منزل صمم في فالنسيا ، تستحقه أنت

لأن ما تستحقه يجب أن يكون فوق الإبداع بدرجات و يقترب من الاحلام فإن هوميفاي يقدم لك منزل الاحلام على طبق من فضة بأفكار صممت خصيصاً لشخص مميز مثلك ، صحيح أن المنزل قد صمم في فالنسيا الإسبانية بأيدي المهندس المعماري DONATE CABALLERO إلا أن الأفكار المستخدمة في تصميم كل غرفة سنراها سوياً في جولتنا فيه تستحق أن تتواجد في منزلك أينما كنت ..
لذا اجعل ذهنك جاهزاً لاستقبال كل الافكار التي ستروقك في الصور المقبلة و استعد لاقتباس المزيد و المزيد لتصميم بيت أحلامك
إليكم إبداع التصميم بالتفاصيل ..
المنزل صمم بشكل يستحق الدراسة و التأمل ففي غرفة المعيشة تلك نجد سيطرة للون الأبيض على سائر المكونات (الجدران و الارضيات و الأثاث) و لكن يوجد اختلافات بسيطة للغاية لإبراز جمال اللون الأبيض مثل لون الكرسي الأزرق و الذي جاء تصميمه مغايراً للأريكة الرئيسية في تلك الغرفة و كذلك المصابيح التي تلونت بالأسود لتكسر اللون الأبيض السائد في السقف و تحقق قليل من التوازن ،
أما الشرفة فقد اعتمدت على الزجاج الشفاف للسماح بدخول مزيداً من الضوء لداخل المنزل مع وضع بعض النباتات الطبيعية تظهر أمام الجلسة لتعطي لوناً طبيعياً أمام الأبيض أيضاً
و من جهة أخرى لنا أن نلاحظ الشكل الرائع الذي أعطته التحف وا لاكسسوارات الفنية التي زينت الغرةف بألوان تحاكي بعضها ، مثل لون النبات في الداخل و لون النبات في خارج الشرفة و لون المائدة البني و لون المدفأة التي تعج بالاخشاب البنية أيضاً أمامها .
، و بالتالي نتيجة لكل تلك الملاحظات ظهرت أمامنا تلك الغرفة بهذا الشكل المتوازن بين كل مكوناتها سواء التي توافق اللون الأبيض أو التي استخدمت لتكون في مقابلة و لتحقق معها التوازن المنشود
في غرفة النوم نرى تصرف عجيب من المصمم بجانب ابداعه في الهروب من مساحتها الصغيرة بنشر النوافذ في جهة رؤية النائم على السرير ليزيد من عوامل التمتع بالطبيعة و الشعور بالهدوء و التأمل ، ذلك التصرف العجيب هو الدقة الشديدة في تكرار الألوان و التصوير بالنسبة لفن الديكور و الرسائل الخفية فيه..
أولاً الغرفة طليت باللون الأبيض لمزيد من الجمال و الشاعرية و التغلب على الضيق الموجود بالغرفة خارج عن ارادتنا، و للتغلب على الملل من انتشار اللون الأبيض تم كسره كما اعتدنا مع هذا المصمم ببعض الاكسسوارات البسيطة و الحلى الصغيرة، و كان هنا التصرف الذكي من وجهة نظرنا هو اختيار لوحة تشكيلية وجد به لون السماء اللون الأزرق الذي يقع في عين من يستيقظ من نومه ليزيده تفاؤلاً ، و من ناحية أخرى ليتماشى مع لون السماء في النوافذ ، و هذه نقطة أولى ..
النقطة الثانية جاءت في اللون الأصفر لون الشمس الذي وازنه المصمم هنا بتلك الحلية الصفراء في نهاية الغرفة ليجعل من الغرفة سحابة طائرة بين السماء و الأرض ليحقق مزيداً من الراحة النفسية بها، مع امكانية كبيرة في كل مرة نغير فيها المفروشات و لونها أن يتغير موود الغرفة كلها بفضل روحها الخفيفة من جهة التصميم ..
