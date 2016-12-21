8 عناصر مهمة في تصميم غرفة المعيشة

من منطلق حرصنا على تقديم باقة رائعة من التصميمات المبهجة المحبة للحياة و الداعية للانطلاق فإننا اليوم بصدد تقديم باقة مختلفة من غرف المعيشة التي تدعو لكل تلك المعاني المفرحة بفضل تصميمها المبهج بيد فنانين في مكاتب ديكور متعددة و مختلفة التوجه في الطرازات و التصميمات و لكنها مجتمعة في الروح الخفيفة و المرحة في تصميم غرف المعيشة .

الغرف تم استخدام فيها الألوان الهادئة و التي تبعث على الراحة النفسية و الهدوء و الاسترخاء و اعتمدت على التنويع في استخدام مفروشات عصرية تحمل رسائل إيجابية و أخرى عتيقة تحمل سحر التاريخ و كذلك أثاث متعدد التصميمات بين كل قطعة و الاخرى حفظ الشخصية الفنية في كل غرفة مستقلة بذاتها ..

إليكم تلك الجولة المغلفة بالبهجة في تلك الغرف التي تليق أن تكون نبعاً لإلهامنا ببعض الأفكار لتصميم غرف معيشتنا على طرازها الساحر ..