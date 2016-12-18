8 أفكار لمنازل أقتصادية التكلفة

لكل منا تصوره الخاص عن منزل احلامه، الذى طالما حلم به وبتصميمه ورسم له تصورات كثيرة فى مخيلته ولكن تظل ازمة الماديات والتكاليف العالية عائقاً فى بعض الأحيان فتضطر اسفاً إلى ترك حلم تصميم منزلك جانباً إلى أن تتحسن الأوضاع المادية لديك، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنجعلك تعيد النظر مجدداً فى حلمك لتصميم منزلك وسنقدم لك 8 أفكار لتصميم منازل أقتصادية التكلفة لتعود لتفكر مجدداً فى تصميم منزل أحلامك من جديد.
هل فكرت يوماً أن تقتنى منزلاً جاهزاً يشبه منزل أحلامك، الأمر يبدو غريباً بعض الشئ لكن المنازل الجاهزة من الحلول الجيدة لمن يبحثون عن تصميم منزل بتكلفة قليلة ومناسبة، وفكرة المنزل الجاهز بأختصار تتلخص فى اختيارك لنموذجاً معين لتصميم منزلك وبخامات محددة، وتقوم بعض المصانع بتصنيع المنزل لك ولكن على هيئة قطع منفصلة، ثم تصل تلك القطع معاً إلى منطقة البناء وتقوم بتركيبها ، مميزات اختيارك للمنزل الجاهز تتلخص فى بعض النقاط منها التكلفة المنخفضة سرعة التصميم والتركيب لمنزلك فى مدة أقل من شهر.
من الأفكار المميزة أيضاً لتصميم المنازل بتكلفة أقل هى المنازل الخرسانية، فالخرسانة من المواد الرائعة فى التصميم والعملية أيضاً فمادة الخرسانة من المواد المتينة والتى تتحمل بشكل كبير عوامل الحرارة والرطوبة والتغييرات المناخية، وهنا تصميماً رائعاً لمنزل صمم بالخرسانة وبتصميم بسيط وجذاب جداً، وبجانب الخرسانة اختار المصمم بعض اللمسات الأنيقة لتضيف جمالاً أضافياً على تصميم المنزل كالأحجار ولمسة الخشب فى تصميم النوافذ مع الزجاج لتلك الأبواب الجرارة، المنزل بشكل عام بسيط ومميز جداً.
من الأفكار الغير مكلفة فى تصميم المنازل وبناؤهاهى استخدام الطوب الحجرى فى التصميم فالطوب من الخامات المتميزة لمن يريد تصميماً بسيطاً ولكن مختلف، يمكنك استخدام الطوب الحجرى فى تصميم المنزل الخاص بك وسيصبح لديك منزلاً بسيطاً وبتكلفة قليلة هذا المنزل يمكن أن يكون منزل أحلامك الذى تريده اذا كنت تعشق اللمسات الريفية فى التصميم فهذا المنزل سيكون منزل أحلامك الذى تبحث عنه.
استخدام الأسمنت فى تصميم المنازل من الحلول الرائعة جداً فى التصميم، والتى تعطيك منزلاَ جذاباً وأنيقاً جداً بأقل التكاليف، لذلك استخدم الأسمنت ولن يكون حلمك لتصميم منزلك الخاص بعيداً عنك، فالأسمنت من المواد التى تستخدم لأضافة تصميم رائع وفى نفس الوقت لن تكلفك الكثير.
فى تصميم منزلك ابتعد عن المواد المستوردة والتى ستكلفك تكاليف باهظة، لذلك اذا كنت تريد منزل أحلامك بتكلفة أقل استعن بالمواد المحلية قليلة التكلفة.
اختيارك لمنزلاً مصمم من الطوب الطينى من الأختيارات المثالية جداً اذا كنت تبحث عن تصميم لمنزلك بتكلفة قليلة وفى نفس الوقت منزل أحلامك الذى تحلم به يمكنك الاستعانة بالطوب الطينى فى التصميم، فالطوب الطينى من مواد البناءالتى تصنع يدوياً ولها قدرة فائقة على عزل الصوت والحرارة بدرجة كبيرة وفى نفس الوقت تكلفته قليلة جداً.
الكتل الحجرية من اللمسات الرائعة فى التصميم والتى تضيف طابع ريفى على المنزل، وهنا نحن أمام منزل مصمم بالكامل من الكتل الحجرية التى أضافت لمسة بسيطة وجذابة جداً، اعتمد المصمم بجانب الكتلة الحجرية فى التصميم على لمسات الطبيعة من الحصى والنباتات الطبيعية المحيطة بالمنزل، وأيضاً لمسة الشبابيك الملونة بألوان هادئة أضافت لمسة جذابة على المنزل من الخارج.