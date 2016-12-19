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15 تصميم غير تقليدي لرفوف المنزل

Heba khlili Heba khlili
Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
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مقالنا اليوم شيق وسيجذب انتباه الأشخاص الذين يحبون الاحتفاظ بأغراضهم بشكل منظم ومرتب، سنتحدث عن الرفوف في المنزل، التي من شأنها أن تكون رفوف للكتب والمجلات أو رفوف للديكور أو حتى للتلفزيون، والجميل في الرفوف انه يمكنك إنشاءها وتصميمها بالشكل الذي ترغب ولكنك في هذه الحالة يجب الانتباه لعدة أمور كمساحة الغرفة والمكان التي ستوضع فيه وماهي الأشياء التي ستوضع عليها، لذلك يقدم لكم هوميفاي في هذا المقال 15 نموذج لرفوف بتصاميم وأشكال متنوعه لتختار منها ما يناسبك.

1. رفوف عند المدخل

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

في هذه الحالة لن تفكر في وضع الكتب في هذه الرفوف بل ستكون مخصصه لوضع بعض الإكسسوارات والتحف الجميلة والملفتة، التي تجذب انتباه ضيوفك وتشعرهم بالترحيب.

2. الصندوق

Living room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

Living room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

فكرة بميزانية منخفضة، احضر صندوق خشبي أو عدة صناديق بأحجام مناسب للغرفة، الصقها مع بعضها، قم بدهنها باللون المرغوب، علقها على الجدار وضع فيه أغراضك وكتبك.

3. الرفوف المائلة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الجدار المائل لا مشكلة على الإطلاق، فقط قم بأخذ القياسات المناسبة للجدار ولحجم المكتبة والرفوف التي ترغب، واختر اللون المناسب، وصممها بما يتناسب مع الجدار المائل، بذلك تكون استغليت المساحة غير المستخدمة من الجدار المائل وبنفس الوقت امتلكت مكتبة مميزة.

4. الرفوف الخشبية

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة المعيشة خشب Wood effect
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

فكرة شبية بفكرة الصندوق، ولكن بحجم اكبر وبالطبع مع الحفاظ على اللون الطبيعي للخشب، وتزويد المكتبة بمجموعه متميزة من الإضاءة لكل رف زاد من جمال الخشب.

5. الرفوف المنتشرة

Living room BRENSO Architecture & Design غرفة المعيشة
BRENSO Architecture &amp; Design

Living room

BRENSO Architecture & Design
BRENSO Architecture &amp; Design
BRENSO Architecture & Design

لا داعي للتقيد بصف واحد من الرفوف، قم بتوزيعها بما يتناسب مع المساحة في الغرفة، وبهذا أيضا يمكنك تقسيم الرفوف حسب الأشياء الموضوعة عليها كتب دراسية، ثقافية أو مجلات، وبهذا تكون قد حققت احد أهداف الرفوف وهو سهولة تقسيم الكتب.

6. الرف الملتف

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

أسلوب كاسر للملل والأسلوب التقليدي، الرف ذو الالتفاتات الرهيبة سيعطي الغرفة طابع البهجة وبالطبع سيكون مناسب لوضع الكتب .

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7. الرفوف المتفرعه!!!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هل تتفرع الرفوف؟ نعم اذا كانت على شكل شجرة ستجد أن افرع الشجرة هي عبارة عن رفوف لكتبك وصورك مع العائلة… فكرة خارجة عن المألوف

8. الرفوف اسفل السلم

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza غرفة المعيشة
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

من احد الأفكار التي نتحدث عنها في مقالاتنا عن استغلال المساحة المنزل هي اسفل السلم، إما كخزن مغلقة لتخزين الملابس أو كما في الصورة كمكتبة مفتوحه مليئة بالكتب.

9. الرفوف المتناظرة

Minimalistic Interior spaces ---Living room interiors, Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer غرفة المعيشة
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

لديك المساحة الكافية اسفل السلم وأعلاه، أنصحك بهذا التصميم المدهش في عمل تناظر لرفوف في الطابق العلوي والسفلي بنفس التصميم والألوان، سيعطيك مظهر مميز وأنيق.

10. رفوف لاغراض متنوعه

​예산휘헌_ 언덕을 넘은 해가 들어오는 집, SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소 SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소 غرفة المعيشة
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소

SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소

فكرة شبيه بفكرة المكتبة اسفل السلم، ولكن هنا الفرق أنها ليست مكتبه للكتب فقط إنما لبعض الاكسسوارات والصور الشخصية وبعض الكتب وبالطبع للتلفاز في الوسط.

11. رفوف للسقف المائل

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

بالطبع كما الجدار المائل لم يشكل أي مشكلة لبناء رفوف، السقف المائل أيضا، فهنا يمكنك تصميم الرفوف بشكل مائل أيضا بما يتناسب مع ميلان السقف حتى تظهر الرفوف بشكل متجانس وأنيق.

12. رفوف جدارية

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

هي فكرة اقتصادية ومريحة وتستغل المساحات، لا داعي للبناء أو شراء الرفوف فقط قم بحفر بعض الرفوف داخل الجدار وبذلك ستحصل على رفوف جدارية متينة.

13. رفوف لمحبي القراءة قبل النوم

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

في المساحات المحدودة والتي تجتمع فيها عدة عناصر في مكان واحد كما في الصورة السرير وخزانة الملابس والدروج ومكتبة الكتب كلها في مكان واحد، وهذا تصميم مناسب ليس فقط للمساحات المحدودة انما لمحبي القراءة بحيث يسهل عليهم تناول الكتب والقراءة قبل النوم.

14. رفوف هنا وهناك

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة نوم
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

بالطبع يمكنك استخدام الرفوف للديكور والزينة في أي غرفة من غرف المنزل، وفي الصورة نرى مجموعه رفوف لوضع بعض الاكسسوارات والصور الشخصية.

15. الرف الحلزوني

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

تصميم عصري وخارج عن المألوف لغرفة النوم بالطبع لن تكون الرفوف تقليدية وستكون بشكل يتناسب مع الشكل المدور للغرفة، وبشكل حلزوني مميزة وملفت للنظر.

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