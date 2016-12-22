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17 كسوة جدارية قمة في الأناقة

shereen gouda shereen gouda
Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl جدران حجر Beige
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من أهم مراحل التصميم بجانب اختيار الاثاث هو خلق المناخ المناسب في منزلك حيث يمكنك الاستمتاع بقضاء الوقت داخل المنزل و لكي تتوصل إلى المناخ المثالي عليك أن تضع في حسبانك الألوان المناسبة لوصول الهواء المنعش إلى كل أركان المنزل مع الخامات المستخدمة في المحيط. اليوم سوف نتطرق إلى كيفية التوصل إلى الخامة المناسبة لكي تبلغ الأجواء المثالية من خلال عرض الأنواع المختلفة لكسوات الحوائط و تأثير كل نوع على التصميم.

1- حجر إيطاليا

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl جدران حجر Beige
Grassi Pietre srl

Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl

مثل هذا النوع من الكسوة الحجرية له شعبية كبيرة في إيطاليا لما فيه من طبيعة خام و نقية تجعل الفراغ يبدو ريفي الطابع و بالتالي أكثر عراقة.

2- أحجار ريفية الطابع ذات المسطح العتيق

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos غرفة السفرةطاولات
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

الأحجار لها أصناف عديدة و تطبيقات مختلفة و من ضمنها أن تترك خام بلا معالجات وبهذا يتصل الفراغ مع الطبيعة مثل هذا التصميم المثير للدهشة.

تصفح هذا الدليل الشيق لكيفية تزيين الحوائط الحجرية

3- الرخام الراقي

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl جدران رخام White
Grassi Pietre srl

Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl

من قال أن الأسطح الرخامية تقتصر على الأرضيات فقط؟ هذا التجليد المذهل يرفع من قيمة الفراغ عشرة أضعاف، و ما يضيف لهذا الإختيار تميز هو أن الحائط الرخامي أخذ شكل الكتاب المفتوح أي أن العروق الظاهرة في الرخام مستمرة ليبدو الحائط كلوحة فنية.

4- جدارية من الطوب الخام

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم ليس طلاء بل هو عنصر بناء لم يتم تغليفه، و قد ترك المصمم شكل الطوب ليبدو بهيئته الخام حتي يكون التصميم أكثر حيوية و تميز.

تنفيذ جدارية الطوب على الحائط الخرساني

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لمن لا ينعم بالحوائط ذات الطوب الأحمر هذا أسلوب يتم استخدامه لتطبيق التصميم السابق في الحوائط الخرسانية، و بعد ترك أثر الطوب كل ما عليك فعله هو طبلاء الحائط بالألوان المناسبة.

5- الميلامين

Villa T, arkham project arkham project حمام
arkham project

arkham project
arkham project
arkham project

لمن يبحث عن تصميم أنيق و عصري مع بساطة في الصورة النهائية هذا هو الحل الأمثل لكم.

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6- الديكور الحجري

FELANITX RENOVATION, munarq munarq غرفة السفرة
munarq

munarq
munarq
munarq

هذا تطبيق آخر لكسوة الحجر  ويكون مثل النسيج أو تركيب الموزايك حيث تعد النتيجة النهائية مثل اللوحة المزخرفة.

7- الكسوة الخشبية

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

يكون استخدام تجليد الخشب عند الرغبة في فراغ يسم بالفخامة مثل هذا التصميم الكلاسيكي القيم.

تطبيق الكسوة الخشبية بألواح ملونة

Landelijke badkamer met steigerhout, Taps&Baths Taps&Baths حماممغاسل
Taps&amp;Baths

Taps&Baths
Taps&amp;Baths
Taps&Baths

التطبيقات في كسوة الخشب لا حصر لها فيمكنك طلائها كيفما شئت أو وضع الألواح ظاهرة مثل هذا التصميم و يمكن أن تكتفي بكسوة ارتفاع محدد من الحائط.

8- الموزايك الزجاجي

Black Lip Mother of Pearl in Bathroom Renovation in Kentfield, California, USA ShellShock Designs حمام
ShellShock Designs

Black Lip Mother of Pearl in Bathroom Renovation in Kentfield, California, USA

ShellShock Designs
ShellShock Designs
ShellShock Designs

إنه حقاً كما رأيت في العنوان فهذه الكسوة في الواقع هي بلاط صغير مصنع من الزجاج يستخدم في أغلب الأوقات داخل الحمام و كما ترى يجعل الفراغ يبدو أكثر فخامة لأن السطح العاكس يجعل الحائط يبدو كجدار من اللؤلؤ.

