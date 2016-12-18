منزل معاصر على النمط الكلاسيكى

التفاصيل قد تفعل بمنزلك الكثير والكثير، فجمال المنزل واختلافه يأتى من الأختيار الدقيق للتفاصيل والتى بدورها تقوم بتحديد النمط الخاص بمنزلك، واليوم نحن أمام منزل ملئ بالتفاصيل الجذابة والمميزة جداً منزل جمع بين الكلاسيكية والعصرية معاً، اراد المصمم أن تكون اختيارات التفاصيل والديكورات دقيقة وأنيقة جداً فأعتمد على البساطة بعيداً عن التكلف والبهرجة فى التفاصيل، فجاء تصميم هذا المنزل مليئاً باللمسات الجذابة والرائعة، دعونا نأخذ جولة ونتعرف أكثر على تفاصيل هذا المنزل المميز.
البداية مع المدخل وتصميمه الرائع جداً وبما أن المدخل هو البداية دائماً وأول ما يلفت انتباه الضيوف فيجب أن يكون المدخل مميز ورائع جداً وهذا ما قام به المصمم فى تصميمه لمدخل هذا المنزل، على الرغم من المدخل لم حتوى على العديد من التصميمات والتفاصيل ألا انه جاء أكثر من رائع كما نرى، الأرضيات من الخشب الباركية بلونه البيج الحيادى مع لمسة من المرايات التى زينتها لمسة جذابة جداً من الديكورات فوق هذا الرف الرهامى المميز جداً، المصمم اعتمد على مصابيح بسيطة وأنيقة جداً فى تصميمه ليثبت أن البساطة قد تضيف الكثير والكثير من الأناقة والجاذبية.
غرفة المعيشة جاءت بتصميم جذاب جداً وألوان هادئة حيادية، فسيطر اللون البيج بدرجاته من الفاتح والغامق على تصميم الغرفة بالكامل بجانب لمسة من اللون الأبيض البسيط، اختيار الديكورات والأثاث كان بسيط وجذاب جداً ،غرفة المعيشة اختار المصمم أن تصمم بطريقة مريحة جداً حتى تتيح لك جلسة خاصة ومريحة امام التليفزيون.
تفاصيل الديكور داخل غرفة المعيشة جاءت حقاً مميزة جداً واختيار رائع من المصمم، اختيار التابلوهات الصغيرة بشكل عشوائى وترتيبها معاً على الجدار الأساسي للغرفة من الأختيارات الجذابة جداً فى الديكور وهذا ما اعتمد عليه المصمم هنا كما نرى، تلفت بعينيك يميناً قتجد تلك المدفأة الجذابة والتى أعطت لمسة من الدفئ على تصميم الغرفة بالكامل والتى استغلت من أعلى لتتزين بتلك التحف واللوحات والقطع الكرستالية الجذابة جداً، عشق المصمم اللمسات الأنيقة للديكورات فبدت واضحة فى كل تفاصيل غرفة المعيسة كما نرى الغرفة مليئة بالديكورات الجذابة.
غرفة السفرة جاءت بتصميم بسيط جداً، لعبت الالوان الحيادية أيضاً دوراً فى تصميمها مثل باقى المنزل، طاولة مربعة بسيطة وصغيرة فى المنتصف تحاوطها تلك الكراسى البيضاء البسيطة مع بعض اللمسات من الديكور الذى اعتمد على الطبيعة بشكل واضح فقد زينت النباتات تصميم الغرفة بطريقة أكثر من رائعة.
فى الجهة المقابلة لغرفة السفرة كان المطبخ الذى صمم بطريقة مفتوحة على غرفة السفرة، وكى يخلق المصمم روحاً مريحة ومساحات أكثر أعتمد على اللون الأبيض الهادئ والبسيط بشكل متكامل داخل المطبخ مع لمسات ديكور بسيطة وتصميم لمطبخ اعتمد على الأرفف والخزانات كى لا يخلق فوضى داخل المطبخ.
أما غرفة المكتب فجاء تصميمها بسيط بألوان حيادية مثل باقى المنزل ، غلب عليها لمسات من الهدوء والبساطة، فقط مكتب خشبي أسفل النافذة، مع كرسي صغير أمامه، وأريكة للراحة ولتفصل بعض الوقت بعيداً مع كتابك المفضل بعيداً عن العمل، وعلى جانبيها مجموعة من الأرفف العملية للكتب والأغراض.
اللوحات أيضاً لعبت دوراً جذاباً فى تصميم تلك الغرفة مع تلك نجفة بسيطة بمنتصف الغرفة.
وهنا نحن أمام تصميم الدرج الرائع جداً، كما نرى الأرضيات الخشبية لعبت دور البطولة فى تصميم الأرضيات، أما الدرج وتصميم درجاته فكان حقاً أكثر من رائع الدرج مصمم بشكل حلزونى لعب الخشب والوحدات الخرسانية دوراً واضحاً فى تصميمه كما نرى.
وفى الطابق العلوى كان تصميم غرفة النوم الذى جاء تصميمه بشكل أكثر من رائع ومميز جداً، الأرضيات خشبية من الباركيه البنى والجدران من اللون الأبيض المميز، مع لمسة مخملية من اللون البنفسجى الرائع الذى أعطى أطلالة جذابة للغرفة، مع لمسة الأضاءة التى تميزت جداً فقد اختار المصمم أن يسنجم الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة مع الأضاءة القادمة من تلك الثرية الكريستالية الأنيقة فى منتصف السقف.
أما تفاصيل الديكور فكانت أكثر من رائعة ومميزة كما هو واضح وخلقت تناغماً وانسجاماُ واضحاً فى غرفة النوم.
وداخل الغرفة كان ركن الملابس منفصل بشكل واضح عن غرفة النوم بشكل مرتب ومميز جداً.
وهنا تصميم غرفة الأطفال التى كانت جذابة ومميزة جداً، غلب عليها اللون الأبيض الذى أضاف جاذبية وهدوء على تصميم الغرفة بالكامل.
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