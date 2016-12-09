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8 ديكورات عصرية ملهمة لغرف النوم

أميرة قاسم أميرة قاسم
Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة نوم
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ديكورات غرف النوم لها مكانة خاصة نظرا لأهميتها من أنها الملاذ الذي يلجأ إليه قاطنو المنزل بعد يوم طويل طلبا للراحة، ونظرا لخصوصيتها فإنها فرصة رائعة لكل شخص في أن يعبر عن تفضيلاته الشخصية وذوقه من خلال عناصر الديكور المستخدمة سواء في الألوان أو تصميم الأثاث أو حتى الأكسسوارات المستخدمة. اليوم جمعنا لك مجموعة متميزة من الديكورات العصرية لغرف النوم التي ستلهمك بالتأكيد وأنت تخطط لتصميم غرفتك الخاصة.

1. ألوان هادئة

Private Interior Design Project - Vilamoura, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors غرفة نومأسرة نوم
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Vilamoura

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

الألوان لها فعل السحر في تأثيرها على تصميم الغرفة واتساعها وإشراقها، لذا كن حريصا في استخدامك للألوان في أن تحقق التوازن المطلوب حتى لا يتحول الأمر لإزعاج بصري.

في التصميم الحالي استخدم المصمم ألوان متناغمة بدرجات هادئة توافقت مع التصميم البسيط للأثاث خلقت في النهاية غرفة نوم مريحة وأنيقة للغاية.

2. الإضاءة

INTERIOR DESIGN FOR GULSEN AND HAMIT YALIMS HOUSE, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY غرفة نوم
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

كلما أبديت اهتماما متزايدا بالإضاءة كلما زاد وضوح تفاصيل الغرفة وجمالها واتساعها، لذا من المهم أن تكون الإضاءة موزعة بشكل جيد في أنحاء الغرفة حتى تكون كل الزوايا مضاءة تجنبا لوجود أركان مظلمة تشعرك بضيق الغرفة.

3. أكسسوارات مميزة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

امنح غرفتك مزيد من الأناقة ببعض الأكسسوارات المميزة والمعبرة عنك، في التصميم الحالي السرير دون مسند وهو ملتصق بالجدار مباشرة، بينما تم صنع تجويف في الجدار لوضع بعض الأغراض والأكسسوارات المميزة مع إضاءة مركزة عليها لتبرزها.

4. الإضاءة الطبيعية

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES غرفة نوم
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

الاستيقاظ صباحا على ضوء الشمس الطبيعي له تأثير قوي في النفس ويزيد من نشاطك وفعاليتك لبقية اليوم، لذا ستجد أن معظم التصميمات العصرية تعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعة والنوافذ الزجاجية الكبيرة، وربما يلجأ البعض لهدم بعض الجدران وتحويلها لجدران زجاجية.

5. الأبيض يليق بك

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يشاع استخدام اللون الأبيض بشكل عام في التصميمات الحديثة والمينيمال لما له من تأثير قوي في توفير جو هادئ ومريح ويساعد على الاسترخاء بالغرفة، لكن ذلك لا يلزمك بأن يطغى الأبيض على الغرفة، يمكنك كسر هذا الهدوء باستخدام تنوع لوني في الأكسسوارات أو الستائر وربما الأرضيات كما هو الحال في هذا التصميم.

6. ديكورات الجدران

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة نوم
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

الجدران عنصر من عناصر الديكور إذا ما تم استغلاله بشكل جيد يمكنك تغيير مظهر الغرفة كليا حتى لو كانت مطلية بطلاء عادي فهناك بعض التقنيات يستخدمها فنيو الطلاء في خلق ديناميكية بالجدار، يمكنك أيضا الاستعانة ببعض اللوحات الفنية أو الصور المميزة كما بالصورة. ولمزيد من الأفكار لتزيين جدران غرف النوم اطلع على كتاب الأفكار هذا

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7. استغلال المساحات

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إذا منحت الحظ غرفة نوم كبيرة فهذا يعني أن أمامك أفكار لا نهائية لاستغلال هذه المساحة، يمكنك تأسيس بها ركن صغير خاص بك للقراءة والاسترخاء بين النباتات والزهور الطبيعية كما بالصورة، الأبواب الزجاجية هنا كانت اختيار موفقا حتى تحافظ على الاتصال البصري واتساع الغرفة.

8. ألوان ترابية

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

الألوان الترابية لها أناقة تضفيها على أي مكان، في التصميم الحالي تلمس الرقي والأناقة في كثير من تفاصيل الغرفة أبرزها وحدات الإضاءة المتدلية والستائر المعلقة بتجاويف بالسقف وتحيط بالسرير في تصميم كلاسيكي معاصر.

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