17 كسوة جدارية قمة في الأناقة

من أهم مراحل التصميم بجانب اختيار الاثاث هو خلق المناخ المناسب في منزلك حيث يمكنك الاستمتاع بقضاء الوقت داخل المنزل و لكي تتوصل إلى المناخ المثالي عليك أن تضع في حسبانك الألوان المناسبة لوصول الهواء المنعش إلى كل أركان المنزل مع الخامات المستخدمة في المحيط. اليوم سوف نتطرق إلى كيفية التوصل إلى الخامة المناسبة لكي تبلغ الأجواء المثالية من خلال عرض الأنواع المختلفة لكسوات الحوائط و تأثير كل نوع على التصميم.
مثل هذا النوع من الكسوة الحجرية له شعبية كبيرة في إيطاليا لما فيه من طبيعة خام و نقية تجعل الفراغ يبدو ريفي الطابع و بالتالي أكثر عراقة.
الأحجار لها أصناف عديدة و تطبيقات مختلفة و من ضمنها أن تترك خام بلا معالجات وبهذا يتصل الفراغ مع الطبيعة مثل هذا التصميم المثير للدهشة.
تصفح هذا الدليل الشيق لكيفية تزيين الحوائط الحجرية
من قال أن الأسطح الرخامية تقتصر على الأرضيات فقط؟ هذا التجليد المذهل يرفع من قيمة الفراغ عشرة أضعاف، و ما يضيف لهذا الإختيار تميز هو أن الحائط الرخامي أخذ شكل الكتاب المفتوح أي أن العروق الظاهرة في الرخام مستمرة ليبدو الحائط كلوحة فنية.
هذا التصميم ليس طلاء بل هو عنصر بناء لم يتم تغليفه، و قد ترك المصمم شكل الطوب ليبدو بهيئته الخام حتي يكون التصميم أكثر حيوية و تميز.
لمن لا ينعم بالحوائط ذات الطوب الأحمر هذا أسلوب يتم استخدامه لتطبيق التصميم السابق في الحوائط الخرسانية، و بعد ترك أثر الطوب كل ما عليك فعله هو طبلاء الحائط بالألوان المناسبة.
لمن يبحث عن تصميم أنيق و عصري مع بساطة في الصورة النهائية هذا هو الحل الأمثل لكم.
هذا تطبيق آخر لكسوة الحجر ويكون مثل النسيج أو تركيب الموزايك حيث تعد النتيجة النهائية مثل اللوحة المزخرفة.
يكون استخدام تجليد الخشب عند الرغبة في فراغ يسم بالفخامة مثل هذا التصميم الكلاسيكي القيم.
التطبيقات في كسوة الخشب لا حصر لها فيمكنك طلائها كيفما شئت أو وضع الألواح ظاهرة مثل هذا التصميم و يمكن أن تكتفي بكسوة ارتفاع محدد من الحائط.
إنه حقاً كما رأيت في العنوان فهذه الكسوة في الواقع هي بلاط صغير مصنع من الزجاج يستخدم في أغلب الأوقات داخل الحمام و كما ترى يجعل الفراغ يبدو أكثر فخامة لأن السطح العاكس يجعل الحائط يبدو كجدار من اللؤلؤ.
تعودنا على رؤية المرايا كجزء من الديكورات الداخلية ولكن رؤيتها في تغطية الجدران الخارجية هو أمر لم نعتد رؤيته أبداً، و هو تصميم لأصحاب القلوب الجريئة فقط!
في الآونة الأخيرة ظهرت القطع الزخرفية ثلاثية الأبعاد وبالتالي يكون تأثيرها شيق في أي فراغ فهي مثيرة جدا للاهتمام لأن انعكاس الضوء الطبيعي يخلق أشكال مختلفة على مدار اليوم بسبب الظلال التي يتم إنشاؤها.
علينا أن لا ننسى وجود كسوة البلاط لما فيه من أشكال و أنواع مختلفة فهنا على سبيل المثال نجد الكسوة مصممة من بلاط صخري يعطي عمق في الفراغ ويجعل الحائط جزء من الطبيعة.
من أهم أنواع البلاط هو السيراميك ويوجد تصاميم متعددة لأشكال السيراميك و يفضل دائماً استخدامه في المساحات الرطبة.
ليس بالضرورة أن تخطي الكسوة حائط بأكمله إنما يمكن أن تستخدم كسوة مثل الجبس لإبراز ناصر محددة من الوزر أعلى أسفل الحائط أو برواز لأبواب المنزل، و يوجد أشكال لا حصر لها لقطاع الجبس.
إن كان من اهتماماتك الكبرى الحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة و تجنب أي مسببات لوجود عوادم أو مخلفات صناعية عليك ببناء بيتك الطوب اللبن لما في من خامات طبيعية وعند انتهاء المشروع سوف يكون لديك كسوة طبيعية يمكنك طلائها بما يحلو لك.
قد لا يكون الفولاذ من أكثر الكسوات إنتشاراً ومع ذلك يتجه إليه أصحاب الشخصيات الجريئة محبي الإختلاف عن الجموع. الفولاذ من الكسوات التي تترك انطباع الصلابة والحداثة بسهولة ولكن إن اتخذت القرار أن تستخدمه ضع في حسبانك أن عليك طلاء المسطح بمواد معالجة تمنع الصدأ والتآكل.
ربما لم تعد على رؤية مثل هذا المسطح و لكن سوف يترك بصمته في عالم التصميم خلال الأعوام المقبلة لتعدد استخداماته فقد تجد الخشب المضغوط في قطع أثاث أو كعنصر إنشائي وصولاً إلى مثل هذه الكسوة المميزة. استخدامها ككسوة جدارية يترك الفراغ بروح عصرية مميزة.
هذه الخامة تتمتع بالمرونة في التصميم فبإمكانها أن تبدو جريئة وذات طابع صناعي إذا كان المسطح خام و خشن أو يمكن أن تتحول إلى مسطح ناعم و معالج لكي تظهر بصورة راقية.
وأخيراً نتوصل إلى التشطيب الخرساني الظاهر وهو بالتأكيد ليس كسوة بذاته ولكن له المرونة الكافية لكي يتحول إلى مسطح به التضليعات المفضلة ولك مطلق الحرية في تشكيله كيفما شئت. من مميزات هذا الاختيار الغير تقليدي هو إمكانية تحويله إلى شكل الكسوة المفضلة لديك من خلال تقسيم الأنماط ثم طلائها باللون المناسب.