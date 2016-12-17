الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أفكار ملهمة للمطابخ الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Loading admin actions …

المطابخ صغيرة المساحة دائماً ما يظهر فيها أي تفاصيل حتى لو كانت بسيطة ، اليوم سنقدم لكم  8 إلهامات مفيدة ستعزز من عوامل الجمال في مطبخك مهما كان صغيراً و تقبل التنفيذ في مختلف الطرازات تقريباً، حيث أن المطابخ تقبل مساحة كبيرة من الأذواق و الأفكار قررنا أن نجمع لكم تلك الباقة المختارة المناسبة لكل الاذواق و لمختلف الميزانيات بالإضافة لسهولة تنفيذها و إدخالها على الوضع الحالي لمطابخكم دون تغيير في بنية تصميم المطبخ الأساسية ..

يمكنكم التأمل في كل فكرة و اختيار الانسب لمطبخكم و تنفيذها في أقرب فرصة ممكنة ..

1- فوط تشبه الجدران

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك عن طريق توحيد شكل الفوط و الممسحات في مطبخك أن تخلق تكامل و تطابق رائع بين لون ديكور المطبخ و بين تلك الأقمشة و المنسوجات بتكاليف أقل من القليل و بسهولة فائقة و هو ما سينعكس بشكل ايجابي على رونق المطبخ بالإيجاب

2- جلسة رقيقة

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

لو توفرت لديك مساحة في جانب الحائط يمكنك أن تخصصها بجلسة ثنائية لتكون أكثر شاعرية و خصوصية لتناول المشروبات السريعة و الأطعمة البسيطة في المطبخ وسط التحدث حول موضوع ما و الحصول على قليل من الهدوء في تبادل الآراء، يمكنك اختيار الجلسة بما يتماشى مع طراز مطبخك بشرط أن تكون احجام تلك الجلسة مناسبة للمساحة المتاحة

3- اضاءة أسفل الخزانات

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

ببساطة يمكنك اضافة أنوار و اضاءات قوية أسفل الخزانات مما سيزيد الشعور بتألق مطبخك خصوصاً لو كان مطلياً بألوان فاتحة براقة كالأبيض ، الضوء سيجعل من منطقة اسفل الخزانات و فوق الحوض مشجعة على انجاز الأعمال التي يمكن أن تشعرنا بالملل و التعب بسهولة و يسر و باحساس متشبع بالنشاط و الحيوية بفضل الضوء القوي المنتشر بينهما

4- تعليقات للأكواب و الفناجين

クレバスハウス ＜空間のズレ＞が生みだす快適な生活, 株式会社seki.design 株式会社seki.design مطبخ
株式会社seki.design

株式会社seki.design
株式会社seki.design
株式会社seki.design

الخطافات التي تباع في محلات أداوت المطابخ يمكنك اقتناء أكثر من واحدة منها لتثبت على حائط مطبخك وتضع عليها الفناجين و الملاعق و الأدوات الكبيرة التي لا تجد لها مكان داخل خزائنك و لكن بشرط ألا تحتوي على أدوات حادة كالسكاكين أو متغيرة اللون مثل الأواني الصفراء أو الخضراء إلا لو كان مطبخك به تلك الألوان في الأرضيات و الجدران

5- دولاب للتخزين

D`s HOUSE, dwarf dwarf مطبخ
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

اقتني دولاب لتخزين الأواني و الأداوت التي تستخدمها باستمرار في مطبخك و احرص أنه يكون لونه متماشي مع باقي ديكور المطبخ، نلاحظ في تلكا لصورة كيف أن الدولاب المستخدم هنا زاد و أثرى التصميم في المطبخ بالرغم من كونه مصنعاً من الخشب باللون الأبيض و لكنه تماشى مع لون الجزيرة في الوسط 

6- رفوف إضافية خشبية

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

اضافة الرفوف الخشبية المتماشية مع شكل الخزانات الخشبية الأخرى المستخدمة في ديكور المطبخ حل رائع لكل الاواني التي لم تجد لها مكاناً بداخل الخزانات خصوصاً و أناه توحي أنها ضمن طقم الخزانات الأصلي، و الخشب مناسب للغاية لرسم لمسة طبيعية في المطبخ و كثرته في المساحة الصغيرة ليست مزعجة كعناصر الالومنيوم أو الاحجار مثلاً

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- رفوف زجاجية

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

استخدم الرفوف الزجاجية لو كنت تريد أن تضيف لمسة جمالية على حائط مطبخك الصغير للغاية، فالزجاج يقاوم الضيق بفضل شفافيته و مظهره اللامع و لكن عليك مهمة أخرى في أن تجعل تلك الرفوف نظيفة و مرتبة باستمرار لأن الزجاج الشفاف يظهر الاتساخ والاتربة أكثر من العناصر الاخرى كالخشب والرخام

اقرأ : فقط للمطابخ الصغيرة 23 فكرة ستنقذ المساحة داخل مطبخك

8- ألوان الكراسي و مكونات أخرى

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign مطبخ
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

لو كانت لديك مساحة تسمح باستقبال جلسة صغيرة فلا تتردد في اقتناء واحدة و لكن بشرط أن تختارها بنفس ألوان الأواني و التحف التي تظهرها في ديكور مطبخك ، إليك الأفكار بخصوصها، لو كان لديك رفاً أسوداً فاختار كراسي سوداء، و لو كان لديك أواني و تحف صفراء فاختار الكراسي و الجسلة صفراء، و لو كنت تمتلك نافذة تدخل ضوء كبير في الصباح فاختار الكراسي البيضاء لأنها ستتألق مع الضوء بنسبة كبيرة ..

منزل سيحبس الانفاس!!!!
مطبخك الصغير سيكون الأحلى

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً