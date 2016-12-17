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منزل 123م ² ريفي جاهز ، عصري ، و موفر في الطاقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منزل جاهز للتركيب
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اليوم نحن في زيارة  إلى ألمانيا و تحديداً لإحدى المقاطعات الريفية ضمن بلدة فرانكنبرغ  التي شهدت إبداعاً فريداً في تصميم منزل على أحدث الطرازات و المناهج في الديكور العصري الحداثي بالرغم من موقعة النائي عن الحضر إلا أنه توفرت فيه جميع سبل الحياة المودرن المنتشرة هناك في المدن من نظم لتوفير الطاقة و من استخدامات ذكية للمساحات المتوفرة لتقديم أفضل وظيفة مع أروع تصميم ممكن  و الذي قام به مكتب FINGERHAUS GMBH المتخصص في الديكور بالبلدة ذاتها ..

إليكم بالتفاصيل جولتنا داخل إحدى البيوت في تلك المقاطعة الذي طغى عليه اللون الابيض من الخارج و الداخل أيضاً مع بعض اللمسات التي جعلت التصميم مختلفاً و متطوراً في معظم الغرف و كل المساحات ..

مظهر بسيط و أنيق

homify منزل جاهز للتركيب
homify

homify
homify
homify

المنزل من الخارج به لمسات فنية واضحة مثل التقسيم الهندسي للسقف و التماشي مع المساحة المصمم عليها الجدران مع فصل لون السقف الداكن عن الجدران البيضاء مما أعطى إبراز و اظهار للإبداع المصمم به هذا المنزل بشكل عصري مستمد من الطراز الريفي الكوخي مع بعض اللمسات الإبداعية في النوافذ و زجاجها العاكس للضوء الذي جعلها تبدو وكانها لوحة فنية مستقلة بذاتها و هي عاكسة للمشهد الطبيعي الخلاب الذي يحيط بالمنزل من كل الجوانب

نظرة حديثة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هناك بعض الاستخدامات الحديثة و الذكية في سقف المنزل حيث نرى نظاماً متطوراً لتصريف مياة المطر في مواسير طليت بالفضي الغامق لتضيف للواجهة شكلاً مميزاً فضلاً عن الشكل المميز و النقشة التي صمم بها طوب السقف الذي يتخلص من الثلوج أولاً بأول و لا ينبغي له أن يخزنها لشدة انحداره للأسفل و وجود نظام التصريف أيضاً في نهاية كل ذلك الانحدار ، بالتالي سنضمن عدم وجود فوضى من المياة أو بلل في المدخل الرئيسي 

نسيج الحياة

homify منزل عائلي صغير
homify

homify
homify
homify

تطابق تصميم المنزل و تآلفه مع البيئة المحيطة به تعتبر مثالية و موفقة للغاية من المصمم حيث أن لون السقف يعتبر درجة من لون السماء الصافي و لكن أكثر دكانة و لون البيت الأبيض يعتبر تجسيداً للصفاء و النقاء الذي يزين أجواء تلك المنطقة الصحية 

مدخل أنيق

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

البيت من الداخل لا يقل سحراً عن الواجهة الخارجية بفضل التصميم الذكي من المعادن و الخشب الذي صمم بهما السلم المواجه للمدخل فضلاً عن المرآة التي عكست المشهد و زادت من اتساع المدخل معنوياً بفضل اللون الأبيض الذي طليت به كل جدران المنزل من الداخل بالإضافة لحجم الضوء الكبير الداخل من النوافذ المصنفرة بجوار الباب كأسلوب للتخلص من الشعور بالضيق الذي قد يصيبنا لو علمنا أن البيت يصنف على أنه من البيوت ذات المساحة الصغيرة .

الصالة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

صالة المنزل راقية لأبعد الحدود و حداثية للغاية بفضل الأثاث الداكن الذي كسر جمود انتشار اللون الأبيض من جهه و تماشى مع لون التليفزيون من جهة أخرى، و نجح المصمم هنا أيضاً في توفير حجم ضوء كبير سواء صناعياً أو طبيعياً من النوافذ الظاهرة في أقصى المسطح الارضي خلف غرفة المعيشة  مع استخدام سيراميك كبير الحجم الذي زاد الشعور باتساع الغرفة .

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مطعم و مطبخ

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

المطبخ في هذا المنزل قد دمج مع السفرة في ركن واحد كسبيل لاستغلال اكبر قدر من المساحة و اختيرت السفرة بحجم صغير و مناسب أمام نوافذ كبيرة الحجم لتحقيق معادلة اتساع الافق مع المساحة المحيطة بها من مناظر طبيعية خلابة ، و تم استخدام شكل الكراسي موحد في السفرة و البار الذي تقدم عليه المشروبات والمأكولات السريعة في طرف المطبخ  المفتوح بلا جدران مغلقة على المسطح بالكامل الذي يشاركه فيه المعيشة و المدخل و السفرة بالطبع ..

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ذلك الحمام ما أروعه في التصميم و استغلال المساحات و اختيار المكونات و الأدوات الصحية ، لاحظ حجم الحوض بالنسبة للجدار و الضوء الموجود خلف المرآة التي جاءت بعرض الجدار أيضاً مع بعض اللمسات الذوقية البسيطة مثل توحد لون و نقشة الفوط مع السجاد و وجود نبته صناعية للتزيين بجوار البانيو و المرآة لزيادة الحس الشاعري في التصميم بأكمله

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