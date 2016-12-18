6 أخطاء شائعة تجنبها بمدخل المنزل

كلنا نعلم المثل القائل بأن الانطباعات الأولى تدوم، وبالطبع أنت لا تريد أن تعطي انطباعا خاطئا عن منزلك باقتراف أخطاء ديكورية بالمدخل، فهو أول ما يراه ضيوفك، لذا سنفرد الحديث عن أشهر الاخطاء التي يقع فيها البعض في تصميم مداخل منازلهم.

قد يكون المدخل صغير المساحة وهذا يعني احتياجه لمزيد من الاهتمام في انتقاء تفاصيل الديكور بيه، سواء الألوان أو الأثاث والأكسسوارات، لذا دعونا لا نقلل من تأثير مدخل المنزل ونلقي نظرة أقرب عن كيفية تصميمه بشكل مثالي.