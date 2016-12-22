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دليلك إلى إستغلال المساحات المهدرة في منزلك بكفاءة

shereen gouda shereen gouda
Neubau Einfamilienhaus mit Garage in Erkelenz, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لا يخلو منزل من مشكلة وجود ركن مهدر لم يكن في الحسبان في مرحلة التصميم و ما يجعل الأمر أكثر صعوبة أن مع مرور الوقت يتدهور هذا الركن أو يتحول إلى مكان لتخزين كل ما ليس له احتياج. في أغلب الأوقات يكون سبب ذا الإهمال هو وجود عائق لا يجعل عملية تصميم الفراغ مهمة سهلة ولكن ينصحنا خبراء التصميم أن تفكر خارج الصندوق و تقوم بتحويل العوائق إلى فرص لتصميم مبتكر و دائماً ما يأتي هذا الأسلوب إلى تصاميم مبهرة. كفانا مقدمات ولتبدأ التعرف على أساليب تحويل كل ركن في البيت إلى فراغ عملي و مستغل بكفاءة.

السلم يتحول إلى جزء من الأثاث

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto غرفة المعيشة
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

يشكل السلم في أغلب المنازل عائق كبير عند توزيع الفراغ وخصوصاً عند تواجده في غرف و فراغات حيوية مثل غرفة المعيشة، ولكن هذا السلك من العناصر الإنشائية التي لا يمكن تحريكها لذا يرجح الخبراء أن تقوم بتحويل هذا العائق إلى عنصر يضيف إلى التصميم. عليك أن تجعل السلم جزء من الغرفة مثل ما فعل المصمم هنا، فقد أصبح السلم جزء من وحدة التلفاز

إستبدال درابزين السلم بوحدة مميزة

Old Victorian Home Modern Renovation - Harvard Ave, STUDIO Z STUDIO Z مكتب عمل أو دراسة
STUDIO Z

STUDIO Z
STUDIO Z
STUDIO Z

أحياناً تكون التفاصيل الصغيرة مؤثرة بشكل كبير على كفاءة التصميم لذا علينا دائماً أن نتساءل عن مدى ضرورة كل عنصر و ما إن كان هناك بديل أكثر عملية. قام المصمم هنا بتنفيذ هذه الخطة فقد استبدل الدرابزين المعتاد رؤيته في كل السلالم بوحدة تخزين عصرية تجلب اتزان في الرواق وتحافظ على نظام و رونق المنزل.

استغلال مثالي للفراغ أسفل السلم

STAIRS IN LIVING atuljoshi innovations
atuljoshi innovations

STAIRS IN LIVING

atuljoshi innovations
atuljoshi innovations
atuljoshi innovations

هذا التطبيق أسفل السلم أصبح متداول بين المصممين العالمين لأنه يجمع بين الصفات المفضلة لدى الجميع، فهو يتسم بالعملية لما فيه من مساحة تخزين لا بأس بها و يضيف بعد جمالي لأي سلم.

بهو المدخل عملي بلمسة جمالية

Neubau Einfamilienhaus mit Garage in Erkelenz, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen الممر الحديث، المدخل و الدرج
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

المدخل يعد من أهم الفراغات وأكثرها تأثيراً على نفسية الضيوف والسكان معاً فهو أول فراغ يستقبلك بعد يوم طويل و أخر لقاء بينك و بين المنزل في النهار لذا فمن الممكن أن يسبب لك التعاسة إن كان غير منظم أو يتركك بكل نشاط وحيوية إن كان منظم و أنيق. لكي تتجنب تكاثر الأغراض المتناثرة ضع وحدة صغيرة لكل أغراضك اليومية، و ضع في حسبانك أن تضيف الوحدة لمسة راقي في الفراغ.

