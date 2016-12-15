20 مطبخ عصري و بسيط و رائع

نقدم لكم في كتاب الأفكار هذا برهاناً لمقولة أن المطبخ هو قلب البيت، في باقة عصرية لتصميم 20 مطبخ رائع و بسيط التكلفة ، و لما كان المطبخ يعتبر هو المسئول عن إمدادنا بالطاقة الايجابية في اللحظات القليلة التي نمضيه بين جدرانه نحضر و نتناول الطعام الدافيء و الشراب المفيد كان لزاماً علينا أن نوضح بعض النقاط التي يمكن أن تؤثر في تصميمات مطابخنا للأفضل،

و إلى جانب تلك الوظيفة الحيوية التي يقوم بها المطبخ في أي بيت فإنه يؤثر كثيراً في الديكور العام للمنزل بفضل تصميماته المتنوعة المتاحة الآن خصوصاً بعد التقدم التكنولوجي الكبير في الخامات و الأشكال المكونة للمطابخ و التي تضعنا في حيرة بسبب اختيار الأنسب لنا ..

لنتجول سوياً في سحر 20 تصميم مختلف للمطابخ العصرية التي صممت بعملية كبيرة و بذوق لا يضاهى مما سيمدك بأفكار حصرية لتجديد و تصميم مطبخك في المستقبل ..