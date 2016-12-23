كيف تصمم مكان للشواء في حديقة بيتك

أماكن الشواء في الهواء الطلق في بيوتنا من أكثر الاماكن التي يتجمع حولها الأهل والأصدقاء في يوم مشمس جميل لقضاء أجمل الاوقات سوياً ، و لكن هناك بعض الناس لا يحسنون تصميم مثل تلك الاماكن المخصصة للشواء أو بمعنى أصح تصميم الشواية نفسها في حديقة المنزل لأكثر من سبب ..
هوميفاي ستساعدك اليوم في تصميم شواية تليق بك في فناء منزلك الخلفي أو حديقتك بشكل عام و هذا عن طريق بعض الخطوات الصغيرة و البسيطة التي ستمكنك من انجازها على أكمل وجه ..
حفلات الشواء تحتاج هواء طلق و مساحة واسعة لتصريف الدخان الناتج عن عملية الشواء و تحتاج مكان لتحضير المأكولات و المشروبات ، لذا في البداية يجب أن تختار مكاناً واسعاً و مريحاً بعيداً عن الباب لمزيد من الخصوصية و يتمتع بكل المقومات اللازمة للطهي أصلاً كتوفر خط للمياة و آخر للكهرباء و الضوء
التهيئة هنا تعني أن يكون المكان مظللاً قدر الإمكان حتى لا يؤذي الحضور آشعة الشمس في النهار أو الأمطار أو أي عوامل خارجية أخرى ، فالمظلة ستحمي ضيوفك، فاجعل مكان الشواء مظللاً بسقيفة وفق ذوقك ، و من ناحية أخرى اجعل المكان واسعاً لتدفق أكبر عدد من الحضور إليه دون عوائق أو حرج مثل هذا النموذج الذي يعتبر مفتوحاً من كل الجوانب حتى لا يقيد أي فرد من الحضور في حركته و حريته
اللمسات الجمالية لمكان الشواء لا تنفصل عن اللمسات الجمالية في ديكور بيتك، استخدم الالوان الهادئة لتفتح شهية حضورك الكريم، و كذلك بعض التحف و التنسيق في السفرة و الكراسي من حيث اللون و الحجم المناسب للمكان و مساحته، و حاول أن تجعل المكان نظيفاً و لا يوحي بأنه مهجور سواء بالأتربة على الارضيات أو على الكراسي، فإن هذا المكان هو جزء من بيتك
الجلسات التي تكون موجودة في مكان الشواء هدفها الرئيسي خدمة الحضور و راحتهم فيمكنك تقسيم الجلسات بين المنفصلة و المجمعة ، بحيث تحافظ على خصوصية المجموعات الصغيرة و الكبيرة لو كنت تدعو مثلاً الأصدقاء برفقة الأهل أو تدعوا عدداً من الأطفال الصغار فإنهم بالتالي لن يجلسوا على نفس الجلسات التي تلائم الكبار سواء في الارتفاع أو الحجم ، فخصص لكل قسم مكاناً مناسباً لجلساتهم من البداية ، و إن كنت لا تستطيع ذلك فاجعل الجلسات جميعاً في المتوسط ليست طويلة أو صغيرة ..
السفرة تختارها بجوار مكان الشواية بشكل قريب حتى يستشعر الحضور مدى الاختلاف بين المطبخ الداخلي و بين هذا المكان في الهواء الطلق، و حاول أن تكون السفرة مستوعبة لأكبر عدد من الحضور ولا تقسم السفرة بالذات لأي سبب و لكن زد في عدد مقاعدها كما شئت ..
ففي النموذج السابق وضحنا كيف أنك لديك مطلق الحرية في تقسيم الجلسات و الجلسة لا يقصد بها السفرة و إنما مكان الانتظار بعد الأكل و قبله، و لكن السفرة هي المعبر الاول عن مكان الشواء فحاول دائماً ان تكون مستوعبه للجميع و اختر شكلها وفقاً للمساحة سواء مربعة أو دائرية أو بيضاوية ..
يمكنك الخروج عن المألوف بعيداً عن قيود الجلسات العائلية و التجمعات الكبيرة بتصميم شواية صغيرة بها قدر كبير من الخصوصية لشخص أو اثنين فقط، و تضعها بطريقة تصميم بدوية في باطن الأرض لتشوي عليها و أنت جالس أمامها في جلسة شاعرية لا تعوض ..
لو كنت تحب أن تخرج عن الملل و التكرار فعليك بهذا النموذج الراقي الذي يجمع بين تغيير المكان و جمال شكل التصميم الخاص بالشواية نفسها فهي تسير على عجلات و يمكنك اختيارها باي لون تفضل، كما أنها ذات حجم مناسب لحفلات الشواء في الهواء الطلق بتكاليف أقل كثيراً عن الشواية الثابتة التي تحتاج لحفر في الحائط و مدخنة خاصة