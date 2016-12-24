8 أفكار ستعيد الحياة لجدران منزلك الرتيبة

جدران المنزل هى حقاً من أكثر الأماكن التى يجب الأعتناء بها واستغلالها استغلالاً جيداً فى التصميم، فهى كنزاً اذا ادركت كيف تجيد استخدامه يمكنها أن تكون منطقة استراتيجية جداً فى التخزين وأيضاً فى الأبتكار وأضافة لمسات من الديكور مختلفة ومميزة، لذلك نحن اليوم سنقدم لكم 8 أفكار مختلفة ومبتكرةجداً حتى تستطيع اعادة الحياة إلى جدران منزلك وكسر رتابتها.
أضافة رفوف إلى الجدران هى حقاً اختيار من الأختيارات المثالية جداً التى يمكنك أستغلال جدران فى تلك الفكرة، الرفوف فى الديكور هى من التفاصيل التى تستخدم فى خلق لمسة من النظام بجانب اللمسة الجمالية التى قد تضيفها تلك الأرفف عند استغلالها فى الديكور، وهنا فكرة قام بها المصمم لأستغلال الجدران وتصميمها بشكل مميز ومختلف قام بعمل تصميم للجدران بشكل مبتكر من الخشب ثم قام بأدراج تلك المستطيلات الصغيرة التى تشبه الصناديق لتقوم بدور الرفوف بطريقة غير تقليدية، وقد استغلها بعد ذلك فى أضافة تلك اللمسات المميزة جداً من الديكورات وتخزيين الأغراض الضرورية.
فى عالم الديكور اذا استعنت فأستعن بالأضاءة، فالمؤثرات الضوئية تلعب دوراً كبيراً جداً فى أضافة لمسات من الجمال اذا تم الأستعانة بها بشكل مناسب، ومن الأفكار العبقرية والمختلفة فى ديكورات الجدران هى استخدام مؤثرات الأضاءة المختلفة لأضافة لمسات من الجمال بشكل مبتكر على الجدار نفسه، كما نرى فى هذا التصميم الذى اعتمد فيه المصمم على مؤثرات الأضاءة بطريقة غير تقليدية ومميزة.
المرايا هى اختيار رائع أيضاً يمكنك الاستعانة به فى تصميم جدرانك، مرآة الجدار تضيف لك لمسة جمالية جذابة بجانب كونها تضيف اتساعاً بشكل واضح اذا كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة، ويمكنك اختيار تصميمات مختلفة وغير تقليدية تتماشى مع شكل الغرفة الخاص بك وتصميمها.
اعتمد على اللمسات الفنية لتزيين جدرانك، فيمكنك على سبيل المثال استخدام اللوحات الفنية المليئة بالألوان والرسومات الرائعة ستعطى لجدرانك أطلالة فنية مميزة ومختلفة جداً، ولكن احرص على أن تكون الوان الجدران حيادية وفاتحة اذا كنت ستستعين بلوحات مليئة بالألوان الصريحة حتى تخلق انسجاماً داخل الغرفة.
الفينيل او مشمع الأرضيات كما يطلق عليه، من الاختيارات الجذابة والمميزة جداً التى يمكنك الاستعانة بها فى تصميم جدران المنزل الخاصة بك ربما تتعجب كيف، ولكن اختيار الفينيل من الأفكار التى ابدع المصممون فى جعلها لمسة من الجمال الغير تقليدية بالمرة للجدران فتشعر كأنك امام جدران خشبية وليس مجرد جدران عادية.
فكرة أخرى ومختلفة للجدران وهى أن تضيف رسومات بارزة للجدار لتجعل شكله مختلف ومميز.
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اعتمد على التابلوهات المتناثرة بعشوائية على الجدار، ففكرة التابلوهات من الأفكار الرائعة جداً التى تضيف جمالاً واضحاً، اذا كنت من محبى الكلاسيكية والتفاصيل القديمة والعتيقة فيمكنك الأستعانة بالتابلوهات ذات الأبيض والأسود أما اذا كنت من يحبون الألوان الجريئة والصريحة فاستعن بتابلوهات لرسومات فنية جذابة وملونة.
بعض الرسومات الوهمية للنوافذ على الجدران لمسة من اللمسات الجذابة جداً التى ستعطى لجدار منزلك أطلالة مختلفة ومميزة حقاً، يمكنك استخدام الزجاج الملون لتصميم تلك الفكرة أو الأكتفاء برسومات وهمية على الجدار.