أمام السرير فقد تم اختياره صغير الحجم و حداثي للغاية ليتماشى مع المساحة المتوفرة و لا يضيق الممر للنافذة و الشرفة… باختصار هذا توازن و خطوات دقيقة حسبت ببراعة فائقة نتعلم منها الإتقان
تصميم المطبخ جاء ذكياً بكل المقاييس حيث تم التفريق وظيفياً بين أجزائه، بمعنى أنه تم فصل جزء التحضير عن جزء التناول، فجزء التحضير تم تخصيصه في الجهة اليسرى محاطاً بالخزانات اللازمة للتحضير مع وجود الحوض و رفاً طولياً لاستيعاب كل تلك المكونات و سيطر عليه اللون الأبيض في الخزانات و الرف ماعدا الجزء الفاصل بينهما كان باللون التريكواز لكسر تلك السيطرة و تحقيق التوازن ..
أما الناحية الاخرى تم تخصيصها للتناول السريع للطعام و الشراب مع اختلاف شكل و تصميم مكوناتها أيضاً بلون الخشب الطبيعي، و كان شكل الكراسي ايضاً طولياً ليحافظ على المساحة المتروكة بين الشقين كممر طبيعي و مريح ذو حرية للحركة و الانتقال و هو تصرف ذكي للغاية ..
الإبداع في هذا المطبخ جاء في الخزانات حيث زودها المصمم بشكل كبير لكي لا يترك المجال أمام الفوضى التي قد تطرأ من تناثر الاواني في جانب واحد فقط في رف المطبخ حول الحوض ، و لكنه بذلك و بغلقه لكل الخزانات بأبواب متساوية الطول في الاعلى و الأسفل حقق سيمترية عجيبة و وظيفية فريدة لا تخرج إلا من مصمم عبقري .
من جهة أكثر ابداعاً فقد قام المصمم بفتح نافذة أمام الجالس على الكرسي ليخلق مجالاً واسعاً بعيداً عن ضيق المطبخ و من جهة أخرى يزيد من الضوء الداخل للمطبخ و يجدد هواءه باستمرار لمزيد من الحفاظ على الجانب الصحي إلى جانب الجماليات .
الحمام المصمم في هذا المنزل غاية في الهدوء بفضل ألوانه الحالمة الداعية للاسترخاء والراحة النفسية ، و يمكننا أن نلحظ الجدار الزجاجي المستخدم لفصل مكان الاستحمام عن الأماكن الاخرى الاكثر استخداماً كالكابينية و الحوض مما يجعل هذا التصميم أقرب للرسمية و استقبال الضيوف بفضل ذلك التنسيق الفريد ..
و من جهة الضوء تمت مراعاة تدفق الضوء في الليل و النهار عن طريق فتح نافذة في نهاية الحمام أعلى البانيو مع وضع مصابيح قوية أمام المرآة لتعمل على مضاعفة كمية الضوء في الحمام بالتالي زيادة الشعور بمساحته الداخلية .. فضلاً عن الدور الرائع الذي تقوم به المرآة ذاتها بوضعها المستطيل العاكس لكل الحمام تقريباً ..
استخدم المصمم هنا بعض اللمسات الجميلة مثل الورود على الرف لكسر سيطرة اللون الأبيض كما تم وضع خزانات من البامبو أسفل الحوض لتخزين البشكير والفوط بعيداً عن العيون و بشكل راقي
يمكن أن نبرهن من خلال هذه المقارنة أن روح و ابداع المصمم قد تطغى دائماً على تصميماته في شكلها النهائي عن طريق بعض النقاط البسيطة التي يمكن أن نلاحظها سوياً عند تدقيقنا لهذا الحمام و الحمام الذي رأيناه في شقتنا صاحبة الجولة ..
في البداية لاحظ الشكل البيضاوي للأدوات الصحية سواء الحوض أو الكابينية و المكونات الأخرى ، و بعدها ركز على اللون الأبيض المستخدم في تلوينها ، و من جهة أكثر دقة راقب شكل الرفوف المصنوعة من البامبو و التي تعتبر هي نفس الخزانات المجوفة التي استخدمها المصمم ذاته في الحمام السابق و كذلك نوع النبات و الورد الموضوع للزينة فوقها
.. و هذا كله ليس من باب المصادفة و لكن من باب الإبداع الذي يتمتع به كل مصمم في جعبته ..