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15 باب خارجي لمنزلك… ستبهر جيرانك

Heba khlili Heba khlili
Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a شبابيك
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اذا كنت تفكر في تغيير الباب الخارجي للمنزل، ستفكر بالتأكيد في تصميم مبتكر وأنيق يجذب الانتباه. دعونا نقول أنك في الموقع المثالي! في مقالنا هذا سنشاركك 15 تصميم للأبواب التي  تريد تصميمها في الجزء الخارجي من منزلك، وذلك كجزء من السور أو السياج الذي يفصلك عن منزلك. هي عبارة عن أفكار ومقترحات لمهنيين مسجلين في دليل homify. إذا أعجبك احد هذه الأفكار لا تتردد في الاتصال بهم مباشرة، يمكنك أن تجد المهنيين المفضلين لديك في هذا الرابط: دليل الخبراء المسجلين في homify.

اذا لديك الخيار إما بالقيام به بنفسك أو الاستعانة بأحد المهنيين المفضلين لديك. دعونا نبدأ هذه الجولة من خلال 15 باب خارجي من شأنها أن تجعل تلهمك.

1. التمازج بين لمسة من الحداثة في التصميم الحديدي القوي والمتين للباب بلون اسود أنيق مع الطابع التقليدي للقرميد الأحمر

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. شبابيك
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

2. تصميم يظهر جمالية منفردة بتصميم شبيه بطريقة حياكة الخيزران.

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. باب الكراج
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

3. واجهة من الفولاذ المقاوم للصدأ بلمعان مميز وتصميم نباتي خاص.

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

4. باب متين للأفراد بتصميم بسيط بخطوط وفتحات علوية لواجهة حجرية ريفية

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. شبابيك
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

5. باب حديدي خشبي للأفراد مع فتحات في الوسط مناسبه للرؤيا على واجهة خرسانية

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 شبابيك
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

6. باب بسيط التصميم منزلق بسلاسة على واجهة رخامية أنيقة

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. شبابيك
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

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7. تصميم فولاذي اخر مقاوم للصدأ في أشكال واطوال مختلفة

Visual Barriers Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Visual Barriers

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

8. بوابة حديدية عملاقة بلون بني جذاب.. تصميم عصري وأنيق

Portón ascendente, Elite Puertas Automaticas Elite Puertas Automaticas مرآب~ كراج حديد Brown
Elite Puertas Automaticas

Elite Puertas Automaticas
Elite Puertas Automaticas
Elite Puertas Automaticas

9. بوابة منخفضة تفتح من المنتصف بانسيابية وأناقة

Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a شبابيك
Puertas Lorenzo, s.a

Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a

10. باب خشبي صغير بإطار من الفولاذ اللامع… تصميم مميز

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco شبابيك
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

11. مدخل ابيض ناصع بتداخلات جذابة مع واجهة حجرية بنيه… قمة في الروعه

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. باب الكراج
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

12. الباب المنزلق الذي يظهر مساحة كبيرة من ساحة منزلك

Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a شبابيك
Puertas Lorenzo, s.a

Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a

13. واجهة خشبية كبيرة تكفي لدخول سيارتك، يتحرك للاعلى ويوفر مساحات جانبية

Puerta madera Cedro Odorata. , CHD COMPANY CHD COMPANY كراجات خشب
CHD COMPANY

CHD COMPANY
CHD COMPANY
CHD COMPANY

14. الحديد في تصاميم دائرية خلابه وملفته

Riyadh House, arqflores / architect arqflores / architect شبابيك
arqflores / architect

Riyadh House

arqflores / architect
arqflores / architect
arqflores / architect

15. مدخل اتوماتيكي من الألومنيوم معاصر وبشخصية مميزة

Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a شبابيك
Puertas Lorenzo, s.a

Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a

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