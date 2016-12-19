7 خطوات لاختيار المرايا المناسبه للبيت

المرآة عنصر ديكور عتيق ومنذ العصور القديمة، من عصر اليونانيون الذين صنعوا منها الفازات، إلى الصينيون والهنود اللذين جملوها بإطارات مميزة وخلابة، إلى وقتنا الحالي.
المرآة في المنزل لها تأثير جدا مميز وستشعر بنقص في منزلك عند عدم وجودها في ديكور المنزل، فهي ليست فقط لتجعلنا ننظر إلى انفسنا ونتأكد من أشكالنا، بل أيضا لها تأثير عملي مهم في زيادة الإضاءة في المنزل بسبب الانعكاس الذي تسببه، كما أنها توحي بمساحة أوسع في المساحات الصغيرة.
لن أطيل اكثر عليكم دعونا سويا نتعرف على اهم 7 خطوات لاختيار المرآة المناسبة.
لا تتعجب من أن تتساءل عن الهدف من المرآة، نعم نعرف السبب الرئيسي لوجودها، هو أن ننظر إلى انفسنا، ولكن عندما تريدها لسبب أخر، كديكور للمنزل أو لزيادة الإضاءة هنا لابد من مراعاة بعض الامور; المساحة المخصصة للمرآة، وشكلها دائرية أو مربعة أو طولية، كما يهمنا وزنها والارتفاع الذي ستوضع فيه. كل هذه أمور مهم أن نعرفها قبل وضع المرآة.
بالطبع يختلف حجم وشكل المرآة في الحمام عن غرف النوم وغرفة الملابس، ففي الأخيرة ستكون كبيرة وطولية ومستندة على الأرض لتعكس كامل المظهر، أما في الحمام ستكون صغيرة وبأشكال دائرية أو مستطيلة، وبالطبع يجب دائما أن تتلاءم مع الديكور الموجود في الغرفة.
اذا أردت أن تضيف مرآة على كل الأحوال، فلما لا تختار شكل وتصميم فريد، بهذه الحال لن تخسر شيء وستزيد التصميم المميز للمرآة وستضيف عنصر ديكوري متعدد الاستخدام.
بالطبع هذا أيضا يعتمد على المكان الذي ستوضع فيه المرآة، ففي غرف النوم واذا أردت إعطاء لمسة كلاسيكية أنيقة يمكنك وضع إطار عتيق للمرآة سيعطيها لمسة جميلة، أما في الحمام فلن يناسبها إطار كلاسيكي بل على العكس قد تكون اجمل بدون إطار أو إطار ناعم وبسيط.
لا شكل أن الإضاءة ستعطي لمسة اكثر جمال وستعزز الرؤيا الواضحة على المرآة، وكثيرا ما نرى في المرايا الموجودة في الحمام مزودة بإضاءة وأيضا مرايا غرف النوم، بشكل عام هو من الامور المفضل توفرها للمرآة.
في حال أردت اقتناء تحفة فنية، فيمكنك شراء لوحة فنية باهضه الثمن أو اقتناء بعض الاثريات، ولكن لدي فكرة افضل لك، بمرآة عادية جدا ولكن بإطار مزخرف بنقوش ورسومات فاخرة، ستوفر على نفس الكثير من المال وستقتني القطعة الفنية متعددة الأغراض.
مهما كان شكل وحجم المرايا يجب العناية بنظافتها، لدينا بعض النصائح لك:
استخدم ماء دافئ وقطعة قماش قطنية لمسح سطح المرآة ثم نشفها بقطعة قماش أخرى جافة، كما يمكنك الاستغناء عن قطعه القماش واستخدام الجرائد بعد الانتهاء من قراءتها.
- لا ترش بخاخ المرآة مباشرة على المرآة إنما على قطعة القماش.
- لا تستخدم بخاخ مرايا يدخل في تركيبها الخل أو الأمونيا.
- استخدم بخاخ مرايا خاص في حال كانت مرآتك مصممة بإطار خشبي أو معدني.
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