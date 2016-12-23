إصلاحات ملهمة لـ 5 حمامات صغيرة

من أمتع اللحظات التي تمر علينا كمتابعين لإبداع التصميمم الداخلي و الديكور في هوميفاي هو أن نرى مجهوداً بذل باتقان في إحدى التصميمات ليبعث فيها روح الجمال و الأناقة من جديد، اليوم سيكون من ضمن تلك اللحظات الرائعة حيث سنرى سوياً إبداع يفوق الخيال في تجديد 5 حمامات صغيرة المساحة كانت تعاني من الإهمال و الظلمة و عدم النظافة حتى ظن أصحابها أن تلك هي نهاية المطاف .

و لكن الديكور المبدع كان له رأي آخر في تجديدها ليصبحوا بالفعل حمامات راقية تليق أن تشرفنا أمام ضيوفنا و قبل ذلك أن تكون سبباً في ثقتنا في ذوقنا على الدوام ..

إليكم التفاصيل ..