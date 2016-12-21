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تصميم صيفي حالم لمنزل أحلامك

Mohammed Awad Mohammed Awad
PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
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جميعنا يحلم بتصميم راقي و انيق لبيت أحلامه و لكن هل فكرت يوماً أن يكون منزلك صيفياً و ذو إطلالة شابة على الدوام في سائر فصول السنة، اليوم تصميمنا يحقق تلك المعادلة الصعبة حيث يقع في إحدى المنتجعات التي تعج بالطبيعة الساحرة في   بولندا  بابداع لا يقارن قام به  مكتب  PRACOWNIA PROJEKTOWA للتصميم .

البيت صمم على شكل كوخ و لكن بتقنيات عصرية و مكونات متقدمة تساهم في حفظ درجة الحرارة بالمنزل مقبولة طوال العام، . و ليصله الهواء النقي و المنعش من كل الزوايا و أن يطل على  السحر المحيط به من كل جوانبه  دون عوائق.. 

و هذا ما سوف يجعلنا أن نطلق على منزل اليوم مصيف العائلة الدائم في كل شهور السنة… إليكم التفاصيل ..

الفن المعماري الانسيابي ، و تآلف مع المناظر الطبيعية المحيطة

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

تم استخدام فن معماري متطور في تصميم هذا المنزل الراقي من الخارج كما يبدو لنا ، حيث تم استخدام ألوان داكنة في السقف الذي صمم على هيئة مخروط متجه لأسفل و مطعم ببعض النوافذ و الفتحات التي تساعد على تجميل الشكل من الداخل كما أننا نلاحظ توفر مدخنة كذلك زادت من جمال المنزل من الخارج كما أنها بالتأكيد تؤدي وظيفتها في مطبخ المنزل أو المدفأة في الداخل على أكمل وجه .

من جهة أخرى نلاحظ كيف أن التطابق بين لون السقف الرمادي الغامق و الجدران البيضاء الناصعة أحدث تخصيصاً لشكل المنزل و توضيحاً له من كل الزوايا و أبرز الجمال المبذول في الجهة  السفلية من جمال ملتقي بكل جدراة مع الجمال المحيط بالمنزل من طبيعة ساحرة و من جهة أخرى من الناحية الوظيفية تم تخصيص اللونا لغامق للسقف المواجه للشمس و الاتربة و التقلبات الجوية و هو بالتالي مغطي و حامي للجدران البيضاء ويحافظ عليها ناصعة لأطول فترة ممكنة 

مرأب كبير

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

من الخلف نلاحظ أن هذا المنزل به العديد من التطبيقات المريحة و تتسم بالعصرية حيث نلاحظ انه يوجد مرأب كبير الحجم يستطيع أن يستوعب سيارة كبيرة الحجم و هو قابل للغلق لمزيد من الخصوصية و إكمالاً للمشهد الخارجي الأبيض بدون أي تشويه أو فتحات ، كما أننا نلاحظ نظاماً فريداً لتصريف المياة و الثلوج في مصارف مخفية تحت الأرض مما يجعلها جافة و نظيفة في أغلب فترات العام

لاحظ شكل التنسيق الرائع للنباتات في الحديقة المواجهة للمرأب و الفناء الخلفي للمنزل كيف يتناسب مع الشكل العام للواجهة، حيث نلاحظ أن الشكل الطولي للسقف يشابه الشكل الطولي للنبات و كذلك لون الأصص البيضاء يحاكي لون الجدران كذلك 

غرفة معيشة عصرية

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG غرفة المعيشة
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

المنزل من الداخل لا يختلف عن سحره الخارجي حيث العصرية و الموضة على أحدث الصيحات في الأثاث و المفروشات و في الالوان المستخدمة سواء في الارضيات أو الجدران و كذلك النجف غير منتظر الشكل و الذي يشبه نجوم السماء اللامعة ..

المصمم هنا نجح في تقسيم المساحة المتاحة لعمل غرفة متكاملة سواء بالأريكة و الكرسي الملحق بها و التليفزيون و زاد على ذلك تصميم مكتبة صغيرة في نهاية الركن الشمالي بها و فتح الجدار بجوارها على الغرف المجاورة مثل السفرة .

و من أبواب الإبداع أيضاً فتح النوافذ في نهاية المسطح لتظهر من أي منطقة فيه و هي مؤثرة للغاية لتغيير الشعور داخل المنزل من الانغلاق إلى البهجة و الإشراق و الانطلاق ، و من جهة الضوء الصناعي كان الاهتمام بوجود مصادر متنوعة للضوء في كل الأركان تقريباً عن طريق اللمبات السبوت الدائرية .

مطبخ مثالي مطعم بالخشب

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG مطبخ
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

المطبخ تم تصميم على هيئة حرف L  حيث وضع في نهاية المسطح الموجود فيه غرفة المعيشة و السفرة كذلك لذا كان لزاماً أن يخصصه المصمم بوجود جدار يفصله عن الجزء المتبقي ، و من جهة تصميم المطبخ بحد ذاته نلاحظ السحر في اختيار الخشب في خزانات المطبخ ليكون متماشياً مع الطبيعة و الغابات المنتشرة حول المنزل و التي يعتبر الجزء الأكبر فيها بعد اللون الأخضر هو الخشب ..

و من ناحية أخرى نلاحظ استخدام الخزانات لتكون مكاناً لاخفاء جسم الأجهزة الكهربائية مثل الفرن و غيره من الأجهزة الضرورية في المطبخ لعدم اهدار مساحة خارج مساحة الخزانة و هو تصرف أكثر من رائع 

حالة وئام مع الطبيعية ، منزل كمنتجع صيفي مثالي

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

هذا المنزل به خواص عديدة و عصرية لا تعوض ، و حالة تآلفه مع الطبيعة المحيطة به تعتبر استثنائيه، الزروع في الحديقة و الزروع في الغابات المحيطة مقتبسه من ذات النوع كما أن اللون الأبيض الصافي متواجد في السماء و في الجدران و لون الشمس الذهبي يحاكي الأطر الخشبية المستخدمة في مدخل المنزل و في أطر  النوافذ و الأبواب ..

إنه بحق منزل فريد و خفيف الظل يناسب كل أوقات السنة و ليس فقط استراحة صيفية في منتجع ، و بذلك قد نكون أحضرنا فترة سعادتنا بالعطلات و الرحلات التي ننتظرها مرة في العام لتعيش في شعورها المختلف طوال العام بفضل هذا التصميم المبدع .

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