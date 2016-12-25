13 تصميم مميز لبوابة منزلك

بوابة المنزل تختلف عن باب المنزل، كلاهما مدخل ولكن البوابة تكون خارجية ومع سور المنزل أو السياج، أما باب المنزل أو المدخل فهو مدخل يوصلك مباشرة إلى داخل المنزل. وكلاهما لهما أهمية في تأمين الحماية والخصوصية وبالطبع يعطيان ديكور مميز للمنزل. في مقالنا لهذا اليوم سنتحدث عن بوابة المنزل وسنتعرف على ديكورات خلابة التي تعكس شخصية المنزل من الداخل.
تعالوا معي أعزائي نتعرف على 13 تصميم لبوابة المنزل.
تعتبر مادة الحديد من اهم المواد المستخدمة في تصميم البوابات لمتانتها وأناقتها خاصة اذا كانت بألوان داكنة، كما يتميز بسهولة إضافة عناصر مختلفة كالزجاج المموه وبعض الزخارف الذهبية اللون… بوابة فاخرة
تصميم بسيط جدا لبوابة صغيرة تناسب المداخل الصغيرة، بلون اسود خام وجذاب بدون أي إضافات ديكوريه ومع هذا أعطت قوة في التصميم وأناقة في الزخارف المحيطة.
بالطبع ستتنوع الأحجام حسب مدخل المنزل ومساحته، فكما نرى في الصورة بوابة تناسب المداخل الكبيرة بتصميم بسيط وأنيق وأيضا يأمن الكثير من الحماية.
اذا كنت تريد أن تعطي المزيد من البهجة إلى واجهة منزلك اختر هذا التصميم النباتي… بوابة من الحديد الأسود مع لوح زجاجي كبير مزين برسومات نباتية خلابة، اندمجت بطريقة جميلة مع النباتات المتسلقة في الحديقة.
لا يعني أن تستخدم مادة الحديد في تصميم البوابات أن تكون فقط بلون داكن، فهمي بالأبيض أيضا جميلة ومشرقة وبجاذبية مختلفة.
تميز بالبساطة والنمط الكلاسيكي، بدون أي تعقيد. اطار حديد متين ولوح زجاجي تتوسطه بعض الزخارف البسيطة.
الاستخدام الفني النباتي امر مميز في الزخارف، وخاصة عند توفر المساحات الكبيرة، كالبوابات، لذلك اختر لتصميم بوابتك هذا التصميم الفني النباتي لتعطي مزيد من التميز والخروج عن المألوف.
ليس اذا كان مدخل منزل صغير ستهمل تصميم البوابة على العكس اختر تصميم بوابة بنقشة الشجرة عليه سيتحدث جيرانك عن هذا التصميم.
البعض يفضل تصميم بهذا الشكل أي بوابة كبيرة ثابتة وباب صغير متحرك للدخول، هو مجرد تصميم حسب الحاجة ولكنه مختلف ومميز.
عند رؤية هذه البوابة ستظن نفسك في أفلام الأبيض والأسود القديمة حينما تدخل سيارة فخمة للمنزل، لكن هذا ليس فيلم هذا حقيقي وهذا تصميم تقليدي ولكنه فخم ويناسب المنازل الكبيرة.
بوابة كبيرة مصممه لتفتح من المنتصف لتكون مناسبة لدخول السيارات، تصميم بسيط وأنيق.
بوابة متميزة التصميم بتداخل للعديد من العناصر، الخشب مع الحديد والزجاج، وستشعر بالفخامة لمجرد النظر لتلك البوابة العملاقة.
بوابة تشعرك بالرفاهية وبأنها البوابة الصغيرة لقصر كبير، بلون بني من الحدي متناسب بشكل جميل مع اللون الحجري للسور.
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