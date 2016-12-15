20 مطبخ عصري و بسيط و رائع

نقدم لكم في كتاب الأفكار هذا برهاناً لمقولة أن المطبخ هو قلب البيت، في باقة عصرية لتصميم 20 مطبخ رائع و بسيط التكلفة ، و لما كان المطبخ يعتبر هو المسئول عن إمدادنا بالطاقة الايجابية في اللحظات القليلة التي نمضيه بين جدرانه نحضر و نتناول الطعام الدافيء و الشراب المفيد كان لزاماً علينا أن نوضح بعض النقاط التي يمكن أن تؤثر في تصميمات مطابخنا للأفضل،
و إلى جانب تلك الوظيفة الحيوية التي يقوم بها المطبخ في أي بيت فإنه يؤثر كثيراً في الديكور العام للمنزل بفضل تصميماته المتنوعة المتاحة الآن خصوصاً بعد التقدم التكنولوجي الكبير في الخامات و الأشكال المكونة للمطابخ و التي تضعنا في حيرة بسبب اختيار الأنسب لنا ..
لنتجول سوياً في سحر 20 تصميم مختلف للمطابخ العصرية التي صممت بعملية كبيرة و بذوق لا يضاهى مما سيمدك بأفكار حصرية لتجديد و تصميم مطبخك في المستقبل ..
استخدم المساحة المتاحة في مطبخك للبدء في توزيع مثالي و متناسق لمكونات المطبخ من الخزانات و الأرفف و الأجهزة المستخدمه فيه، حاول أن يكون التنسيق في اختيار السيراميك و الخامات أيضاً حتى يكتمل الشكل الراقي، و اجعل كل شيء في مكانه بدون استخدام طاغي للمساحة أو ترك مساحات كبيرة دون استفادة
استخدام اللونين الاحمر و الاسود من أجرأ الألوان التي يمكن ادخالها على المطبخ و لكنها تكون عصرية للغاية لو كانت في تصميم مطبخ يوحي بالحداثة في مكوناته من الخزانات و الأرفف، لنا أن نلاحظ الشكل المتطور للرخام بدرجتين تشبه السلم و كذلك الخزانات المقتضبة و المقتصرة على خزانتين فقط ، و اللونين الأحمر و الأسود قد زاداها بهاءاً و جمالاً
الخشب يزيد من درجة الأجواء الطبيعية في المطبخ لأنه يعطي مظهر نادر فيما سواه من خامات أخرى كالمعادن أو الزجاج، الخشب يمكن أن يتدرج في لونه و في نقشاته بين الخزانات و الارفف ليكون مثل الكريمة و الشيكولاتة في شكله الخارجي و في الوقت ذاته تكون وظيفته قوية للغاية لأنه صعب الاتساخ بسهولة و لا تظهر فيه البقع المتكررة في المطبخ و كذلك الأتربة، و يراعى لو قررت استخدام الخشب على نطاق واسع في مطبخك أن توفر له مصدراً للضوء مثل نافذة كبيرة و مصابيح قوية ..
في مطبخك الراقي يمكنك المزج بين الحداثة و الكلاسيكية في بعض اللمسات و ليس كلها فمثلاً يمكنك اختيار نقشات كلاسيكية على الجدران و الخزانات تكون حداثية و العكس، كما يمكنك اختيار المدفأة بتصميم أقدم من الجزيرة الوسطى و العكس، سيعطي ذلك مطبخك شيئاً من الاختلاف و التميز
استخدام الجرانيت في رفوف و جزيرة مطبخك يزيد من لمعانه و فخامته و من الناحية العملية سيساعدك على سهولة تنظيف الأسطح المستخدم فيها، و من ناحية أخرى يقبل الجرانيت التشكل و التقطيع كما تريد و تفضل بالرغم من صلابته القوية و مظهره الحجري الطبيعي
استخدام الموزاييك أو
الفسيفساء يساعد على اثراء مطبخك مهما كانت مساحته ، و يزيد الموزاييك من بريق الجدران في حال استخدامه في جدران فوق الحوض و محيطه لانه لا يتأثر بالماء و لا يبهت لونه و من جهة أخرى يعكس الضوء الساقط عليه فيزيد من التركيز على ثقل المطبخ في تلك الجهة الحيوية منه ، و يمكنك اختيار الموزاييك بأي لون تفضل حتى أنه يمكنك اختيار الوان تتغير مع الضوء بفضل التنوع الكبير في صناعته
استخدام تطابق الالوان و تدرجها يزيد من تألق مطبخك مهما كانت مساحته، فهذه المسألة تعود للذوق في اختيار ألوان مكونات المطبخ، فمثلاً في هذا المطبخ تم اختيار اللون البني ليتم التدرج من خلاله بين لونين هما البني الغامق و الكريمي الفاتح في تناغم رهيب جعل المطبخ في مكانة رائعة من الناحية البصرية و التنظيمية
هذا النموذج حقق التكامل بين كل مكوناته خصوصاً تعميم اللون الأبيض في معظم الخزانات مع وضع اللون الأسود كإطار و رف رخامي ليزيد من ابراز الأبيض المنتشر في المطبخ بأكمله ، الألوان البسيطة في المربعات فوق الرف متماشية للغاية مع لون الفوط و الممسحات و هذه الدقة الكبيرة زادت من تكامل المطبخ
