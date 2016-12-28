شوايات وافران الحطب.. 7 اختيارات رائعة!

ليس من العجيب أن يجتمع الجميع على شغف الطعام ذو النكهات والأذواق الطازجة فهو من أكثر المتع انتشاراً حول العالم، ومن المؤكد أننا جميعاً نميل الى اى وجبات يتم طبخها على الحطب مثل المخبوزات و الطواجن. نشتاق لمثل هذه الوجبات لأن لم يعد لها وجود أو انتشار حيث أن البيوت فقدت تقاليدها و أصبحنا نلجأ إلى المطاعم كمصدر وحيد لمثل هذه الوجبات، لكن ليس بالضرورة فقد عاد الفرن ليتواجد في المنازل مجدداً. مع تكاثر الأطعمة الغير صحية لجأنا إلى تراثنا المليء بسبل الطبخ الطبيعية والصحية و حاول المصممين إيجاد سبيل لتحقيق هذا الأمر من خلال توظيف فراغ في المنزل للطهي في الشوايات والأفران، واليوم سوف نريكم 7 من هذه التصاميم الشيقة ربما تستلهم منهم أنت أيضاً بعض الأفكار لتطبيقها في بيتك.