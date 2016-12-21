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15 باب داخلي بإبداع مبهر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casas hechas con materiales de Anticuable, Anticuable.com Anticuable.com شبابيك و أبوابأبواب
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كتاب الأفكار هذا سيكون مرجعك للاختيار بين افضل التصميمات للأبواب الداخلية  مهما كان ذوقك ، حيث سنقدم لكم باقة متنوعة مكونه من 15 تصميم مختلف لديكورات أبواب تستخدم داخل المنازل مثل أبواب الغرف والشرفات مما يظهر فيها من الإتقان و التعدد في استخداماتها بما يتماشى مع التصميم العام المستخدم في البيت بأكمله ..

فمن المعروف أن الابواب الداخلية تؤدي وظيفة مفصلية في التفريق بين الغرف من ناحية المساحة و لكنها أيضاً تؤدي وظيفة جمالية أخرى حيث انها قد تفصل بين تصميم غرفتين من الشكل و الألوان حتى التنسيق الكامل بداخلها  و لهذا هي مهمة للغاية و يجب التدقيق عند اختيار الأمثل منها،

إليكم التشكيلة الرائعة و ننتظر ردكم أيهم أعجبكم أكثر ..

1- باب خشبي

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب خشب معالج Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

الابواب الخشبية تعطي مظهراً رائعاً في داخل المنزل خصوصاً أن مظهر الخشب يتماشى مع أي ديكور لذا فهو فاصل سحري بين تصميمين و بين غرفتين ، و ينصح به في المنازل التي يعشق أصحابها المكونات الطبيعية في الديكور مثل باقي العناصر كالأحجار و نباتات الزينة ..

الباب الخشبي يناسب ذوقك و عندما يأتي مغلقاً بدون فتحات يزيد من الشعور بالخصوصية و يمنحنا شعوراً رائعاً بالتألق و الرقي .

2- باب شفاف

Praxis, quint-it DEUTSCHLAND GMBH quint-it DEUTSCHLAND GMBH شبابيك و أبوابأبواب
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH
quint-it DEUTSCHLAND GMBH

يمكنك أن تستخد باب شفاف سواء من الزجاج أو الإكليرك لتجنب هشاشة الزجاج خصوصا لو كان لديك في المنزل أطفال، و يكون هذا الباب فعالاً في الممرات الضيقة و الغرف الأصغر حجماً لأنه لا يحجب المساحة خلف الباب و لا أمامه مما يزيد من الشعور بالبراح و الانطلاق

3- باب خشبي بلونين

Adamson Doors Adamson Doors شبابيك و أبوابأبواب خشب White
Adamson Doors

Adamson Doors

Adamson Doors
Adamson Doors
Adamson Doors

استخدام الألوان في الخشب سهل للغاية بالمقارنة بالعناصر الأخرى كالمعادن و الزجاج، لذا لو اردت تخصيص باب الغرف الداخلية بلونين فعليك بالتصميم الخشبي في المجال الأول، فشكل الخشب لا يختلف كثيراً مع الألوان و يقبل أكثر من لون و لا يمحي ذلك مظهره الطبيعي و تموجاته الرائعة

4- خشب و زجاج مصقول

Portici Walnut Glazed Door Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب خشب معالج Wood effect
Modern Doors Ltd

Portici Walnut Glazed Door

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

الخشب مظهر طبيعي رائع و الزجاج لمسة حداثية فريدة، و يمكن جمعهما في الأبواب الداخلية لو كنت من عشاق التميز و الاختلاف، الزجاج المصقول سيساعدك على الحفاظ على مستوى الخصوصية داخل الغرف كما يحافظ على مستوى الجمال و التنسيق في الخارج

5- باب جرار

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH شبابيك و أبوابأبواب
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

الأبواب الجرارة اختيار مثالي للتخلص من اهدار المساحة حول الباب، فإن القطر الذي يستحوذ عليه الباب خلال فتحه في الحالة العادية ( باب بمفاصل ) يكون كبيراً على المساحات الصغيرة لو كانت الغرفة تطل على ممر ضيق لا يسمح بكل، و الباب الجرار هو الحل المثالي

6- زجاج شفاف

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh شبابيك
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh

استخدام الزجاج الشفاف في مربعات الخشب تنقلنا لتصميم كلاسيكي بامتياز و لكنه يضمن اشراق الغرف الداخلية و تألقها، و هذا بفضل سهولة مرور الضوء و انعكاسة بداخل تلك القطع الزجاجية الشفافة دون أي عوائق

