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7 خطوات لاختيار المرايا المناسبه للبيت

Heba khlili Heba khlili
Items for Sale - Moroccan Mirrors , Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar غرفة الملابسمرايا
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المرآة عنصر ديكور عتيق ومنذ العصور القديمة، من عصر اليونانيون الذين صنعوا منها الفازات، إلى الصينيون والهنود اللذين جملوها بإطارات مميزة وخلابة، إلى وقتنا الحالي.

المرآة في المنزل لها تأثير جدا مميز وستشعر بنقص في منزلك عند عدم وجودها في ديكور المنزل، فهي ليست فقط لتجعلنا ننظر إلى انفسنا ونتأكد من أشكالنا، بل أيضا لها تأثير عملي مهم في زيادة الإضاءة في المنزل بسبب الانعكاس الذي تسببه، كما أنها توحي بمساحة أوسع في المساحات الصغيرة.

لن أطيل اكثر عليكم دعونا سويا نتعرف على اهم 7 خطوات لاختيار المرآة المناسبة.

1. الهدف من المرآة

Dressing table In:Style Direct غرفة نوم
In:Style Direct

Dressing table

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

لا تتعجب من أن تتساءل عن الهدف من المرآة، نعم نعرف السبب الرئيسي لوجودها، هو أن ننظر إلى انفسنا، ولكن عندما تريدها لسبب أخر، كديكور للمنزل أو لزيادة الإضاءة هنا لابد من مراعاة بعض الامور; المساحة المخصصة للمرآة، وشكلها دائرية أو مربعة أو طولية، كما يهمنا وزنها والارتفاع الذي ستوضع فيه. كل هذه أمور مهم أن نعرفها قبل وضع المرآة.

2. الشكل والحجم المناسب

Коллекция Florence, Fratelli Barri Fratelli Barri غرفة السفرة
Fratelli Barri

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

بالطبع يختلف حجم وشكل المرآة في الحمام عن غرف النوم وغرفة الملابس، ففي الأخيرة ستكون كبيرة وطولية ومستندة على الأرض لتعكس كامل المظهر، أما في الحمام ستكون صغيرة وبأشكال دائرية أو مستطيلة، وبالطبع يجب دائما أن تتلاءم مع الديكور الموجود في الغرفة.

3. مرايا بأنماط مختلفة

Banheiro Público Casa Cor São Paulo, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign حمامديكورات
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

اذا أردت أن تضيف مرآة على كل الأحوال، فلما لا تختار شكل وتصميم فريد، بهذه الحال لن تخسر شيء وستزيد التصميم المميز للمرآة وستضيف عنصر ديكوري متعدد الاستخدام.

4. مرايا مع إطار او بدون؟

How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
Emma Jayne Sayers

Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers

بالطبع هذا أيضا يعتمد على المكان الذي ستوضع فيه المرآة، ففي غرف النوم واذا أردت إعطاء لمسة كلاسيكية أنيقة يمكنك وضع إطار عتيق للمرآة سيعطيها لمسة جميلة، أما في الحمام فلن يناسبها إطار كلاسيكي بل على العكس قد تكون اجمل بدون إطار أو إطار ناعم وبسيط.

5. مرايا مع إضاءة او بدون؟

Badmöbel, Lionidas Design GmbH Lionidas Design GmbH حماممرايا
Lionidas Design GmbH

Lionidas Design GmbH
Lionidas Design GmbH
Lionidas Design GmbH

لا شكل أن الإضاءة ستعطي لمسة اكثر جمال وستعزز الرؤيا الواضحة على المرآة، وكثيرا ما نرى في المرايا الموجودة في الحمام مزودة بإضاءة وأيضا مرايا غرف النوم، بشكل عام هو من الامور المفضل توفرها للمرآة.

6. التمييز

Moroccan Hand Crafted Bone Inlay - Arabic Style Moroccan Bazaar غرفة الملابسمرايا
Moroccan Bazaar

Moroccan Hand Crafted Bone Inlay – Arabic Style

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

في حال أردت اقتناء تحفة فنية، فيمكنك شراء لوحة فنية باهضه الثمن أو اقتناء بعض الاثريات، ولكن لدي فكرة افضل لك، بمرآة عادية جدا ولكن بإطار مزخرف بنقوش ورسومات فاخرة، ستوفر على نفس الكثير من المال وستقتني القطعة الفنية متعددة الأغراض.

7. العناية بالمرايا

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

مهما كان شكل وحجم المرايا يجب العناية بنظافتها، لدينا بعض النصائح لك:

استخدم ماء دافئ وقطعة قماش قطنية لمسح سطح المرآة ثم نشفها بقطعة قماش أخرى جافة، كما يمكنك الاستغناء عن قطعه القماش واستخدام الجرائد بعد الانتهاء من قراءتها.

- لا ترش بخاخ المرآة مباشرة على المرآة إنما على قطعة القماش.

- لا تستخدم بخاخ مرايا يدخل في تركيبها الخل أو الأمونيا.

- استخدم بخاخ مرايا خاص في حال كانت مرآتك مصممة بإطار خشبي أو معدني.

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