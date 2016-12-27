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20 حمام مذهل حيث الخشب هو النجم

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify حمام
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لفترة قريبة كانت خامة الخشب غير مدرجة على الإطلاق في ديكورات الحمامات لسرعة تأثره بالرطوبة، لكن مؤخرا أدرك المصممون كيف أن إضافة هذه الخامة الرائعة في الحمامات الحديثة يجعلها أكثر جاذبية وجمال. بالطبع لن يستخدم الخشب الخام مع الحمام، فمن الضروري أن يمر بعمليات معالجة تجعله قادر على مقاومة الرطوبة، وفي هذه الحالة يمكنك الاستعانة به سواء في الخزانات وحتى الأرضيات، لذا جمعنا لكم 20 تصميم متنوع لحمامات مذهلة كان الخشب هو النجم فيها. 

1. شخصية

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

الخشب من الخامات ذات الحضور القوي والتي تضيف شخصية مميزة لأي غرفة بالمنزل.

2. تنوع لوني

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA حمام
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

التنوع اللوني في درجات الخشب يتيح لك اختيارات واسعة لتناسب كل الأذواق.

3. خزانات أنيقة

Viviendas Loteo Las Lavandas, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos حمام
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

يمكن لخزانة خشبية أنيقة أن تضيف جمالا وطابع مميز لحمامك.

4. تباين الألوان

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

هذا الحمام ذو مظهر راقي للغاية وذلك بفضل التباين بين لون الخشب الفاتح مع اللون الأسود، اختيار موفق للحمامات الحديثة.

5. منتجع صحي

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

الاستعانة بالخشب في كل مكان بالحمام يزيد الشعور بالدفء ويعطيك أنطباعا وكأنك بمنتجع صحي.

6. يناسب كل المساحات

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

بعض الخامات تطلب مساحة جيدة لتستعين بها في ديكور الحمام على عكس الخشب الذي يتاقلم بسلاسة مع أي مساحة للحمام.

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7. تصميم اسكندنافي

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos حمام
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

إذا أردت أن تمنح حمامك طابع اسكندنافي فيمكنك تغطية الجدران بالخشب كما هو الحال في هذا التصميم.

8. رفوف خشبية

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto حمام
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

بعض الرفوف الخشبية ستكون إضافة جيدة للحمام إذا كان بطابع صناعي، فيخفف من برودة الأجواء كما أنها ستكون فكرة عملية لتوفير مساحة لتخزين الأغراض.

9. مظهر طبيعي

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

المظهر الطبيعي للخشب يمنحك شعورا بأنك عى اتصال بالطبيعة بالخارج، خاصة في ظل وجود مصادر جيدة للضوء الطبيعي.

10. حل بديل

Remodelación Departamento en Cabo Corrientes, ArqmdP - Arquitectura + Diseño ArqmdP - Arquitectura + Diseño حمام
ArqmdP – Arquitectura + Diseño

ArqmdP - Arquitectura + Diseño
ArqmdP – Arquitectura + Diseño
ArqmdP - Arquitectura + Diseño

الخشب المعالج بشكل جيد سيكون بديلا رائعا لسجادة التجفيف التي تضعها أمام البانيو، اختيار أنيق وعملي.

11. إضاءة دافئة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

الإضاءة الأنيقة طريقة رائعة لتبرز تفاصيل الخشب وتضيف للحمام تأثير دافئ ومريح للأعصاب.

12. تناغم مع الأبيض

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الدمج بين بعض التفاصيل باللون الأبيض مع الخشب بألوان محايدة ينتج في نهاية تصميم أنيق وراقي للحمام.

13.لافت للنظر

BAÑOS LN, LN-arquitectura LN-arquitectura حمام
LN-arquitectura

BAÑOS LN

LN-arquitectura
LN-arquitectura
LN-arquitectura

اختيار أخشاب بألوان دافئة للأرضيات مع جدران باللون الأبيض يخلق تباينا لافت للانتباه ويمنح الحمام مظهر مدهش.

14. تصميم مكتنز

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

إذا أردت أن تصمم حمام أنيق بطابع ريفي ستكون الخزانات الخشبية ذات التصميم المكتنز اختيارا موفقا لتحقيق مرادك.

15. تصميم مينيمالي

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

يُشاع استخدام الخشب بكافة ألوانه وأنواعه في التصميمات المينيمالية لأناقته التي تنبع من بساطته.

16. مريح للأعصاب

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الخشب بدرجات ألوانه الفاتحة له تأثير مذهل يريح الأعصاب ويدعو للاسترخاء، لذا سيكون من الرائع أن يكون حولك وأن تأخذ حمام دافئ بعد يوم مرهق.

17. الخشب مع الحجر

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

الخشب والحجر من أكثر الخامات الطبيعية تناغما، وعادة ما يتم الدمج بينهما في التصميمات ذات الطابع الريفي حيث يكسر الخشب من حدة وصلابة الحجر.

18. سقف خشبي يملأ المكان دفئا وحميمية.

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign حمام
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

19. أشكال هندسية

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

تصميم عصري جذاب بفضل الجمع بين الأرضية الخشبية اللامعة مع بلاط الجدران ذي التصميم الهندسي والمرآة التي زادت من إشراق واتساع الحمام.

20. جدران حجرية

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

تصميم آخر يجتمع فيه الخشب والحجر مع الإضاءة الدافئة التي تحيط بالمرآه لينتج في النهاية تصميم مريح للحمام رغم صغر المساحة. 

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