13 تصميم مميز لبوابة منزلك

بوابة المنزل تختلف عن باب المنزل، كلاهما مدخل ولكن البوابة تكون خارجية ومع سور المنزل أو السياج، أما باب المنزل أو المدخل فهو مدخل يوصلك مباشرة إلى داخل المنزل. وكلاهما لهما أهمية في تأمين الحماية والخصوصية وبالطبع يعطيان ديكور مميز للمنزل. في مقالنا لهذا اليوم سنتحدث عن بوابة المنزل وسنتعرف على ديكورات خلابة التي تعكس شخصية المنزل من الداخل.

تعالوا معي أعزائي نتعرف على 13 تصميم لبوابة المنزل.