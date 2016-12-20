5 حلول لتجديد المطابخ سوف تملأ عقلك بالأفكار

تعتبر صور ال
قبل وبعد هي مصدرًا حقيقًا للإلهام، وإنه لمن المشجع جدًا أن ترى كيف كانت في الأصل ثم ما آلت إليه بعد التجديد بشكل لم نكن نتخيله أحيانًا.
وفي كتاب الأفكار الذي لدينا اليوم، سوف نعرض عليكم مطابخ قديمة بالية وكيفية تجديدها وما الذي وصلت له بعد التحديث، بعضها مع تغيير بسيط في التصميم والبعض الآخر مع تغيرات كبيرة في طريقة الإنشاء ولكن المشترك بينهم أن النتائج رائعة.
وإذا كان التجديد من أجل الحياة، فأهلا بكم في حياة التجديد!
يشير هذا المطبخ الذي يبدو مهجورًا إلى أنه فراغ داخل منزل قديم، غير مستخدم من سنوات عديدة.
وعلى الرغم من علامات الدمار التام لاتظهر عليه بشكل واضح، إلا أن التجديد أصبح لزامًا له، مع هذا التصميم الفقير والقديم فإن هذا المطبخ جعلني أريد الهرب منه سريعًا.
جلب الدفء للمكان وتحويل الأجواء للمزيد من الراحة، قمنا باستبدال وزرة الحائط الزرقاء إلى وزرة خشبية طبيعية مع استبدال طاولة المطبخ بطاولة خشبية جديدة.
أما الأثاث تحت الطاولة فإنه قد تغير أيضًا للون الكريمي، على الطراز الريفي الساحر، أما الخزانات العلوية فقد أزيلت تمامًا وبدلًا منها تم وضع رفين كبيرين أكثر عملية وراحة وظيفية.
من الواضح أنه مطبخ قديم من حقبة السبعينات في القرن الماضي، فوضوي وغير عملي بالمرة.
إنه صعب الترتيب ولا يساعد في تداول أي عنصر نظرًا لذلك، أما مساحة العمل فيه فهي منعدمة تقريبًا والديكور العالم سيء بشكل كبير.
إن عملية المطابخ التي تتخذ شكل U لا يمكن إنكارها، وهذا المطبخ هو مثال واضح على ذلك.
لتحقيق ذلك، فإنه قد تم تبديل كل الخزانات والطاولات بخزانات وطاولات جديدة، وهو ما أضاف لمساحة العمل كما أنه قد أنقذ المطبخ أيضًا.
وقد اتخذ الطراز الحديث من اللون البني الداكن مع الأسود لتحقيق التميز والأناقة.
الثلاجة وبقية الغرفة قد تم نقلهم، وقد تم طلاء الحوائط بألون زاهية و مضيئة لتبرز الفراغ، تغيير عظيم وتجديد في عمارة المكان.
هذا المطبخ يبدو غريبًا، ليس فقط بسبب المواد المستخدمة الغريبة في الأثاث ( الخزانات، طاولة المطبخ، طاولة الطعام)، ولكن أيضًا بسبب التصميم ككل، بالإضافة إلى أن الكاونتر أسفل النافذة ليس له معنى وظيفي.
قام المتخصصون بتجديد المطبخ بالكامل تقريبًا، عدا الأرضية والنافذة اللتان بقيتا بنفس الشكل، أما بقية الأشياء فتغيرت بشكل واضح.
اللون الأبيض جعل المطبخ يبدو لامعًا بدلًا من الألوان الداكنة التي كانت تكسوه، تم تغيير الطاولات والكراسي وجميع الأثاث بالمطبخ: من الخزانات والطاولات والصنابير إلى الفرن والموقد.
الخزانات العلوية تم تزويدها مع معالجتها بحيث لا تحجب الرؤية وتحافظ على الشكل الجميل بالمطبخ، وقد أضيفت الإضاءة وأضفي الطراز التبسيطي أو مايقاربه.
هذا المطبخ القديم يتسم بجماليات ثمانينيات القرن الماضي، ولكنه قد فقد سحره وجماله؛ فالبلاط المزخرف ذو الظلال من اللونين البني والبيج قد عفا عليها الزمن وكذلك تصميمها قد أصبح باليًا.
أما الإضاءة فهي سيئة وغير مساعدة وجعلت من المطبخ مكانًا حزينًا ومظلمًا.
هذا هو التغيير المدوي والرائع، فقد ملئ الفراغ بفيضانات من الأبيض تضئ الجو كله، وقد خلقت مزيدًا من الاتساع والنقاء البصري.
واستخدام الخطوط المستقيمة الصافية في الأثاث التبسيطي جعل الفراغ أنيقًا وجديدًا، أما التفاصيل فقد أضفت لطفًا على المكان مع الأدوات المعلقة على الجدار التي توحي بأنها جاهزة للاستخدام في أي وقت.
أما عن طاولة المطبخ فقد جاءت من اللون الأسود في تباين جميل مع الأبيض المحيط، والأجهزة الجديدة المستخدمة أضفت أناقة إضافية على المكان.
تصميم المطبخ على شكل حرف L ، مع توفير مساحة كافية للعمل ولكن اللون العام باهت إلى حد ما.
عمومًا، هذا الفراغ ليس سئ ولكنه متعب قليلًا، وسوف نرى كيف تم تجديده، وهذا الأثاث الذي بلي من القدم مع الإنارة التي ليست سخية بشكل كافي سوف نرى كيف أصبحا.
مع التصميم الجيد والذوق الراقي يمكن للفراغ أن يكون أفضل دائمًا بل وأن يتحول تمامًا.
تمت إعادة بناء هذا المطبخ من الصفر تقريبًا، فقد تم تغيير جميع الخزانات، وعلى الرغم من أن شكل المطبخ العام لم يتغير، فالخزانات لم تتحرك من مكانها ولكن الألوان هي التي تم استبدال الباليتة الخاصة بها من الألوان القاتمة إلى الألوان الفاتحة المضيئة.
وقد تم وضع شريط من الموزايك الذي امتد إلى غرفة الطعام على الحائط لدمج الطعام مع المطبخ وتقديم لمسة عصرية خلاقة على الفراغ.
وتم تحويل الخزانات القديمة التي كانت تفصل بين غرفة الطعام والمطبخ إلى بار للإفطار مع مقاعد عالية، ثم تمت إضافة أجهزة جديدة وتغيير مكان الثلاجة.
تم تجديد الأرضية أيضًا إلى الألوان الفاتحة الزاهية، وبالنسبة للإضاءة فقد أضيف زوجان من المصابيح المعلقة الجميلة.
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