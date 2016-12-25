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13 تصميم مميز لبوابة منزلك

Heba khlili Heba khlili
Traditional Outdoor and Garden Lighting, Shine Lighting Ltd Shine Lighting Ltd حديقة
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بوابة المنزل تختلف عن باب المنزل، كلاهما مدخل ولكن البوابة تكون خارجية ومع سور المنزل أو السياج، أما باب المنزل أو المدخل فهو مدخل يوصلك مباشرة إلى داخل المنزل. وكلاهما لهما أهمية في تأمين الحماية والخصوصية وبالطبع يعطيان ديكور مميز للمنزل. في مقالنا لهذا اليوم سنتحدث عن بوابة المنزل وسنتعرف على ديكورات خلابة التي تعكس شخصية المنزل من الداخل.

تعالوا معي أعزائي نتعرف على 13 تصميم لبوابة المنزل.

1. بوابة حديدة مع لمسة ذهبية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

تعتبر مادة الحديد من اهم المواد المستخدمة في تصميم البوابات لمتانتها وأناقتها خاصة اذا كانت بألوان داكنة، كما يتميز بسهولة إضافة عناصر مختلفة كالزجاج المموه وبعض الزخارف الذهبية اللون… بوابة فاخرة

2. بوابة حديدية

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

تصميم بسيط جدا لبوابة صغيرة تناسب المداخل الصغيرة، بلون اسود خام وجذاب بدون أي إضافات ديكوريه ومع هذا أعطت قوة في التصميم وأناقة في الزخارف المحيطة.

3. بوابة كبيرة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

بالطبع ستتنوع الأحجام حسب مدخل المنزل ومساحته، فكما نرى في الصورة بوابة تناسب المداخل الكبيرة بتصميم بسيط وأنيق وأيضا يأمن الكثير من الحماية.

4. بوابة مع رسومات نباتية

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

اذا كنت تريد أن تعطي المزيد من البهجة إلى واجهة منزلك اختر هذا التصميم النباتي… بوابة من الحديد الأسود مع لوح زجاجي كبير مزين برسومات نباتية خلابة، اندمجت بطريقة جميلة مع النباتات المتسلقة في الحديقة.

5. بوابة بيضاء

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

لا يعني أن تستخدم مادة الحديد في تصميم البوابات أن تكون فقط بلون داكن، فهمي بالأبيض أيضا جميلة ومشرقة وبجاذبية مختلفة.

6. بوابة كلاسيكية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

تميز بالبساطة والنمط الكلاسيكي، بدون أي تعقيد. اطار حديد متين ولوح زجاجي تتوسطه بعض الزخارف البسيطة.

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7. بوابة فنية

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

الاستخدام الفني النباتي امر مميز في الزخارف، وخاصة عند توفر المساحات الكبيرة، كالبوابات، لذلك اختر لتصميم بوابتك هذا التصميم الفني النباتي لتعطي مزيد من التميز والخروج عن المألوف.

8. بوابة مع شجرة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

ليس اذا كان مدخل منزل صغير ستهمل تصميم البوابة على العكس اختر تصميم بوابة بنقشة الشجرة عليه سيتحدث جيرانك عن هذا التصميم.

9. بوابة كبيرة وصغيرة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

البعض يفضل تصميم بهذا الشكل أي بوابة كبيرة ثابتة وباب صغير متحرك للدخول، هو مجرد تصميم حسب الحاجة ولكنه مختلف ومميز.

10. بوابة فاخرة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

عند رؤية هذه البوابة ستظن نفسك في أفلام الأبيض والأسود القديمة حينما تدخل سيارة فخمة للمنزل، لكن هذا ليس فيلم هذا حقيقي وهذا تصميم تقليدي ولكنه فخم ويناسب المنازل الكبيرة.

11. بوابة ساحرة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

بوابة كبيرة مصممه لتفتح من المنتصف لتكون مناسبة لدخول السيارات، تصميم بسيط وأنيق.

12. بوابة بمواد متنوعه

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

بوابة متميزة التصميم بتداخل للعديد من العناصر، الخشب مع الحديد والزجاج، وستشعر بالفخامة لمجرد النظر لتلك البوابة العملاقة.

13. بوابة الرفاهية

Wall Lanterns are an ideal solution for lighting up an entrance way Shine Lighting Ltd حديقة
Shine Lighting Ltd

Wall Lanterns are an ideal solution for lighting up an entrance way

Shine Lighting Ltd
Shine Lighting Ltd
Shine Lighting Ltd

بوابة تشعرك بالرفاهية وبأنها البوابة الصغيرة لقصر كبير، بلون بني من الحدي متناسب بشكل جميل مع اللون الحجري للسور.

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