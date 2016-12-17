8 أفكار ملهمة للمطابخ الصغيرة

المطابخ صغيرة المساحة دائماً ما يظهر فيها أي تفاصيل حتى لو كانت بسيطة ، اليوم سنقدم لكم 8 إلهامات مفيدة ستعزز من عوامل الجمال في مطبخك مهما كان صغيراً و تقبل التنفيذ في مختلف الطرازات تقريباً، حيث أن المطابخ تقبل مساحة كبيرة من الأذواق و الأفكار قررنا أن نجمع لكم تلك الباقة المختارة المناسبة لكل الاذواق و لمختلف الميزانيات بالإضافة لسهولة تنفيذها و إدخالها على الوضع الحالي لمطابخكم دون تغيير في بنية تصميم المطبخ الأساسية ..
يمكنكم التأمل في كل فكرة و اختيار الانسب لمطبخكم و تنفيذها في أقرب فرصة ممكنة ..
يمكنك عن طريق توحيد شكل الفوط و الممسحات في مطبخك أن تخلق تكامل و تطابق رائع بين لون ديكور المطبخ و بين تلك الأقمشة و المنسوجات بتكاليف أقل من القليل و بسهولة فائقة و هو ما سينعكس بشكل ايجابي على رونق المطبخ بالإيجاب
لو توفرت لديك مساحة في جانب الحائط يمكنك أن تخصصها بجلسة ثنائية لتكون أكثر شاعرية و خصوصية لتناول المشروبات السريعة و الأطعمة البسيطة في المطبخ وسط التحدث حول موضوع ما و الحصول على قليل من الهدوء في تبادل الآراء، يمكنك اختيار الجلسة بما يتماشى مع طراز مطبخك بشرط أن تكون احجام تلك الجلسة مناسبة للمساحة المتاحة
ببساطة يمكنك اضافة أنوار و اضاءات قوية أسفل الخزانات مما سيزيد الشعور بتألق مطبخك خصوصاً لو كان مطلياً بألوان فاتحة براقة كالأبيض ، الضوء سيجعل من منطقة اسفل الخزانات و فوق الحوض مشجعة على انجاز الأعمال التي يمكن أن تشعرنا بالملل و التعب بسهولة و يسر و باحساس متشبع بالنشاط و الحيوية بفضل الضوء القوي المنتشر بينهما
الخطافات التي تباع في محلات أداوت المطابخ يمكنك اقتناء أكثر من واحدة منها لتثبت على حائط مطبخك وتضع عليها الفناجين و الملاعق و الأدوات الكبيرة التي لا تجد لها مكان داخل خزائنك و لكن بشرط ألا تحتوي على أدوات حادة كالسكاكين أو متغيرة اللون مثل الأواني الصفراء أو الخضراء إلا لو كان مطبخك به تلك الألوان في الأرضيات و الجدران
اقتني دولاب لتخزين الأواني و الأداوت التي تستخدمها باستمرار في مطبخك و احرص أنه يكون لونه متماشي مع باقي ديكور المطبخ، نلاحظ في تلكا لصورة كيف أن الدولاب المستخدم هنا زاد و أثرى التصميم في المطبخ بالرغم من كونه مصنعاً من الخشب باللون الأبيض و لكنه تماشى مع لون الجزيرة في الوسط
اضافة الرفوف الخشبية المتماشية مع شكل الخزانات الخشبية الأخرى المستخدمة في ديكور المطبخ حل رائع لكل الاواني التي لم تجد لها مكاناً بداخل الخزانات خصوصاً و أناه توحي أنها ضمن طقم الخزانات الأصلي، و الخشب مناسب للغاية لرسم لمسة طبيعية في المطبخ و كثرته في المساحة الصغيرة ليست مزعجة كعناصر الالومنيوم أو الاحجار مثلاً
استخدم الرفوف الزجاجية لو كنت تريد أن تضيف لمسة جمالية على حائط مطبخك الصغير للغاية، فالزجاج يقاوم الضيق بفضل شفافيته و مظهره اللامع و لكن عليك مهمة أخرى في أن تجعل تلك الرفوف نظيفة و مرتبة باستمرار لأن الزجاج الشفاف يظهر الاتساخ والاتربة أكثر من العناصر الاخرى كالخشب والرخام
لو كانت لديك مساحة تسمح باستقبال جلسة صغيرة فلا تتردد في اقتناء واحدة و لكن بشرط أن تختارها بنفس ألوان الأواني و التحف التي تظهرها في ديكور مطبخك ، إليك الأفكار بخصوصها، لو كان لديك رفاً أسوداً فاختار كراسي سوداء، و لو كان لديك أواني و تحف صفراء فاختار الكراسي و الجسلة صفراء، و لو كنت تمتلك نافذة تدخل ضوء كبير في الصباح فاختار الكراسي البيضاء لأنها ستتألق مع الضوء بنسبة كبيرة ..