تخيل كيف صممنا تلك الصالة ذات الــ 16 متراً

اليوم نهيم في سحر البرازيل و تحديداً في مدينة تيكوارا مقر مكتب ANA LORE BURLIGA MIRANDA للهندسة المعمارية الذي نجح في تسطير إبداع جديد يحسب له عن طريق تصميمه - بطريقة مبتكرة – صالة صغيرة للغاية وصلت مساحتها إلى 16 متر مربع فقط دون أي انتقاص من جانبها الجمالي و لا العملي ..

الصالة صممت على الطراز الحداثي العصري باستخدام مكونات غاية في البساطة و الجمال في الوقت ذاته مع إفراد كبير لحلول التغلب على المساحة كالمرايات و استخدام اللون الأبيض في طلاء الجدران ..

ندعوكم للتمتع بالإبداع البشري في التصميم من خلال تلك الصالة المميزة برغم صغر حجمها ..