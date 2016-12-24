8 أفكار ستعيد الحياة لجدران منزلك الرتيبة

أضافة رفوف إلى الجدران هى حقاً اختيار من الأختيارات المثالية جداً التى يمكنك أستغلال جدران فى تلك الفكرة، الرفوف فى الديكور هى من التفاصيل التى تستخدم فى خلق لمسة من النظام بجانب اللمسة الجمالية التى قد تضيفها تلك الأرفف عند استغلالها فى الديكور، وهنا فكرة قام بها المصمم لأستغلال الجدران وتصميمها بشكل مميز ومختلف قام بعمل تصميم للجدران بشكل مبتكر من الخشب ثم قام بأدراج تلك المستطيلات الصغيرة التى تشبه الصناديق لتقوم بدور الرفوف بطريقة غير تقليدية، وقد استغلها بعد ذلك فى أضافة تلك اللمسات المميزة جداً من الديكورات وتخزيين الأغراض الضرورية.