6 أخطاء شائعة تجنبها بمدخل المنزل

كلنا نعلم المثل القائل بأن الانطباعات الأولى تدوم، وبالطبع أنت لا تريد أن تعطي انطباعا خاطئا عن منزلك باقتراف أخطاء ديكورية بالمدخل، فهو أول ما يراه ضيوفك، لذا سنفرد الحديث عن أشهر الاخطاء التي يقع فيها البعض في تصميم مداخل منازلهم.
قد يكون المدخل صغير المساحة وهذا يعني احتياجه لمزيد من الاهتمام في انتقاء تفاصيل الديكور بيه، سواء الألوان أو الأثاث والأكسسوارات، لذا دعونا لا نقلل من تأثير مدخل المنزل ونلقي نظرة أقرب عن كيفية تصميمه بشكل مثالي.
في أغلب التصميمات لا تتمتع الممرات والمداخل بميزة الإضاءة الطبيعية وهو ما يجعلها أماكن مظلمة وكئيبة، ولتجنب ذلك استعن بإضاءة صناعية بتوزيع جيد لتجنب وجود أي ظلال وأركان مظلمة بالمدخل. الإضاءة المثبتة بتجاويف المكتبة مثال يحتذى به عن كيفية خلق انطباع مذهل عن المدخل من خلال الإضاءة.
عندما تدخل منزل لأول مرة فأنت لا تريد فقط أن يتم الترحيب بك، بل تسعى لأخذ انطباع سريع عن الذوق الشخصي لقاطني المنزل من خلال الديكورات والأثاث المستخدم فيه،كرسي غير تقليدي كالذي بالصورة سيعطي كثير من الانطباعات عن المنزل بالكامل ويمنحه شخصية فريدة. يمكنك اقتناء بعض اللوحات الفنية الفريدة، أو حتى ترسم واحدة بنفسك، المهم أن تمنحه جزء من شخصيتك.
هذا الخطأ من أكثر الأخطاء شيوعا بالمداخل. منطقة المدخل في الغالب تكون محدودة المساحة وهو ما يتطلب أثاث تناسب معها، في الصورة هنا الطاولة الصغيرة كانت اختيارا مثاليا من حيث الطول والعرض والارتفاع لتتماشى مع الممر المتشبع بالألوان، فلم تكن كبيرة بالقدر الذي يشغل مساحة أكبر وفي الوقت نفسه لها حضور يتناغم مع الألوان البراقة للجدران.
تحميل جدران المدخل بصور ولوحات فنية بشكل كثيف هو خطأ مزعج للغاية، وسيسبب زحام بصري غير مطلوب بالمدخل. فإن كان لديك مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والصور والذكريات التي تريد عرضها لضيوفك يمكنك اللجوء للحل بالصورة كبديل غير تقليدي عن زحام الجدران.
كما عليك تجنبك تكدس الجدران باللوحات، فعليك تجب تكدس المدخل الأثاث! الحفاظ على مدخل رحب ومتسع يتمكن فيه زوارك من الحركة بحرية فيه أمر لا يجب الاستهانة به أبدا.
عدم قضاء وقت طويل بالمدخل لا يعني أن تركه بمظهر ذابل وباهت خالي من الألوان، بدلا من ذلك استعن ببعض اللمسات اللونية القوية حتى لو كانت في تفاصيل صغيرة إن كنت ممكن لا يحبون النغمات القوية للألوان. فالألوان لها تاثير ساحر على مزاجنا ومشاعرنا، فلا تبخل على مدخل منزلك ببعض الألوان المبهجة والمحفزة بشكل إيجابي مثل مزيج الأصفر والزهري الساخن الذي بالصورة.
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