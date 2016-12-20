5 حلول لتجديد المطابخ سوف تملأ عقلك بالأفكار

تعتبر صور ال قبل وبعد هي مصدرًا حقيقًا للإلهام، وإنه لمن المشجع جدًا أن ترى كيف كانت في الأصل ثم ما آلت إليه بعد التجديد بشكل لم نكن نتخيله أحيانًا.

وفي كتاب الأفكار الذي لدينا اليوم، سوف نعرض عليكم مطابخ قديمة بالية وكيفية تجديدها وما الذي وصلت له بعد التحديث، بعضها مع تغيير بسيط في التصميم والبعض الآخر مع تغيرات كبيرة في طريقة الإنشاء ولكن المشترك بينهم أن النتائج رائعة.

وإذا كان التجديد من أجل الحياة، فأهلا بكم في حياة التجديد!