استخدام الشكل الكلاسيكي في المطبخ يزيده بهاءاً و خصوصاً شكل الخشب في الخزانات يعتبر اهداءاً لعشاق الطبيعة و المظهر المهندم المتحفظ ، و من ضمن تلك الكلاسيكيات في استخدام وظيفة الخشب هو تنوع مساحة الخزانات دون الانتقاص من توحد شكل أبواب تلك الخزانات ، بمعنى أبسط يكون التقسيم في الداخل و ليس من الشكل الخارجي
الأناقة و الرزانة في اختيار التصميم تتلخص في اختيارك لألوان أكثر رسمية مثل البني الغامق و الأسود المكسور ببعض الأبيض او العروق الرخامية، و جميعها يرجع لمسألة المساحة بسبب اغمقاق تلك الألوان الرسمية في أغلبها، حاول الابتكار في اختيار أماكن لحفظ الأجهزة الكهربية في قلب الخزانات بشكل عصري ، و اجعل من الخزانات تحفة فنية بحد ذاتها
استخدام التناقض بين الألوان و كسرها بألوان مغايرة في درجة حرارتها و عصريتها يزيد من تنوع المطبخ و ثرائه الفني، ففي هذا النموذج تم استخدام الأحمر وا لأسود برفقة الأبيض في الجدران و مع لون الفضي و الرخامي في الجرانيت مع تسليط الضوء بقوة على سائر أركان المطبخ مما يجعل من المطبخ تحفة فنية نابضة بالحياة و التنوع
لا تغفل أبداً دور الضوء في تجميل مطبخك فلا يوجد أي جمال أبداً بدون أضواء تظهره لعيوننا، فما بالك بمطبخك الذي يعج بالفرص التي يمكن أن نبرزها و نتدرج في اظهارها بفن و ذوق
استخدام الالوان التي تنعم بالحياة و تدلل عليها مثل الأخضر رمز الحياة في النبات و بهجة الأرض عموماً يزيد من فرص تألق مطبخك و هذا لاسباب عدة مثل كونه اللون الأكثر وصفاً من قبل الأطباء النفسيين و خبراء الالوان ليمدك بالأمل وا لتفاؤل و الاسترخاء
الرومانسية في اختيار المطبخ لا تكون بالشموع و الضوء الخافت و لكن في تناغم المكونات، لاحظ شكل الخزانات الذي لا يوجد فيه أي مقابض و لاحظ شكل البوتوجاز المدفون في الرخام ، كل ذلك يدلل على الشاعرية والرومانسية في التفاصيل التي قلما نجدها في المطابخ
استخدام المزيج الطبيعي في مطبخك يزيده شاعرية، الخشب و الحجر و المعادن من قلب الطبيعة و روحها تنقل المشهد النقي لمطبخك فيزيده بهاءاً و رونقاً و فخامة، لاحظ تناغم شكل الحجر مع الخشب و لون المعدن الفضي ، أكثر من رائع
الذوق لا حدود له في اختيار الألوان ول كن حسن تنسيقها يحتاج لخبرة و حس فني عالي بجانب الضوابط المتبعة في الديكور مثل مراعاة المساحة على سبيل المثال، في خطوات بسيطة يمكنك التدرج بين الالوان و كذلك ادخال أكثر من لون على تصميم مطبخك و مع كل ذلك تسليط الضوء الكافي علي كل العناصر الموجودة لديك، تدرج في كل جانب بين الالوان و لا تركز أي جانب بلون واحد حتى لا تشتت الانتباه
الخزانات المفتوحة اسلوب متبع في المطابخ الأصغر حجماً لأنها تعطيك تنوعاً لا نهاية له في تنسيق أماكن الخزانات و حجمها ، فنحن لا نصمم خزانات و لكن رفوف و نقوم بعدها باختيار
سلات مناسبة لها
مثلما اشدنا باختيار الأحمر و الأسود من ناحية الذوق الراقي و الرزانة فنحن الآن سنشيد بالنقيض بين السخونة و الانطلاق و البهجة في الأبيض و الأحمر و قليل من الأسود ليعطينا المطبخ شكل يمزج بين كل المشاعر الرائعة التي نكتسبها من استخدام لون حيوي كالأحمر
الصلابة في الجرانية و شكل الموزاييك المشابه له و كذلك عروق الأخشاب الطبيعية و المعادن الحوامل للجزية الوسطى في المطبخ كلها تزيد من شدة و صلابة التصميم و بالتالي لن تجد في مثل تلك التصميمات لمسات رقيقة كالورود و الرسومات الهادئة على الجدران و لكن تباين بين الرمادي و البني و الأبيض، في رسالة على رسمية شديدة لهذا التصميم، فلو كان مطبخك به مساحة لتناول الطعام و قريب من السفرة فإن هذا الشكل مناسب
لنا ملاحظة في هذا التصميم الراقي بين الشكل الخشبي و لونه الطبيعي البني و بين طلاء الخشب في الإطار الخارجي له باللون الأسود ليزيد من تخصيص المساحة و تقليلها في عيوننا و هو ما تماشى مع لون الرخام الأسود أيضاً ، و هو ما خلق مساحة كبيرة في الوسط و فيما عدا الخزانات فإن اللون الأبيض المرخم كان هو المسيطر، لذا فإن الإطار الأسود في الرخام و الخزانات حجم مساحتهما تماماً و أبعدهم عن الشعور بشغل المساحة الصغيرة في هذا المطبخ العملي الفريد ..