10 مطابخ ساحرة و صغيرة المساحة

نعتقد دوماً أن الإبداع لا يستطيع التعامل مع المساحات الصغيرة خصوصاً المطابخ التي تعتبر روح و قلب أي منزل، اليوم سنقدم لكم الإبداع في هيئة 10 مطابخ صغيرة المساحة و لم تتأثر بتلك المساحة سلباً بل استغلت على أكمل وجه لتكون بحق مطابخ ساحرة تستحق التواجد في بيتك الجميل ..
مطبخك الصغير لن يعود مجرد فرص ضائعة تتذكرها كلما استخدمته و لكنه سيكون مكاناً للفخر بإبداعك الذي أخرج لنا هذا المطبخ الرائع ..
إليكم النماذج و الأفكار ..
هذا السحر لا يجعلنا فقط ننسى المساحة الصغيرة للمطبخ و لكنه يجعلنا نتأمل في كل المكونات المستخدمة في الديكور باعتبارها مساحة خاصة بها ، اللون المائل للذهبي في الضوء و الكراسي العصرية الدائرية حول البار الأبيض الذي يفصل المطبخ عن حدود الغرف المحيطة كل ذلك في كفة ميزان و الإبداع الواقع في اختيار لون الخزانات المعدنية في كفة أخرى، كل ذلك عمل على زيادة البريق و اللمعان في المطبخ و جعله بحق ساحراً
من الأفكار الأكثر عبقرية هي تلك الصورة و ذلك النموذج المختلف لمطبخ الاحلام فبالرغم من صغر المساحة و لكن المصمم هنا سأل نفسه سؤالاً واضحاً ماذا أحتاج في مطبخي و كانت الإجابة هي الحوض و بعض الخزانات و شكل لامع و براق، و بالفعل هو ما نفذه بالحرف فأخرج تلك الصورة الرائعة و المتماشية مع المساحة الصغيرة التي خصصت للمطبخ
هنا تم اختزال المطبخ في ركن صغير في نهاية مسطح كامل استوعب غرفة سفرة صغيرة و معيشة صغيرة أيضاً في الجهة الاخرى و لكن المطبخ صمم في تلك الركنة بالذات على شكل حرف L صغير و تم تخصيص اللون الأبيض و البني المخطط في الجدران ليبرز المطبخ و يبين حضوره و شخصيته على التصميم ، الضوء قوي و الخزانات فكرتها رائعة ، أما أماكن تخزين الفرن في جسم البار فهي عبقرية و كذلك مكان التليفزيون في استغلال العمود أكثر من رائعة
من اروع الأفكار التي تعني بزيادة الشعور بمساحة أكبر لمطبخك هي جعله أبيضاً ناصعاً و متوافقاً مع الطبيعة المحيطة في الطراز و اللمسات الجمالية ، لاحظ الحضوء الطاغي للرخام الأبيض و كذلك اللون الفضي للثلاجة التي وضعت في قلب الخزانات بطريقة ذكية ، أما لو كنت تبحث عن السحر الحقيقي في التصميم فإنك ستجده في فتح الجدران على الخارج بواسطة الزجاج الشفاف لزيادة المساحة المقررة للمطبخ و لو حتى على الجانب المعنوي
الإبداع في هذا المطبخ كان في حسن استغلال المساحة في عمل الخزانات ، لاحظ التنوع في أماكن الخزانات في الجزيرة الوسطى في المطبخ و هي من نفس لون الخزانات العليا كذلك و هي عبارة عن أدراج واسعة يمكن أن تستوعب الكثير من الأغراض كما أن الستائر الخشبية صممت من نفس لون و نوع تلك الخزانات لزيادة عنصر التوازن في المطبخ ، و من مواطن الجمال أيضاً هو الضوء القوي للغاية المسلط من المصابيح المستطيلة البيضاء على المنتصف تماماً مما جعل المطبخ كله مضاءاً و متألقاً
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يظهر هنا التناغم المبدع بين الضوء و المرايات ، و هما من أكثر العناصر التي يمكن استخدامها في مطبخ صغير، لاحظ كيف تم نشر المصابيح لتظهر و تنعكس في المرآة مما يعطي مضاعفة فورية للمساحة في أعين المتجول حول المطبخ و من يستخدمه
استخدام الأحجار المستطيلة ذات الخطوط الدقيقة يزيد الشعور بمساحة مطبخك ، و كذلك الضوء الأبيض الصافي في المطبخ يساعد على ابراز ذلك خصوصاً لو كان في نفس اتجاه الخطوط كما نلاحظ أسفل الخزانات
المطابخ ذات النوافذ على الخارج تكون اكثر شعوراً بمساحتها حتى لو كانت صغيرة، و هذا ما نفذه المصمم هنا حيث فتح نافذة طولية في وسط المطبخ و زينها بالنباتات و هو ما توازن مع لون المطبخ الأبيض الطاغي على الخزانات و البار المفرغ في نهايته مما جعل المطبخ متوازناً و بسيطاً و ساحراً
التباين في استخدام الخزانات المفتوحة و الغلقة يمكن أن يعطي شعوراً أكبر بالمساحة أكثر من الخزانات المغلقة فقط ، و هذا يتوقف بالفعل على طبيعة ما سوف يخزن فيها، فكثير من الأغراض في المطبخ تحتاج للحفظ في خزانة مغلقة كالحلل و الاواني المعدنية لذا لايمكن الاستغناء عن تلك النوعية من الخزانات، و من ناحية أخرى يمكننا التكيف مع المساحة المتاحة عن طريق اختيار قطع اثاث متناسبة معها مثل هذا الكرسي البيضاوي الذي يدخل في السفرة للنهاية و لا يأخذ بظهره أي مساحة اضافية
اجعل مطبخك متألقاً في كل الاوقات و انشر الضوء فيه على قدر المستطاع و المتقبل، و لا تجعل فيه أجزاء مظلمة و حاول أن تستخدم فيه ألواناً محبة للحياة و عصرية ليجذب الانتباه إلى جماله و ليس لضيقه