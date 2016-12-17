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7 تصميمات مبهرة لغرف نوم راقية

Mohammed Awad Mohammed Awad
NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK غرفة نوم
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غرف النوم و الرقي وصفان لا ينفصلان إلا نادراً، غرفة النوم هي معيار الراحة و الهدوء في البيت كله لذا سنحاول أن نقدم لكم خلاصة  7 تصميمات متنوعة بين الاناقة و العملية و الطرازات المختلفة في التصميم لغرف نوم راقية و رائعة في ألوانها و أثاثاتها و طريقة تنسيقها و استغلال المساحات المتوفرة فيها ..

بعد تلك النماذج ستفكر مراراً في تغيير غرفة النوم التي لديك و سيكون لديك فكرة واضحة عما تريد في غرفة نومك المقبلة من شكل رائع مقابل وظيفة عملية لكل مكوناتها ..

1- حوائط الزجاج

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

استخدام الزجاج بدلاً من الجدران الخرسانية أو الخشبية يضمن لك إطلالة أكثر من رائعة تنقلك لعالم آخر من السحر و الاسترخاء و التأمل خصوصاً لو كان المحيط حول غرفتك ينعم بالطبيعة الساحرة و المناظر المشجعة على ذلك، مثل هذا البحر الواسع الذي نراه من سرير تلك الغرفة سيكون من باب الغرابة و الدهشة أن نغلق الغرفة بجدران تحجب كل هذا السحر عنا ..

2- غرفتين في غرفة

İç mekan tasarım ve Görselleştirme, fatih beserek fatih beserek غرفة نوم
fatih beserek

fatih beserek
fatih beserek
fatih beserek

استخدام المساحة المتاحة في غرفة نومك لدمج أكثر من استخدام آخر لها سيكون من الأمور الرائعة لو احسنت ذلك التقسيم و التنسيق بين الجزئين ، نلاحظ في هذا النموذج كيف أن المصمم قد عمم استخدام الخشب في الفاصل بين غرفة النوم و الجزء المخصص كغرفة للملابس خلفها، و هو ما أضاف تكامل رائع بينهما ، و هذا فضلاً عن لون الأثاث المستخدم في غرفة النوم و الخزانات المستخدمة في غرفة الملابس هما من نوع واحد تقريباً ، و بذلك قد جعل المصمم من الغرفة متكاملة قدر الإمكان بالنظر إلى المساحات الكبيرة من الخصوصية التي وضعها في تلك الغرفة من جلسات و نوافذ مريحة في مساحتها و كمية الضوء النافذة إلينا منها

3- لؤلؤة بيضاء و الفرق في المفروشات

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

استخدام الديكور الأبيض في معظم مكونات الغرفة ملائم جداً للمساحات الصغيرة و معظم التصميمات الحداثية و لكن اللون الأبيض يحتاج دائماً للون مضاد يكسره مما يقويه و يعزز حضوره ، ذلك اللون هنا كان في اختيار المفروشات بلون ساخن كاللون الأزرق ، و تم استخدامه في مسند السرير و مفرشه مما يعزز الفرصة لتغييرهما بسهولة و التغلب على التكرار و الملل كما يحلو لك ..

4- ستائر حول سرير خشبي

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

لإضافة احساس مختلف و شاعري على غرفة نومك يمكنك استخدام الستائر المعلقة حول السرير كما في تصميم السرائر الشهيرة في المناطق السياحية مثل المالديف، و هو ما ينقل غرفتك لاحساس خرافي من الراحة النفسية و الهدوء و الرومانسية .

5- سحر الريفي

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses غرفة نوم
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

الألوان الريفية و الجمال الطبيعي في الخشب و السجاد اليدوي الصنع ستنقلك لعالم التأمل دون هوادة خصوصاً لو كنت من عشاق الطبيعة الساحرة في مكونات الغرف مثل السقف الخشبي الخاص أو التصميم الطوبي الرائع للجدران خلف السرير ..

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6- كلاسيكيات

NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK غرفة نوم
PS MİMARLIK

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

الطراز الكلاسيكي يناسب الأشخاص ذوي الصفات الشخصية الهادئة الوقورة المحبة للخصوصية و التقاليد البروتوكولية حتى قبل النوم مثل تناول كوباً من الشاي أو قراءة كتاب ما ، و تلك التصميمات تتميز بألوانها الهادئة أيضاً كما الشعور الذي تنقله إلينا مثل الابيض و الكريمي و بعض اللون الزهري في بعض الاحيان ، السرير في هذا التصميم هو الفيصل في سائر الغرفة و يراعى أن يكون ذو مسند كبير الحجم و جرت العادة أن يكون مدهب الطرف فن تشكيلي فريد  في تشكيل الخشب المصنوع منه ، الورود ستضيف لك كذلك أكثر مما تتوقع في هذا الرقي الذي لا يتكرر

7- جناحك و ليس غرفتك

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

يمكنك أن تجعل من غرفتك تجربة ملكية لا تنسى حيث تستطيع ان تفعل ذلك ببعض الخطوات البسيطة مثل إضافة بعض الألوان الطبيعية مثل النبيتي الداكن و بعض الزهور الرومانسية و كذلك استخدام سرير فخم بمسند يليق كبير مستخدم فيه دروب من فن التشكيل بالخشب و التطريز ، و مع اضافة التاج الملكي سيكون أمامك مشهد رائع من الاختلاف و التألق في غرفة نومك بمكونات بسيطة للغاية و لو فقط أزلت التاج و غيرت طلاء الحائط خلفه سيكون لديك تصميم مختلف تماماً عما هو عليه الآن ، و هذا تأثير المكونات البسيطة على التصميم بشكل عام و هو ما يدفعنا دائماً للتركيز مع كل قطعة في ديكور بيتنا مهما صغرت 

منزل 123م ² ريفي جاهز ، عصري ، و موفر في الطاقة
غرفة نومك كيف تكون أحلى

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