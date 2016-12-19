15 تصميم غير تقليدي لرفوف المنزل

مقالنا اليوم شيق وسيجذب انتباه الأشخاص الذين يحبون الاحتفاظ بأغراضهم بشكل منظم ومرتب، سنتحدث عن الرفوف في المنزل، التي من شأنها أن تكون رفوف للكتب والمجلات أو رفوف للديكور أو حتى للتلفزيون، والجميل في الرفوف انه يمكنك إنشاءها وتصميمها بالشكل الذي ترغب ولكنك في هذه الحالة يجب الانتباه لعدة أمور كمساحة الغرفة والمكان التي ستوضع فيه وماهي الأشياء التي ستوضع عليها، لذلك يقدم لكم هوميفاي في هذا المقال 15 نموذج لرفوف بتصاميم وأشكال متنوعه لتختار منها ما يناسبك.