20 حمام مذهل حيث الخشب هو النجم

لفترة قريبة كانت خامة الخشب غير مدرجة على الإطلاق في ديكورات الحمامات لسرعة تأثره بالرطوبة، لكن مؤخرا أدرك المصممون كيف أن إضافة هذه الخامة الرائعة في الحمامات الحديثة يجعلها أكثر جاذبية وجمال. بالطبع لن يستخدم الخشب الخام مع الحمام، فمن الضروري أن يمر بعمليات معالجة تجعله قادر على مقاومة الرطوبة، وفي هذه الحالة يمكنك الاستعانة به سواء في الخزانات وحتى الأرضيات، لذا جمعنا لكم 20 تصميم متنوع لحمامات مذهلة كان الخشب هو النجم فيها.