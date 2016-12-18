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5 أخطاء تجذب اللصوص إلى منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify منزل جاهز للتركيب
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المنزل بأختصار فى مفهومه هو الأمان، لذلك أهم عنصر يجب أن يتحقق فى تصميم منزلك هو عنصر الأمان، وعلى رغم من ذلك فهناك أخطاء نقع بها عند تصميم المنازل تؤدى إلى جذب اللصوص إلى منزلك، خاصةً أن السرقة وطرق اللصوص فى سرقة المنازل تطورت كثيراً وأصبح هناك طرق عديدة ومختلفة يقومون بسرقة المنازل بها، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أشهر 5 أخطاء فى تصميم المنازل تجذب اللصوص إليك وطرق الحماية التى يجب أن تتبعها لتأمين منزلك.

1- الأبواب والنوافذ الغير محكمة

Haus B in Waiblingen, bohnarchitektur bohnarchitektur شبابيك
bohnarchitektur

bohnarchitektur
bohnarchitektur
bohnarchitektur

من أهم الأشياء التى تجذب اللصوص إلى منزلك هى وجود نوافذ وأبواب تبدو سهلة الفتح وغير محكمة فى غلقها، لذلك احرص دائماً غلق كل الأبواب والنوافذ داخل منزلك بطريقة محكمة، والأمر لا يشمل أبواب المنزل الرئيسية فقط بل أيضاً باب القبو وأى فتحة للتهوية داخل المنزل يمكن أن تكون مصدراً لعبور اللصوص داخل منزلك، لذلك ادرس جيداً كافة المخارج والمداخل فى المنزل وقم بتأمينها وغلقها بأحكام حتى تمنع اللصوص من العبور إلى المنزل وتحافظ على سلامة وامان منزلك.

2- اجهزة الأستشعار

homify منزل جاهز للتركيب
homify

homify
homify
homify

فى منزلك أحرص دائماً على وجود أجهزة الأستشعار داخل منزلك، وهى أجهزة ترصد وجود الأشخاص الغرباء بمجرد دخول اللص حديقة المنزل، وهناك أيضاً أنواع أخرى لأجهزة  الأستشعار داخل المنزل تنذر فوراً عند فتح الأبواب والنوافذ وكاميرات المراقبة أيضاً تعتبر من الحلول المثالية فى تأمين منزلك وتقلل من فرص تعرضك للسرقة.

3- لا تعطى انطباع المنزل المهجور لمنزلك

Haus K - Holzständerhaus in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen منازل
Architektur Jansen

Architektur Jansen
Architektur Jansen
Architektur Jansen

هناك خدعة دائماً نقوم بها عند الخروج من المنزل وهى ترك الأنوار مفتوحة وكأن هناك أشخاص بالمنزل، لذلك أذا كنت تنوى السفر وترك منزلك فترة لا تترك انطباع المنزل المهجور لمنزلك، بل احرص دائماً على وجود دلائل على وجود افراد بالمنزل، مثل أن تجعل احد من الجيران يتولى مهمة استلام صندوق البريد الخاص بك وتفريغة واستلام الجرائد والطرود حتى يظهر أن هناك حركة فى المنزل، ومن الحيل أيضاً التى يقوم بها البعض عند ترك المنزل هى ترك الراديو أو تليفزيون مفتوحاً أو أى وسيلة تعمل على أحداث صوت داخل المنزل.

4- علاقة قوية بجيرانك

Blockhaus Minimal Japan, Finnscania Blockhausfabrik Finnscania Blockhausfabrik منازل
Finnscania Blockhausfabrik

Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik
Finnscania Blockhausfabrik

احرص على وجود علاقات قوية مع جيرانك حتى تضمن أن منزلك تحت الرعاية فى غيابك، فأجعل مهمة مراقبة منزلك فى غيابك فى ايدى جيرانك الأمينة، واحرص دائماً أن تبقى الأضاءة حول المنزل قوية حتى تمنع اللصوص من الأقتراب.

5- لا تستفز اللصوص

Im Schatten des Baumes - Stadthaus in Hamburg-Winterhude , KITZMANN ARCHITEKTEN KITZMANN ARCHITEKTEN منازل
KITZMANN ARCHITEKTEN

KITZMANN ARCHITEKTEN
KITZMANN ARCHITEKTEN
KITZMANN ARCHITEKTEN

نعم لا تستفز اللصوص وتترك الأشياء الباهظة والثمينة واضحة لذلك تأكد من اخفائها فى أماكن غير واضحة، وتأكد من عدم وضع أشيائك الثمينة كالأموال والمجوهرات فى الأماكن المعروفة والتى قد يتوقعها اللصوص بسهولة وعند تصميم منزلك لا تجعل التصميم من الخارج يدل على الرفاهية حتى لا تجذب لك اللصوص.

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