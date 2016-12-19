7 خطوات لاختيار المرايا المناسبه للبيت

المرآة عنصر ديكور عتيق ومنذ العصور القديمة، من عصر اليونانيون الذين صنعوا منها الفازات، إلى الصينيون والهنود اللذين جملوها بإطارات مميزة وخلابة، إلى وقتنا الحالي.

المرآة في المنزل لها تأثير جدا مميز وستشعر بنقص في منزلك عند عدم وجودها في ديكور المنزل، فهي ليست فقط لتجعلنا ننظر إلى انفسنا ونتأكد من أشكالنا، بل أيضا لها تأثير عملي مهم في زيادة الإضاءة في المنزل بسبب الانعكاس الذي تسببه، كما أنها توحي بمساحة أوسع في المساحات الصغيرة.

لن أطيل اكثر عليكم دعونا سويا نتعرف على اهم 7 خطوات لاختيار المرآة المناسبة.