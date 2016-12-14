16 تصميم لدُش حمام حديث ورائع

عندما تبدأ الفكير في تصميم الحمام هناك أولويتان يجب تحقيقهما أولا ثم نبدأ الحديث عن باقي التفاصيل؛ الأولى توفير أقصى قدر من الخصوصية، والثانية توفير أقصى قدر من الراحة.

في كتاب الأفكار اليوم سنركز على توفير على عامل الراحة في منطقة الدُش تحديدا، لتستمع بحمام تبدأ به يومك بنشاط أو تنهي به يومك سعيا للاسترخاء، لذا جمعنا لكم اليوم 16 تصميم عصري للغاية لمنطقة الدُش ستلهمك بالتأكيد وستجد ما يروقك بينهم.