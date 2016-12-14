الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 فكرة غير تقليدية لتزيين غرف النوم

أميرة قاسم أميرة قاسم
3D render, jyotsnarawool jyotsnarawool غرفة نوم
Loading admin actions …

عندما يتعلق الأمر بغرف النوم فأول ما تبحث عنه هو بيئة مريحة وهادئة تعيد فيها شحن طاقتك لليوم التالي، وما أكثر الموضوعات لدينا في هوميفاي التي تناقش ديكورات غرف النوم بشكل عام وكيف تخلق جوا يلاءم شخصيتك في غرفتك الخاصة، لكن في كتاب الأفكار اليوم سنعرض لكم مجموعة من التصميمات المميزة لغرف نوم ذات ديكورات غير تقليدية ستلهمك في تصميم غرفتك لتكون فريدة من نوعها.

1- الإضاءة

NAHOOR collaborated with FERRETTI GROUP, Nahoor limelight Nahoor limelight
Nahoor limelight

Nahoor limelight
Nahoor limelight
Nahoor limelight

من عناصر الديكور التي لا غنى عنها، فالإضاءة كفيلة بأن تعالج مشاكل مثل المساحات الضيقة أو الألوان الداكنة للغرفة سواء للأثاث أو للجدران، لكن كيف تستغل الإضاءة في خلق ديكورات غير تقليدية بغرفة النوم؟ تعال لنرى

2- سرير معلق بالهواء

Casa BT, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة نوم
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

تصميم غرف النوم الحالية مليئة بالتفاصيل والديكورات غير التقليدية، بداية من شكل الأثاث والأكسسوارات غير التقليدية. اعتمد المصمم هنا على الإضاءة ليبرز جمال واختلاف تصميم السرير عن الشكل المألوف له، فالإضاءة أسفل السرير وكأنها تؤكد لك أن السرير معلق على الهواء بينمها هو مدعوم بلوح من الأكليريك الشفاف.

3- إضاءة زرقاء

Mr.Javed, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. غرفة نوم
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

تتنوع التصميمات التي تستعين بالإضاءة كديكور مثل التصميم الحالي، حيث زود السرير بفراغات مربعة تم ملأها ببعض الحصى وإضاءة تلك المربعات باللون الأزرق الذي يريح النفس وينشر السلام بالغرفة، واستخدم المصمم نفس الإضاءة أسفل المقعد الخشبي المعلق.

4- سرير متوهج

Yatak Odası Uygulamalarımız, Akdeniz Dekorasyon Akdeniz Dekorasyon غرفة نوم
Akdeniz Dekorasyon

Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon

الإضاءة هنا أحاطت بالسرير من كل جانب وحتى من الخلف بشكل جعله وكأنه سرير متوهج، وهو ما منح الغرفة جوا مختلفا وغير تقليدي.

5- تصميم الأثاث

​ComoLight-Book, XYZ FACTORY XYZ FACTORY المنزلمخزن
XYZ FACTORY

XYZ FACTORY
XYZ FACTORY
XYZ FACTORY

يمكنك الخروج عن السائد والمألوف في ديكورات غرف النوم باختيار أثاث غير تقليدي وسيكون هو له دور البطولة في ذلك، تعال لنرى بعض التصميمات الغير تقليدية للأسرة التي من شأنها تغير مظهر غرفتك كليا.

6- تصميم انسيابي

homify غرفة نومأسرة نوم خشب معالج Beige
homify

homify
homify
homify

الخطوط الأنسيابية والمنحنية في الجدران والأثاث هى أكثر ما يميز الأسلوب المعاصر في التصميم، في الصور هنا جاء تصميم السرير على ارتفاع وشكل يجعلك تشعر أنك وسط واحتك الخاصة من العالم.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- عملي

D.A Evi Kemerburgaz, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. غرفة نوم
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

تصميم السرير هنا عملي للغاية وغير تقليدي، حيث صُمم الجزء السفلي من السرير على شكل مجوعة من وحدات التخزين، تمكنك من تخزين الكتب والأغراض الأخرى.

8- مريح وأنيق

Bolton letto , Giuseppe Viganò Giuseppe Viganò غرفة نومأسرة نوم
Giuseppe Viganò

Giuseppe Viganò
Giuseppe Viganò
Giuseppe Viganò

السرير هنا جاء بتصميم مريح للغاية يشبه تصميمات كنب غرف المعيشة، فالمسند عبارة عن حشيتين مدعومتين وخلف المسند رف من الخشب الطبيعي لوضع الأغراض الخاصة مثل الكتب وبعض الكريمات التي تحتاج إليها قبل النوم مباشرة.

9- تصميم مبتكر

Agata, Officina41 Design Group Officina41 Design Group غرفة نوممنضدة جانبية
Officina41 Design Group

Officina41 Design Group
Officina41 Design Group
Officina41 Design Group

تصميم مبتكر للكمودينو الخشبي على جانب السرير، حيث جاء مغلفا بإطار معدني باللون الأبيض.

10- ديكورات الجدران

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

بعيدا عن الدور الوظيفي للجدران لكن إن أحسنت استغلالها يمكنك أن تمنح غرفتك مظهر مختلف كليا، التالي عدد من الصور لديكورات جدران غرف النوم.

11- ريش الطاووس

3D render, jyotsnarawool jyotsnarawool غرفة نوم
jyotsnarawool

jyotsnarawool
jyotsnarawool
jyotsnarawool

ريش الطاووس من الأشياء التي تعبر عن التفرد والاختلاف، فكيف إن تم الاستعانة به في تصميم جدار غرفة النوم كما هو الحال في تلك الغرفة، جدير بالذكر أن توزيع الإضاءة بشكل عام مع الإضاءة المخفية في السقف أبرزت جمال تصميم الجدار.

12- . خداع بصري

Czarna sypialnia, OES architekci OES architekci غرفة نوم
OES architekci

OES architekci
OES architekci
OES architekci

هناك تنوع هائل في الخامات المستخدمة لتغطية الجدران؛ كالفينيل المستخدم لتغطية الجدار خلف السرير والتي يسهل معه تطبيق تصميمات خداع بصري مثلما هو الحال هنا، والذي جعلك تشعر وكأنك بقلب جزع شجرة متصدع.

13- هل تلاحظ التماثل بين ألوان السرير والجدار بشكل يخلق مزيد من التناغم بالغرفة؟

WELLNESS ROOM, Studio Stefano Pediconi Studio Stefano Pediconi غرفة نوم
Studio Stefano Pediconi

Studio Stefano Pediconi
Studio Stefano Pediconi
Studio Stefano Pediconi

تابعنا هنا لمزيد من الأفكار لديكورات الجدران بغرف النوم

14- جرأة وأناقة

CASA B.1, STUDIO STOCCO STUDIO STOCCO غرفة نومأسرة نوم
STUDIO STOCCO

STUDIO STOCCO
STUDIO STOCCO
STUDIO STOCCO

في كثير من الأحيان تطلب التصميمات الغير تقليدية جرأة من المصمم وقاطني المنزل في تنفيذ التصميم، في التصميم الحالي غرفة النوم مفتوحة كليا على الحمام لكن بفاصل زجاجي نقي إلى الحد الذي جعله غير مرئي.

16 تصميم لدُش حمام حديث ورائع

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً