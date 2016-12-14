16 تصميم لدُش حمام حديث ورائع

عندما تبدأ الفكير في تصميم الحمام هناك أولويتان يجب تحقيقهما أولا ثم نبدأ الحديث عن باقي التفاصيل؛ الأولى توفير أقصى قدر من الخصوصية، والثانية توفير أقصى قدر من الراحة.
في كتاب الأفكار اليوم سنركز على توفير على عامل الراحة في منطقة الدُش تحديدا، لتستمع بحمام تبدأ به يومك بنشاط أو تنهي به يومك سعيا للاسترخاء، لذا جمعنا لكم اليوم 16 تصميم عصري للغاية لمنطقة الدُش ستلهمك بالتأكيد وستجد ما يروقك بينهم.
وأنت تفكير في تصميم منطقة الدُش من المهم للغاية أن تختار نوعية الأرضية بعناية، فتجنب النوعية الزلقة تماما، والأنسب أن تختار أرضيات بارزة بملمس غير ناعم لتحميك من السقوط، هناك بعض الحلول البديلة وهى وضع حامي بلاستيكي (سيلكون) يحقق نفس الغرض.
من منا لم يغني أثناء الاستحمام، إذا كنت ممن يفضلون هذه العادة ويستمتعون بها إذا فموقع منطقة الدُش بمنتصف الحمام ستروقك لأنها ستشعرك بأنك النجم حقا! في المعتاد تكون منطقة الدُش في أحد أركان الحمام، لكن المساحات الواسعة للحمام تسمح باختيارات أوسع لتحديد الموقع.
في التصميم الحالي مساحة الحمام سمحت بامتداد كابينة الدُش على مساحة أكبر من المعتاد، الرائع في هذا الأمر هو أنه بذلك ستتمكن من تركيب أكثر دُش بالداخل لتنعم بتدفق المياه من كل جانب.
يمكنك تخصيص وحدات إضاءة لمنطقة الدُش منفضلة عن باقي الحمام، خاصة وأن انعكاساتها على الزجاج لها تأثير رائع، الأكثر روعة هو أنه يمكنك اختيار ألوان متنوعة للمبات للتناسب مع مزاجك اليومي.
يمكنك منح منطقة الدُش مظهر مميز بديكورات مختلفة ولكن متناغمة مع باقي الحمام، مثل بلاط الموزاييك أو الجدران الفينيل، ولكي تظهر هذه الديكورات عليك الاستعانة بباب زجاجي خالي من التفاصيل ليبدو وكأنه مخفي.
إذا كنت تبحث عن تصميم هادئ ومثالي لحمامكفالجدارن الخرسانية والخشب والزجاج هو المزيج المثالي والمتناغم الذي تحتاجه.
تصميم آخر سيروق لمن يستمتعون بالغناء في الحمام، حيث أعطى المصمم اهتماما واضحا بإضاءة وتحديد جدران منطقة الدُش وكأنك نجم تحت دائرة الضوء.
إذا كنت تبحث عن خصوصية أكثر في منطقة الدُش خاصة إذا كان الحمام مشترك بين أفراد العائلة فاختيار الزجاج المصنفر بشكل جزئي يعد اختيارا موفقا، لأنه يمنحك الخصوصية اللازمة ويحافظ على أناقة وتأثير الزجاج على المكان.
فكرة أخرى لتوفير الخصوصية في منطقة الدُش تم تطبيقها في التصميم الحالي، حيث استعان المصمم بجدار مزين بأناقة ليفصل بين الدُش وباقي الحمام.
التصميمات الهندسية تعد اختيار موفقا لتحقيق التناغم بشكل عام في ديكورات المنزل، في الصور هنا ترى كيف خلق مزيج الألوان والأشكال جوا أنيقا بالحمام، خاصة مع الباب الزجاجي الذي كان بمثابة فاصل خفي بين القطاعين.
الأكسسوارات والأدوات المستخدمة داخل منطقة الدُش لها تأثير قوي على مظهر الحمام، استعان المصمم هنا بأنبوب نحاسي كبير نسبيا مع بعض الأكسسوارات المعدنية في الخلفية ليطغى الطابع الصناعي على الحمام.
يمكنك الابتعاد عن الشكل التقليدي المكعب لمنطقة الدُش بشكل هندسي آخر مثل الذي بالصورة ليزيد من الديناميكية بالحمام، لكن اختر الشكل بعناية ليتلاءم مع باقي خطوط الحمام.
عيب الأبواب الزجاجية الشفافة رغم بريقها هو ظهور بقع المياه فيها بوضوح شديد وهو ما يلزم تنظيف مستمر، يلجأ البعض للزجاج الملون بدرجة من الدرجات المستخدمة في الحمام كحيلة للتغاضي عن هذا العيب.
الكابينة الزجاجية لمنطقة الدُش مهمة للغاية في الحمامات الصغيرة لأنها ستحمي باقي أثاث الحمام والأرضيات من البلل ورشات المياه أثناء استحمامك.
الأناقة والفخامة تظهر في كل تفاصيل منطقة الدُش في هذه الصورة، بداية من حنفية المياه المضاءة بالسقف، مرورا بالتجويف الذي بالجدار لوضع بعض الأكسسوارات مثل الشموع ذات الروائح العطرة، نهاية بالباب الزجاجي الأسود شديد الأناقة.
البعض يستغل إطارات أبواب الدُش كعنصر من عناصر الديكور، سواء من خلال استخدام خامة أنيقة أو لون بارز كما هو الحال في هذه الصورة.
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