاذ الذي يلجأ إليه قاطنو المنزل بعد يوم طويل طلبا للراحة، ونظرا لخصوصيتها فإنها فرصة رائعة لكل شخص في أن يعبر عن تفضيلاته الشخصية وذوقه من خلال عناصر الديكور المستخدمة سواء في الألوان أو تصميم الأثاث أو حتى الأكسسوارات المستخدمة. اليوم جمعنا لك مجموعة متميزة من الديكورات العصرية لغرف النوم التي ستلهمك بالتأكيد وأنت تخطط لتصميم غرفتك الخاصة.
الألوان لها فعل السحر في تأثيرها على تصميم الغرفة واتساعها وإشراقها، لذا كن حريصا في استخدامك للألوان في أن تحقق التوازن المطلوب حتى لا يتحول الأمر لإزعاج بصري.
في التصميم الحالي استخدم المصمم ألوان متناغمة بدرجات هادئة توافقت مع التصميم البسيط للأثاث خلقت في النهاية غرفة نوم مريحة وأنيقة للغاية.
كلما أبديت اهتماما متزايدا بالإضاءة كلما زاد وضوح تفاصيل الغرفة وجمالها واتساعها، لذا من المهم أن تكون الإضاءة موزعة بشكل جيد في أنحاء الغرفة حتى تكون كل الزوايا مضاءة تجنبا لوجود أركان مظلمة تشعرك بضيق الغرفة.
امنح غرفتك مزيد من الأناقة ببعض الأكسسوارات المميزة والمعبرة عنك، في التصميم الحالي السرير دون مسند وهو ملتصق بالجدار مباشرة، بينما تم صنع تجويف في الجدار لوضع بعض الأغراض والأكسسوارات المميزة مع إضاءة مركزة عليها لتبرزها.
الاستيقاظ صباحا على ضوء الشمس الطبيعي له تأثير قوي في النفس ويزيد من نشاطك وفعاليتك لبقية اليوم، لذا ستجد أن معظم التصميمات العصرية تعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعة والنوافذ الزجاجية الكبيرة، وربما يلجأ البعض لهدم بعض الجدران وتحويلها لجدران زجاجية.
يشاع استخدام اللون الأبيض بشكل عام في التصميمات الحديثة والمينيمال لما له من تأثير قوي في توفير جو هادئ ومريح ويساعد على الاسترخاء بالغرفة، لكن ذلك لا يلزمك بأن يطغى الأبيض على الغرفة، يمكنك كسر هذا الهدوء باستخدام تنوع لوني في الأكسسوارات أو الستائر وربما الأرضيات كما هو الحال في هذا التصميم.
الجدران عنصر من عناصر الديكور إذا ما تم استغلاله بشكل جيد يمكنك تغيير مظهر الغرفة كليا حتى لو كانت مطلية بطلاء عادي فهناك بعض التقنيات يستخدمها فنيو الطلاء في خلق ديناميكية بالجدار، يمكنك أيضا الاستعانة ببعض اللوحات الفنية أو الصور المميزة كما بالصورة. ولمزيد من الأفكار لتزيين جدران غرف النوم اطلع على كتاب الأفكار هذا
إذا منحت الحظ غرفة نوم كبيرة فهذا يعني أن أمامك أفكار لا نهائية لاستغلال هذه المساحة، يمكنك تأسيس بها ركن صغير خاص بك للقراءة والاسترخاء بين النباتات والزهور الطبيعية كما بالصورة، الأبواب الزجاجية هنا كانت اختيار موفقا حتى تحافظ على الاتصال البصري واتساع الغرفة.
الألوان الترابية لها أناقة تضفيها على أي مكان، في التصميم الحالي تلمس الرقي والأناقة في كثير من تفاصيل الغرفة أبرزها وحدات الإضاءة المتدلية والستائر المعلقة بتجاويف بالسقف وتحيط بالسرير في تصميم كلاسيكي معاصر.