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18فكرة للأثاث متعدد الوظائف فى المنازل الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة نوم
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المنازل الصغيرة دائماً ما تواجه مشكلة كبيرة فى التخزين بسبب ضيق المساحة الخاصة بها، والتى تتطلب عناية وذكاء شديد جداً فى اختيار ديكوراتها حتى تستطيع توزيع الأثاث والديكورات بشكل مناسب للمساحة، وفى نفس الوقت الحصول على أكثر من مكان مناسب للتخزين، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 18 فكرة جديدة ومختلفة للأثاث المتعدد الوظائف حتى يسمح لك بوضعه فى الأماكن.

1- السرير وسيلة للتخزين

Main space homify غرفة نوم
homify

Main space

homify
homify
homify

السرير قد يكون وسيلة للتخزين رائعة ومميزة جداً، فقد قيل دائما أن المساحة أسفل السرير هى مساحة مميزة جداً يمكن استغلالها على نحو أفضل. فيمكنك على سبيل المثال وضع الأدراج أو أنظمة للتخزين أخرى لتخزين الأغراض.

2- مكتبة صغيرة

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior مكاتب العمل والدراسةمكتب
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

المكتبة من الأماكن الرائعة التى تستخدم بطريقة ذكية فى التخزين، وهنا فكرة رائعة قدمها لنا المصمم للمكتبة فقد استغلها أيضاً لتكون مكتب صغير بجانب كونها وسيلة للتخزين بتلك الأرفف المميزة.

3- المطبخ الخفى

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

المطبخ الخفى يعتبر وسيلة من الوسائل المثالية جداً للمنازل الصغيرة التى تحتوى على مساحة صغيرة مشتركة لغرفة المعيشة والمطبخ وغرفة السفرة معاً، فهو يتكون من دولاب بحوزته مطبخاً صغيراً يتم غلقه عند عدم الحاجة إليه وبالتالى لا يستهلك مساحة كبيرة من المكان.

4- طاولة خشبية متعددة الأستخدام

Escritorios de Madera, Biogibson Biogibson مكاتب العمل والدراسةمكتب خشب
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

يمكنك الأستعانة بالطاولة متعددة الأستخدامات فى المساحات الصغيرة ، فتلك الطاولة يمكنها أن تكون تستخدم فى التهزين وفى نفس الوقت يمكنك الأستعانة بها كمكتب صغير ، يمكنك عمل تلك الفكرة من أعادة تدوير صناديق ETAL من الورق المقوى.

5- طاولة القهوة

Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Semillero Muebles

Semillero Muebles
Semillero Muebles
Semillero Muebles

طاولة القهوة أيضاً يمكنها أن تكون وسيلة جيدة للتخزين، ومن أفكار الأثاث العملية جدا، فهنا  تم الأستعانة بتلك الطاولة فى منتصف الغرفة ولكنها مغلقة من كل الجوانب ولذلك هى وسيلة جيدة للتخزين بجانب كونها طاولة للقهوة.

6- الجدار

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

الحقيقة أن الجدار كنز داخل المنزل اذا تم استغلاله بشكل مناسب ومثالى فى المنازل صغيرة المساحة، فهنا فكرة أخرى من المصمم استعان فيها بالأرفف المثبتة على الجدار لتكون مكتباً صغيراً.

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7- خزانة بشكل أخر

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

هل فكرت يوماً فى استغلال الجزء الخلفى المقابل للجدار ليكون منطقة مميزة للتخزين، غريب أليس كذلك لكن هذا ما فعله هذا المصمم العبقرى فى تصميم تلك الخزانة داخل الغرفة التى استغلت لتكون متعددم الأستخدامات، فمن الجهة الأمامية عى خزانة للملابس ومن الجهة الخلفية هى مكتبة ومكتب صغير.