9- واجهة من المرايا.. لم لا؟

Mirrors, bandesign bandesign مساحات تجارية مطاعم
bandesign

Mirrors

bandesign
bandesign
bandesign

تعودنا على رؤية المرايا كجزء من الديكورات الداخلية  ولكن رؤيتها في تغطية الجدران الخارجية هو أمر لم نعتد رؤيته أبداً، و هو تصميم لأصحاب القلوب الجريئة فقط!

10- تجاليد من البلاط ثلاثي الأبعاد

PANELADOS CCH, Cordoba CreativeHeritage Cordoba CreativeHeritage مساحات تجارية فنادق
Cordoba CreativeHeritage

Cordoba CreativeHeritage
Cordoba CreativeHeritage
Cordoba CreativeHeritage

في الآونة الأخيرة ظهرت القطع الزخرفية ثلاثية الأبعاد وبالتالي يكون تأثيرها شيق في أي فراغ فهي مثيرة جدا للاهتمام لأن انعكاس الضوء الطبيعي يخلق أشكال مختلفة على مدار اليوم بسبب الظلال التي يتم إنشاؤها.

11- بلاط

Loft Manatí, T+E ARQUITECTOS T+E ARQUITECTOS غرفة نوم زجاج Transparent
T+E ARQUITECTOS

T+E ARQUITECTOS
T+E ARQUITECTOS
T+E ARQUITECTOS

علينا أن لا ننسى وجود كسوة البلاط لما فيه من أشكال و أنواع مختلفة فهنا على سبيل المثال نجد الكسوة مصممة من بلاط صخري يعطي عمق في الفراغ ويجعل الحائط جزء من الطبيعة.

تشكيل البلاط بصور شتى

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design حمام
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

من أهم أنواع البلاط هو السيراميك ويوجد تصاميم متعددة لأشكال السيراميك و يفضل دائماً استخدامه في المساحات الرطبة.

12- الجبس و تصاميمه المختلفة

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

ليس بالضرورة أن تخطي الكسوة حائط بأكمله إنما يمكن أن تستخدم كسوة مثل الجبس لإبراز ناصر محددة من الوزر أعلى أسفل الحائط أو برواز لأبواب المنزل، و يوجد أشكال لا حصر لها لقطاع الجبس. 

13- طلاء الطوب اللبن باللون الأبيض

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

إن كان من اهتماماتك الكبرى الحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة و تجنب أي مسببات لوجود عوادم أو مخلفات صناعية عليك ببناء بيتك الطوب اللبن لما في من خامات طبيعية وعند انتهاء المشروع سوف يكون لديك كسوة طبيعية يمكنك طلائها بما يحلو لك.

14- صلابة الفولاذ

homify منازل
homify

homify
homify
homify

قد لا يكون الفولاذ من أكثر الكسوات إنتشاراً ومع ذلك يتجه إليه أصحاب الشخصيات الجريئة محبي الإختلاف عن الجموع. الفولاذ من الكسوات التي تترك انطباع الصلابة والحداثة بسهولة ولكن إن اتخذت القرار أن تستخدمه ضع في حسبانك أن عليك طلاء المسطح بمواد معالجة تمنع الصدأ والتآكل.

15- الخشب المعالج بالضغط

148 m2 de uma remodelação no centro do Porto, URBAstudios URBAstudios الممر والمدخل
URBAstudios

URBAstudios
URBAstudios
URBAstudios

ربما لم تعد على رؤية مثل هذا المسطح و لكن سوف يترك بصمته في عالم التصميم خلال الأعوام المقبلة لتعدد استخداماته فقد تجد الخشب المضغوط في قطع أثاث أو كعنصر إنشائي وصولاً إلى مثل هذه الكسوة المميزة. استخدامها ككسوة جدارية يترك الفراغ بروح عصرية مميزة.

16- الحائط الأسمنتي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

هذه الخامة تتمتع بالمرونة في التصميم فبإمكانها أن تبدو جريئة وذات طابع صناعي إذا كان المسطح خام و خشن أو يمكن أن تتحول إلى مسطح ناعم و معالج لكي تظهر بصورة راقية.

17- الخرسانة المضلعة

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office شبابيك
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

وأخيراً نتوصل إلى التشطيب الخرساني الظاهر وهو بالتأكيد ليس كسوة بذاته ولكن له المرونة الكافية لكي يتحول إلى مسطح به التضليعات المفضلة ولك مطلق الحرية في تشكيله كيفما شئت. من مميزات هذا الاختيار الغير تقليدي هو إمكانية تحويله إلى شكل الكسوة المفضلة لديك من خلال تقسيم الأنماط ثم طلائها باللون المناسب.

دليلك إلى إستغلال المساحات المهدرة في منزلك بكفاءة
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