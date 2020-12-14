جزيرة المطبخ: 10 أشياء لتضعها في اعتبارك

هل تحلم بإضافة جزيرة أو سطح عمل بمنتصف مطبخك؟ إذا كان لديك المساحة الكافية لتنفيذها فحتما ستكون فكرة عملية وستضيف لمسة حداثية للمطبخ. للتأكد من أن اختيارك صحيح، هناك بعض العوامل التي عليك التفكير بها قبل البدء في مرحلة التنفيذ مثل؛ حجم الجزيرة نسبة إلى مساحة المطبخ الكلية، خاصة وأنه من الضروري أن تحافظ على مساحة كافية للحركة حولها بإريحية، أيضا الإجابة على سؤال لماذا ستؤسس جزيرة بالمطبخ..هل لتكون سطح عمل إضافي أم أنك ستستغلها كطاولة لتناول الطعام خلال اليوم؟ ثم عليك تحديد ما هو توزيع الإضاءة المثالي لها لتتجنب وجود أماكن مظلمة بالمطبخ، وأخيرا تحديد الأسلوب والخامات التي ستعتمد عليها لتتناغم مع باقي أثاث المطبخ، لهذا جمعنا لكم اليوم مجموعة من الاختيارات الواسعة لموديلات لجزيرة مطبخ ستلهمك بالتأكيد حينما يأتي وقت التنفيذ.