8 منازل صغيرة وجميلة ورخيصة

هذا البيت صغير جدًا، وهيكله منخفض التكلفة. إذا كنت لاتحب المنظر المطل عليه منزلك، فإن المنزل ذو العجلات سوف يسمح لك بالانتقال وقتما تريد.

ولايهم إذا كان صغير الحجم مادام يحوي داخله كل ما يحتاجه المنزل العائلي، وأفضل مافيه أنه حقًا ذو تكلفة منخفضة جدًا.