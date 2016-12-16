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للمطبخ الحديث 12 فكرة لن تتنازل عنها فى مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
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المطبخ على النمط المعاصر والحديث يعتبر من أكثر الأنماط المنتشرة فى عالم تصميمات المطابخ والتى انتشرت بشدة فى الأونة الأخيرة ، والمفضلة جداً لاصحاب الشخصيات العملية، لذلك اذا كنت من هؤلاء الذين يحبون الأفكار المعاصرة والتصميمات التى تجمع بين العملية والأناقة معاً، فهذا المقال هو إليك، فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 12 فكرة مميزة جداً لن تتنازل عنها فى مطبخك الحديث، واذا كان تصميم مطبخك  بعيداً بعض الشئ عن النمط المعاصر الحديث وترغب فى تجديده وأضافة لمسة مختلفة  وعصرية لتصميمه يمكنك أضافة لمسة من تلك اللمسات 12 التى سنعرضها اليوم فى هذا المقال.

1- الأسطح الملساء الناعمة هى واحدة من أشهر اللمسات التى تميز النمط العصرى لمطبخك، فأول ما يأتى فى أذهاننا عند ذكر المطابخ الحديثة هى الأسطح الملساء والناعمة، لذلك حاول اختيار خامات مناسبة لتصميم الأسطح حتى تتناسب مع تصميم مطبخك

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES مطبخ
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

2- الأسطح اللامعة والملونة هى واحدة من أكثر الصفات التى تميز النمط العصرى فى المطابخ، ويمكنك اختيارها من السيراميك او الرخام على حسب ما تفضل من الخامات

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

3- من أهم سمات المطبخ المعاصر هى العملية لذلك احرص دائماً على توافر عناصر العملية والراحة لكل ركن من اركان المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

4- ​عليك بالأستعانة بالأضاءة المناسبة لتصميم مطبخك حتى تتيح لك أضاءة كل تفاصيل الجمال بداخله

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES مطبخ
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

5- فى المطابخ الحديثة يكون هناك نصيب لتخزين الغسالة بها، لذلك أفضل مكان يمكنك تخزين الغسالة به فى مطبخك هو فى المنطقة أسفل الحوض.

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA مطبخ خشب White
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

6- فى المطبخ الحديث يمكنك الاستعانة بأغراض مطبخك المختلفة واستخدامها بطريقة ذكية فى وضع لمسة ديكورات مختلفة داخل المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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7- الأستانلس من اللمسات المفضلة لتصميم الأسطح فى مطبخك الحديث ويعتبر تفصيلة من التفصيلات المهمة التى يمكنك أضافتها فى تصميم مطبخك الحديث.

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

8- يتميز الطراز الحديث بالعملية والبساطة، لذلك ابحث دائماً على كل التفاصيل ووسائل تخزين مختلفة حتى تعطيك لمسة جذابة وعملية فى تصميم مطبخك.

Residência Londrina 3, Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes مطبخ
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

9- أهم عناصر المطبخ هو البوتاجاز ويليه الشفاط حتى يحافظ على عنصر التهوية داخل مطبخك بشكل مناسب

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

10- أدوات المطبخ الخشبية من الأدوات العملية جداً التى ننصحك باستخدامها فى مطبخك الحديث.

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® مطبخمخزن
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

11- فى نمط المطبخ الحديث والمعاصر معروف دائماً أن الألوان الفاتحة والجريئة هى أساس التصميم المعاصر للمطابخ اعتمد عليها ستعطيك بهجة أيضاً داخل المطيخ.

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

12- الأرفف المكشوفة أيضا واحدة من أشهر اللمسات المعروفة فى تصميم المطابخ الحديث، تعتبر عملية وفى نفس الوقت تعطيك لمسة جمالية فى مطبخك.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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