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جزيرة المطبخ: 10 أشياء لتضعها في اعتبارك

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura مطبخ
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هل تحلم بإضافة جزيرة أو سطح عمل بمنتصف مطبخك؟ إذا كان لديك المساحة الكافية لتنفيذها فحتما ستكون فكرة عملية وستضيف لمسة حداثية للمطبخ. للتأكد من أن اختيارك صحيح، هناك بعض العوامل التي عليك التفكير بها قبل البدء في مرحلة التنفيذ مثل؛ حجم الجزيرة نسبة إلى مساحة المطبخ الكلية، خاصة وأنه من الضروري أن تحافظ على مساحة كافية للحركة حولها بإريحية، أيضا الإجابة على سؤال لماذا ستؤسس جزيرة بالمطبخ..هل لتكون سطح عمل إضافي أم أنك ستستغلها كطاولة لتناول الطعام خلال اليوم؟ ثم عليك تحديد ما هو توزيع الإضاءة المثالي لها لتتجنب وجود أماكن مظلمة بالمطبخ، وأخيرا تحديد الأسلوب والخامات التي ستعتمد عليها لتتناغم مع باقي أثاث المطبخ، لهذا جمعنا لكم اليوم مجموعة من الاختيارات الواسعة لموديلات لجزيرة مطبخ ستلهمك بالتأكيد حينما يأتي وقت التنفيذ.

1. تصميم عصري

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

نبدأ جولتنا بتصميم ذو حجم كبير نسبيا لكنه مناسب تماما لمساحة المطبخ الكلية، الحجم الكبير للجزيرة سمح لها بأن تقوم بوظيفتين؛ الأولي كسطح عمل إضافي ملحق به بعض أجهزة المطبخ مثل الفرن والمايكروويف والثانية كطاولة لتناول الوجبات، مع فاصل أنيق بمجموعة من أصص الزرع المتراصة في خط مستقيم.

2. الجرانيت بطل المشهد

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

يقوم الجرانيت بدور البطولة في هذا التصميم، حيث غطي الجدار الرئيسي بالمطبخ والجزيرة أيضا، ميزة هذه الخامة أنها طبيعية وصلبة وتعطي شعورا بالأناقة والفخامة، ومع اللون الفاتح لحجر الجرانيت فبالتأكيد ستزيد من البهجة بالمطبخ. لاحظ هنا أن الحوض قد أُلحق بجزيرة المطبخ، وهى فكرة عملية إذا ما اعتمدت الجزيرة كسطح عمل رئيسي.

3. الموقد في المنتصف

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

هنا تم استخدام الجزيرة كمكان للموقد، في هذه الحالة من المهم أن ليكون لديك نظام خاص لشفط الدخان مثل تلك المدخنة الاسطوانية التي غذّت الطابع الحداثي للمطبخ.

4. لمسات لونية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا أردت أن تضيف حيوية لتصميم الجزيرة عن طريق إضافة بعض اللمسات اللونية، هنا مثلا الجزيرة مساحتها كبيرة وتقوم بأكثر من مهمة ومزودة بمجموعة أدراج باللون الأحمر النابض بالحياة وهو ما تباين بحدة مع هدوء الأبيض الذي يسود المطبخ.

5. الكل في واحد

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

الجزيرة هنا تقوم بكل الأدوار في آنٍ واحد، فقد جمعت بين الموقد وحوض المطبخ وطاولة لتناول الطعام، تصميم يتناسب مع المساحات الصغيرة نسبيا، اللافت للنظر هنا كيف أن الإضاءة وطريقة توزيعها جعلت مظهر المطبخ دافئ ومتوهج رغم اللون الأسود الذي يطغى عليه.

6. بين قطاعين

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

عندما يكون المطبخ مفتوح على قطاع آخر مثل غرفة المعيشة أو السفرة كما هو الحال هنا، فهى ستقوم بدور الفاصل بشكل عملي للغاية.

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7. جزيرة بنظام إعادة تنقية للمياه

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura مطبخ
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

المميز بهذه الجزيرة ليس التصميم المينيمالي الأنيق ولا وحدة الإضاءة الفريدة فقط، بل أنها مزودة أيضا بأحدث نظام لإعادة تنقية المياه المستخدمة في تنظيف الخضراوات أثناء العمل بالمطبخ.

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8. تصميم مربع

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

في أغلب التصميمات تكون الجزيرة على شكل مستطيل، لكن هنا تم اعتماد تصميم مربع زاد من مساحة سطح العمل بشكل مضاعف، لكن هذه الحيلة لا تصلح إلا للمطابخ ذات المساحات الكبيرة لتحافظ على حرية الحركة حول الجزيرة.

9. صلب ومتين وجميل

interiores, Gama Elite Gama Elite مطبخ
Gama Elite

Gama Elite
Gama Elite
Gama Elite

أهم ما يجب أن تضعه في اعتبارك عند اختيار خامة سطح العمل بالمطبخ هى الصلابة والمتانة ليتحمل كافة الظروف والمهمات خلال العمل، وليس هناك أكثر تناسبا مع هذه المهمات من الحجر والجرانيت، هذه الخامات بالإضافة إلى قوة تحملها فإنها تضيف الكثير للجانب الجمالي للمطبخ.

10. عندما لا تكون المساحة عائقا

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

حتى الآن معظم التصميمات التي عرضناها كانت تطلب مساحة كبيرة، لكن في الصورة الأخيرة هنا نريد الإشاؤة بالإبداع والقدرة على التأقلم مع المساحات الصغيرة، فتجد كيف تم دمج الجزيرة ذات الطابع الريفي في المطبخ بسلاسة وبتصميم وألوان تعالج ضيق المساحة.

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تعرف على الأنواع المختلفة لمائدة المطبخ

Palm Valley l Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO مطبخ
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
  • وحدة تخزينية صغيرة متحركة: هذا النوع يشبه وحدات المطبخ التخزينية السفلية، ويتم الاعتماد عليه لزيادة السعة التخزينية للمطبخ، ويتميز بمرونته الشديدة لأنه سهل الحركة بسبب تثبيت قاعدته على عجلات، بالإضافة إلى تكلفته المنخفضة.
  • وحدة تخزينية ثابتة تضم أرفف: تصميم هذا النوع مشابه للأول لكنه ثابت بلا عجلات، إلى جانب أنه يتضمن أرفف مفتوحة على الأغلب.
  • طاولة تقليدية بنفس تصميم وحدات التخزين: هذا النموذج عبارة عن طاولة عادية بأربعة أرجل عادة ما تكون خشبية وبنفس تصميم وألوان وحدات التخزين الأساسية للمطبخ.
  • بار لتناول الطعام وخزانة معًا: هذا النموذج عملي للغاية، حيث أنه تكون فيه جزيرة المطبخ عبارة عن بار محاط بمجموعة مقاعد تسمح بتناول الطعام وخزانة لأدوات المطبخ في الوقت نفسه. 
  • خزانة كبيرة تضم الحوض والموقد: هذا النموذج أكثر النماذج عملية، لأنه يصمم بحجم كبير، ويضم بداخله الحوض والموقد، لذلك فهو الأعلى ثمنا بين النماذج السابقة.
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