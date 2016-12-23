منزل صمم في فالنسيا ، تستحقه أنت

في غرفة النوم نرى تصرف عجيب من المصمم بجانب ابداعه في الهروب من مساحتها الصغيرة بنشر النوافذ في جهة رؤية النائم على السرير ليزيد من عوامل التمتع بالطبيعة و الشعور بالهدوء و التأمل ، ذلك التصرف العجيب هو الدقة الشديدة في تكرار الألوان و التصوير بالنسبة لفن الديكور و الرسائل الخفية فيه..

أولاً الغرفة طليت باللون الأبيض لمزيد من الجمال و الشاعرية و التغلب على الضيق الموجود بالغرفة خارج عن ارادتنا، و للتغلب على الملل من انتشار اللون الأبيض تم كسره كما اعتدنا مع هذا المصمم ببعض الاكسسوارات البسيطة و الحلى الصغيرة، و كان هنا التصرف الذكي من وجهة نظرنا هو اختيار لوحة تشكيلية وجد به لون السماء اللون الأزرق الذي يقع في عين من يستيقظ من نومه ليزيده تفاؤلاً ، و من ناحية أخرى ليتماشى مع لون السماء في النوافذ ، و هذه نقطة أولى ..

النقطة الثانية جاءت في اللون الأصفر لون الشمس الذي وازنه المصمم هنا بتلك الحلية الصفراء في نهاية الغرفة ليجعل من الغرفة سحابة طائرة بين السماء و الأرض ليحقق مزيداً من الراحة النفسية بها، مع امكانية كبيرة في كل مرة نغير فيها المفروشات و لونها أن يتغير موود الغرفة كلها بفضل روحها الخفيفة من جهة التصميم ..

أمام السرير فقد تم اختياره صغير الحجم و حداثي للغاية ليتماشى مع المساحة المتوفرة و لا يضيق الممر للنافذة و الشرفة… باختصار هذا توازن و خطوات دقيقة حسبت ببراعة فائقة نتعلم منها الإتقان