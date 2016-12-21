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تخيل كيف صممنا تلك الصالة ذات الــ 16 متراً

Mohammed Awad Mohammed Awad
Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة المعيشة MDF Red
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اليوم نهيم في سحر البرازيل و تحديداً في مدينة تيكوارا مقر مكتب  ANA LORE BURLIGA MIRANDA  للهندسة المعمارية الذي نجح في تسطير إبداع جديد يحسب له  عن طريق تصميمه -  بطريقة مبتكرة – صالة صغيرة للغاية وصلت مساحتها إلى 16 متر مربع فقط دون أي انتقاص من جانبها الجمالي و لا العملي ..

الصالة صممت على الطراز الحداثي العصري باستخدام مكونات غاية في البساطة و الجمال في الوقت ذاته مع إفراد كبير لحلول التغلب على المساحة كالمرايات و استخدام اللون الأبيض في طلاء الجدران ..

ندعوكم للتمتع بالإبداع البشري في التصميم من خلال تلك الصالة المميزة برغم صغر حجمها .. 

شيء لا يصدق

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة المعيشة MDF Red
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

من أول وهلة نلاحظ أن تلكا لصالة لايمكن أن تكون مساحتها 16 متراً فقط، و هي تحتوي على سفرة و غرفة معيشة بالكامل و مطبخ متكامل و ممرات و بار للمشروبات السريعة كل ذلك في تلك المساحة الصغيرة هذا أمر لا يصدق، نلاحظ وجود مرايا ضخمة للتغلب على الشعور بضيق المكان كما أن اللون الأبيض يظل سائداً كحل مثالي لتلك المساحات .

السفرة

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة السفرة كتان Grey
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

السفرة أوجدت في مساحة صغيرة للغاية و هو ما ظهر في تصميم الكراسي الخاصة بها حيث جاءت هي الأخرى باللون الأبيض مثل باقي الدهانات في الصالة كلها ، النور المحاط بإطار ذهبي عبقري زاد من تألق السفرة و خصصها و حددها أمام عيوننا دون عناء و فصلها عن الكنبة الخاصة بغرفة المعيشة بكل سهولة 

مساحة لتقديم المشروبات و المأكولات السريعة بكراسي البار الطويلة المعروفة بتآلفها مع المساحات الصغيرة بألوان رائعة و هادئة للغاية

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda مطبخ صوف Grey
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

هذا السحر بجوار المرآة زاد حدود المطبخ جمالاً خصوصاً و أنه قد أحيط بنصف جدار استخدم من الناحية التصميمية للتخصيص و التحديد عن باقي المكونات و من ناحية جمالية قد وضع بجانب المرآة ليشعر الجالس أنه حول محيط كبير من الغرفة و ليس جداراً و هذا السبب الرئيسي في وضع المرآة بجوار المطبخ ، لفتح الأفق أمام عيوننا

ركن عصري

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة السفرة زجاج Red
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

لاحظ ما تفعله المرآة بحواسنا كل ذلك ليس إلا مجرد انعكاس و لكنها في الأصل جدار، و لكننا جميعنا تخيلنا مساحة و براح كبير ، لا حظ التناغم في الشكل المعكوس بالمرآة و الذي يظهر فيه اللون الأحمر و التوازن الذي يحدث عندما تم تصميم المكتبة الحمراء في عكس الاتجاه بنفس اللون 

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تلك المكتبة المضيئة استخدمت لحمل المشروبات و زينت بالرفوف لزيادة الإبداع كما أن اللون الأحمر و الضوء الأبيض قد أحدثا التوازن و كسر الهيمنة البيضاء المطلقة على سائر الصالة

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda قبو النبيذ MDF Red
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

المكتبات المعلقة طريقة جميلة لاختزال المساحات الصغيرة و تطويعها، كما أنها حلاً رائعاً لإبراز عنصر جمالي و عملي في تلك المساحات أيضاً

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة السفرة MDF Red
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

من تلك الزاوية يظهر التوازن الكبير بين المكونات في هذا المسطح الصغير حيث لون ابيض في السفرة تبعه لون أحمر و أبيض في المكتبة ثم لون الخشب الذي يقارب لون أرجل الكراسي و لكن على الجدران ، هذا التناسق هو ما أخرج تلك الصالة بتلك الحلة الرائعة التي أبهرتنا جميعاً ..

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