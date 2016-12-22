دليلك إلى إستغلال المساحات المهدرة في منزلك بكفاءة

لا يخلو منزل من مشكلة وجود ركن مهدر لم يكن في الحسبان في مرحلة التصميم و ما يجعل الأمر أكثر صعوبة أن مع مرور الوقت يتدهور هذا الركن أو يتحول إلى مكان لتخزين كل ما ليس له احتياج. في أغلب الأوقات يكون سبب ذا الإهمال هو وجود عائق لا يجعل عملية تصميم الفراغ مهمة سهلة ولكن ينصحنا خبراء التصميم أن تفكر خارج الصندوق و تقوم بتحويل العوائق إلى فرص لتصميم مبتكر و دائماً ما يأتي هذا الأسلوب إلى تصاميم مبهرة. كفانا مقدمات ولتبدأ التعرف على أساليب تحويل كل ركن في البيت إلى فراغ عملي و مستغل بكفاءة.
يشكل السلم في أغلب المنازل عائق كبير عند توزيع الفراغ وخصوصاً عند تواجده في غرف و فراغات حيوية مثل غرفة المعيشة، ولكن هذا السلك من العناصر الإنشائية التي لا يمكن تحريكها لذا يرجح الخبراء أن تقوم بتحويل هذا العائق إلى عنصر يضيف إلى التصميم. عليك أن تجعل السلم جزء من الغرفة مثل ما فعل المصمم هنا، فقد أصبح السلم جزء من وحدة التلفاز
أحياناً تكون التفاصيل الصغيرة مؤثرة بشكل كبير على كفاءة التصميم لذا علينا دائماً أن نتساءل عن مدى ضرورة كل عنصر و ما إن كان هناك بديل أكثر عملية. قام المصمم هنا بتنفيذ هذه الخطة فقد استبدل الدرابزين المعتاد رؤيته في كل السلالم بوحدة تخزين عصرية تجلب اتزان في الرواق وتحافظ على نظام و رونق المنزل.
هذا التطبيق أسفل السلم أصبح متداول بين المصممين العالمين لأنه يجمع بين الصفات المفضلة لدى الجميع، فهو يتسم بالعملية لما فيه من مساحة تخزين لا بأس بها و يضيف بعد جمالي لأي سلم.
المدخل يعد من أهم الفراغات وأكثرها تأثيراً على نفسية الضيوف والسكان معاً فهو أول فراغ يستقبلك بعد يوم طويل و أخر لقاء بينك و بين المنزل في النهار لذا فمن الممكن أن يسبب لك التعاسة إن كان غير منظم أو يتركك بكل نشاط وحيوية إن كان منظم و أنيق. لكي تتجنب تكاثر الأغراض المتناثرة ضع وحدة صغيرة لكل أغراضك اليومية، و ضع في حسبانك أن تضيف الوحدة لمسة راقي في الفراغ.
لأصحاب العائلات الكبيرة نحن ندرك أن بجانب بهجة الأسرة الدافئة أنتم تعانون من الأغراض المتناثرة حول البيت على الدوام وأكثرهم تأثيراً على نظافة المنزل هي الأحذية ولذلك جئنا بالحل المثالي و هو تصميم وحدة أحذية في بهو المدخل، هي لا تحتاج الى مساحة كبيرة ولكن وقعها على البيت سوف يكون مذهلاً
لمن يملكون مطبخ أمريكي الطابع يمكن أن تتحول الجزيرة إلى وحدة متعددة الإستخدامات كطاولة طعام و وحدة تخزين لكي يتم استخدام هذه الوحدة بدلاً من تجنبها
مع متابعة الصيحات الجديدة في المطابخ العصرية قد نتغافل عن وجود حلول أخرى متعددة لأشكال التخزين فبدلاً من إهمال الحوائط التي لا تتحمل الخزانات الكبيرة لم لا تقوم بتوزيع بعض الأرفف أو السلات؟ من مميزات هذه الوحدات هو عدم احتياجهم الى مساحات كبيرة.
لا شك أننا جميعاً نتغافل عن مدى أهمية الشرفة في حياتنا فهي الوسيلة الوحيدة لكي نستمتع بالهواء المنعش، لذا إن كنت تنعم بوجود شرفة في منزلك لا تظلم نفسك و تحرمها هذه المتعة و قم بتصميم مجلس فيها يكون امتداد غرفة معيشتك.
الشرفة هي المكان المثالي لتواجد النباتات و العناية بها ليس فقط لكونها عرضة إلى أشعة الشمس والهواء المنعش ولكن أيضاً لما فيها من إمكانية تعدد أنواع النباتات والزهور. لكي تستمتع بوجود شرفة مميزة لم لا توجد أثاث متعدد الاستخدامات أيضاً فيمكن أن تتحول وحدة أدراج قديمة الى اصيص نباتات مع وجود مساحة لتخزين أدوات العناية بالنباتات.
الكثير منا يلجأ إلى وضع الغسالة في الحمام و لكن ينتهي الأمر بأن المساحة المحيطة تصبح مهملة و غير مستغلة فلم لا نخلق وحدة تخزين حول الغسالة لكي تتخفى عند الحاجة و تقوم بتخزين أدوات الحمام والغسل معاً في نفس الوحدة؟ هكذا سوف تنعم بحمام نظيف و منظم دائماً.
من قال أن القبو يجب أن يكون مساحة مظلمة لا حياة فيها؟ قد تخطى المصممون هذا الأمر و أصبح لسكان المنزل نصيب من القبو. قد يختلف إتجاه استخدام هذا الفراغ فالبعض يفضل اللجوء إلى القبو لدراسة أو قراءة عميقة و البعض الآخر يفضل أن يكون القبو فراغ لممارسة الرياضة أو أي أشكال اللعب
تجتمع كل البيوت على ضرورة تواجد مكان للدراسة أو العمل و مع ذلك في خلال مرحلة التصميم نتجاهل هذا الإحتياج و ينتهي بنا الأمر بالدراسة في أماكن غير مهيأة تماماً واليوم أتينا بحل لهذه المشكلة. إبتكر المصممين أسلوب مذهل في خلق مساحة لمكتب عمل كجزء من المكتبة مثل هذا التصميم، والأكثر إبهاراّ هو إمكانية غلق المكتب و إخفاءه عند اللزوم.
دائماً ما نسعى إلى تصميم أجمل الخزانات في غرفتنا ولكن هل فكرت في تصميمها لكي تحتوي على مكتب الدراسة أيضاً؟ هذا التصميم سوف يضمن لك أن تكون أجواء دراستك في معزل عن أي ضوضاء لكي تنعم بتركيز لا مثيل له.