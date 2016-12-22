17 كسوة جدارية قمة في الأناقة

من أهم مراحل التصميم بجانب اختيار الاثاث هو خلق المناخ المناسب في منزلك حيث يمكنك الاستمتاع بقضاء الوقت داخل المنزل و لكي تتوصل إلى المناخ المثالي عليك أن تضع في حسبانك الألوان المناسبة لوصول الهواء المنعش إلى كل أركان المنزل مع الخامات المستخدمة في المحيط. اليوم سوف نتطرق إلى كيفية التوصل إلى الخامة المناسبة لكي تبلغ الأجواء المثالية من خلال عرض الأنواع المختلفة لكسوات الحوائط و تأثير كل نوع على التصميم.