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7- أبواب بنقشات فريدة

Glastüren, Design Vertiko 134, kepka ART kepka ART شبابيك و أبوابأبواب
kepka ART

kepka ART
kepka ART
kepka ART

يمكن النقش على الأبواب الداخلية خصوصاً المصنعة من الأخشاب بفضل التقدم التكنولوجي في النقش عليه، و يمكن كذلك رسم و تلوين أي ألوان ترغب بها و تتماشى مع ديكورك الداخلي و هذه ميزة كبرى تزيد من جمال التصميم الداخلي و تقوي مميزاته

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8- أبواب عاكسة

Segmenta wardrobe - Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Segmenta wardrobe – Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

استخدام الزجاج العاكس كالمرآة في الأبواب يزيد من فرص البريق و اللمعان في غرفتك من الداخل والغرف الأخرى من الخارج كما يمكنك استخدام المرآة في كساء الباب بالكامل من الخارج و تترك الداخل بديكور آخر و هذا من باب التنويع كما أنها حل رائع للمساحات الصغيرة

9- باب و استخدامات أخرى

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

يمكن أن نستغل سمك الباب لنضع فيه استخدام آخر له أكثر من مجرد كونه باباً يمكنك استخدام كبقات من الخشب الأسود ليكون كالسبورة و يمكنك استخدام زجاج عاكس ليكون كالمرآة الكبيرة كما يمكنك استخدام قطع من الخشب مختلف اللون لتزيد من عنصر التشويق و الغموض في تصميمك

10 – زجاج ملون

Casas hechas con materiales de Anticuable, Anticuable.com Anticuable.com شبابيك و أبوابأبواب
Anticuable.com

Anticuable.com
Anticuable.com
Anticuable.com

الزجاج الملون يضيف لمسة شاعرية فريدة لتصميمك الداخلي يكفي تفاعله مع الضوء و لون الخشب المحيط به ليعطيك لوحة فنية رائعة كما أن الباب في تلك الحالة يأتي مفصلي بشقين ليسهل استغلال المساحة في الوسط دون مضايقات و بالاعتماد على صغر مساحة كل شق في الباب أثناء الفتح يتحقق ذلك التوفير في المساحة ببراعة خصوصاً لو كان الباب حول مطبخ أو فاصل بين ممر و  عدد من الغرف

11- باب مدفون

A different way to open up... homify شبابيك doors,door
homify

A different way to open up…

homify
homify
homify

هي نفس فكرة الباب الجرار و لكن نجعل الحلق الخاص بالباب مدفوناً في الحائط ، و هي تحتاج لمهارة في التصميم و التنفيذ حتى لا يتأذى الحائط في المتانة أو الشكل و لكنه حل رائع في جميع الاحول للتخلص من ضيق المساحة

12- باب زجاجي مصقول و جرار

homify أبواب زجاجية
homify

homify
homify
homify

استخدم الباب الزجاجي المصقول لو أردت الفصل بين مسطح كبير و بين مدخل الباب بدلاً من وضع ستائر قد تكون غير عصرية ، الزجاج المصقول يحافظ على الخصوصية و لا تنقص من المساحة في شيء

13- باب الثلث و الثلثين

Private Villa, ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors شبابيك خشب نقي
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors

ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors

وفقاً للمساحة والاستخدام يعتبر حل استخدام باب مقسوم بطريقة الثلث و الثلثين فعالة للغاية في اعطائك افضلية في التحكم في مساحة الباب حينما يفتح للداخل أو الخارج، و فيمكنك أن تفتح ثلث الباب الصغير أو تفتح الثلثين الكبير بمجرد معرفتك بعدد المستخدمين له و المارين من خلاله، كما أنه يمنحك شكلاً رائعاً بواسطة الزجاج الذي يمكن أن يوضع بداخله للزينة 

14- باب فاصل بنصفين

homify أبواب داخلية
homify

homify
homify
homify

هذا الباب لكبر المساحة بين نهايتيه صمم بنصفين بحيث يكون احكام غلقه في الوسط ، و هي فكرة جيدة لو كان لديك ممراً كبيراً و تحتاج أن تغلق بدايته أو نهايته بباب 

15- الفن في المفاصل

螺旋階段が素敵でクラシックなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 شبابيك
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
株式会社　盛匠

المفاصل الخاصة بالابواب يمكن أن يغفل عنها الكثير و لكن حاول ان تهتم بها فهي تظهر عند فتح الباب كما أنه يمكنك اختيار حلى و مفاصل تظهر مع غلق الباب كجزء من تصميمه ، لاحظ الفواصل السوداء في الباب في نهاية الممر كيف جعل من الباب تصميماً رائعاً بلمسة بسيطة

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