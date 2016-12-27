20 حمام مذهل حيث الخشب هو النجم

لفترة قريبة كانت خامة الخشب غير مدرجة على الإطلاق في ديكورات الحمامات لسرعة تأثره بالرطوبة، لكن مؤخرا أدرك المصممون كيف أن إضافة هذه الخامة الرائعة في الحمامات الحديثة يجعلها أكثر جاذبية وجمال. بالطبع لن يستخدم الخشب الخام مع الحمام، فمن الضروري أن يمر بعمليات معالجة تجعله قادر على مقاومة الرطوبة، وفي هذه الحالة يمكنك الاستعانة به سواء في الخزانات وحتى الأرضيات، لذا جمعنا لكم 20 تصميم متنوع لحمامات مذهلة كان الخشب هو النجم فيها.
الخشب من الخامات ذات الحضور القوي والتي تضيف شخصية مميزة لأي غرفة بالمنزل.
التنوع اللوني في درجات الخشب يتيح لك اختيارات واسعة لتناسب كل الأذواق.
يمكن لخزانة خشبية أنيقة أن تضيف جمالا وطابع مميز لحمامك.
هذا الحمام ذو مظهر راقي للغاية وذلك بفضل التباين بين لون الخشب الفاتح مع اللون الأسود، اختيار موفق للحمامات الحديثة.
الاستعانة بالخشب في كل مكان بالحمام يزيد الشعور بالدفء ويعطيك أنطباعا وكأنك بمنتجع صحي.
بعض الخامات تطلب مساحة جيدة لتستعين بها في ديكور الحمام على عكس الخشب الذي يتاقلم بسلاسة مع أي مساحة للحمام.
إذا أردت أن تمنح حمامك طابع اسكندنافي فيمكنك تغطية الجدران بالخشب كما هو الحال في هذا التصميم.
بعض الرفوف الخشبية ستكون إضافة جيدة للحمام إذا كان بطابع صناعي، فيخفف من برودة الأجواء كما أنها ستكون فكرة عملية لتوفير مساحة لتخزين الأغراض.
المظهر الطبيعي للخشب يمنحك شعورا بأنك عى اتصال بالطبيعة بالخارج، خاصة في ظل وجود مصادر جيدة للضوء الطبيعي.
الخشب المعالج بشكل جيد سيكون بديلا رائعا لسجادة التجفيف التي تضعها أمام البانيو، اختيار أنيق وعملي.
الإضاءة الأنيقة طريقة رائعة لتبرز تفاصيل الخشب وتضيف للحمام تأثير دافئ ومريح للأعصاب.
الدمج بين بعض التفاصيل باللون الأبيض مع الخشب بألوان محايدة ينتج في نهاية تصميم أنيق وراقي للحمام.
اختيار أخشاب بألوان دافئة للأرضيات مع جدران باللون الأبيض يخلق تباينا لافت للانتباه ويمنح الحمام مظهر مدهش.
إذا أردت أن تصمم حمام أنيق بطابع ريفي ستكون الخزانات الخشبية ذات التصميم المكتنز اختيارا موفقا لتحقيق مرادك.
يُشاع استخدام الخشب بكافة ألوانه وأنواعه في التصميمات المينيمالية لأناقته التي تنبع من بساطته.
الخشب بدرجات ألوانه الفاتحة له تأثير مذهل يريح الأعصاب ويدعو للاسترخاء، لذا سيكون من الرائع أن يكون حولك وأن تأخذ حمام دافئ بعد يوم مرهق.
الخشب والحجر من أكثر الخامات الطبيعية تناغما، وعادة ما يتم الدمج بينهما في التصميمات ذات الطابع الريفي حيث يكسر الخشب من حدة وصلابة الحجر.
تصميم عصري جذاب بفضل الجمع بين الأرضية الخشبية اللامعة مع بلاط الجدران ذي التصميم الهندسي والمرآة التي زادت من إشراق واتساع الحمام.
تصميم آخر يجتمع فيه الخشب والحجر مع الإضاءة الدافئة التي تحيط بالمرآه لينتج في النهاية تصميم مريح للحمام رغم صغر المساحة.
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