18فكرة للأثاث متعدد الوظائف فى المنازل الصغيرة

المنازل الصغيرة دائماً ما تواجه مشكلة كبيرة فى التخزين بسبب ضيق المساحة الخاصة بها، والتى تتطلب عناية وذكاء شديد جداً فى اختيار ديكوراتها حتى تستطيع توزيع الأثاث والديكورات بشكل مناسب للمساحة، وفى نفس الوقت الحصول على أكثر من مكان مناسب للتخزين، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 18 فكرة جديدة ومختلفة للأثاث المتعدد الوظائف حتى يسمح لك بوضعه فى الأماكن.
السرير قد يكون وسيلة للتخزين رائعة ومميزة جداً، فقد قيل دائما أن المساحة أسفل السرير هى مساحة مميزة جداً يمكن استغلالها على نحو أفضل. فيمكنك على سبيل المثال وضع الأدراج أو أنظمة للتخزين أخرى لتخزين الأغراض.
المكتبة من الأماكن الرائعة التى تستخدم بطريقة ذكية فى التخزين، وهنا فكرة رائعة قدمها لنا المصمم للمكتبة فقد استغلها أيضاً لتكون مكتب صغير بجانب كونها وسيلة للتخزين بتلك الأرفف المميزة.
المطبخ الخفى يعتبر وسيلة من الوسائل المثالية جداً للمنازل الصغيرة التى تحتوى على مساحة صغيرة مشتركة لغرفة المعيشة والمطبخ وغرفة السفرة معاً، فهو يتكون من دولاب بحوزته مطبخاً صغيراً يتم غلقه عند عدم الحاجة إليه وبالتالى لا يستهلك مساحة كبيرة من المكان.
يمكنك الأستعانة بالطاولة متعددة الأستخدامات فى المساحات الصغيرة ، فتلك الطاولة يمكنها أن تكون تستخدم فى التهزين وفى نفس الوقت يمكنك الأستعانة بها كمكتب صغير ، يمكنك عمل تلك الفكرة من أعادة تدوير صناديق ETAL من الورق المقوى.
طاولة القهوة أيضاً يمكنها أن تكون وسيلة جيدة للتخزين، ومن أفكار الأثاث العملية جدا، فهنا تم الأستعانة بتلك الطاولة فى منتصف الغرفة ولكنها مغلقة من كل الجوانب ولذلك هى وسيلة جيدة للتخزين بجانب كونها طاولة للقهوة.
الحقيقة أن الجدار كنز داخل المنزل اذا تم استغلاله بشكل مناسب ومثالى فى المنازل صغيرة المساحة، فهنا فكرة أخرى من المصمم استعان فيها بالأرفف المثبتة على الجدار لتكون مكتباً صغيراً.
هل فكرت يوماً فى استغلال الجزء الخلفى المقابل للجدار ليكون منطقة مميزة للتخزين، غريب أليس كذلك لكن هذا ما فعله هذا المصمم العبقرى فى تصميم تلك الخزانة داخل الغرفة التى استغلت لتكون متعددم الأستخدامات، فمن الجهة الأمامية عى خزانة للملابس ومن الجهة الخلفية هى مكتبة ومكتب صغير.
طاولة المكتب يمكنها أن تكون وسيلة جيدة لتخزين الملفات والأوراق المهمة اثناء العمل، فهنا قسمت بشكل عبقرياً جداً لتسمح لك بتخزين أغراضك بسهولة أثناء العمل.
طاولة القهوة هنا مصممة بشكل رائع يسمح لك بالتخزين وفى نفس الوقت مزودة بفكرة يمكنك استغلالها فى وضع الحاسوب الخاص بك واستخدامه بطريقة سهلة ومريحة اثناء جلوسك فى غرفة المعيشة.
السرير قد يكون مكتبة صغيرة اذا استغل بذكاء مثل هذا السرير وتصميمه المميز، فأذا كانت الغرفة الخاصة بك لا تسمح لك بوجود مكتبة داخل الغرفة فتلك الفكرة ستكون مناسبة لك.
وهنا فكرة لسطح مكتب أكثر من عبقرى ومميز كما نرى، ربما تشعر انه صغيراً وسيقيدك بعض الشئ فى الأستخدام لكنه حقاً تصميماً مريحاً ومميزاً جداً.
فى غرفة الأطفال احرص على أن يكون هناك أثاث متعدد الأستخدامات فى التخزين كسرير به مساحات تخزين مثل هذا السرير.
طاولة التلفاز يمكنك الأستفادة بها من خلال بعض الأرفف للتخزين وأضافة الديكورات.
تخزين الأحذية يمكن أن يكون بطريقة أكثر جمالاً من خلال تلك الصناديق البسيطة والتى يمكن تزيينها ببعض الديكورات حتى تبدو أكثر جمالاً وأناقة.
أضافة بعض الأرفف لطاولة المطبخ يمكن أن يجعلها مكاناً مميزاً للتخزين داخل مطبخك الصغير ولن تستهلك مساحة كبيرة.
الأبتكار دائماً يخلق تفاصيل أكثر جمالاً وتمييز، ويمكنك ابتكار سرير مميز فى غرفة نومك ومدمج ببعض الأرفف للتخزين والتى يمكنك استغلالها لتكون مكتباً صغيراَ.
لتوفير أفضل مساحة فى مطبخك استعن بطاولة متعددة الأستخدامات كما ذكرنا وهذا تصميماً أخر لنموذج الطاولة متعددة الأستخدامات.
اذاكانت مساحة المطبخ أو الحمام صغيرة فأفضل مكان يمكنك تخزيين الغسالة بداخله هو أسفل الحوض، لذلك خصص هذا المكان لوضع غسالتك به.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 26 فكرة وتصميم لحمام منزلك