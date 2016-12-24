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8 أفكار ستعيد الحياة لجدران منزلك الرتيبة

منة اسماعيل منة اسماعيل
PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
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جدران المنزل هى حقاً من أكثر الأماكن التى يجب الأعتناء بها واستغلالها استغلالاً جيداً فى التصميم، فهى كنزاً اذا ادركت كيف تجيد استخدامه يمكنها أن تكون منطقة استراتيجية جداً فى التخزين وأيضاً فى الأبتكار وأضافة لمسات من الديكور مختلفة ومميزة، لذلك نحن اليوم سنقدم لكم 8 أفكار مختلفة ومبتكرةجداً حتى تستطيع اعادة الحياة إلى جدران منزلك وكسر رتابتها.

1- الرفوف اختياراً مثالياً

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

أضافة رفوف إلى الجدران هى حقاً اختيار من الأختيارات المثالية جداً التى يمكنك أستغلال جدران  فى تلك الفكرة، الرفوف فى الديكور هى من التفاصيل التى تستخدم فى خلق لمسة من النظام بجانب اللمسة الجمالية التى قد تضيفها تلك الأرفف عند استغلالها فى الديكور، وهنا فكرة قام بها المصمم لأستغلال الجدران وتصميمها بشكل مميز ومختلف قام بعمل تصميم للجدران بشكل مبتكر من الخشب ثم قام بأدراج تلك المستطيلات الصغيرة التى تشبه الصناديق لتقوم بدور الرفوف بطريقة غير تقليدية، وقد استغلها بعد ذلك فى أضافة تلك اللمسات المميزة جداً من الديكورات وتخزيين الأغراض الضرورية.

2- استعن بالأضاءة

I ♥ GRAY :: Maresa's living room, Spazio 14 10 Spazio 14 10 غرفة المعيشة
Spazio 14 10

I ♥ GRAY :: Maresa's living room

Spazio 14 10
Spazio 14 10
Spazio 14 10

فى عالم الديكور اذا استعنت فأستعن بالأضاءة، فالمؤثرات الضوئية تلعب دوراً كبيراً جداً فى أضافة لمسات من الجمال اذا تم الأستعانة بها بشكل مناسب، ومن الأفكار العبقرية والمختلفة فى ديكورات الجدران هى استخدام مؤثرات الأضاءة المختلفة لأضافة لمسات من الجمال بشكل مبتكر على الجدار نفسه، كما نرى فى هذا التصميم الذى اعتمد فيه المصمم على مؤثرات الأضاءة بطريقة غير تقليدية ومميزة.

3- المرايا

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

المرايا هى اختيار رائع أيضاً يمكنك الاستعانة به فى تصميم جدرانك، مرآة الجدار تضيف لك لمسة جمالية جذابة بجانب كونها تضيف اتساعاً بشكل واضح اذا كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة، ويمكنك اختيار تصميمات مختلفة وغير تقليدية تتماشى مع شكل الغرفة الخاص بك وتصميمها.

4- لمسات فنية

Arroyo, ezequielabad ezequielabad غرفة نوم
ezequielabad

ezequielabad
ezequielabad
ezequielabad

اعتمد على اللمسات الفنية لتزيين جدرانك، فيمكنك على سبيل المثال استخدام اللوحات الفنية المليئة بالألوان والرسومات الرائعة ستعطى لجدرانك أطلالة فنية مميزة ومختلفة جداً، ولكن احرص على أن تكون الوان الجدران حيادية وفاتحة اذا كنت ستستعين بلوحات مليئة بالألوان الصريحة حتى تخلق انسجاماً داخل الغرفة.

5- الفينيل لمسة جذابة

Vinilos de amor ::: Love wall stickers, Chispum Chispum جدران وأرضياتديكورات الجدران
Chispum

Chispum
Chispum
Chispum

الفينيل او مشمع الأرضيات كما يطلق عليه، من الاختيارات الجذابة والمميزة جداً التى يمكنك الاستعانة بها فى تصميم جدران المنزل الخاصة بك ربما تتعجب كيف، ولكن اختيار الفينيل من الأفكار التى ابدع المصممون فى جعلها لمسة من الجمال الغير تقليدية بالمرة للجدران فتشعر كأنك امام جدران خشبية وليس مجرد جدران عادية.

6- رسومات بارزة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

فكرة أخرى ومختلفة للجدران وهى أن تضيف رسومات بارزة للجدار لتجعل شكله مختلف ومميز.

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7- التابلوهات

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

اعتمد على التابلوهات المتناثرة بعشوائية على الجدار، ففكرة التابلوهات من الأفكار الرائعة جداً التى تضيف جمالاً واضحاً، اذا كنت من محبى الكلاسيكية والتفاصيل القديمة والعتيقة فيمكنك الأستعانة بالتابلوهات ذات الأبيض والأسود أما اذا كنت من يحبون الألوان الجريئة والصريحة فاستعن بتابلوهات لرسومات فنية جذابة وملونة.

8- النوافذ الوهمية

Vidrieras varias, Vitromar Vidrieras Artísticas Vitromar Vidrieras Artísticas
Vitromar Vidrieras Artísticas

Vitromar Vidrieras Artísticas
Vitromar Vidrieras Artísticas
Vitromar Vidrieras Artísticas

بعض الرسومات الوهمية للنوافذ على الجدران لمسة من اللمسات الجذابة جداً التى ستعطى لجدار منزلك أطلالة مختلفة ومميزة حقاً، يمكنك استخدام الزجاج الملون لتصميم تلك الفكرة أو الأكتفاء برسومات وهمية على الجدار.

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