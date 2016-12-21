15 باب داخلي بإبداع مبهر

كتاب الأفكار هذا سيكون مرجعك للاختيار بين افضل التصميمات للأبواب الداخلية مهما كان ذوقك ، حيث سنقدم لكم باقة متنوعة مكونه من 15 تصميم مختلف لديكورات أبواب تستخدم داخل المنازل مثل أبواب الغرف والشرفات مما يظهر فيها من الإتقان و التعدد في استخداماتها بما يتماشى مع التصميم العام المستخدم في البيت بأكمله ..

فمن المعروف أن الابواب الداخلية تؤدي وظيفة مفصلية في التفريق بين الغرف من ناحية المساحة و لكنها أيضاً تؤدي وظيفة جمالية أخرى حيث انها قد تفصل بين تصميم غرفتين من الشكل و الألوان حتى التنسيق الكامل بداخلها و لهذا هي مهمة للغاية و يجب التدقيق عند اختيار الأمثل منها،

إليكم التشكيلة الرائعة و ننتظر ردكم أيهم أعجبكم أكثر ..