6 أخطاء شائعة يجب أن تتجنبها في ديكور بيتك

حينما نفكر في تتزيين بيوتنا بديكور راقي قد نقع في أخطاء و نحن لاندري أننا نرتكبها من باب التعود عليها في تصميمات شائعة عديدة و لكننا اليوم سنكشف لكم بالدليل نحو 6 أخطاء تقع مراراً و تكراراً في تصميمات مختلفة و في غرف متعددة بداية من المعيشة و مروراً بالمطبخ و انتهاءاً بغرف النوم ..
أخطاء الديكور ليست نهاية العالم و لكنها بداية للتعرف على ما ينبغي و ما لاينبغي أن يكون في تصميم بيتك ليكون لائقاً أماما ضيوفك ولا يوجد فيه أي فرصة للتقليل من المجهود و الإبداع المبذول في هذا التصميم ليخرج على قدر المستوى الذي ترغب به ..
يجب عليك ألا تختار أي لون لطلاء غرفتك إلا من بعد أن تختبره جيداً قبل الطلاء و تراه هل يناسب الشكل العام للأثاث و الأرضيات و الجو العام المحيط بالغرفة و طرازها أم لا ، لا تطلي الجدران إلا من بعد اجراء اختبار بسيط و لو بطلاء متر واحد فقط و تخيل الباقي ، و خذها قاعدة عامة في أي ديكور سوف تقوم به مستقبلاً هو ألا تستخدم أي طلاء إلا الذي خضع لاختبارك و قبلها لاعجابك
يجب عليك ألا تجعل من تصميم بيتك كوكتيل للطرازات و التصميمات المتنوعة و تتركه بلا هوية واضحة و طراز واضح يبرز جماله، لذا عليك أن تتخلص من الأشياء التي تسبب ذلك الارتباك ، مثل هذا التصميم الذي يظهرؤ فيه المكتبة بتصميم و الكراسي بتصميم آخر و المنضدة بآخر ثالث فحدثت هنا فوضى لا يمكن أن تعبر أبداً عن أي جمال
تعود دائماً ألا تختار أي قطعة أثاث إلا بعد أن تقيس المكان المخصص لها قبل أن تختارها أصلاً، فقبل أن تختار الشكل اختار المساحة المناسبة أولاً ، ففي هذا النموذج لا يوجد أي تناسق بين حجم الأريكة و بين حجم المنضدة ، و هذا الخطأ شائع للغاية لعدم التدقيق في القياسات من قبل الكثيرين و اهتمامهم أكثر بالشكل واللون
التداخلات التي تكثر عن الحاجة تنقلب للضد تماماً، خصوصاً في غرفة مثل غرفة النوم التي تحتاج للهدوء في التفاصيل و الدعوة للاسترخاء أكثر من أي غرفة أخرى، فابتعد عن أي تداخل في التفاصيل قدر الامكان ، فمثلاً هذا التطابق و التداخل الزائد عن الحد في المرآة خلف السرير لا تناسب أبداً غرفة نوم و لكن تناسب مدخل أو غرفة استقبال
لما يكون التصميم مناسباً لبيتك فإنه لابد أن يكون مناسباً من حيث قوة الضوء لأنه المسئول الأول عن اظهار الجمال في زوايا الغرفة و تسليط التركيز على مكونات معينة و اهمال أخرى و هو ما يخضع لرؤية المصمم، فمسألة الضوء و قوته أمر مفروغ منه و المتاح فيه فقط هو تسلسل و تدرج الضوء من الشدة للخفوت، و لكن ضعف الضوء في الغرفة يعتبر من العوار و الأخطاء التي يقع فيها أي مصمم سواء الضوء الطبيعي أو الضوء الصناعي من مصابيح و نجف و شموع
لا تستعجل أبداً في الاختيار و حاول تقسيم العمل على مراحل بمعنى أن يكون ستايل محدد في رأسك ثم تحاول ضبطه على ما هو متاح لديك في المساحة ثم اختيار الالوان المناسبة لموقع الغرفة و مستوى الضوء فيها ، فالألوان تحددها المساحة و مستوى الضوء في الغرفة الطبيعي و الصناعي كما وضحنا من قبل، و من ثم يجب عليك اختيار الأثاث و المفروشات وفقاً لذلك ، مع كل تلك المعطيات يجب عليك عدم الاستعجال في اختيار أي مكون و التمهل لرسم صورة كاملة و تنفيذها بعناية بما يتوافق مع الشكل العام والروح المرجوة في بيت أحلامك ..