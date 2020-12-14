جزيرة المطبخ: 10 أشياء لتضعها في اعتبارك

هل تحلم بإضافة جزيرة أو سطح عمل بمنتصف مطبخك؟ إذا كان لديك المساحة الكافية لتنفيذها فحتما ستكون فكرة عملية وستضيف لمسة حداثية للمطبخ. للتأكد من أن اختيارك صحيح، هناك بعض العوامل التي عليك التفكير بها قبل البدء في مرحلة التنفيذ مثل؛ حجم الجزيرة نسبة إلى مساحة المطبخ الكلية، خاصة وأنه من الضروري أن تحافظ على مساحة كافية للحركة حولها بإريحية، أيضا الإجابة على سؤال لماذا ستؤسس جزيرة بالمطبخ..هل لتكون سطح عمل إضافي أم أنك ستستغلها كطاولة لتناول الطعام خلال اليوم؟ ثم عليك تحديد ما هو توزيع الإضاءة المثالي لها لتتجنب وجود أماكن مظلمة بالمطبخ، وأخيرا تحديد الأسلوب والخامات التي ستعتمد عليها لتتناغم مع باقي أثاث المطبخ، لهذا جمعنا لكم اليوم مجموعة من الاختيارات الواسعة لموديلات لجزيرة مطبخ ستلهمك بالتأكيد حينما يأتي وقت التنفيذ.
نبدأ جولتنا بتصميم ذو حجم كبير نسبيا لكنه مناسب تماما لمساحة المطبخ الكلية، الحجم الكبير للجزيرة سمح لها بأن تقوم بوظيفتين؛ الأولي كسطح عمل إضافي ملحق به بعض أجهزة المطبخ مثل الفرن والمايكروويف والثانية كطاولة لتناول الوجبات، مع فاصل أنيق بمجموعة من أصص الزرع المتراصة في خط مستقيم.
يقوم الجرانيت بدور البطولة في هذا التصميم، حيث غطي الجدار الرئيسي بالمطبخ والجزيرة أيضا، ميزة هذه الخامة أنها طبيعية وصلبة وتعطي شعورا بالأناقة والفخامة، ومع اللون الفاتح لحجر الجرانيت فبالتأكيد ستزيد من البهجة بالمطبخ. لاحظ هنا أن الحوض قد أُلحق بجزيرة المطبخ، وهى فكرة عملية إذا ما اعتمدت الجزيرة كسطح عمل رئيسي.
هنا تم استخدام الجزيرة كمكان للموقد، في هذه الحالة من المهم أن ليكون لديك نظام خاص لشفط الدخان مثل تلك المدخنة الاسطوانية التي غذّت الطابع الحداثي للمطبخ.
إذا أردت أن تضيف حيوية لتصميم الجزيرة عن طريق إضافة بعض اللمسات اللونية، هنا مثلا الجزيرة مساحتها كبيرة وتقوم بأكثر من مهمة ومزودة بمجموعة أدراج باللون الأحمر النابض بالحياة وهو ما تباين بحدة مع هدوء الأبيض الذي يسود المطبخ.
الجزيرة هنا تقوم بكل الأدوار في آنٍ واحد، فقد جمعت بين الموقد وحوض المطبخ وطاولة لتناول الطعام، تصميم يتناسب مع المساحات الصغيرة نسبيا، اللافت للنظر هنا كيف أن الإضاءة وطريقة توزيعها جعلت مظهر المطبخ دافئ ومتوهج رغم اللون الأسود الذي يطغى عليه.
عندما يكون المطبخ مفتوح على قطاع آخر مثل غرفة المعيشة أو السفرة كما هو الحال هنا، فهى ستقوم بدور الفاصل بشكل عملي للغاية.
المميز بهذه الجزيرة ليس التصميم المينيمالي الأنيق ولا وحدة الإضاءة الفريدة فقط، بل أنها مزودة أيضا بأحدث نظام لإعادة تنقية المياه المستخدمة في تنظيف الخضراوات أثناء العمل بالمطبخ.
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في أغلب التصميمات تكون الجزيرة على شكل مستطيل، لكن هنا تم اعتماد تصميم مربع زاد من مساحة سطح العمل بشكل مضاعف، لكن هذه الحيلة لا تصلح إلا للمطابخ ذات المساحات الكبيرة لتحافظ على حرية الحركة حول الجزيرة.
أهم ما يجب أن تضعه في اعتبارك عند اختيار خامة سطح العمل بالمطبخ هى الصلابة والمتانة ليتحمل كافة الظروف والمهمات خلال العمل، وليس هناك أكثر تناسبا مع هذه المهمات من الحجر والجرانيت، هذه الخامات بالإضافة إلى قوة تحملها فإنها تضيف الكثير للجانب الجمالي للمطبخ.
حتى الآن معظم التصميمات التي عرضناها كانت تطلب مساحة كبيرة، لكن في الصورة الأخيرة هنا نريد الإشاؤة بالإبداع والقدرة على التأقلم مع المساحات الصغيرة، فتجد كيف تم دمج الجزيرة ذات الطابع الريفي في المطبخ بسلاسة وبتصميم وألوان تعالج ضيق المساحة.
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