5 أخطاء تجذب اللصوص إلى منزلك

هناك خدعة دائماً نقوم بها عند الخروج من المنزل وهى ترك الأنوار مفتوحة وكأن هناك أشخاص بالمنزل، لذلك أذا كنت تنوى السفر وترك منزلك فترة لا تترك انطباع المنزل المهجور لمنزلك، بل احرص دائماً على وجود دلائل على وجود افراد بالمنزل، مثل أن تجعل احد من الجيران يتولى مهمة استلام صندوق البريد الخاص بك وتفريغة واستلام الجرائد والطرود حتى يظهر أن هناك حركة فى المنزل، ومن الحيل أيضاً التى يقوم بها البعض عند ترك المنزل هى ترك الراديو أو تليفزيون مفتوحاً أو أى وسيلة تعمل على أحداث صوت داخل المنزل.