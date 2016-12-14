5 واجهات قديمة تحولت لأخرى أكثر جاذبية

رؤية تلك الصورة بعد الصورة السابقة تجعلك عاجل عن نطق الكلمات، التغيير كان جذري بشكل يفوق الوصف، حيث حول المصمم منزل البحيرة القديم إلى منزل بتصميم سوبر مودرن يسمح بدخول كم أكبر من الضوء للداخل، وبأبواب وجدران زجاجية تبقيك على اتصال بالمنظر الطبيعي بالخارج حتى وأنت بداخل المنزل.

الحديقة أيضا أُعيد ترتيبها حيث حددت بعناية لتخلق ممر يصلك للطاولة والكراسي التي ستكون مكانا رائعا للاستمتاع بمشاهدة السماء ليلا.