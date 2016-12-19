15 باب خارجي لمنزلك… ستبهر جيرانك

اذا كنت تفكر في تغيير الباب الخارجي للمنزل، ستفكر بالتأكيد في تصميم مبتكر وأنيق يجذب الانتباه. دعونا نقول أنك في الموقع المثالي! في مقالنا هذا سنشاركك 15 تصميم للأبواب التي تريد تصميمها في الجزء الخارجي من منزلك، وذلك كجزء من السور أو السياج الذي يفصلك عن منزلك. هي عبارة عن أفكار ومقترحات لمهنيين مسجلين في دليل homify. إذا أعجبك احد هذه الأفكار لا تتردد في الاتصال بهم مباشرة، يمكنك أن تجد المهنيين المفضلين لديك في هذا الرابط: دليل الخبراء المسجلين في homify.

اذا لديك الخيار إما بالقيام به بنفسك أو الاستعانة بأحد المهنيين المفضلين لديك. دعونا نبدأ هذه الجولة من خلال 15 باب خارجي من شأنها أن تجعل تلهمك.