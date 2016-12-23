الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 مطابخ ساحرة و صغيرة المساحة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Loading admin actions …

نعتقد دوماً أن الإبداع لا يستطيع التعامل مع المساحات الصغيرة خصوصاً المطابخ التي تعتبر روح و قلب أي منزل، اليوم سنقدم لكم الإبداع في هيئة 10 مطابخ صغيرة المساحة و لم تتأثر بتلك المساحة سلباً بل استغلت على أكمل وجه لتكون بحق مطابخ ساحرة تستحق التواجد في بيتك الجميل ..

مطبخك الصغير لن يعود مجرد فرص ضائعة تتذكرها كلما استخدمته و لكنه سيكون مكاناً للفخر بإبداعك الذي أخرج لنا هذا المطبخ الرائع .. 

إليكم النماذج و الأفكار ..

1- مطبخ متكامل متألق

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

هذا السحر لا يجعلنا فقط ننسى المساحة الصغيرة للمطبخ و لكنه يجعلنا نتأمل في كل المكونات المستخدمة في الديكور باعتبارها مساحة خاصة بها ، اللون المائل للذهبي في الضوء و الكراسي العصرية الدائرية حول البار الأبيض الذي يفصل المطبخ عن حدود الغرف المحيطة كل ذلك في كفة ميزان و الإبداع الواقع في اختيار لون الخزانات المعدنية في كفة أخرى، كل ذلك عمل على زيادة البريق و اللمعان في المطبخ و جعله بحق ساحراً

2- مطبخ عملي انيق

Landhausküche nach Maß, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ خشب Wood effect
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

من الأفكار الأكثر عبقرية هي تلك الصورة و ذلك النموذج المختلف لمطبخ الاحلام فبالرغم من صغر المساحة و لكن المصمم هنا سأل نفسه سؤالاً واضحاً ماذا أحتاج في مطبخي و كانت الإجابة هي الحوض و بعض الخزانات و شكل لامع و براق، و بالفعل هو ما نفذه بالحرف فأخرج تلك الصورة الرائعة و المتماشية مع المساحة الصغيرة التي خصصت للمطبخ

3- مطبخ L صغير

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko مطبخ
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

هنا تم اختزال المطبخ في ركن صغير في نهاية مسطح كامل استوعب غرفة سفرة صغيرة و معيشة صغيرة أيضاً في الجهة الاخرى و لكن المطبخ صمم في تلك الركنة بالذات على شكل حرف L صغير و تم تخصيص اللون الأبيض و البني المخطط في الجدران ليبرز المطبخ و يبين حضوره و شخصيته على التصميم ، الضوء قوي و الخزانات فكرتها رائعة ، أما أماكن تخزين الفرن في جسم البار فهي عبقرية و كذلك مكان التليفزيون في استغلال العمود أكثر من رائعة

4- مطبخ بجدار زجاجي

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مطبخ
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

من اروع الأفكار التي تعني بزيادة الشعور بمساحة أكبر لمطبخك هي جعله أبيضاً ناصعاً و متوافقاً مع الطبيعة المحيطة في الطراز و اللمسات الجمالية ، لاحظ الحضوء الطاغي للرخام الأبيض و كذلك اللون الفضي للثلاجة التي وضعت في قلب الخزانات بطريقة ذكية ، أما لو كنت تبحث عن السحر الحقيقي في التصميم فإنك ستجده في فتح الجدران على الخارج بواسطة الزجاج الشفاف لزيادة المساحة المقررة للمطبخ و لو حتى على الجانب المعنوي

5- مطبخ بخزانات مغلقة

APARTMENT/3, ONE STUDIO ONE STUDIO مطبخ
ONE STUDIO

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

الإبداع في هذا المطبخ كان في حسن استغلال المساحة في عمل الخزانات ، لاحظ التنوع في أماكن الخزانات في الجزيرة الوسطى في المطبخ و هي من نفس لون الخزانات العليا كذلك و هي عبارة عن أدراج واسعة يمكن أن تستوعب الكثير من الأغراض كما أن الستائر الخشبية صممت من نفس لون و نوع تلك الخزانات لزيادة عنصر التوازن في المطبخ ، و من مواطن الجمال أيضاً هو الضوء القوي للغاية المسلط من المصابيح المستطيلة البيضاء على المنتصف تماماً مما جعل المطبخ كله مضاءاً و متألقاً

اقرأ : أرضيات مميزة لشرفة المنزل

6- مطبخ بأضواء و مرايات

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

يظهر هنا التناغم المبدع بين الضوء و المرايات ، و هما من أكثر العناصر التي يمكن استخدامها في مطبخ صغير، لاحظ كيف تم نشر المصابيح لتظهر و تنعكس في المرآة مما يعطي مضاعفة فورية للمساحة في أعين المتجول حول المطبخ و من يستخدمه

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- مطبخ بخطوط مستطيلة

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores مطبخ
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

استخدام الأحجار المستطيلة ذات الخطوط الدقيقة يزيد الشعور بمساحة مطبخك ، و كذلك الضوء الأبيض الصافي في المطبخ يساعد على ابراز ذلك خصوصاً لو كان في نفس اتجاه الخطوط كما نلاحظ أسفل الخزانات

8- مطبخ بنافذة مضيئة

Apartamento CT, involve arquitectos involve arquitectos مطبخ
involve arquitectos

involve arquitectos
involve arquitectos
involve arquitectos

المطابخ ذات النوافذ على الخارج تكون اكثر شعوراً بمساحتها حتى لو كانت صغيرة، و هذا ما نفذه المصمم هنا حيث فتح نافذة طولية في وسط المطبخ و زينها بالنباتات و هو ما توازن مع لون المطبخ الأبيض الطاغي على الخزانات و البار المفرغ في نهايته مما جعل المطبخ متوازناً و بسيطاً و ساحراً

9- مطبخ بخزانات مغلقة و مفتوحة

Appartamento Residenziale - Brianza 2014, Galleria del Vento Galleria del Vento مطبخ
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

التباين في استخدام الخزانات المفتوحة و الغلقة يمكن أن يعطي شعوراً أكبر بالمساحة أكثر من الخزانات المغلقة فقط ، و هذا يتوقف بالفعل على طبيعة ما سوف يخزن فيها، فكثير من الأغراض في المطبخ تحتاج للحفظ في خزانة مغلقة كالحلل و الاواني المعدنية لذا لايمكن الاستغناء عن تلك النوعية من الخزانات، و من ناحية أخرى يمكننا التكيف مع المساحة المتاحة عن طريق اختيار قطع اثاث متناسبة معها مثل هذا الكرسي البيضاوي الذي يدخل في السفرة للنهاية و لا يأخذ بظهره أي مساحة اضافية

10 – مطبخ متزن

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

اجعل مطبخك متألقاً في كل الاوقات و انشر الضوء فيه على قدر المستطاع و المتقبل، و لا تجعل فيه أجزاء مظلمة و حاول أن تستخدم فيه ألواناً محبة للحياة و عصرية ليجذب الانتباه إلى جماله و ليس لضيقه

منزل أنيق بأفكار شبابية
المطبخ الصغير سيكون ساحراً

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً