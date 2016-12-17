منزل 123م ² ريفي جاهز ، عصري ، و موفر في الطاقة

اليوم نحن في زيارة إلى ألمانيا و تحديداً لإحدى المقاطعات الريفية ضمن بلدة فرانكنبرغ التي شهدت إبداعاً فريداً في تصميم منزل على أحدث الطرازات و المناهج في الديكور العصري الحداثي بالرغم من موقعة النائي عن الحضر إلا أنه توفرت فيه جميع سبل الحياة المودرن المنتشرة هناك في المدن من نظم لتوفير الطاقة و من استخدامات ذكية للمساحات المتوفرة لتقديم أفضل وظيفة مع أروع تصميم ممكن و الذي قام به مكتب FINGERHAUS GMBH المتخصص في الديكور بالبلدة ذاتها ..

إليكم بالتفاصيل جولتنا داخل إحدى البيوت في تلك المقاطعة الذي طغى عليه اللون الابيض من الخارج و الداخل أيضاً مع بعض اللمسات التي جعلت التصميم مختلفاً و متطوراً في معظم الغرف و كل المساحات ..