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إصلاحات ملهمة لـ 5 حمامات صغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
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من أمتع اللحظات التي تمر علينا كمتابعين لإبداع التصميمم الداخلي و الديكور في هوميفاي هو أن نرى مجهوداً بذل باتقان في إحدى التصميمات ليبعث فيها روح الجمال و الأناقة من جديد، اليوم سيكون من ضمن تلك اللحظات الرائعة حيث سنرى سوياً إبداع يفوق الخيال في تجديد 5 حمامات صغيرة المساحة كانت تعاني من الإهمال و الظلمة و عدم النظافة حتى  ظن أصحابها أن تلك هي نهاية المطاف .

و لكن  الديكور المبدع كان له رأي آخر في تجديدها ليصبحوا بالفعل حمامات راقية  تليق أن تشرفنا أمام ضيوفنا  و قبل ذلك أن تكون سبباً في ثقتنا في ذوقنا  على الدوام ..

إليكم التفاصيل ..

1- قبل : حالة من الخراب

Before - Bathroom homify
homify

Before – Bathroom

homify
homify
homify

نلاحظ كيف كان الحمام من قبل يعاني إلى جانب مساحته الصغيرة حالة صعبة من الخراب على كل المستويات في السراميك و البانيو و الصنابير حتى الكابينية و الحوض الكل يعاني

بعد : أصبح الحمام هو المفضل على سائر غرف منزلك

بعد تدخل الإبداع من كان يظن أن ام رأيناه سوف يتحول ليصبح هكذا ساحراً في يوم من الأيام و لو حتى استخدمنا فيه سحراً حقيقياً ، إنه ابداع و فن التصميم الداخلي حيث تمت الاستعانة بالقواعد العادية مثل الضوء القوي و المرايات و جدران الزجاج للفصل في المساحات الصغيرة و كذلك اللون الأبيض و درجاته بين الادوات الصحية و لون السيراميك و هو ما أخرج لنا ذلك الحمام الرائع بعدما كان يعاني قديماً ..

2- قبل : ظهور علامات التقدم في العمر على الحمام

homify
homify

homify
homify
homify

نلاحظ على هذا الحمام كيف أن الاهما قد تمكن منه تماماً ، الحوض صغير جداً و كأنه سيستخدم من قبل أطفال صغار ، و الرف الخاص بالحوض كذلك صغير للغاية وتم وضع الكابينية و القاعدة أسفل منه، شيء لا يعقل ، حتى الألوان المستخدمة كلها قديمة و تعتبر انتهت منذ عصور 

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بعد : حمام حديث و مذهل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هذا الحمام قد تم اضافة اللمسات الجمالية له دفعة واحدة ، لاحظ شكل الحوض كيف انفصل عن الرف و تم الحفاظ على الكابينية و القاعدة اسفل الرف و لكن دون أن تصطدم به بمعنى أنه قد تم احداث تجويف مخصص لها في الحائط ، و من ناحية  أخرى تم استخدام الديكور الشاعري في لون الضوء الأصفر فوق مكان الاستحمام و حول المرآة و كذلك تعميم اللون الغامق في الجدران و الزجاج الفاصل ليضفي مزيداً من الشاعرية و الرومانسية على هذا التصميم الذي كان يفتقدهما فيما مضى

3- قبل : سوء اختيار الألوان

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda حمام
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

الالوان التي كانت مستخدمة في هذا الحمام رديئة للغاية و لكن الشيء غير المفهوم هو وجود ستارة بانيو بيضاء و زرقاء اللون في حمام أحمر اللون ، هذا لا يعني أي شيء في عالم التناسق سوى العبث

بعد : لون أبيض ناصع بلا أخطاء

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda حمام
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

بعد التجديد نجح المصمم في قلب روح الحمام كلها لتكون باللون الأبيض بدلاً من اللون الأحمر القاتم الذي كان يخنق المساحة خنقاً في الماضي، المرايا الطويلة بطول الحائط ساهمت في زيادة الشعور بالمساحة كما أن الحوض المنفصل برف خاص زاد التصميم أناقة و جمالاً بدلاً من الالتصاق في الجدار و الكابينية مثل تصميمه سابقاً

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4- قبل : شيء غير مريح

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

هناك شيء غير مفهوم على الإطلاق في هذا التصميم القديم حقيقة، شيء غير مريح ، ما دخل اللون البنفسجي باللون البرتقالي باللون الاحمر حول الباب من الخارج، هذا شيء متناقض تماماً لا يرسل لنا أي رسائل سوى أن هذا الحمام يعاني من الإهمال 

بعد : إنها المعجزة

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design White
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

شيء لا يصدق حدث هنا، الحمام البنفسجي الأورجواني أصبح متالقاً بشكل لا يصدقه عقل، تمت اضافة اللون الأبيض على سائر الحمام و تضمين الجدر الزجاجية كفاصل لا يحجب الرؤية بين الاستحمام و الحوض كما أن رف الحوض قد استغل من الأسفل ليعتبر بمثابة خزانة مفتوحة  جميلة الشكل

5- قبل : مكونات أكثر من اللازم

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

أصعب شيء هو أن تصمم أشياءاً تفوق قدرات حمامك ، هنا نلاحظ أنه تم تصميم رف للحوض و وضع بجواره الكابينية و تم وضع بجوارهما البانيو  و له ستار أيضاً، كل تلك المكوانت أصبحت كبيرة للغاية على هذا الحمام المظلم ذو التصميم البائس

بعد : ديكور جميل

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

بلمسة جمالية بسيطة أزلنا الحائط الذي كان يضايق البانيو في الحمام القديم و استفدنا ببضعة السنتيمترات تلك في وضع خزانة و وحدة حوض على أعلى مستوى بتصميم عصري و خفيف تماشى مع البانيو الرقيق و ألوانه كما تم استغلال الحائط ليوضع عليه المناشف و البشاكير بشكل ذكي ، و تمت زيادة الضوء بشكل ملفت و أفضل بكثر عن السابق مما أظهر مساحة الحمام الفعلية في عيوننا و جعل الحمام بالفعل يستحق أن يكون مصدراً لثقتنا أمام أنفسنا و ضيوفنا ..

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