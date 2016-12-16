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6 أخطاء شائعة يجب أن تتجنبها في ديكور بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Home Accessories, rigby & mac rigby & mac غرفة المعيشةإضاءة
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حينما نفكر في تتزيين بيوتنا بديكور راقي قد نقع في أخطاء و نحن لاندري أننا نرتكبها من باب التعود عليها في تصميمات شائعة عديدة و لكننا اليوم سنكشف لكم بالدليل نحو 6 أخطاء تقع مراراً و تكراراً في تصميمات مختلفة و في غرف متعددة بداية من المعيشة و مروراً بالمطبخ و انتهاءاً بغرف النوم ..

أخطاء الديكور ليست نهاية العالم و لكنها بداية للتعرف على ما ينبغي و ما لاينبغي أن يكون في تصميم بيتك ليكون لائقاً أماما ضيوفك ولا يوجد فيه أي فرصة للتقليل من المجهود و الإبداع المبذول في هذا التصميم ليخرج على قدر المستوى الذي ترغب به ..

1- عدم اختبار الألوان و مدى ملائمتها للجدران

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

يجب عليك ألا تختار أي لون لطلاء غرفتك إلا من بعد أن تختبره جيداً قبل الطلاء و تراه هل يناسب الشكل العام للأثاث و الأرضيات و الجو العام المحيط بالغرفة و طرازها أم لا ، لا تطلي الجدران إلا من بعد اجراء اختبار بسيط و لو بطلاء متر واحد فقط و تخيل الباقي ، و خذها قاعدة عامة في أي ديكور سوف تقوم به مستقبلاً هو ألا تستخدم أي طلاء إلا الذي خضع لاختبارك و قبلها لاعجابك

2- الكثير من الفوضى

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography مكتب عمل أو دراسة
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

يجب عليك ألا  تجعل من تصميم بيتك كوكتيل للطرازات و التصميمات المتنوعة و تتركه بلا هوية واضحة و طراز واضح يبرز جماله، لذا عليك أن تتخلص من الأشياء التي تسبب ذلك الارتباك ، مثل هذا التصميم الذي يظهرؤ فيه المكتبة بتصميم و الكراسي بتصميم آخر و المنضدة بآخر ثالث فحدثت هنا فوضى لا يمكن أن تعبر أبداً عن أي جمال

3- اختيار حجم أثاث لا يناسب المساحة

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Living Room LuxDeco غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء living room,lounge,curved sofa,monochromatic,monochrome,marble,gold,black
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Living Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

تعود دائماً ألا تختار أي قطعة أثاث إلا بعد أن تقيس المكان المخصص لها قبل أن تختارها أصلاً، فقبل أن تختار الشكل اختار المساحة المناسبة أولاً ، ففي هذا النموذج لا يوجد أي تناسق بين حجم  الأريكة و بين حجم المنضدة ، و هذا الخطأ شائع للغاية لعدم التدقيق في القياسات من قبل الكثيرين و اهتمامهم أكثر بالشكل واللون

4- وجود تطابقات كثيرة في الديكور

Edinburgh Town House, Neale Smith Photography Neale Smith Photography غرفة نوم
Neale Smith Photography

Edinburgh Town House

Neale Smith Photography
Neale Smith Photography
Neale Smith Photography

التداخلات التي تكثر عن الحاجة تنقلب للضد تماماً، خصوصاً في غرفة مثل غرفة النوم التي تحتاج للهدوء في التفاصيل و الدعوة للاسترخاء أكثر من أي غرفة أخرى، فابتعد عن أي تداخل في التفاصيل قدر الامكان ، فمثلاً هذا التطابق و التداخل الزائد عن الحد في المرآة خلف السرير لا تناسب أبداً غرفة نوم و لكن تناسب مدخل أو غرفة استقبال 

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5- عدم الاستعانة بضوء كافي

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac غرفة المعيشةإضاءة
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

لما يكون التصميم مناسباً لبيتك فإنه لابد أن يكون مناسباً من حيث قوة الضوء لأنه المسئول الأول عن اظهار الجمال في زوايا الغرفة و تسليط التركيز على مكونات معينة و اهمال أخرى و هو ما يخضع لرؤية المصمم، فمسألة الضوء و قوته أمر مفروغ منه و المتاح فيه فقط هو تسلسل و تدرج الضوء من الشدة للخفوت، و لكن ضعف الضوء في الغرفة يعتبر من العوار و الأخطاء التي يقع فيها أي مصمم سواء الضوء الطبيعي أو الضوء الصناعي من مصابيح و نجف و شموع 

6- الاستعجال في الاختيار

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

لا تستعجل أبداً في الاختيار و حاول تقسيم العمل على مراحل بمعنى أن يكون ستايل محدد في رأسك ثم تحاول ضبطه على ما هو متاح لديك في المساحة ثم اختيار الالوان المناسبة لموقع الغرفة و مستوى الضوء فيها ، فالألوان تحددها المساحة و  مستوى الضوء في الغرفة الطبيعي و الصناعي كما وضحنا من قبل، و من ثم يجب عليك اختيار الأثاث و المفروشات وفقاً لذلك ، مع كل تلك المعطيات يجب عليك عدم الاستعجال في اختيار أي مكون و التمهل لرسم صورة كاملة و تنفيذها بعناية بما يتوافق مع الشكل العام والروح المرجوة في بيت أحلامك ..

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