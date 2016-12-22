12 نصيحة من الخبراء لمدخل مبهر ومميز

وسط كل مراحل التصميم التفصيلي و عملية البحث المستمر عن الأثاث وكل احتياجات منزل الأحلام ما لا ندركه هو أن من أحد أهم الفراغات تأثيراً على اتزان المنزل هو أكثر الفراغات التي لا نعيرها اهتماماً و هو المدخل و ننسى أن أول انطباع لدينا في المنزل بصفة يومية هو المدخل و هو أيضاً أول الفراغات التي يحكم بها الزوار عن باقي المنزل. يتم هذا الإهمال عن غير قصد ولكن بصفة تكاد تكون منتشرة بين الجميع لأننا نظن أن ما لا يحتوي على أثاث لا يحتاج الى مرحلة تفكير و تخطيط عميقة. هنا تدخل المصممين الخبراء لكي يقوموا بضبط هذه المعادلة حيث يأخذ المدخل الحيز المناسب من مرحلة التصميم. اليوم سوف نعرض بعض الوسائل الأساسية المتبعة من قبل الخبراء لكي تتمكن أنت أيضاً من تصميم مدخل مبهر وانيق يترك بصمة في روح البيت وفي أذهان الضيوف.
بلا شك تكون أول العناصر التي تذهب إليها الأعين في فراغ مثل المدخل يفتقد الى الأثاث هما الأرض و السقف، وبجانب اختيار وحدة إضاءة مميزة يفضل البعض أن يكون تصميم السقف أكثر وضوحاً وتميز حتى يخطف الأنظار يمكن استخدام الجبس لتشكيلات ديكورية حتى يتحول المدخل التقليدي الى فراغ فاخر.
يتجه المصممين في أغلب الأحيان الى هذا التشكيل المتزن بين الطاولة والمرأة مع متكأ أو أثنين بتصميم مميز وأبعاد صغيرة، وبجانب أن هذا التشكيل يريح البصر في حد ذاته ولكن الفضل الأساسي في نجاحها هو المرأة لأنها تعطي عمق للمدخل و تعكس الإكسسوارات والفراغ بأكمله مما يجعل المدخل يبدو غني بالتفاصيل.
كثرة الألوان و التفاصيل قد لا تلائم كل الشخصيات بل يمكن أن يتسم المدخل بالنمط التبسيطي والألوان الموحدة ويظل يحتوي على كل معالم التألق.
إن كنت من أصحاب الشخصيات الجريئة والذوق المختلف فعلى المدخل أن يعكس ذلك، ومن أسلم الوسائل لإظهار شخصيتك الفريدة هو من خلال الألوان.
من الممكن جداً أن تكتفي باختيار وحدة إضاءة مميزة و تترك بصمة لا تنسى.
هذا الأسلوب قد يعد كلاسيكي ولكن دائماً ما ينجح في الرفع من قيمة المنزل.
لمن تعذر عنده إمكانية تصميم نمط رخامي وأراد نصيباً من التميز في أرضيات المدخل لم لا تلجأ إلى السجاد؟ الأشكال والأنماط لا حصر لها لذا يمكن أن تتجه إلى الانطباع الأقرب الى قلبك.
البيت الذي يفتقد تواجد عناصر طبيعية من نباتات و زهور يعد بلا روح وربما لا تلاحظ أو تفتقد فقدان شيء ولكن في الواقع أن تفتقد الكثير من الهواء المنعش والإتزان النفسي/ و المدخل هو فرصتك لكي تعرض فيها من النباتات ما شئت.
يفضل في الممرات الضيقة والطويلة أن تستعين يالإكسسوارات المعلقة مثل ما فعله المصمم في هذا المدخل حيث لا يأخذ حيزاً كبيراً وفي نفس الوقت يتغلب على شعورك بالملل حين تعبر هذا الرواق الضيق الطويل.
البعض قد يحبذ الإتجاه الأكثر عملية لما في روتين حياتهم اليومي من سرعة و لهؤلاء سيكون الحل الأمثل هو تصميم خزانة لكي تحتوي على الأغراض اليومية.
لا تظن أن عليك التنازل بجمال المدخل إن كنت تبحث أيضاً عن الجانب الوظيفي في الفراغ فهذا التصميم هو خير برهان أن باستطاعتك تحقيق كل متطلباتك.
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