8 منازل صغيرة وجميلة ورخيصة

في المدن الكبيرة، تعودنا على السكن في شقق صغيرة، ولكن المنازل عادة تكون أكبر. ولكن هل فكرت يومًا في العيش في منزل صغير ولكن عظيم؟ هيا بنا لنكسر أحكامك المسبقة على المنازل الصغيرة ونجعلك تقع في حبها!
المثال الأول لمنزل بني تبعًا للعمارة الشرقية، سقف كبير وملفت للنظر، والمبنى يظهر العناصر الخشبية وتباين الألوان.
لاحظ الكم الكبير من النوافذ والأبواب الزجاجية، مما يتيح الكثير من الضوء الطبيعي داخل المنزل، بالإضافة إلى أمكانية مشاهدة المنظر البديع للطبيعة من داخل المنزل.
تمامًا مثل الخارج، فالحمام يتمتع بالبساطة والخطوط الواضحة.
الحائط الجانبي للحمام بالكامل قد غطي بالزجاج، والذي يعد اختيارًا ممتعًا. والمرآة أيضًا اتخذت خطوطًا مستقيمة لتكمل النافذة الكبيرة، مع هذا المنظر البديع للحديقة الداخلية فإن الحمام لا يحتاج للمزيد من الديكورات.
هذا البيت صغير جدًا، وهيكله منخفض التكلفة. إذا كنت لاتحب المنظر المطل عليه منزلك، فإن المنزل ذو العجلات سوف يسمح لك بالانتقال وقتما تريد.
ولايهم إذا كان صغير الحجم مادام يحوي داخله كل ما يحتاجه المنزل العائلي، وأفضل مافيه أنه حقًا ذو تكلفة منخفضة جدًا.
وقد تم تصميم مطبخ البيت الصغير بشكل بسيط ولكن متكامل وظيفيًا، بالإضافة إلى وجود جميع المعدات الأساسية للمطبخ، فإنه يمكن أيضًا تخزين بعض الأشياء به، مع الرفوف في الأعلى والمنطقة المغطاة أسفل الحوض، إنه حقًا مطبخ متكامل صغير!
هذا المثال القائم هو لمنزل صغير على الطراز الحديث مبني على الهيكل الخارجي، أما الألواح الخشبية التي تغطي السطح الخارجي فهي للعزل الحراري، مما يساعد على توفير الطاقة.
في هذا المنزل الصغير، نجد أن هناك عالمًا جديدًا منفتحًا، المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، بالإضافة إلى وجود ميزانين به مكان للنوم، يتصل بالأسفل عن طريق سلم خشبي داخل الغرفة.
المكان به نوافذ صغيرة، مع أريكة وضعت أمام المعيشة والمطبخ، وكرسي ذو لون أصفر يكمل المكان والديكور.
هذا المنزل يتمتع بتصميم معاصر في مساحة 50 مترمربع فقط، يحتوي على طابقين بلون برتقالي نبيذي يكسو الواجهة الخارجية له، مع سقف مائل وجدار كامل من الزجاج، إن هذا المنزل له طلة مثيرة للاهتمام.
المنزل من الداخل بسيط جدًا ومغطى بشكل كامل بالخشب الطبيعي، الأثاث أيضًا يتسم بالطبيعية مع تسليط الضوء على الأرائك والكراسي السوداء.
كما في المثال الأول، السقف المنحدر ذو اللون الأسود يتباين مع الأبيض في الحوائط، لمسة مختلفة، ونرى تناسق اللون مع الحديقة الأمامية.
المفروشات الناعمة بألوان محايدة تجعل المساحة كبيرة إلى حد ما، مع نغمات التناسق ولوحات الزهور على الجدار تضيف أناقة على االفراغات.
نحن لسنا على دراية حقيقية بالبيوت الملونة، وخاصة البيوت الخشبية.
على الرغم من أنه أكثر اتساعا من الأمثلة الأخرى، فإن هذا البيت متواضع جدًا، وذو بناء مستغل وظيفيًا بشكل مميز.
هذا هو منزل خشبي حقيقي في الغابة، ويقع في مدينة بورصة، تركيا. منزل من طابقين يضم مناظر طبيعية جذابة ورائعة حولها.
زينت غرفة المعيشة في ها المنزل على الطراز الكلاسيكي، مصنوعة بالكامل من الخشب كما في الخارج، كما أن لديها مدفأة من الحجر الطبيعي.
المثال الأخير هو شقة صغيرة وساحرة، على الرغم من كونها صغيرة، ولكنها معروضة بطريقة رائعة، مرة أخرى نجد الزهور والنباتات تعطي لمسة خاصة إلى التصميم الفريد.
زينت هذه الغرفة الصغيرة بذوق رفيع، مع أقل الأثاث والمزيد من الأكسسورات، مثل النباتات والصور. وخلفهم جدار ريفي يعطي لمسة خاصة في الديكور الحديث.