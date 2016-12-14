14 فكرة غير تقليدية لتزيين غرف النوم

عندما يتعلق الأمر بغرف النوم فأول ما تبحث عنه هو بيئة مريحة وهادئة تعيد فيها شحن طاقتك لليوم التالي، وما أكثر الموضوعات لدينا في هوميفاي التي تناقش ديكورات غرف النوم بشكل عام وكيف تخلق جوا يلاءم شخصيتك في غرفتك الخاصة، لكن في كتاب الأفكار اليوم سنعرض لكم مجموعة من التصميمات المميزة لغرف نوم ذات ديكورات غير تقليدية ستلهمك في تصميم غرفتك لتكون فريدة من نوعها.
من عناصر الديكور التي لا غنى عنها، فالإضاءة كفيلة بأن تعالج مشاكل مثل المساحات الضيقة أو الألوان الداكنة للغرفة سواء للأثاث أو للجدران، لكن كيف تستغل الإضاءة في خلق ديكورات غير تقليدية بغرفة النوم؟ تعال لنرى
تصميم غرف النوم الحالية مليئة بالتفاصيل والديكورات غير التقليدية، بداية من شكل الأثاث والأكسسوارات غير التقليدية. اعتمد المصمم هنا على الإضاءة ليبرز جمال واختلاف تصميم السرير عن الشكل المألوف له، فالإضاءة أسفل السرير وكأنها تؤكد لك أن السرير معلق على الهواء بينمها هو مدعوم بلوح من الأكليريك الشفاف.
تتنوع التصميمات التي تستعين بالإضاءة كديكور مثل التصميم الحالي، حيث زود السرير بفراغات مربعة تم ملأها ببعض الحصى وإضاءة تلك المربعات باللون الأزرق الذي يريح النفس وينشر السلام بالغرفة، واستخدم المصمم نفس الإضاءة أسفل المقعد الخشبي المعلق.
الإضاءة هنا أحاطت بالسرير من كل جانب وحتى من الخلف بشكل جعله وكأنه سرير متوهج، وهو ما منح الغرفة جوا مختلفا وغير تقليدي.
يمكنك الخروج عن السائد والمألوف في ديكورات غرف النوم باختيار أثاث غير تقليدي وسيكون هو له دور البطولة في ذلك، تعال لنرى بعض التصميمات الغير تقليدية للأسرة التي من شأنها تغير مظهر غرفتك كليا.
الخطوط الأنسيابية والمنحنية في الجدران والأثاث هى أكثر ما يميز الأسلوب المعاصر في التصميم، في الصور هنا جاء تصميم السرير على ارتفاع وشكل يجعلك تشعر أنك وسط واحتك الخاصة من العالم.
تصميم السرير هنا عملي للغاية وغير تقليدي، حيث صُمم الجزء السفلي من السرير على شكل مجوعة من وحدات التخزين، تمكنك من تخزين الكتب والأغراض الأخرى.
السرير هنا جاء بتصميم مريح للغاية يشبه تصميمات كنب غرف المعيشة، فالمسند عبارة عن حشيتين مدعومتين وخلف المسند رف من الخشب الطبيعي لوضع الأغراض الخاصة مثل الكتب وبعض الكريمات التي تحتاج إليها قبل النوم مباشرة.
تصميم مبتكر للكمودينو الخشبي على جانب السرير، حيث جاء مغلفا بإطار معدني باللون الأبيض.
بعيدا عن الدور الوظيفي للجدران لكن إن أحسنت استغلالها يمكنك أن تمنح غرفتك مظهر مختلف كليا، التالي عدد من الصور لديكورات جدران غرف النوم.
ريش الطاووس من الأشياء التي تعبر عن التفرد والاختلاف، فكيف إن تم الاستعانة به في تصميم جدار غرفة النوم كما هو الحال في تلك الغرفة، جدير بالذكر أن توزيع الإضاءة بشكل عام مع الإضاءة المخفية في السقف أبرزت جمال تصميم الجدار.
هناك تنوع هائل في الخامات المستخدمة لتغطية الجدران؛ كالفينيل المستخدم لتغطية الجدار خلف السرير والتي يسهل معه تطبيق تصميمات خداع بصري مثلما هو الحال هنا، والذي جعلك تشعر وكأنك بقلب جزع شجرة متصدع.
تابعنا هنا لمزيد من الأفكار لديكورات الجدران بغرف النوم
في كثير من الأحيان تطلب التصميمات الغير تقليدية جرأة من المصمم وقاطني المنزل في تنفيذ التصميم، في التصميم الحالي غرفة النوم مفتوحة كليا على الحمام لكن بفاصل زجاجي نقي إلى الحد الذي جعله غير مرئي.