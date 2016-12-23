كيف تصمم مكان للشواء في حديقة بيتك

أماكن الشواء في الهواء الطلق في بيوتنا من أكثر الاماكن التي يتجمع حولها الأهل والأصدقاء في يوم مشمس جميل لقضاء أجمل الاوقات سوياً ، و لكن هناك بعض الناس لا يحسنون تصميم مثل تلك الاماكن المخصصة للشواء أو بمعنى أصح تصميم الشواية نفسها في حديقة المنزل لأكثر من سبب ..

هوميفاي ستساعدك اليوم في تصميم شواية تليق بك في فناء منزلك الخلفي أو حديقتك بشكل عام و هذا عن طريق بعض الخطوات الصغيرة و البسيطة التي ستمكنك من انجازها على أكمل وجه ..