منزل صغير… .ولكن جميل

صحيح أن الحمام صغير ولكن توفرت فيه كل العناصر مغسلة وحوض حمام وبانيو و مكان الاستحمام الطولي، فلما لا يوجد أيضا بانيو!!!

اذاً عرفت الأن أن المنزل الصغير قد يكون متكامل أيضا.

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