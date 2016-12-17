7 تصميمات مبهرة لغرف نوم راقية

غرف النوم و الرقي وصفان لا ينفصلان إلا نادراً، غرفة النوم هي معيار الراحة و الهدوء في البيت كله لذا سنحاول أن نقدم لكم خلاصة 7 تصميمات متنوعة بين الاناقة و العملية و الطرازات المختلفة في التصميم لغرف نوم راقية و رائعة في ألوانها و أثاثاتها و طريقة تنسيقها و استغلال المساحات المتوفرة فيها ..
بعد تلك النماذج ستفكر مراراً في تغيير غرفة النوم التي لديك و سيكون لديك فكرة واضحة عما تريد في غرفة نومك المقبلة من شكل رائع مقابل وظيفة عملية لكل مكوناتها ..
استخدام الزجاج بدلاً من الجدران الخرسانية أو الخشبية يضمن لك إطلالة أكثر من رائعة تنقلك لعالم آخر من السحر و الاسترخاء و التأمل خصوصاً لو كان المحيط حول غرفتك ينعم بالطبيعة الساحرة و المناظر المشجعة على ذلك، مثل هذا البحر الواسع الذي نراه من سرير تلك الغرفة سيكون من باب الغرابة و الدهشة أن نغلق الغرفة بجدران تحجب كل هذا السحر عنا ..
استخدام المساحة المتاحة في غرفة نومك لدمج أكثر من استخدام آخر لها سيكون من الأمور الرائعة لو احسنت ذلك التقسيم و التنسيق بين الجزئين ، نلاحظ في هذا النموذج كيف أن المصمم قد عمم استخدام الخشب في الفاصل بين غرفة النوم و الجزء المخصص كغرفة للملابس خلفها، و هو ما أضاف تكامل رائع بينهما ، و هذا فضلاً عن لون الأثاث المستخدم في غرفة النوم و الخزانات المستخدمة في غرفة الملابس هما من نوع واحد تقريباً ، و بذلك قد جعل المصمم من الغرفة متكاملة قدر الإمكان بالنظر إلى المساحات الكبيرة من الخصوصية التي وضعها في تلك الغرفة من جلسات و نوافذ مريحة في مساحتها و كمية الضوء النافذة إلينا منها
استخدام الديكور الأبيض في معظم مكونات الغرفة ملائم جداً للمساحات الصغيرة و معظم التصميمات الحداثية و لكن اللون الأبيض يحتاج دائماً للون مضاد يكسره مما يقويه و يعزز حضوره ، ذلك اللون هنا كان في اختيار المفروشات بلون ساخن كاللون الأزرق ، و تم استخدامه في مسند السرير و مفرشه مما يعزز الفرصة لتغييرهما بسهولة و التغلب على التكرار و الملل كما يحلو لك ..
لإضافة احساس مختلف و شاعري على غرفة نومك يمكنك استخدام الستائر المعلقة حول السرير كما في تصميم السرائر الشهيرة في المناطق السياحية مثل المالديف، و هو ما ينقل غرفتك لاحساس خرافي من الراحة النفسية و الهدوء و الرومانسية .
الألوان الريفية و الجمال الطبيعي في الخشب و السجاد اليدوي الصنع ستنقلك لعالم التأمل دون هوادة خصوصاً لو كنت من عشاق الطبيعة الساحرة في مكونات الغرف مثل السقف الخشبي الخاص أو التصميم الطوبي الرائع للجدران خلف السرير ..
الطراز الكلاسيكي يناسب الأشخاص ذوي الصفات الشخصية الهادئة الوقورة المحبة للخصوصية و التقاليد البروتوكولية حتى قبل النوم مثل تناول كوباً من الشاي أو قراءة كتاب ما ، و تلك التصميمات تتميز بألوانها الهادئة أيضاً كما الشعور الذي تنقله إلينا مثل الابيض و الكريمي و بعض اللون الزهري في بعض الاحيان ، السرير في هذا التصميم هو الفيصل في سائر الغرفة و يراعى أن يكون ذو مسند كبير الحجم و جرت العادة أن يكون مدهب الطرف فن تشكيلي فريد في تشكيل الخشب المصنوع منه ، الورود ستضيف لك كذلك أكثر مما تتوقع في هذا الرقي الذي لا يتكرر
يمكنك أن تجعل من غرفتك تجربة ملكية لا تنسى حيث تستطيع ان تفعل ذلك ببعض الخطوات البسيطة مثل إضافة بعض الألوان الطبيعية مثل النبيتي الداكن و بعض الزهور الرومانسية و كذلك استخدام سرير فخم بمسند يليق كبير مستخدم فيه دروب من فن التشكيل بالخشب و التطريز ، و مع اضافة التاج الملكي سيكون أمامك مشهد رائع من الاختلاف و التألق في غرفة نومك بمكونات بسيطة للغاية و لو فقط أزلت التاج و غيرت طلاء الحائط خلفه سيكون لديك تصميم مختلف تماماً عما هو عليه الآن ، و هذا تأثير المكونات البسيطة على التصميم بشكل عام و هو ما يدفعنا دائماً للتركيز مع كل قطعة في ديكور بيتنا مهما صغرت