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8 عناصر مهمة في تصميم غرفة المعيشة

Mohammed Awad Mohammed Awad
La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
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من منطلق حرصنا على تقديم باقة رائعة من التصميمات المبهجة المحبة للحياة و الداعية للانطلاق فإننا اليوم بصدد تقديم باقة  مختلفة من غرف المعيشة  التي تدعو لكل تلك المعاني المفرحة بفضل تصميمها المبهج بيد فنانين في مكاتب  ديكور متعددة و مختلفة التوجه في الطرازات و التصميمات و لكنها مجتمعة في الروح الخفيفة و المرحة في تصميم غرف المعيشة .

الغرف تم استخدام  فيها الألوان الهادئة و التي تبعث على الراحة النفسية و الهدوء و الاسترخاء و اعتمدت على التنويع في استخدام  مفروشات عصرية تحمل رسائل إيجابية و أخرى عتيقة تحمل سحر التاريخ  و كذلك أثاث متعدد التصميمات بين كل قطعة و الاخرى حفظ الشخصية الفنية في كل غرفة مستقلة بذاتها ..

إليكم تلك الجولة المغلفة بالبهجة في تلك الغرف التي تليق أن تكون نبعاً لإلهامنا ببعض الأفكار لتصميم غرف معيشتنا على طرازها الساحر ..

1- البهجة في الألوان

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

يمكن أن تكون البهجة في ضوء مشرق يملأ جنبات غرفتنا و يزيد ذلك الشعور الجميل استخدام ألوان تساعد على رسم البهجة و البسمة على وجوهنا بمجرد وجودنا بها ، يمكننا ملاحظة اللون الأزرق و التريكواز و الأبيض في المفروشات كيف صنع حالة من الجمال على كل المحيط ، كما أن الدهان بواسطة الالوان المستمدة من قوس قزح على الحائط في رسم تشكيلي رائع قد زاد من هذه البهجة 

2- رسائل إيجابية

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

رسم السعادة و الامداد بالطاثة الإيجابية قد يكون بكلمة يراها عقلك الباطن يومياً و اعتاد عليها و لكنها تكون موطن السر في حالتك الجيدة، حاول أن تضع بعض العبارات الإيجابية  الرنانة سهلة الحفظ و قوية التأثير على ديكور جدران غرفة معيشتك لتزيدك من الشعر بيتاً بجانب جمال اللون المدهون به ذلك الجدار، لاحظ الشكل الجمالي للألوان المستخدمة حول العبارة على الحائط و مدى تماشيها مع لون المفروشات الهاديء و الباعث على الاسترخاء المستخدم في المفروشات .

3- صفاء و نقاء

private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
StudioCR34

StudioCR34
StudioCR34
StudioCR34

الهدوء والراحة النفسية لمحبي الرومانسية و الشاعرية قد تختلف قليلاً عن انتشار الألوان والعبارات المحفزة و تتأثر أكثر بالصفاء و الضوء القوي و النظافة والترتيب في الغرفة، تلك الغرفة هي التجسيد المثالي للصفاء والنقاء الذي طالما يبحث عنه الحالمون ذوي الحس المرهف 

4- جرأة و اختلاف

TEIDE mesa palets. 80×68 cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلأغراض منزلية
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

استخدام ألوان أكثر جرأة و خروج عن المألوف من أروع الطرق و أقصرها لتوصيلك لحالة البهجة كلما استخدمت الغرفة ، اللون الزهري و الأصفر و السماوي عندما يجتمعوا معاً يرسمون لوحة تتمتع بالرقة و الجمال و الإبداع، و من جهة أخرى مع كل ذلك الاختلاف حاول أن تضع بعض قطع الأثاث المختلفة عن المألوف أيضاً مثل تلك السفرة المفرغة و يمكنك القياس على عدد من قطع الأثاث الاخرى التي تقبل التجديد و الخروج عن المألوف..

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5- كل مخدة بتصميم مختلفة

Projeto Remobília - Sofá de Pallets, Camila Feriato Camila Feriato غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Multicolored
Camila Feriato

Camila Feriato
Camila Feriato
Camila Feriato

من معاني البهجة المستمدة من تنوع الازهار و ألوانها في الطبيعة تأتي تلك الفكرة المتمثلة في وضع أكبر عدد من الألوان المستمدة من البساتين و الزهور في المخدات المستخدمة في أرائك الغرفة ، تلك الألوان تكون مختلفة في كل مخدة و لا تتكرر مما يجعلك أمام اختلاف و تنوع فريد في كل مرة ترى فيها تدخل فيها غرفة معيشتك 

6- لون كل شيء

Mesas, Equilibra Equilibra غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

لا تدع أي عنصر في الغرفة غير ملون حتى تشعر بروحه في الغرفة، استخدم ألواناً ساخنة و هادئة و مثيرة و حالمة ، كل شيء اجعله ينبض بالألوان ، فإن ذلك سيحول غرفتك للوحة تشكيلية لا مثيل لها 

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7- البهجة في المعرفة

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة المعيشة
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

هناك بعض الناس تتلخص لديهم معاني البهجة في العلم و القراءة و المعرفة ، ]مكنك دمج مكتبة جدارية خلف جلسة المعيشة بديكور مبهج في ألوان الكتب التي توضع بها بطريقة فنية و ذوقية ، لاحظ في هذا النموذج كيف أن الألوان المبهجة قد وضعت في الرف الاعلى و الألوان البيضاء و السوداء من الكتب وضعت في الرفوف الادنى

8- البراح بهجة

Ground Floor triangle جدران Beige
triangle

Ground Floor

triangle
triangle
triangle

بعض الاشخاص معنى البهجة  لديهم ينطوي في  الاتساع و البراح و الراحة في التنقل ما بين مكونات و أثاث الغرفة و أن يكون كل ما فيها في حالة راحة في المساحة غير مختنق أو ضيق  ، تلك الغرفة الواسعة تتميز بالرقي المثالي مع بعض الخروج عن المألوف و الجرأة في استخدام الالوان مع عامل الاتساع الذي يعتبر المكون الأساسي في تصميمها الداخلي و الباعث الاول على البهجة بها 

تخيل كيف صممنا تلك الصالة ذات الــ 16 متراً
كيف تصنع البهجة في غرفة معيشتك

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