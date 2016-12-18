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6 أخطاء شائعة تجنبها بمدخل المنزل

أميرة قاسم أميرة قاسم
Split - flexibles Regalsystem für jede Lebenslage, Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires سلالم وأروقة رفوف وأدراج
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كلنا نعلم المثل القائل بأن الانطباعات الأولى تدوم، وبالطبع أنت لا تريد أن تعطي انطباعا خاطئا عن منزلك باقتراف أخطاء ديكورية بالمدخل، فهو أول ما يراه ضيوفك، لذا سنفرد الحديث عن أشهر الاخطاء التي يقع فيها البعض في تصميم مداخل منازلهم.

قد يكون المدخل صغير المساحة وهذا يعني احتياجه لمزيد من الاهتمام في انتقاء تفاصيل الديكور بيه، سواء الألوان أو الأثاث والأكسسوارات، لذا دعونا لا نقلل من تأثير مدخل المنزل ونلقي نظرة أقرب عن كيفية تصميمه بشكل مثالي.

الخطأ الأول: إضاءة غير كافية

Villaggio turistico Baia di Manaccora (Gargano), Angelo De Leo Photographer Angelo De Leo Photographer الممر الحديث، المدخل و الدرج
Angelo De Leo Photographer

Angelo De Leo Photographer
Angelo De Leo Photographer
Angelo De Leo Photographer

في أغلب التصميمات لا تتمتع الممرات والمداخل بميزة الإضاءة الطبيعية وهو ما يجعلها أماكن مظلمة وكئيبة، ولتجنب ذلك استعن بإضاءة صناعية بتوزيع جيد لتجنب وجود أي ظلال وأركان مظلمة بالمدخل. الإضاءة المثبتة بتجاويف المكتبة مثال يحتذى به عن كيفية خلق انطباع مذهل عن المدخل من خلال الإضاءة.

الخطأ الثاني: ألا تظهر شخصيتك

Interior Rendering, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
SolidART Digital Architecture

SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture

عندما تدخل منزل لأول مرة فأنت لا تريد فقط أن يتم الترحيب بك، بل تسعى لأخذ انطباع سريع عن الذوق الشخصي لقاطني المنزل من خلال الديكورات والأثاث المستخدم فيه،كرسي غير تقليدي كالذي بالصورة سيعطي كثير من الانطباعات عن المنزل بالكامل ويمنحه شخصية فريدة. يمكنك اقتناء بعض اللوحات الفنية الفريدة، أو حتى ترسم واحدة بنفسك، المهم أن تمنحه جزء من شخصيتك.

الخطأ الثالث: عدم استخدام أثاث مناسب

Progetti, info8258 info8258 الممر الحديث، المدخل و الدرج
info8258

Progetti

info8258
info8258
info8258

هذا الخطأ من أكثر الأخطاء شيوعا بالمداخل. منطقة المدخل في الغالب تكون محدودة المساحة وهو ما يتطلب أثاث تناسب معها، في الصورة هنا الطاولة الصغيرة كانت اختيارا مثاليا من حيث الطول والعرض والارتفاع لتتماشى مع الممر المتشبع بالألوان، فلم تكن كبيرة بالقدر الذي يشغل مساحة أكبر وفي الوقت نفسه لها حضور يتناغم مع الألوان البراقة للجدران.

الخطأ الرابع: عدم ترك مساحة فارغة بالجدارن

Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

تحميل جدران المدخل بصور ولوحات فنية بشكل كثيف هو خطأ مزعج للغاية، وسيسبب زحام بصري غير مطلوب بالمدخل. فإن كان لديك مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والصور والذكريات التي تريد عرضها لضيوفك يمكنك اللجوء للحل بالصورة كبديل غير تقليدي عن زحام الجدران.

الخطأ الخامس: عدم الاهتمام برحابة المكان

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

كما عليك تجنبك تكدس الجدران باللوحات، فعليك تجب تكدس المدخل الأثاث! الحفاظ على مدخل رحب ومتسع يتمكن فيه زوارك من الحركة بحرية فيه أمر لا يجب الاستهانة به أبدا.

الخطأ السادس: الاستخدام الغير كافي للألوان

Split - flexibles Regalsystem für jede Lebenslage, Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires سلالم وأروقة رفوف وأدراج
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires

Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires

عدم قضاء وقت طويل بالمدخل لا يعني أن تركه بمظهر ذابل وباهت خالي من الألوان، بدلا من ذلك استعن ببعض اللمسات اللونية القوية حتى لو كانت في تفاصيل صغيرة إن كنت ممكن لا يحبون النغمات القوية للألوان. فالألوان لها تاثير ساحر على مزاجنا ومشاعرنا، فلا تبخل على مدخل منزلك ببعض الألوان المبهجة والمحفزة بشكل إيجابي مثل مزيج الأصفر والزهري الساخن الذي بالصورة.

لمزيد من الافكار عن تزيين المداخل اقرأ: 12 فكرة ملهمة لمدخل منزلك

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