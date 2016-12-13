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8 منازل صغيرة وجميلة ورخيصة

آية علم الدين آية علم الدين
homify منزل جاهز للتركيب
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في المدن الكبيرة، تعودنا على السكن في شقق صغيرة، ولكن المنازل عادة تكون أكبر. ولكن هل فكرت يومًا في العيش في منزل صغير ولكن عظيم؟ هيا بنا لنكسر أحكامك المسبقة على المنازل الصغيرة ونجعلك تقع في حبها!

1- النمط الآسيوي

homify منازل صغيرة
homify

homify
homify
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المثال الأول لمنزل بني تبعًا للعمارة الشرقية، سقف كبير وملفت للنظر، والمبنى يظهر العناصر الخشبية وتباين الألوان.

لاحظ الكم الكبير من النوافذ والأبواب الزجاجية، مما يتيح الكثير من الضوء الطبيعي داخل المنزل، بالإضافة إلى أمكانية مشاهدة المنظر البديع للطبيعة من داخل المنزل.

الحمام التبسيطي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تمامًا مثل الخارج، فالحمام يتمتع بالبساطة والخطوط الواضحة.

الحائط الجانبي للحمام بالكامل قد غطي بالزجاج، والذي يعد اختيارًا ممتعًا. والمرآة أيضًا اتخذت خطوطًا مستقيمة لتكمل النافذة الكبيرة، مع هذا المنظر البديع للحديقة الداخلية فإن الحمام لا يحتاج للمزيد من الديكورات.

2- منزل خشبي على عجلات

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC منازل
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

هذا البيت صغير جدًا، وهيكله منخفض التكلفة. إذا كنت لاتحب المنظر المطل عليه منزلك، فإن المنزل ذو العجلات سوف يسمح لك بالانتقال وقتما تريد.

ولايهم إذا كان صغير الحجم مادام يحوي داخله كل ما يحتاجه المنزل العائلي، وأفضل مافيه أنه حقًا ذو تكلفة منخفضة جدًا.

مطبخ كامل

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC منازل
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

وقد تم تصميم مطبخ البيت الصغير بشكل بسيط ولكن متكامل وظيفيًا، بالإضافة إلى وجود جميع المعدات الأساسية للمطبخ، فإنه يمكن أيضًا تخزين بعض الأشياء به، مع الرفوف في الأعلى والمنطقة المغطاة أسفل الحوض، إنه حقًا مطبخ متكامل صغير!

3- تصميم خارجي مختلف

homify مرآب~ كراج
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homify
homify
homify

هذا المثال القائم هو لمنزل صغير على الطراز الحديث مبني على الهيكل الخارجي، أما الألواح الخشبية التي تغطي السطح الخارجي فهي للعزل الحراري، مما يساعد على توفير الطاقة.

غرفة المعيشة المفتوحة

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

في هذا المنزل الصغير، نجد أن هناك عالمًا جديدًا منفتحًا، المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، بالإضافة إلى وجود ميزانين به مكان للنوم، يتصل بالأسفل عن طريق سلم خشبي داخل الغرفة.

المكان به نوافذ صغيرة، مع أريكة وضعت أمام المعيشة والمطبخ، وكرسي ذو لون أصفر يكمل المكان والديكور.

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4- البناء العصري

Casa2020, MapOut MapOut حديقة
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

هذا المنزل يتمتع بتصميم معاصر في مساحة 50 مترمربع فقط، يحتوي على طابقين بلون برتقالي نبيذي يكسو الواجهة الخارجية له، مع سقف مائل وجدار كامل من الزجاج، إن هذا المنزل له طلة مثيرة للاهتمام.

الداخل الخشبي

Casa2020, MapOut MapOut غرفة المعيشة خشب نقي
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

المنزل من الداخل بسيط جدًا ومغطى بشكل كامل بالخشب الطبيعي، الأثاث أيضًا يتسم بالطبيعية مع تسليط الضوء على الأرائك والكراسي السوداء.

5- التباين القوي

homify منزل جاهز للتركيب
homify

homify
homify
homify

كما في المثال الأول، السقف المنحدر ذو اللون الأسود يتباين مع الأبيض في الحوائط، لمسة مختلفة، ونرى تناسق اللون مع الحديقة الأمامية.

الأناقة في الداخل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المفروشات الناعمة بألوان محايدة تجعل المساحة كبيرة إلى حد ما، مع نغمات التناسق ولوحات الزهور على الجدار تضيف أناقة على االفراغات.

6- أزرق مثل السماء

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. منازل
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

نحن لسنا على دراية حقيقية بالبيوت الملونة،  وخاصة البيوت الخشبية.

على الرغم من أنه أكثر اتساعا من الأمثلة الأخرى، فإن هذا البيت متواضع جدًا، وذو بناء مستغل وظيفيًا بشكل مميز.

7- منزل خشبي في الغابة

homify
homify

homify
homify
homify

هذا هو منزل خشبي حقيقي في الغابة، ويقع في مدينة بورصة، تركيا. منزل من طابقين يضم مناظر طبيعية جذابة ورائعة حولها.

غرفة كلاسيكية

homify
homify

homify
homify
homify

زينت غرفة المعيشة في ها المنزل على الطراز الكلاسيكي، مصنوعة بالكامل من الخشب كما في الخارج، كما أن لديها مدفأة من الحجر الطبيعي.

8- الشقة الساحرة

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura منازل
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

المثال الأخير هو شقة صغيرة وساحرة، على الرغم من كونها صغيرة، ولكنها معروضة بطريقة رائعة، مرة أخرى نجد الزهور والنباتات تعطي لمسة خاصة إلى التصميم الفريد.

غرفة المعيشة الحديثة

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura غرفة الميديا
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

زينت هذه الغرفة الصغيرة بذوق رفيع، مع أقل الأثاث والمزيد من الأكسسورات، مثل النباتات والصور. وخلفهم جدار ريفي يعطي لمسة خاصة في الديكور الحديث.

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