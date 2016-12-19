منزل صغير… .ولكن جميل

كما يوجد لمحبي المنازل الكبيرة جمهور كبير، فان المنازل الصغيرة أيضا لها جمهور، يقتصر على الأشخاص الذين يعيشون لوحدهم أو للأزواج الجدد. وفي هذا المقال سنتعرف على منزل صغير بمساحة 120 متر مربع، من تصميم الخبراء فى Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione ،منزل عملي وعصري، مفعم بالألوان الجريئة والواضحة ومليء بالفنون المعمارية المميزة… . لن أطيل عليكم تعالوا معا لنتعرف اكثر على اهم تفاصيل هذا المنزل واهم العناصر الديكورية المستخدمة فيه.
بالعادة تبدأ المقالات الخاصة بالمنازل بغرفة المعيشة، في هذا المقال سنبدأ بغرفة السفرة التي تعتبر غرفة المنتصف والتي تتوسط بين غرفة المعيشة والمطبخ. لذلك أعطاها مصمم الديكور جزء مهم من التصميم والديكور، فكما نلاحظ أن اللون الغالب هو اللون الأبيض سيد الألوان للمساحات الصغيرة، مع الإضافة الليلكيه الجذابة لشرشف الطاولة، مع مزهرية بلون ابيض أنيق، أما الجرأة تكمن في الثريا بلونها الوردي الفاقع… أبهجت الأجواء.
لقطة تصويرية يظهر فيها المطبخ مع غرفة السفرة، ويظهر فيها المطبخ بخزنه العلوية والسفلية البيضاء بصفاء وأناقة تامة ، وبالطبع مع اللمسة الليلكي لبعض اكسسوارت المطبخ وبعض الأواني، لتُظهر تناسق جذاب مع غرفة السفرة. وكمعلومة لك عزيزي القارئ بار المطبخ فكرة ذكية من مصمم المطبخ، حيث يعتبر احد الأفكار المستخدمة للفصل بين غرفة السفرة والمطبخ في حال عدم وجود جدار فاصل.
هنا اللقطة مع غرفة المعيشة والتي تظهر بتصميم مختلف عن المطبخ وغرفة السفرة ما يعطيها خصوصية واستقلالية اكثر. تصميم بسيط أنيق بجدار حجري بلون الرمل، يتوسطه التلفاز، يقابله كنبة كبيرة ومريحة للاستمتاع بمشاهدة ممتعه، كما تعتبر الكنبة عنصر التقسيم الثاني بعد بار المطبخ لفصل غرفة المعيشة عن غرفة السفرة… .. تحيه لذكاء أخصائي ترتيب الأثاث.
لمسة دافئة للبيج والأبيض ولوحة جدارية بسيطة، وأثاث بتصميم عتيق للخزنة… .تفاصيل أعطت طابع خاص لغرفة المعيشة
لا داعي للحيرة في اختيار لون غرفة النوم لأنه موجود أساسا وتم اختياره بذكاء، فاللون الليلكي لون مريح وهادئ ومناسب جدا لغرف النوم، بالاخص عند دمجه مع اللون الرمادي والأبيض لكسر قوة اللون الليلكي الغالب على معظم الغرفة.
اللون الفضي اللامع للخزانة أعطت طابع ملكي ساحر مع اللون اللليلكي .
تصميم بسبط وممتع للحمام لونه الأبيض ولمسة اللون الوردي للجدران، كما نلاحظ الاستغلال الجيد لعناصر الحمام. قد تتساءل عزيزي القارئ طالما الحمام صغير لماذا يوجد البانيو؟
صحيح أن الحمام صغير ولكن توفرت فيه كل العناصر مغسلة وحوض حمام وبانيو و مكان الاستحمام الطولي، فلما لا يوجد أيضا بانيو!!!
اذاً عرفت الأن أن المنزل الصغير قد يكون متكامل أيضا.
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