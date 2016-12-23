إصلاحات ملهمة لـ 5 حمامات صغيرة

من أمتع اللحظات التي تمر علينا كمتابعين لإبداع التصميمم الداخلي و الديكور في هوميفاي هو أن نرى مجهوداً بذل باتقان في إحدى التصميمات ليبعث فيها روح الجمال و الأناقة من جديد، اليوم سيكون من ضمن تلك اللحظات الرائعة حيث سنرى سوياً إبداع يفوق الخيال في تجديد 5 حمامات صغيرة المساحة كانت تعاني من الإهمال و الظلمة و عدم النظافة حتى ظن أصحابها أن تلك هي نهاية المطاف .
و لكن الديكور المبدع كان له رأي آخر في تجديدها ليصبحوا بالفعل حمامات راقية تليق أن تشرفنا أمام ضيوفنا و قبل ذلك أن تكون سبباً في ثقتنا في ذوقنا على الدوام ..
إليكم التفاصيل ..
نلاحظ كيف كان الحمام من قبل يعاني إلى جانب مساحته الصغيرة حالة صعبة من الخراب على كل المستويات في السراميك و البانيو و الصنابير حتى الكابينية و الحوض الكل يعاني
بعد تدخل الإبداع من كان يظن أن ام رأيناه سوف يتحول ليصبح هكذا ساحراً في يوم من الأيام و لو حتى استخدمنا فيه سحراً حقيقياً ، إنه ابداع و فن التصميم الداخلي حيث تمت الاستعانة بالقواعد العادية مثل الضوء القوي و المرايات و جدران الزجاج للفصل في المساحات الصغيرة و كذلك اللون الأبيض و درجاته بين الادوات الصحية و لون السيراميك و هو ما أخرج لنا ذلك الحمام الرائع بعدما كان يعاني قديماً ..
نلاحظ على هذا الحمام كيف أن الاهما قد تمكن منه تماماً ، الحوض صغير جداً و كأنه سيستخدم من قبل أطفال صغار ، و الرف الخاص بالحوض كذلك صغير للغاية وتم وضع الكابينية و القاعدة أسفل منه، شيء لا يعقل ، حتى الألوان المستخدمة كلها قديمة و تعتبر انتهت منذ عصور
هذا الحمام قد تم اضافة اللمسات الجمالية له دفعة واحدة ، لاحظ شكل الحوض كيف انفصل عن الرف و تم الحفاظ على الكابينية و القاعدة اسفل الرف و لكن دون أن تصطدم به بمعنى أنه قد تم احداث تجويف مخصص لها في الحائط ، و من ناحية أخرى تم استخدام الديكور الشاعري في لون الضوء الأصفر فوق مكان الاستحمام و حول المرآة و كذلك تعميم اللون الغامق في الجدران و الزجاج الفاصل ليضفي مزيداً من الشاعرية و الرومانسية على هذا التصميم الذي كان يفتقدهما فيما مضى
الالوان التي كانت مستخدمة في هذا الحمام رديئة للغاية و لكن الشيء غير المفهوم هو وجود ستارة بانيو بيضاء و زرقاء اللون في حمام أحمر اللون ، هذا لا يعني أي شيء في عالم التناسق سوى العبث
بعد التجديد نجح المصمم في قلب روح الحمام كلها لتكون باللون الأبيض بدلاً من اللون الأحمر القاتم الذي كان يخنق المساحة خنقاً في الماضي، المرايا الطويلة بطول الحائط ساهمت في زيادة الشعور بالمساحة كما أن الحوض المنفصل برف خاص زاد التصميم أناقة و جمالاً بدلاً من الالتصاق في الجدار و الكابينية مثل تصميمه سابقاً
هناك شيء غير مفهوم على الإطلاق في هذا التصميم القديم حقيقة، شيء غير مريح ، ما دخل اللون البنفسجي باللون البرتقالي باللون الاحمر حول الباب من الخارج، هذا شيء متناقض تماماً لا يرسل لنا أي رسائل سوى أن هذا الحمام يعاني من الإهمال
شيء لا يصدق حدث هنا، الحمام البنفسجي الأورجواني أصبح متالقاً بشكل لا يصدقه عقل، تمت اضافة اللون الأبيض على سائر الحمام و تضمين الجدر الزجاجية كفاصل لا يحجب الرؤية بين الاستحمام و الحوض كما أن رف الحوض قد استغل من الأسفل ليعتبر بمثابة خزانة مفتوحة جميلة الشكل
أصعب شيء هو أن تصمم أشياءاً تفوق قدرات حمامك ، هنا نلاحظ أنه تم تصميم رف للحوض و وضع بجواره الكابينية و تم وضع بجوارهما البانيو و له ستار أيضاً، كل تلك المكوانت أصبحت كبيرة للغاية على هذا الحمام المظلم ذو التصميم البائس
بلمسة جمالية بسيطة أزلنا الحائط الذي كان يضايق البانيو في الحمام القديم و استفدنا ببضعة السنتيمترات تلك في وضع خزانة و وحدة حوض على أعلى مستوى بتصميم عصري و خفيف تماشى مع البانيو الرقيق و ألوانه كما تم استغلال الحائط ليوضع عليه المناشف و البشاكير بشكل ذكي ، و تمت زيادة الضوء بشكل ملفت و أفضل بكثر عن السابق مما أظهر مساحة الحمام الفعلية في عيوننا و جعل الحمام بالفعل يستحق أن يكون مصدراً لثقتنا أمام أنفسنا و ضيوفنا ..