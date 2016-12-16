6 أخطاء شائعة يجب أن تتجنبها في ديكور بيتك

حينما نفكر في تتزيين بيوتنا بديكور راقي قد نقع في أخطاء و نحن لاندري أننا نرتكبها من باب التعود عليها في تصميمات شائعة عديدة و لكننا اليوم سنكشف لكم بالدليل نحو 6 أخطاء تقع مراراً و تكراراً في تصميمات مختلفة و في غرف متعددة بداية من المعيشة و مروراً بالمطبخ و انتهاءاً بغرف النوم ..

أخطاء الديكور ليست نهاية العالم و لكنها بداية للتعرف على ما ينبغي و ما لاينبغي أن يكون في تصميم بيتك ليكون لائقاً أماما ضيوفك ولا يوجد فيه أي فرصة للتقليل من المجهود و الإبداع المبذول في هذا التصميم ليخرج على قدر المستوى الذي ترغب به ..