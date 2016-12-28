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شوايات وافران الحطب.. 7 اختيارات رائعة!

shereen gouda shereen gouda
São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores منازل
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ليس من العجيب أن يجتمع الجميع على شغف الطعام ذو النكهات والأذواق الطازجة فهو من أكثر المتع انتشاراً حول العالم، ومن المؤكد أننا جميعاً  نميل الى اى وجبات يتم طبخها على الحطب مثل المخبوزات و الطواجن. نشتاق لمثل هذه الوجبات لأن لم يعد لها وجود أو انتشار حيث أن البيوت  فقدت تقاليدها و أصبحنا نلجأ إلى المطاعم كمصدر وحيد لمثل هذه الوجبات، لكن ليس بالضرورة فقد عاد الفرن ليتواجد في المنازل مجدداً. مع تكاثر الأطعمة الغير صحية لجأنا إلى تراثنا المليء بسبل الطبخ الطبيعية والصحية و حاول المصممين إيجاد سبيل لتحقيق هذا الأمر من خلال توظيف فراغ في المنزل للطهي في الشوايات والأفران، واليوم سوف نريكم 7 من هذه التصاميم الشيقة ربما تستلهم منهم أنت أيضاً بعض الأفكار لتطبيقها في بيتك.

1- فرن وشواية في الفناء

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

من عادات بعض الأسر أن يقوموا باستقبال الأصدقاء في أجواء احتفالية وهي فكرة رائعة، فإن كنت أنت من هؤلاء ما رأيك في أن تستدعيهم حول وجبة متفانية و شهية حيث يكون البطل في الحفل هو الفرن؟ هذا التصميم التقليدي كان من اختيار المصمم لكونه يجمع بين الفرن والشواية لكي تكون مهمة الطهي سهلة.

2- فرن داخلي

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores منازل
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

بالطبع يوجد بعض الأشياء التي لا ينصح أن لا تتواجد في المطبخ وللكن الفرن ليس منهم كما تظن، فإن كانت من معتقداتك أن عليك امتلاك حديقة كي تتمكن من امتلاك فرن الحطب فهذا مفهوم خاطئ و هذا التصميم هو أسلم وسيلة لكي نبرهن لك مدى خطأ هذا المعتقد. لمن لا يحبون فكرة إظهار الطوب على شكله الطبيعي يمكن طلائها باللون المفضل مثل هذا التصميم لكي يترك المطبخ بمزيج من الأجواء الريفية والعصرية.

3- بوابة حديدية

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura مطبخ
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

هذا الفرن الصغير نسبياً يحتوي على باب حديدي يحفظ الحرارة بدرجة أعلى. تأثير اختيار الخامات والتشطيبات النهائية يعطي تأثير ريفي عتيق ينحاز إليه الكثير منا وسط الأجواء العصرية التي تفتقد إلى أي تفاصيل. ربما لا يجرؤ البعض على تنفيذ هذا التصميم الفريد ولكن نحن نؤكد أنه سوف يكون قرار لا ندم فيه أبداً.

4- إظهار المادة الخام

Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto مطبخ
Carlos Bratke Arquiteto

Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto

هذا هو المطبخ الريفي على صورته الأصلية بلا أي إضافات عصرية أو محاولة لتغيير الواقع، و قد ظهر هذا ليس فقط في تصميم الفرن أو وحدات المطبخ بل تفشت الظاهرة وصولاً إلى الجدران والأرضيات وجميعها مصممة من المواد الخام بلا المرور على أي مراحل صناعية لاخفاء المسطح الطبيعي

5- الفرن المثالي لمحبي البيتزا

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ خشب نقي Wood effect
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

لا يمكن أن تخطئ مع وجود فرن و بار و المقاعد المرتفعة، فهذه المجموعة كونت ركن يشبه أشهر المطاعم في إيطاليا وأضف إلى هذه القائمة امكانية طهي البيتزا في أجود أنواع الأفران وسوف تستمتع بأحلى التجمعات حول هذا المطبخ.

6- تجمعات دافئة حول مطبخ وأكلات تقليدية

Villa, Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare مطبخ
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare

Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare

يلائم هذا المطبخ العائلات التي تفضل التجمع في أجواء دافئة و بسيطة حول أكلات تقليدية و تداول النقاشات المثيرة وهي لا تناسب سوى من يتمتعون بذوق دافئ و يحبون العودة إلى الأصول القيمة. يستبد الخشب لبنية الخزانات بالبنية الخرسانية ذات كسوة السيراميك مما يجعل نظافة المطبخ مضمونة و سهلة مع الحفاظ على أبواب الخزانات بألواح الخشب الخام. من أكثر الملامح الجذابة في المطبخ هو عامل أنه يتسم بالرحابة.

7- لمنازل المدينة الصغيرة

Casa Retiro do Chalé, MMMundim Arquitetura e Interiores MMMundim Arquitetura e Interiores مطبخ
MMMundim Arquitetura e Interiores

MMMundim Arquitetura e Interiores
MMMundim Arquitetura e Interiores
MMMundim Arquitetura e Interiores

حتى في أصغر المنازل يمكن تهيئة المطبخ لكي يحتوي على فرن بأبعاد مناسبة و هذا التصميم هو خير برهان على ذلك.

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