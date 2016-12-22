دليلك إلى إستغلال المساحات المهدرة في منزلك بكفاءة

لا يخلو منزل من مشكلة وجود ركن مهدر لم يكن في الحسبان في مرحلة التصميم و ما يجعل الأمر أكثر صعوبة أن مع مرور الوقت يتدهور هذا الركن أو يتحول إلى مكان لتخزين كل ما ليس له احتياج. في أغلب الأوقات يكون سبب ذا الإهمال هو وجود عائق لا يجعل عملية تصميم الفراغ مهمة سهلة ولكن ينصحنا خبراء التصميم أن تفكر خارج الصندوق و تقوم بتحويل العوائق إلى فرص لتصميم مبتكر و دائماً ما يأتي هذا الأسلوب إلى تصاميم مبهرة. كفانا مقدمات ولتبدأ التعرف على أساليب تحويل كل ركن في البيت إلى فراغ عملي و مستغل بكفاءة.