منزل معاصر على النمط الكلاسيكى

البداية مع المدخل وتصميمه الرائع جداً وبما أن المدخل هو البداية دائماً وأول ما يلفت انتباه الضيوف فيجب أن يكون المدخل مميز ورائع جداً وهذا ما قام به المصمم فى تصميمه لمدخل هذا المنزل، على الرغم من المدخل لم حتوى على العديد من التصميمات والتفاصيل ألا انه جاء أكثر من رائع كما نرى، الأرضيات من الخشب الباركية بلونه البيج الحيادى مع لمسة من المرايات التى زينتها لمسة جذابة جداً من الديكورات فوق هذا الرف الرهامى المميز جداً، المصمم اعتمد على مصابيح بسيطة وأنيقة جداً فى تصميمه ليثبت أن البساطة قد تضيف الكثير والكثير من الأناقة والجاذبية.