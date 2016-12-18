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8 أفكار لمنازل أقتصادية التكلفة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية
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لكل منا تصوره الخاص عن منزل احلامه، الذى طالما حلم به وبتصميمه ورسم له تصورات كثيرة فى مخيلته ولكن تظل ازمة الماديات والتكاليف العالية عائقاً فى بعض الأحيان فتضطر اسفاً إلى ترك حلم تصميم منزلك جانباً إلى أن تتحسن الأوضاع المادية لديك، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنجعلك تعيد النظر مجدداً فى حلمك لتصميم منزلك وسنقدم لك 8 أفكار لتصميم منازل أقتصادية التكلفة لتعود لتفكر مجدداً فى تصميم منزل أحلامك من جديد.

1- المنازل الجاهزة حلاً مثالياً

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هل فكرت يوماً أن تقتنى منزلاً جاهزاً يشبه منزل أحلامك، الأمر يبدو غريباً بعض الشئ لكن المنازل الجاهزة من الحلول الجيدة لمن يبحثون عن تصميم منزل بتكلفة قليلة ومناسبة، وفكرة المنزل الجاهز بأختصار تتلخص فى اختيارك لنموذجاً معين لتصميم منزلك وبخامات محددة، وتقوم بعض المصانع بتصنيع المنزل لك ولكن على هيئة قطع منفصلة، ثم تصل تلك القطع معاً إلى منطقة البناء وتقوم بتركيبها ، مميزات اختيارك للمنزل الجاهز تتلخص فى بعض النقاط منها التكلفة المنخفضة سرعة التصميم والتركيب لمنزلك فى مدة أقل من شهر.

2- المنزل الخرسانى قد يكون حلاً عملياً

Casa de piscina - La Sierrezuela, gsformato gsformato منازل
gsformato

gsformato
gsformato
gsformato

من الأفكار المميزة أيضاً لتصميم المنازل بتكلفة أقل هى المنازل الخرسانية، فالخرسانة من المواد الرائعة فى التصميم والعملية أيضاً فمادة الخرسانة من المواد المتينة والتى تتحمل بشكل كبير عوامل الحرارة والرطوبة والتغييرات المناخية، وهنا تصميماً رائعاً لمنزل صمم بالخرسانة وبتصميم بسيط وجذاب جداً، وبجانب الخرسانة اختار المصمم بعض اللمسات الأنيقة لتضيف جمالاً أضافياً على تصميم المنزل كالأحجار ولمسة الخشب فى تصميم النوافذ مع الزجاج لتلك الأبواب الجرارة، المنزل بشكل عام بسيط ومميز جداً.

3- المنازل من الطوب الحجرى منازل مميزة

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO منازل
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

من الأفكار الغير مكلفة فى تصميم المنازل وبناؤهاهى استخدام الطوب الحجرى فى التصميم فالطوب من الخامات المتميزة لمن يريد تصميماً بسيطاً ولكن مختلف، يمكنك استخدام الطوب الحجرى فى تصميم المنزل الخاص بك وسيصبح لديك منزلاً بسيطاً وبتكلفة قليلة هذا المنزل يمكن أن يكون منزل أحلامك الذى تريده اذا كنت تعشق اللمسات الريفية فى التصميم فهذا المنزل سيكون منزل أحلامك الذى تبحث عنه.

4- منزل بسيط من الأسمنت

CASA SOMBRERO, MULA.Arquitectos MULA.Arquitectos منازل
MULA.Arquitectos

MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos

استخدام الأسمنت فى تصميم المنازل من الحلول الرائعة جداً فى التصميم، والتى تعطيك منزلاَ جذاباً وأنيقاً جداً بأقل التكاليف، لذلك استخدم الأسمنت ولن يكون حلمك لتصميم منزلك الخاص بعيداً عنك، فالأسمنت من المواد التى تستخدم لأضافة تصميم رائع وفى نفس الوقت لن تكلفك الكثير.

5- منزلاً بمواد محلية

Casa Pich, Degetau Arquitectura y Diseño Degetau Arquitectura y Diseño منازل أنسجة طبيعية Beige
Degetau Arquitectura y Diseño

Degetau Arquitectura y Diseño
Degetau Arquitectura y Diseño
Degetau Arquitectura y Diseño

فى تصميم منزلك ابتعد عن المواد المستوردة والتى ستكلفك تكاليف باهظة، لذلك اذا كنت تريد منزل أحلامك بتكلفة أقل استعن بالمواد المحلية قليلة التكلفة.

6- منزل من الطوب الطينى

Casa Piedra , MULA.Arquitectos MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos

MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos
MULA.Arquitectos

اختيارك لمنزلاً مصمم من الطوب الطينى من الأختيارات المثالية جداً اذا كنت تبحث عن تصميم لمنزلك بتكلفة قليلة وفى نفس الوقت منزل أحلامك الذى تحلم به يمكنك الاستعانة بالطوب الطينى فى التصميم، فالطوب الطينى من مواد البناءالتى تصنع يدوياً ولها قدرة فائقة على عزل الصوت والحرارة بدرجة كبيرة وفى نفس الوقت تكلفته قليلة جداً.

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7- منزل ريفى من الكتل الحجرية

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية فنادق
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

الكتل الحجرية من اللمسات الرائعة فى التصميم والتى تضيف طابع ريفى على المنزل، وهنا نحن أمام منزل مصمم بالكامل من الكتل الحجرية التى أضافت لمسة بسيطة وجذابة جداً، اعتمد المصمم بجانب الكتلة الحجرية فى التصميم على لمسات الطبيعة من الحصى والنباتات الطبيعية المحيطة بالمنزل، وأيضاً لمسة الشبابيك الملونة بألوان هادئة أضافت لمسة جذابة على المنزل من الخارج.

8- منزل من الخشب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

وأخر نموذج معنا اليوم لتصميم المنازل بتكلفة قليلة هو نموذج لمنزل مصمم بالكامل من الخشب، والخشب حقاً من اللمسات الدافئة جداً والتى تعبر بقوة عن تصميم دافئ ومميز، وبجانب لمسته المميز فهو يستطيع التناغم مع لمسات الطبيعة من حوله.

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