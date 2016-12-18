5 أخطاء تجذب اللصوص إلى منزلك

المنزل بأختصار فى مفهومه هو الأمان، لذلك أهم عنصر يجب أن يتحقق فى تصميم منزلك هو عنصر الأمان، وعلى رغم من ذلك فهناك أخطاء نقع بها عند تصميم المنازل تؤدى إلى جذب اللصوص إلى منزلك، خاصةً أن السرقة وطرق اللصوص فى سرقة المنازل تطورت كثيراً وأصبح هناك طرق عديدة ومختلفة يقومون بسرقة المنازل بها، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أشهر 5 أخطاء فى تصميم المنازل تجذب اللصوص إليك وطرق الحماية التى يجب أن تتبعها لتأمين منزلك.
من أهم الأشياء التى تجذب اللصوص إلى منزلك هى وجود نوافذ وأبواب تبدو سهلة الفتح وغير محكمة فى غلقها، لذلك احرص دائماً غلق كل الأبواب والنوافذ داخل منزلك بطريقة محكمة، والأمر لا يشمل أبواب المنزل الرئيسية فقط بل أيضاً باب القبو وأى فتحة للتهوية داخل المنزل يمكن أن تكون مصدراً لعبور اللصوص داخل منزلك، لذلك ادرس جيداً كافة المخارج والمداخل فى المنزل وقم بتأمينها وغلقها بأحكام حتى تمنع اللصوص من العبور إلى المنزل وتحافظ على سلامة وامان منزلك.
فى منزلك أحرص دائماً على وجود أجهزة الأستشعار داخل منزلك، وهى أجهزة ترصد وجود الأشخاص الغرباء بمجرد دخول اللص حديقة المنزل، وهناك أيضاً أنواع أخرى لأجهزة الأستشعار داخل المنزل تنذر فوراً عند فتح الأبواب والنوافذ وكاميرات المراقبة أيضاً تعتبر من الحلول المثالية فى تأمين منزلك وتقلل من فرص تعرضك للسرقة.
هناك خدعة دائماً نقوم بها عند الخروج من المنزل وهى ترك الأنوار مفتوحة وكأن هناك أشخاص بالمنزل، لذلك أذا كنت تنوى السفر وترك منزلك فترة لا تترك انطباع المنزل المهجور لمنزلك، بل احرص دائماً على وجود دلائل على وجود افراد بالمنزل، مثل أن تجعل احد من الجيران يتولى مهمة استلام صندوق البريد الخاص بك وتفريغة واستلام الجرائد والطرود حتى يظهر أن هناك حركة فى المنزل، ومن الحيل أيضاً التى يقوم بها البعض عند ترك المنزل هى ترك الراديو أو تليفزيون مفتوحاً أو أى وسيلة تعمل على أحداث صوت داخل المنزل.
احرص على وجود علاقات قوية مع جيرانك حتى تضمن أن منزلك تحت الرعاية فى غيابك، فأجعل مهمة مراقبة منزلك فى غيابك فى ايدى جيرانك الأمينة، واحرص دائماً أن تبقى الأضاءة حول المنزل قوية حتى تمنع اللصوص من الأقتراب.
نعم لا تستفز اللصوص وتترك الأشياء الباهظة والثمينة واضحة لذلك تأكد من اخفائها فى أماكن غير واضحة، وتأكد من عدم وضع أشيائك الثمينة كالأموال والمجوهرات فى الأماكن المعروفة والتى قد يتوقعها اللصوص بسهولة وعند تصميم منزلك لا تجعل التصميم من الخارج يدل على الرفاهية حتى لا تجذب لك اللصوص.
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