8- للطاولة استخدامات أخرى

Escritorio H1, PUNCH TAD PUNCH TAD مكاتب العمل والدراسةمكتب MDF Grey
PUNCH TAD

PUNCH TAD
PUNCH TAD
PUNCH TAD

طاولة المكتب يمكنها أن تكون وسيلة جيدة لتخزين الملفات والأوراق المهمة اثناء العمل، فهنا قسمت بشكل عبقرياً جداً لتسمح لك بتخزين أغراضك بسهولة أثناء العمل.

9-طاولة قهوة

Muebles sobre diseño, Weld Weld غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Weld

Weld
Weld
Weld

طاولة القهوة هنا مصممة بشكل رائع يسمح لك بالتخزين وفى نفس الوقت مزودة بفكرة يمكنك استغلالها فى وضع الحاسوب الخاص بك واستخدامه بطريقة سهلة ومريحة اثناء جلوسك فى غرفة المعيشة.

10- مكتبة وسرير معاً

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

السرير قد يكون مكتبة صغيرة اذا استغل بذكاء مثل هذا السرير وتصميمه المميز، فأذا كانت الغرفة الخاصة بك لا تسمح لك بوجود مكتبة داخل الغرفة فتلك الفكرة ستكون مناسبة لك.

11- سطح مكتب عبقرى

office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

وهنا فكرة لسطح مكتب أكثر من عبقرى ومميز كما نرى، ربما تشعر انه صغيراً وسيقيدك بعض الشئ فى الأستخدام لكنه حقاً تصميماً مريحاً ومميزاً جداً.

12- غرفة الأطفال

homify غرفة الأطفالأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

فى غرفة الأطفال احرص على أن يكون هناك أثاث متعدد الأستخدامات فى التخزين كسرير به مساحات تخزين مثل هذا السرير.

13- طاولة التلفاز

Muebles Multimedia, MADERISTA MADERISTA غرفة الملتيميدياأثاث خشب Wood effect
MADERISTA

MADERISTA
MADERISTA
MADERISTA

طاولة التلفاز يمكنك الأستفادة بها من خلال بعض الأرفف للتخزين وأضافة الديكورات.

14 – تخزين الأحذية

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

تخزين الأحذية يمكن أن يكون بطريقة أكثر جمالاً من خلال تلك الصناديق البسيطة والتى يمكن تزيينها ببعض الديكورات حتى تبدو أكثر جمالاً وأناقة.

15- طاولة المطبخ

Muebles Reciclados Mallorca, Muebles Reciclados Mallorca Muebles Reciclados Mallorca مطبخمخزن
Muebles Reciclados Mallorca

Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca

أضافة بعض الأرفف لطاولة المطبخ يمكن أن يجعلها مكاناً مميزاً للتخزين داخل مطبخك الصغير ولن تستهلك مساحة كبيرة.

16- سرير متعدد الوظائف

Muebles Infantiles, KiKi Diseño y Decoración KiKi Diseño y Decoración غرفة الأطفالأسرة نوم
KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración

الأبتكار دائماً يخلق تفاصيل أكثر جمالاً وتمييز، ويمكنك ابتكار سرير مميز فى غرفة نومك ومدمج ببعض الأرفف للتخزين والتى يمكنك استغلالها لتكون مكتباً صغيراَ.

17- الطاولة

Mesas de cocina extensibles, Furnet Furnet مطبخطاولات وكراسي
Furnet

Furnet
Furnet
Furnet

لتوفير أفضل مساحة فى مطبخك استعن بطاولة متعددة الأستخدامات كما ذكرنا وهذا تصميماً أخر لنموذج الطاولة متعددة الأستخدامات.

18- الغسالة وتخزينها

Baños pequeños, Baños Rom Baños Rom حمام
Baños Rom

Baños Rom
Baños Rom
Baños Rom

اذاكانت مساحة المطبخ أو الحمام صغيرة فأفضل مكان يمكنك تخزيين الغسالة بداخله هو أسفل الحوض، لذلك خصص هذا المكان لوضع غسالتك به.

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