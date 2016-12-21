تصميم صيفي حالم لمنزل أحلامك

جميعنا يحلم بتصميم راقي و انيق لبيت أحلامه و لكن هل فكرت يوماً أن يكون منزلك صيفياً و ذو إطلالة شابة على الدوام في سائر فصول السنة، اليوم تصميمنا يحقق تلك المعادلة الصعبة حيث يقع في إحدى المنتجعات التي تعج بالطبيعة الساحرة في بولندا بابداع لا يقارن قام به مكتب PRACOWNIA PROJEKTOWA للتصميم .

البيت صمم على شكل كوخ و لكن بتقنيات عصرية و مكونات متقدمة تساهم في حفظ درجة الحرارة بالمنزل مقبولة طوال العام، . و ليصله الهواء النقي و المنعش من كل الزوايا و أن يطل على السحر المحيط به من كل جوانبه دون عوائق..

و هذا ما سوف يجعلنا أن نطلق على منزل اليوم مصيف العائلة الدائم في كل شهور السنة… إليكم التفاصيل ..