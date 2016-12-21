تصميم صيفي حالم لمنزل أحلامك

جميعنا يحلم بتصميم راقي و انيق لبيت أحلامه و لكن هل فكرت يوماً أن يكون منزلك صيفياً و ذو إطلالة شابة على الدوام في سائر فصول السنة، اليوم تصميمنا يحقق تلك المعادلة الصعبة حيث يقع في إحدى المنتجعات التي تعج بالطبيعة الساحرة في
بولندا بابداع لا يقارن قام به مكتب PRACOWNIA PROJEKTOWA للتصميم .
البيت صمم على شكل كوخ و لكن بتقنيات عصرية و مكونات متقدمة تساهم في حفظ درجة الحرارة بالمنزل مقبولة طوال العام، . و ليصله الهواء النقي و المنعش من كل الزوايا و أن يطل على السحر المحيط به من كل جوانبه دون عوائق..
و هذا ما سوف يجعلنا أن نطلق على منزل اليوم مصيف العائلة الدائم في كل شهور السنة… إليكم التفاصيل ..
تم استخدام فن معماري متطور في تصميم هذا المنزل الراقي من الخارج كما يبدو لنا ، حيث تم استخدام ألوان داكنة في السقف الذي صمم على هيئة مخروط متجه لأسفل و مطعم ببعض النوافذ و الفتحات التي تساعد على تجميل الشكل من الداخل كما أننا نلاحظ توفر مدخنة كذلك زادت من جمال المنزل من الخارج كما أنها بالتأكيد تؤدي وظيفتها في مطبخ المنزل أو المدفأة في الداخل على أكمل وجه .
من جهة أخرى نلاحظ كيف أن التطابق بين لون السقف الرمادي الغامق و الجدران البيضاء الناصعة أحدث تخصيصاً لشكل المنزل و توضيحاً له من كل الزوايا و أبرز الجمال المبذول في الجهة السفلية من جمال ملتقي بكل جدراة مع الجمال المحيط بالمنزل من طبيعة ساحرة و من جهة أخرى من الناحية الوظيفية تم تخصيص اللونا لغامق للسقف المواجه للشمس و الاتربة و التقلبات الجوية و هو بالتالي مغطي و حامي للجدران البيضاء ويحافظ عليها ناصعة لأطول فترة ممكنة
من الخلف نلاحظ أن هذا المنزل به العديد من التطبيقات المريحة و تتسم بالعصرية حيث نلاحظ انه يوجد مرأب كبير الحجم يستطيع أن يستوعب سيارة كبيرة الحجم و هو قابل للغلق لمزيد من الخصوصية و إكمالاً للمشهد الخارجي الأبيض بدون أي تشويه أو فتحات ، كما أننا نلاحظ نظاماً فريداً لتصريف المياة و الثلوج في مصارف مخفية تحت الأرض مما يجعلها جافة و نظيفة في أغلب فترات العام
لاحظ شكل التنسيق الرائع للنباتات في الحديقة المواجهة للمرأب و الفناء الخلفي للمنزل كيف يتناسب مع الشكل العام للواجهة، حيث نلاحظ أن الشكل الطولي للسقف يشابه الشكل الطولي للنبات و كذلك لون الأصص البيضاء يحاكي لون الجدران كذلك
المنزل من الداخل لا يختلف عن سحره الخارجي حيث العصرية و الموضة على أحدث الصيحات في الأثاث و المفروشات و في الالوان المستخدمة سواء في الارضيات أو الجدران و كذلك النجف غير منتظر الشكل و الذي يشبه نجوم السماء اللامعة ..
المصمم هنا نجح في تقسيم المساحة المتاحة لعمل غرفة متكاملة سواء بالأريكة و الكرسي الملحق بها و التليفزيون و زاد على ذلك تصميم مكتبة صغيرة في نهاية الركن الشمالي بها و فتح الجدار بجوارها على الغرف المجاورة مثل السفرة .
و من أبواب الإبداع أيضاً فتح النوافذ في نهاية المسطح لتظهر من أي منطقة فيه و هي مؤثرة للغاية لتغيير الشعور داخل المنزل من الانغلاق إلى البهجة و الإشراق و الانطلاق ، و من جهة الضوء الصناعي كان الاهتمام بوجود مصادر متنوعة للضوء في كل الأركان تقريباً عن طريق اللمبات السبوت الدائرية .
المطبخ تم تصميم على هيئة حرف L حيث وضع في نهاية المسطح الموجود فيه غرفة المعيشة و السفرة كذلك لذا كان لزاماً أن يخصصه المصمم بوجود جدار يفصله عن الجزء المتبقي ، و من جهة تصميم المطبخ بحد ذاته نلاحظ السحر في اختيار الخشب في خزانات المطبخ ليكون متماشياً مع الطبيعة و الغابات المنتشرة حول المنزل و التي يعتبر الجزء الأكبر فيها بعد اللون الأخضر هو الخشب ..
و من ناحية أخرى نلاحظ استخدام الخزانات لتكون مكاناً لاخفاء جسم الأجهزة الكهربائية مثل الفرن و غيره من الأجهزة الضرورية في المطبخ لعدم اهدار مساحة خارج مساحة الخزانة و هو تصرف أكثر من رائع
هذا المنزل به خواص عديدة و عصرية لا تعوض ، و حالة تآلفه مع الطبيعة المحيطة به تعتبر استثنائيه، الزروع في الحديقة و الزروع في الغابات المحيطة مقتبسه من ذات النوع كما أن اللون الأبيض الصافي متواجد في السماء و في الجدران و لون الشمس الذهبي يحاكي الأطر الخشبية المستخدمة في مدخل المنزل و في أطر النوافذ و الأبواب ..
إنه بحق منزل فريد و خفيف الظل يناسب كل أوقات السنة و ليس فقط استراحة صيفية في منتجع ، و بذلك قد نكون أحضرنا فترة سعادتنا بالعطلات و الرحلات التي ننتظرها مرة في العام لتعيش في شعورها المختلف طوال العام بفضل هذا التصميم المبدع .