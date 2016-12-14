الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

16 تصميم لدُش حمام حديث ورائع

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
Loading admin actions …

عندما تبدأ الفكير في تصميم الحمام هناك أولويتان يجب تحقيقهما أولا ثم نبدأ الحديث عن باقي التفاصيل؛ الأولى توفير أقصى قدر من الخصوصية، والثانية توفير أقصى قدر من الراحة.

في كتاب الأفكار اليوم سنركز على توفير على عامل الراحة في منطقة الدُش تحديدا، لتستمع بحمام تبدأ به يومك بنشاط أو تنهي به يومك سعيا للاسترخاء، لذا جمعنا لكم اليوم 16 تصميم عصري للغاية لمنطقة الدُش ستلهمك بالتأكيد وستجد ما يروقك بينهم.

1. أرضية غير زلقة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

وأنت تفكير في تصميم منطقة الدُش من المهم للغاية أن تختار نوعية الأرضية بعناية، فتجنب النوعية الزلقة تماما، والأنسب أن تختار أرضيات بارزة بملمس غير ناعم لتحميك من السقوط، هناك بعض الحلول البديلة وهى وضع حامي بلاستيكي (سيلكون) يحقق نفس الغرض.

2. في منتصف الحمام

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura حمام
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

من منا لم يغني أثناء الاستحمام، إذا كنت ممن يفضلون هذه العادة ويستمتعون بها إذا فموقع منطقة الدُش بمنتصف الحمام ستروقك لأنها ستشعرك بأنك النجم حقا! في المعتاد تكون منطقة الدُش في أحد أركان الحمام، لكن المساحات الواسعة للحمام تسمح باختيارات أوسع لتحديد الموقع.

3. كابينة كبيرة

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

في التصميم الحالي مساحة الحمام سمحت بامتداد كابينة الدُش على مساحة أكبر من المعتاد، الرائع في هذا الأمر هو أنه بذلك ستتمكن من تركيب أكثر دُش بالداخل لتنعم بتدفق المياه من كل جانب.

4. إضاءة مميزة

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. حمام
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

يمكنك تخصيص وحدات إضاءة لمنطقة الدُش منفضلة عن باقي الحمام، خاصة وأن انعكاساتها على الزجاج لها تأثير رائع، الأكثر روعة هو أنه يمكنك اختيار ألوان متنوعة للمبات للتناسب مع مزاجك اليومي.

5. باب مخفي

Malibu Decor by Erika Winters Inc. Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

يمكنك منح منطقة الدُش مظهر مميز بديكورات مختلفة ولكن متناغمة مع باقي الحمام، مثل بلاط الموزاييك أو الجدران الفينيل، ولكي تظهر هذه الديكورات عليك الاستعانة بباب زجاجي خالي من التفاصيل ليبدو وكأنه مخفي.

6. مزيج متناغم

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

إذا كنت تبحث عن تصميم هادئ ومثالي لحمامكفالجدارن الخرسانية والخشب والزجاج هو المزيج المثالي والمتناغم الذي تحتاجه.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تحت دائرة الضوء

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

تصميم آخر سيروق لمن يستمتعون بالغناء في الحمام، حيث أعطى المصمم اهتماما واضحا بإضاءة وتحديد جدران منطقة الدُش وكأنك نجم تحت دائرة الضوء.

8. أكثر خصوصية

homify حمام سيراميك Beige
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تبحث عن خصوصية أكثر في منطقة الدُش خاصة إذا كان الحمام مشترك بين أفراد العائلة فاختيار الزجاج المصنفر بشكل جزئي يعد اختيارا موفقا، لأنه يمنحك الخصوصية اللازمة ويحافظ على أناقة وتأثير الزجاج على المكان.

9. جدار فاصل

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام خشب White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

فكرة أخرى لتوفير الخصوصية في منطقة الدُش تم تطبيقها في التصميم الحالي، حيث استعان المصمم بجدار مزين بأناقة ليفصل بين الدُش وباقي الحمام.

10. تحقيق التوازن

Casa Jardines, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño حمام سيراميك White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

التصميمات الهندسية تعد اختيار موفقا لتحقيق التناغم بشكل عام في ديكورات المنزل، في الصور هنا ترى كيف خلق مزيج الألوان والأشكال جوا أنيقا بالحمام، خاصة مع الباب الزجاجي الذي كان بمثابة فاصل خفي بين القطاعين.

11. ستايل صناعي

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture حمام
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

الأكسسوارات والأدوات المستخدمة داخل منطقة الدُش لها تأثير قوي على مظهر الحمام، استعان المصمم هنا بأنبوب نحاسي كبير نسبيا مع بعض الأكسسوارات المعدنية في الخلفية ليطغى الطابع الصناعي على الحمام.

12. شكل هندسي

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) حمام
Михаил Новинский (MNdesign)

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

يمكنك الابتعاد عن الشكل التقليدي المكعب لمنطقة الدُش بشكل هندسي آخر مثل الذي بالصورة ليزيد من الديناميكية بالحمام، لكن اختر الشكل بعناية ليتلاءم مع باقي خطوط الحمام.

13. لون مختلف

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

عيب الأبواب الزجاجية الشفافة رغم بريقها هو ظهور بقع المياه فيها بوضوح شديد وهو ما يلزم تنظيف مستمر، يلجأ البعض للزجاج الملون بدرجة من الدرجات المستخدمة في الحمام كحيلة للتغاضي عن هذا العيب.

14. للأماكن الصغيرة

Сан узлы с плиткой иммитирующей бетон, Your royal design Your royal design حمام
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

الكابينة الزجاجية لمنطقة الدُش مهمة للغاية في الحمامات الصغيرة لأنها ستحمي باقي أثاث الحمام والأرضيات من البلل ورشات المياه أثناء استحمامك.

15. أناقة فائقة

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo حمام
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

الأناقة والفخامة تظهر في كل تفاصيل منطقة الدُش في هذه الصورة، بداية من حنفية المياه المضاءة بالسقف، مرورا بالتجويف الذي بالجدار لوضع بعض الأكسسوارات مثل الشموع ذات الروائح العطرة، نهاية بالباب الزجاجي الأسود شديد الأناقة.

16. إطارات

BlossomVale , Space Atelier Pte Ltd Space Atelier Pte Ltd حمام
Space Atelier Pte Ltd

BlossomVale

Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd

البعض يستغل إطارات أبواب الدُش كعنصر من عناصر الديكور، سواء من خلال استخدام خامة أنيقة أو لون بارز كما هو الحال في هذه الصورة.

لمزيد من الأفكار والتصميمات لمنطقة الدُش بالحمام..تابعونا هنا

تصميم ثلاثي الأبعاد لمنزل غني بالتفاصيل المدهشة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً