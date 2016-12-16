للمطبخ الحديث 12 فكرة لن تتنازل عنها فى مطبخك

المطبخ على النمط المعاصر والحديث يعتبر من أكثر الأنماط المنتشرة فى عالم تصميمات المطابخ والتى انتشرت بشدة فى الأونة الأخيرة ، والمفضلة جداً لاصحاب الشخصيات العملية، لذلك اذا كنت من هؤلاء الذين يحبون الأفكار المعاصرة والتصميمات التى تجمع بين العملية والأناقة معاً، فهذا المقال هو إليك، فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 12 فكرة مميزة جداً لن تتنازل عنها فى مطبخك الحديث، واذا كان تصميم مطبخك بعيداً بعض الشئ عن النمط المعاصر الحديث وترغب فى تجديده وأضافة لمسة مختلفة وعصرية لتصميمه يمكنك أضافة لمسة من تلك اللمسات 12 التى سنعرضها اليوم فى هذا المقال.