وحدة الأحذية في بهو المدخل لمنزل نظيف دائماً

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten الممر الحديث، المدخل و الدرج
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

لأصحاب العائلات الكبيرة نحن ندرك أن بجانب بهجة الأسرة الدافئة أنتم تعانون من الأغراض المتناثرة حول البيت على الدوام  وأكثرهم تأثيراً على نظافة المنزل هي الأحذية ولذلك جئنا بالحل المثالي و هو تصميم وحدة أحذية في بهو المدخل، هي لا تحتاج الى مساحة كبيرة ولكن وقعها على البيت سوف يكون مذهلاً

جزيرة المطبخ العملية

空間の凹凸を活かしたカラフルな家, nuリノベーション nuリノベーション مطبخ
nuリノベーション

nuリノベーション
nuリノベーション
nuリノベーション

لمن يملكون مطبخ أمريكي الطابع يمكن أن تتحول الجزيرة إلى وحدة متعددة الإستخدامات كطاولة طعام و وحدة تخزين لكي يتم استخدام هذه الوحدة بدلاً من تجنبها

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تنوع أشكال وأماكن التخزين

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

مع متابعة الصيحات الجديدة في المطابخ العصرية قد نتغافل عن وجود حلول أخرى متعددة لأشكال التخزين فبدلاً من إهمال الحوائط التي لا تتحمل الخزانات الكبيرة لم لا تقوم بتوزيع بعض الأرفف أو السلات؟ من مميزات هذه الوحدات هو عدم احتياجهم الى مساحات كبيرة.

الشرفة تصبح وجهة الجميع

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لا شك أننا جميعاً نتغافل عن مدى أهمية الشرفة في حياتنا فهي الوسيلة الوحيدة لكي نستمتع بالهواء المنعش، لذا إن كنت تنعم بوجود شرفة في منزلك لا تظلم نفسك و تحرمها هذه المتعة و قم بتصميم مجلس فيها يكون امتداد غرفة معيشتك.

أثاث متعدد الاستخدامات

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

الشرفة هي المكان المثالي لتواجد النباتات و العناية بها ليس فقط لكونها عرضة إلى أشعة الشمس والهواء المنعش ولكن أيضاً لما فيها من إمكانية تعدد أنواع النباتات والزهور. لكي تستمتع بوجود شرفة مميزة لم لا توجد أثاث متعدد الاستخدامات أيضاً فيمكن أن تتحول وحدة أدراج قديمة الى اصيص نباتات مع وجود مساحة لتخزين أدوات العناية بالنباتات.

وحدة متكاملة

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الكثير منا يلجأ إلى وضع الغسالة في الحمام و لكن ينتهي الأمر بأن المساحة المحيطة تصبح مهملة و غير مستغلة فلم لا نخلق وحدة تخزين حول الغسالة لكي تتخفى عند الحاجة و تقوم بتخزين أدوات الحمام والغسل معاً في نفس الوحدة؟ هكذا سوف تنعم بحمام نظيف و منظم دائماً.

من مرآب كريه إلى غرفة متكاملة

Escritório de Arquitetura Passo3, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

من قال أن القبو يجب أن يكون مساحة مظلمة لا حياة فيها؟ قد تخطى المصممون هذا الأمر و أصبح لسكان المنزل نصيب من القبو. قد يختلف إتجاه استخدام هذا الفراغ فالبعض يفضل اللجوء إلى القبو لدراسة أو قراءة عميقة و البعض الآخر يفضل أن يكون القبو فراغ لممارسة الرياضة أو أي أشكال اللعب

مكتب متخفي

Lesbroussart, ZR-architects ZR-architects مكتب عمل أو دراسة White
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

تجتمع كل البيوت على ضرورة تواجد مكان للدراسة أو العمل و مع ذلك في خلال مرحلة التصميم نتجاهل هذا الإحتياج و ينتهي بنا الأمر بالدراسة في أماكن غير مهيأة تماماً واليوم أتينا بحل لهذه المشكلة. إبتكر المصممين أسلوب مذهل في خلق مساحة لمكتب عمل كجزء من المكتبة مثل هذا التصميم، والأكثر إبهاراّ هو إمكانية غلق المكتب و إخفاءه عند اللزوم.

خزانة ملابس مزدوجة الوظائف

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة نومخزانة الملابس
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

دائماً ما نسعى إلى تصميم أجمل الخزانات في غرفتنا ولكن هل فكرت في تصميمها لكي  تحتوي على مكتب الدراسة أيضاً؟ هذا التصميم سوف يضمن لك أن تكون أجواء دراستك في معزل عن أي ضوضاء لكي تنعم بتركيز لا مثيل له.

12 نصيحة من الخبراء لمدخل مبهر ومميز
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