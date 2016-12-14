5 واجهات قديمة تحولت لأخرى أكثر جاذبية

في كتاب الأفكار اليوم ندعوك لجولة بين 5 منازل تم تجديد واجهاتها لتبدو أكثر عصرية وجاذبية بشكل يتناسب مع احتياجات قاطني كل منزل. بعض التجديدات اعتمدت على تغيرات بسيطة أعيد فيها استخدام نفس الخامات مع بعض التشجير، وأخرى تغيرات جذرية طالك هيكل المنزل وتطلبت عملية بناء جديدة لبعض الأجزاء، لكن ما يجمع بين الخمس مشاريع أن وراءها خبراء تمكنوا من تطويع الخامات والأفكار الجديدة لتلبية احتياجات أصحاب المنازل.
منزلنا الأول من المكسيك، حيث كان محظوطا كفاية لأن يقع على تقاطع شارعين وهو ما يمنحه مساحة فضاء أمامه أكبر. استغل المصمم هذه المساحة وقام ببناء سور عالي مكون من قضبان حديدية متتالية لتوفير حماية أكبر للمنزل، الرائع أن هذا السور سمح ببناء شرفة خارجية قاعدتها السور وهو ما وفر بالتبيعة مساحة أسفلها لأطفال المنزل للعب بالداخل.
قبل التجديد يبدو المنزل الريفي المكون من الحجر بإحدى قرى البرتغال عاديا للغاية، خاصة وأن الفناء أمامه مهمل وغير مستغل رغم اتساعه رغم وجود عناصر كثيرة تشجع على ذلك مثل المنظر الطبيعي والهواء النقي وأشعة الشمس التي تكسو المكان.
مظهر الفناء تغير كليا بعد حفر مكان لحمام سباحة صغير، وزرع الارضية أمام المنزل مباشرة، مع الاستعانة بسور من أعواد الخشب ليقيم حدود للمنزل بخامة تتناسب مع البيئة المحيطة، أما الطاولة الصغيرة مع الكراسي فهى أثاث لابد منه في الفناء الخلفي للمنزل للاستمتاع بوجبة عشاء بين أحضان الطبيعة.
المشروع الثالث كان لمنزل يتداعى بالأرجنتين، مجرد النظر إليه يدعوك للفرار سريعا خوفا من مشاهدة لحظة السقوط، كما أن الحديقة مهملة للغاية. الأمر لا يختلف كثيرا من الداخل سواء من حيث الأثاث أو الجدران الرطبة والمتعفنة.
استغل القائمون على تجديد هذا المشروع البناء الأصلي للمنزل لكنهم دعموه ببعض الجدران في بناء السور. ستجد في التصميم الجديد مزيج مميز بين العناصر الطبيعية مثل الطوب الأحمر والخطوط الأفقية من الصلب التي زادت من شعورك بامتداد الواجهة.
على ضفاف بحيرة أوستن بتكساس يقع ذلك المنزل القديم الذي يقف في الترتيب الرابع بين مشاريعنا اليوم. المنزل يشبه كثيرا للمنازل التي نراها في الصور والأفلام القديمة وسيكون مكانا مناسبا لعطلة رائعة في نهاية الأسبوع خاصة مع المنظر الطبيعي، لكن كل ذلك يضيع وسط ركام الواجهة العتيقة.
رؤية تلك الصورة بعد الصورة السابقة تجعلك عاجل عن نطق الكلمات، التغيير كان جذري بشكل يفوق الوصف، حيث حول المصمم منزل البحيرة القديم إلى منزل بتصميم سوبر مودرن يسمح بدخول كم أكبر من الضوء للداخل، وبأبواب وجدران زجاجية تبقيك على اتصال بالمنظر الطبيعي بالخارج حتى وأنت بداخل المنزل.
الحديقة أيضا أُعيد ترتيبها حيث حددت بعناية لتخلق ممر يصلك للطاولة والكراسي التي ستكون مكانا رائعا للاستمتاع بمشاهدة السماء ليلا.
أما المشروع الأخير فهو من كوريا الجنوبية حيث يعاني سكانها من مشاكل كثيرة في إيجاد سكن مناسب، حتى أنه من الطبيعي أن تتشارك أكثر من عائلة منزل واحد، لذلك عندما يكون لديك منزل خاص بك ومع مساحة كبيرة أمامه فهذه ميزة كبيرة عليك استغلالها بشكل جيد، لكن للأسف التصميم الذي في الصورة الحالية لا ينم عن أي استغلال جيد.
بعد التجديد تغير شكل الواجهة بشكل جذري وأصبح عصري للغاية، فتجد مزيج بين الأبيض والأسود، خطوط مستقيمة ونوافذ زجاجية كبيرة تسمح بدخول كم أكبر من الضوء وإبقاء التواصل بمن في الداخل ومن بالحديقة، أما السور فقد تم استبداله ببناء مفرغ بشكل متتالي من الطوب ليحافظ على مكان الشجرة في منتصف الحديقة، كما أضاف المصمم إضاءة أرضية للسور ليبرز جماله.