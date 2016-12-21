تخيل كيف صممنا تلك الصالة ذات الــ 16 متراً

اليوم نهيم في سحر البرازيل و تحديداً في مدينة
تيكوارا مقر مكتب ANA LORE BURLIGA MIRANDA للهندسة المعمارية الذي نجح في تسطير إبداع جديد يحسب له عن طريق تصميمه - بطريقة مبتكرة – صالة صغيرة للغاية وصلت مساحتها إلى 16 متر مربع فقط دون أي انتقاص من جانبها الجمالي و لا العملي ..
الصالة صممت على الطراز الحداثي العصري باستخدام مكونات غاية في البساطة و الجمال في الوقت ذاته مع إفراد كبير لحلول التغلب على المساحة كالمرايات و استخدام اللون الأبيض في طلاء الجدران ..
ندعوكم للتمتع بالإبداع البشري في التصميم من خلال تلك الصالة المميزة برغم صغر حجمها ..
من أول وهلة نلاحظ أن تلكا لصالة لايمكن أن تكون مساحتها 16 متراً فقط، و هي تحتوي على سفرة و غرفة معيشة بالكامل و مطبخ متكامل و ممرات و بار للمشروبات السريعة كل ذلك في تلك المساحة الصغيرة هذا أمر لا يصدق، نلاحظ وجود مرايا ضخمة للتغلب على الشعور بضيق المكان كما أن اللون الأبيض يظل سائداً كحل مثالي لتلك المساحات .
السفرة أوجدت في مساحة صغيرة للغاية و هو ما ظهر في تصميم الكراسي الخاصة بها حيث جاءت هي الأخرى باللون الأبيض مثل باقي الدهانات في الصالة كلها ، النور المحاط بإطار ذهبي عبقري زاد من تألق السفرة و خصصها و حددها أمام عيوننا دون عناء و فصلها عن الكنبة الخاصة بغرفة المعيشة بكل سهولة
هذا السحر بجوار المرآة زاد حدود المطبخ جمالاً خصوصاً و أنه قد أحيط بنصف جدار استخدم من الناحية التصميمية للتخصيص و التحديد عن باقي المكونات و من ناحية جمالية قد وضع بجانب المرآة ليشعر الجالس أنه حول محيط كبير من الغرفة و ليس جداراً و هذا السبب الرئيسي في وضع المرآة بجوار المطبخ ، لفتح الأفق أمام عيوننا
لاحظ ما تفعله المرآة بحواسنا كل ذلك ليس إلا مجرد انعكاس و لكنها في الأصل جدار، و لكننا جميعنا تخيلنا مساحة و براح كبير ، لا حظ التناغم في الشكل المعكوس بالمرآة و الذي يظهر فيه اللون الأحمر و التوازن الذي يحدث عندما تم تصميم المكتبة الحمراء في عكس الاتجاه بنفس اللون
المكتبات المعلقة طريقة جميلة لاختزال المساحات الصغيرة و تطويعها، كما أنها حلاً رائعاً لإبراز عنصر جمالي و عملي في تلك المساحات أيضاً
من تلك الزاوية يظهر التوازن الكبير بين المكونات في هذا المسطح الصغير حيث لون ابيض في السفرة تبعه لون أحمر و أبيض في المكتبة ثم لون الخشب الذي يقارب لون أرجل الكراسي و لكن على الجدران ، هذا التناسق هو ما أخرج تلك الصالة بتلك الحلة الرائعة التي أبهرتنا جميعاً ..