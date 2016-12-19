15 تصميم غير تقليدي لرفوف المنزل

مقالنا اليوم شيق وسيجذب انتباه الأشخاص الذين يحبون الاحتفاظ بأغراضهم بشكل منظم ومرتب، سنتحدث عن الرفوف في المنزل، التي من شأنها أن تكون رفوف للكتب والمجلات أو رفوف للديكور أو حتى للتلفزيون، والجميل في الرفوف انه يمكنك إنشاءها وتصميمها بالشكل الذي ترغب ولكنك في هذه الحالة يجب الانتباه لعدة أمور كمساحة الغرفة والمكان التي ستوضع فيه وماهي الأشياء التي ستوضع عليها، لذلك يقدم لكم هوميفاي في هذا المقال 15 نموذج لرفوف بتصاميم وأشكال متنوعه لتختار منها ما يناسبك.
في هذه الحالة لن تفكر في وضع الكتب في هذه الرفوف بل ستكون مخصصه لوضع بعض الإكسسوارات والتحف الجميلة والملفتة، التي تجذب انتباه ضيوفك وتشعرهم بالترحيب.
فكرة بميزانية منخفضة، احضر صندوق خشبي أو عدة صناديق بأحجام مناسب للغرفة، الصقها مع بعضها، قم بدهنها باللون المرغوب، علقها على الجدار وضع فيه أغراضك وكتبك.
الجدار المائل لا مشكلة على الإطلاق، فقط قم بأخذ القياسات المناسبة للجدار ولحجم المكتبة والرفوف التي ترغب، واختر اللون المناسب، وصممها بما يتناسب مع الجدار المائل، بذلك تكون استغليت المساحة غير المستخدمة من الجدار المائل وبنفس الوقت امتلكت مكتبة مميزة.
فكرة شبية بفكرة الصندوق، ولكن بحجم اكبر وبالطبع مع الحفاظ على اللون الطبيعي للخشب، وتزويد المكتبة بمجموعه متميزة من الإضاءة لكل رف زاد من جمال الخشب.
لا داعي للتقيد بصف واحد من الرفوف، قم بتوزيعها بما يتناسب مع المساحة في الغرفة، وبهذا أيضا يمكنك تقسيم الرفوف حسب الأشياء الموضوعة عليها كتب دراسية، ثقافية أو مجلات، وبهذا تكون قد حققت احد أهداف الرفوف وهو سهولة تقسيم الكتب.
أسلوب كاسر للملل والأسلوب التقليدي، الرف ذو الالتفاتات الرهيبة سيعطي الغرفة طابع البهجة وبالطبع سيكون مناسب لوضع الكتب .
هل تتفرع الرفوف؟ نعم اذا كانت على شكل شجرة ستجد أن افرع الشجرة هي عبارة عن رفوف لكتبك وصورك مع العائلة… فكرة خارجة عن المألوف
من احد الأفكار التي نتحدث عنها في مقالاتنا عن استغلال المساحة المنزل هي اسفل السلم، إما كخزن مغلقة لتخزين الملابس أو كما في الصورة كمكتبة مفتوحه مليئة بالكتب.
لديك المساحة الكافية اسفل السلم وأعلاه، أنصحك بهذا التصميم المدهش في عمل تناظر لرفوف في الطابق العلوي والسفلي بنفس التصميم والألوان، سيعطيك مظهر مميز وأنيق.
فكرة شبيه بفكرة المكتبة اسفل السلم، ولكن هنا الفرق أنها ليست مكتبه للكتب فقط إنما لبعض الاكسسوارات والصور الشخصية وبعض الكتب وبالطبع للتلفاز في الوسط.
بالطبع كما الجدار المائل لم يشكل أي مشكلة لبناء رفوف، السقف المائل أيضا، فهنا يمكنك تصميم الرفوف بشكل مائل أيضا بما يتناسب مع ميلان السقف حتى تظهر الرفوف بشكل متجانس وأنيق.
هي فكرة اقتصادية ومريحة وتستغل المساحات، لا داعي للبناء أو شراء الرفوف فقط قم بحفر بعض الرفوف داخل الجدار وبذلك ستحصل على رفوف جدارية متينة.
في المساحات المحدودة والتي تجتمع فيها عدة عناصر في مكان واحد كما في الصورة السرير وخزانة الملابس والدروج ومكتبة الكتب كلها في مكان واحد، وهذا تصميم مناسب ليس فقط للمساحات المحدودة انما لمحبي القراءة بحيث يسهل عليهم تناول الكتب والقراءة قبل النوم.
بالطبع يمكنك استخدام الرفوف للديكور والزينة في أي غرفة من غرف المنزل، وفي الصورة نرى مجموعه رفوف لوضع بعض الاكسسوارات والصور الشخصية.
تصميم عصري وخارج عن المألوف لغرفة النوم بالطبع لن تكون الرفوف تقليدية وستكون بشكل يتناسب مع الشكل المدور للغرفة، وبشكل حلزوني مميزة وملفت للنظر.
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