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12 نصيحة من الخبراء لمدخل مبهر ومميز

shereen gouda shereen gouda
THE PAVILION ECO HOUSE BLACKHEATH, E2 Architecture + Interiors E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
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وسط كل مراحل التصميم التفصيلي و عملية البحث المستمر عن الأثاث وكل احتياجات منزل الأحلام ما لا ندركه هو أن من أحد أهم الفراغات تأثيراً على اتزان المنزل هو أكثر الفراغات التي لا نعيرها اهتماماً و هو المدخل و ننسى أن أول انطباع لدينا في المنزل بصفة يومية هو المدخل و هو أيضاً أول الفراغات التي يحكم بها الزوار عن باقي المنزل. يتم هذا الإهمال عن غير قصد ولكن  بصفة تكاد تكون منتشرة بين الجميع لأننا نظن أن ما لا يحتوي على أثاث لا يحتاج الى مرحلة تفكير و تخطيط عميقة. هنا تدخل المصممين الخبراء لكي يقوموا بضبط هذه المعادلة حيث يأخذ المدخل الحيز المناسب من مرحلة التصميم. اليوم سوف نعرض بعض الوسائل الأساسية المتبعة من قبل الخبراء لكي تتمكن أنت أيضاً من تصميم مدخل مبهر وانيق يترك بصمة في روح البيت وفي أذهان الضيوف.

1- الأعمال الجبسية في الأسقف لتصميم فاخر

Hallway Temza design and build الممر الحديث، المدخل و الدرج
Temza design and build

Hallway

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

بلا شك تكون أول العناصر التي تذهب إليها الأعين في فراغ مثل المدخل يفتقد الى الأثاث هما الأرض و السقف، وبجانب اختيار وحدة إضاءة مميزة يفضل البعض أن يكون تصميم السقف أكثر وضوحاً وتميز حتى يخطف الأنظار يمكن استخدام الجبس لتشكيلات ديكورية حتى يتحول المدخل التقليدي الى فراغ فاخر.

2- المرايا ومميزاتها العملية والجمالية

Metropolitan Luxe - Hallway LuxDeco سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Amber/Gold
LuxDeco

Metropolitan Luxe – Hallway

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

يتجه المصممين في أغلب الأحيان الى هذا التشكيل المتزن بين الطاولة والمرأة مع متكأ أو أثنين بتصميم مميز وأبعاد صغيرة، وبجانب أن هذا التشكيل يريح البصر في حد ذاته ولكن الفضل الأساسي في نجاحها هو المرأة لأنها تعطي عمق للمدخل و تعكس الإكسسوارات  والفراغ بأكمله مما يجعل المدخل يبدو غني بالتفاصيل.

3- ​الوان موحدة لشخصية بسيطة

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

كثرة الألوان و التفاصيل قد لا تلائم كل الشخصيات بل يمكن أن يتسم المدخل بالنمط التبسيطي والألوان الموحدة ويظل يحتوي على كل معالم التألق.

4- ألوان و شخصية ظاهرة و جريئة

Таунхаус в г. Королёв, Московская область, Aledoconcept Aledoconcept الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Aledoconcept

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

إن كنت من أصحاب الشخصيات الجريئة والذوق المختلف فعلى المدخل أن يعكس ذلك، ومن أسلم الوسائل لإظهار شخصيتك الفريدة هو من خلال الألوان.

6- وحدة إضاءة تترك أثر كبير

Ellipse pendant light - hallway .. سلالم وأروقة إضاءة
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Ellipse pendant light – hallway

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من الممكن جداً أن تكتفي باختيار وحدة إضاءة مميزة و تترك بصمة لا تنسى.

7- أنماط رخامية لجذب الانتباه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذا الأسلوب قد يعد كلاسيكي ولكن دائماً ما ينجح في الرفع من قيمة المنزل.

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8- السجاد من أبسط و أسرع العناصر المؤثرة

Hallway CLAIRE HAMMOND INTERIORS سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
CLAIRE HAMMOND INTERIORS

Hallway

CLAIRE HAMMOND INTERIORS
CLAIRE HAMMOND INTERIORS
CLAIRE HAMMOND INTERIORS

لمن تعذر عنده إمكانية تصميم نمط رخامي وأراد نصيباً من التميز في أرضيات المدخل لم لا تلجأ إلى السجاد؟ الأشكال والأنماط لا حصر لها لذا يمكن أن تتجه إلى الانطباع الأقرب الى قلبك.

9- النباتات لإستقبال حافل و منعش

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura الممر والمدخل
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

البيت الذي يفتقد تواجد عناصر طبيعية من نباتات و زهور يعد بلا روح وربما لا تلاحظ أو تفتقد فقدان شيء ولكن في الواقع أن تفتقد الكثير من الهواء المنعش والإتزان النفسي/ و المدخل هو فرصتك لكي تعرض فيها من النباتات ما شئت.

10- الإكسسوارات وتكرارها لكسر الملل

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

يفضل في الممرات الضيقة والطويلة  أن تستعين يالإكسسوارات المعلقة مثل ما فعله المصمم  في هذا المدخل حيث لا يأخذ حيزاً كبيراً وفي نفس الوقت يتغلب على شعورك بالملل حين تعبر هذا الرواق الضيق الطويل.

11- خزانة لمحبي العملية والبساطة

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

البعض قد يحبذ الإتجاه الأكثر عملية لما في روتين  حياتهم اليومي من سرعة و لهؤلاء سيكون الحل الأمثل هو تصميم خزانة لكي تحتوي على الأغراض اليومية.

12- الراحة والتميز معاً

Classic Design - 230m2, TiM Grey Interior Design TiM Grey Interior Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
TiM Grey Interior Design

TiM Grey Interior Design
TiM Grey Interior Design
TiM Grey Interior Design

لا تظن أن عليك التنازل بجمال المدخل إن كنت تبحث أيضاً عن الجانب الوظيفي في الفراغ فهذا التصميم هو خير برهان أن باستطاعتك تحقيق كل متطلباتك.

لمزيد من الأفكار لتزيين أروقة المنزل تابع هذا المقال الشيق!

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