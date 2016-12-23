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كيف تصمم مكان للشواء في حديقة بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify بلكونة أو شرفة
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أماكن الشواء في الهواء الطلق في بيوتنا من أكثر الاماكن التي يتجمع حولها الأهل والأصدقاء في يوم مشمس جميل لقضاء أجمل الاوقات سوياً ،  و لكن هناك بعض الناس لا يحسنون تصميم مثل تلك الاماكن المخصصة للشواء أو بمعنى أصح تصميم الشواية نفسها في حديقة المنزل لأكثر من سبب ..

هوميفاي ستساعدك اليوم في تصميم شواية تليق بك في فناء منزلك الخلفي أو حديقتك بشكل عام  و هذا عن طريق بعض الخطوات الصغيرة و البسيطة التي ستمكنك من انجازها على أكمل وجه ..

1- اختر المكان المناسب

Casa en Barrio Cerrado, Fainzilber Arqts. Fainzilber Arqts. بيت زجاجي
Fainzilber Arqts.

Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.

حفلات الشواء تحتاج هواء طلق و مساحة واسعة لتصريف الدخان الناتج عن عملية الشواء و تحتاج مكان لتحضير المأكولات و المشروبات ، لذا في البداية يجب أن تختار مكاناً واسعاً و مريحاً بعيداً عن الباب لمزيد من الخصوصية و يتمتع بكل المقومات اللازمة للطهي أصلاً كتوفر خط للمياة و آخر للكهرباء و الضوء 

2- هييء المكان لاستقبال تجمعات الأهل و الأصدقاء

Casa quinta privada, LAS MARIAS casa & jardin LAS MARIAS casa & jardin حديقة
LAS MARIAS casa &amp; jardin

LAS MARIAS casa & jardin
LAS MARIAS casa &amp; jardin
LAS MARIAS casa & jardin

التهيئة هنا تعني أن يكون المكان مظللاً قدر الإمكان حتى لا يؤذي الحضور آشعة الشمس في النهار أو الأمطار أو أي عوامل خارجية أخرى ، فالمظلة ستحمي ضيوفك، فاجعل مكان الشواء مظللاً بسقيفة وفق ذوقك ، و من ناحية أخرى اجعل المكان واسعاً لتدفق أكبر عدد من الحضور إليه دون عوائق أو حرج مثل هذا النموذج الذي يعتبر مفتوحاً من كل الجوانب حتى لا يقيد أي فرد من الحضور في حركته و حريته

3- أضف لمسات جمالية لمنطقة الشواء

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados مسبح
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

اللمسات الجمالية لمكان الشواء لا تنفصل عن اللمسات الجمالية في ديكور بيتك، استخدم الالوان الهادئة لتفتح شهية حضورك الكريم، و كذلك بعض التحف و التنسيق في السفرة و الكراسي من حيث اللون و الحجم المناسب للمكان و مساحته، و حاول أن تجعل المكان نظيفاً و لا يوحي بأنه مهجور سواء بالأتربة على الارضيات أو على الكراسي، فإن هذا المكان هو جزء من بيتك 

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4- قسم الجلسات على حسب طبيعة من تدعوهم

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

الجلسات التي تكون موجودة في مكان الشواء هدفها الرئيسي خدمة الحضور و راحتهم فيمكنك تقسيم الجلسات بين المنفصلة و المجمعة ، بحيث تحافظ على خصوصية المجموعات الصغيرة و الكبيرة لو كنت تدعو مثلاً الأصدقاء برفقة الأهل أو تدعوا عدداً من الأطفال الصغار فإنهم بالتالي لن يجلسوا على نفس الجلسات التي تلائم الكبار سواء في الارتفاع أو الحجم ، فخصص لكل قسم مكاناً مناسباً لجلساتهم من البداية ، و إن كنت لا تستطيع ذلك فاجعل الجلسات جميعاً في المتوسط ليست طويلة أو صغيرة ..

5- نوع السفرة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

السفرة تختارها بجوار مكان الشواية بشكل قريب حتى يستشعر الحضور مدى الاختلاف بين المطبخ الداخلي و بين هذا المكان في الهواء الطلق، و حاول أن تكون السفرة مستوعبة لأكبر عدد من الحضور ولا تقسم السفرة بالذات لأي سبب و لكن زد في عدد مقاعدها كما شئت ..

ففي النموذج السابق وضحنا كيف أنك لديك مطلق الحرية في تقسيم الجلسات و الجلسة لا يقصد بها السفرة و إنما مكان الانتظار بعد الأكل و قبله، و لكن السفرة هي المعبر الاول عن مكان الشواء فحاول دائماً ان تكون مستوعبه للجميع و اختر شكلها وفقاً للمساحة سواء مربعة أو دائرية أو بيضاوية ..

6- اخرج عن المألوف قليلاً لو احببت

The Till Lithic Fire حديقة
Lithic Fire

The Till

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

يمكنك الخروج عن المألوف بعيداً عن قيود الجلسات العائلية و التجمعات الكبيرة بتصميم شواية صغيرة بها قدر كبير من الخصوصية لشخص أو اثنين فقط، و تضعها بطريقة تصميم بدوية في باطن الأرض لتشوي عليها و أنت جالس أمامها في جلسة شاعرية لا تعوض ..

لعشاق التغيير

Hogares insertables Nuke, Ñuke Ñuke حدائقمواقد وشوايات
Ñuke

Ñuke
Ñuke
Ñuke

لو كنت تحب أن تخرج عن الملل و التكرار فعليك بهذا النموذج الراقي الذي يجمع بين تغيير المكان و جمال شكل التصميم الخاص بالشواية نفسها فهي تسير على عجلات و يمكنك اختيارها باي لون تفضل، كما أنها ذات حجم مناسب لحفلات الشواء في الهواء الطلق بتكاليف أقل كثيراً عن الشواية الثابتة التي تحتاج لحفر في الحائط و مدخنة خاصة 

إصلاحات ملهمة لـ 5 حمامات صغيرة
استمتع بالشواء

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