15 باب داخلي بإبداع مبهر

كتاب الأفكار هذا سيكون مرجعك للاختيار بين افضل التصميمات للأبواب الداخلية مهما كان ذوقك ، حيث سنقدم لكم باقة متنوعة مكونه من 15 تصميم مختلف لديكورات أبواب تستخدم داخل المنازل مثل أبواب الغرف والشرفات مما يظهر فيها من الإتقان و التعدد في استخداماتها بما يتماشى مع التصميم العام المستخدم في البيت بأكمله ..
فمن المعروف أن الابواب الداخلية تؤدي وظيفة مفصلية في التفريق بين الغرف من ناحية المساحة و لكنها أيضاً تؤدي وظيفة جمالية أخرى حيث انها قد تفصل بين تصميم غرفتين من الشكل و الألوان حتى التنسيق الكامل بداخلها و لهذا هي مهمة للغاية و يجب التدقيق عند اختيار الأمثل منها،
إليكم التشكيلة الرائعة و ننتظر ردكم أيهم أعجبكم أكثر ..
الابواب الخشبية تعطي مظهراً رائعاً في داخل المنزل خصوصاً أن مظهر الخشب يتماشى مع أي ديكور لذا فهو فاصل سحري بين تصميمين و بين غرفتين ، و ينصح به في المنازل التي يعشق أصحابها المكونات الطبيعية في الديكور مثل باقي العناصر كالأحجار و نباتات الزينة ..
الباب الخشبي يناسب ذوقك و عندما يأتي مغلقاً بدون فتحات يزيد من الشعور بالخصوصية و يمنحنا شعوراً رائعاً بالتألق و الرقي .
يمكنك أن تستخد باب شفاف سواء من الزجاج أو الإكليرك لتجنب هشاشة الزجاج خصوصا لو كان لديك في المنزل أطفال، و يكون هذا الباب فعالاً في الممرات الضيقة و الغرف الأصغر حجماً لأنه لا يحجب المساحة خلف الباب و لا أمامه مما يزيد من الشعور بالبراح و الانطلاق
استخدام الألوان في الخشب سهل للغاية بالمقارنة بالعناصر الأخرى كالمعادن و الزجاج، لذا لو اردت تخصيص باب الغرف الداخلية بلونين فعليك بالتصميم الخشبي في المجال الأول، فشكل الخشب لا يختلف كثيراً مع الألوان و يقبل أكثر من لون و لا يمحي ذلك مظهره الطبيعي و تموجاته الرائعة
الخشب مظهر طبيعي رائع و الزجاج لمسة حداثية فريدة، و يمكن جمعهما في الأبواب الداخلية لو كنت من عشاق التميز و الاختلاف، الزجاج المصقول سيساعدك على الحفاظ على مستوى الخصوصية داخل الغرف كما يحافظ على مستوى الجمال و التنسيق في الخارج
الأبواب الجرارة اختيار مثالي للتخلص من اهدار المساحة حول الباب، فإن القطر الذي يستحوذ عليه الباب خلال فتحه في الحالة العادية ( باب بمفاصل ) يكون كبيراً على المساحات الصغيرة لو كانت الغرفة تطل على ممر ضيق لا يسمح بكل، و الباب الجرار هو الحل المثالي
استخدام الزجاج الشفاف في مربعات الخشب تنقلنا لتصميم كلاسيكي بامتياز و لكنه يضمن اشراق الغرف الداخلية و تألقها، و هذا بفضل سهولة مرور الضوء و انعكاسة بداخل تلك القطع الزجاجية الشفافة دون أي عوائق
يمكن النقش على الأبواب الداخلية خصوصاً المصنعة من الأخشاب بفضل التقدم التكنولوجي في النقش عليه، و يمكن كذلك رسم و تلوين أي ألوان ترغب بها و تتماشى مع ديكورك الداخلي و هذه ميزة كبرى تزيد من جمال التصميم الداخلي و تقوي مميزاته
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استخدام الزجاج العاكس كالمرآة في الأبواب يزيد من فرص البريق و اللمعان في غرفتك من الداخل والغرف الأخرى من الخارج كما يمكنك استخدام المرآة في كساء الباب بالكامل من الخارج و تترك الداخل بديكور آخر و هذا من باب التنويع كما أنها حل رائع للمساحات الصغيرة
يمكن أن نستغل سمك الباب لنضع فيه استخدام آخر له أكثر من مجرد كونه باباً يمكنك استخدام كبقات من الخشب الأسود ليكون كالسبورة و يمكنك استخدام زجاج عاكس ليكون كالمرآة الكبيرة كما يمكنك استخدام قطع من الخشب مختلف اللون لتزيد من عنصر التشويق و الغموض في تصميمك
الزجاج الملون يضيف لمسة شاعرية فريدة لتصميمك الداخلي يكفي تفاعله مع الضوء و لون الخشب المحيط به ليعطيك لوحة فنية رائعة كما أن الباب في تلك الحالة يأتي مفصلي بشقين ليسهل استغلال المساحة في الوسط دون مضايقات و بالاعتماد على صغر مساحة كل شق في الباب أثناء الفتح يتحقق ذلك التوفير في المساحة ببراعة خصوصاً لو كان الباب حول مطبخ أو فاصل بين ممر و عدد من الغرف
هي نفس فكرة الباب الجرار و لكن نجعل الحلق الخاص بالباب مدفوناً في الحائط ، و هي تحتاج لمهارة في التصميم و التنفيذ حتى لا يتأذى الحائط في المتانة أو الشكل و لكنه حل رائع في جميع الاحول للتخلص من ضيق المساحة
استخدم الباب الزجاجي المصقول لو أردت الفصل بين مسطح كبير و بين مدخل الباب بدلاً من وضع ستائر قد تكون غير عصرية ، الزجاج المصقول يحافظ على الخصوصية و لا تنقص من المساحة في شيء
وفقاً للمساحة والاستخدام يعتبر حل استخدام باب مقسوم بطريقة الثلث و الثلثين فعالة للغاية في اعطائك افضلية في التحكم في مساحة الباب حينما يفتح للداخل أو الخارج، و فيمكنك أن تفتح ثلث الباب الصغير أو تفتح الثلثين الكبير بمجرد معرفتك بعدد المستخدمين له و المارين من خلاله، كما أنه يمنحك شكلاً رائعاً بواسطة الزجاج الذي يمكن أن يوضع بداخله للزينة
هذا الباب لكبر المساحة بين نهايتيه صمم بنصفين بحيث يكون احكام غلقه في الوسط ، و هي فكرة جيدة لو كان لديك ممراً كبيراً و تحتاج أن تغلق بدايته أو نهايته بباب