شوايات وافران الحطب.. 7 اختيارات رائعة!

ليس من العجيب أن يجتمع الجميع على شغف الطعام ذو النكهات والأذواق الطازجة فهو من أكثر المتع انتشاراً حول العالم، ومن المؤكد أننا جميعاً نميل الى اى وجبات يتم طبخها على الحطب مثل المخبوزات و الطواجن. نشتاق لمثل هذه الوجبات لأن لم يعد لها وجود أو انتشار حيث أن البيوت فقدت تقاليدها و أصبحنا نلجأ إلى المطاعم كمصدر وحيد لمثل هذه الوجبات، لكن ليس بالضرورة فقد عاد الفرن ليتواجد في المنازل مجدداً. مع تكاثر الأطعمة الغير صحية لجأنا إلى تراثنا المليء بسبل الطبخ الطبيعية والصحية و حاول المصممين إيجاد سبيل لتحقيق هذا الأمر من خلال توظيف فراغ في المنزل للطهي في الشوايات والأفران، واليوم سوف نريكم 7 من هذه التصاميم الشيقة ربما تستلهم منهم أنت أيضاً بعض الأفكار لتطبيقها في بيتك.
من عادات بعض الأسر أن يقوموا باستقبال الأصدقاء في أجواء احتفالية وهي فكرة رائعة، فإن كنت أنت من هؤلاء ما رأيك في أن تستدعيهم حول وجبة متفانية و شهية حيث يكون البطل في الحفل هو الفرن؟ هذا التصميم التقليدي كان من اختيار المصمم لكونه يجمع بين الفرن والشواية لكي تكون مهمة الطهي سهلة.
بالطبع يوجد بعض الأشياء التي لا ينصح أن لا تتواجد في المطبخ وللكن الفرن ليس منهم كما تظن، فإن كانت من معتقداتك أن عليك امتلاك حديقة كي تتمكن من امتلاك فرن الحطب فهذا مفهوم خاطئ و هذا التصميم هو أسلم وسيلة لكي نبرهن لك مدى خطأ هذا المعتقد. لمن لا يحبون فكرة إظهار الطوب على شكله الطبيعي يمكن طلائها باللون المفضل مثل هذا التصميم لكي يترك المطبخ بمزيج من الأجواء الريفية والعصرية.
هذا الفرن الصغير نسبياً يحتوي على باب حديدي يحفظ الحرارة بدرجة أعلى. تأثير اختيار الخامات والتشطيبات النهائية يعطي تأثير ريفي عتيق ينحاز إليه الكثير منا وسط الأجواء العصرية التي تفتقد إلى أي تفاصيل. ربما لا يجرؤ البعض على تنفيذ هذا التصميم الفريد ولكن نحن نؤكد أنه سوف يكون قرار لا ندم فيه أبداً.
هذا هو المطبخ الريفي على صورته الأصلية بلا أي إضافات عصرية أو محاولة لتغيير الواقع، و قد ظهر هذا ليس فقط في تصميم الفرن أو وحدات المطبخ بل تفشت الظاهرة وصولاً إلى الجدران والأرضيات وجميعها مصممة من المواد الخام بلا المرور على أي مراحل صناعية لاخفاء المسطح الطبيعي
لا يمكن أن تخطئ مع وجود فرن و بار و المقاعد المرتفعة، فهذه المجموعة كونت ركن يشبه أشهر المطاعم في إيطاليا وأضف إلى هذه القائمة امكانية طهي البيتزا في أجود أنواع الأفران وسوف تستمتع بأحلى التجمعات حول هذا المطبخ.
يلائم هذا المطبخ العائلات التي تفضل التجمع في أجواء دافئة و بسيطة حول أكلات تقليدية و تداول النقاشات المثيرة وهي لا تناسب سوى من يتمتعون بذوق دافئ و يحبون العودة إلى الأصول القيمة. يستبد الخشب لبنية الخزانات بالبنية الخرسانية ذات كسوة السيراميك مما يجعل نظافة المطبخ مضمونة و سهلة مع الحفاظ على أبواب الخزانات بألواح الخشب الخام. من أكثر الملامح الجذابة في المطبخ هو عامل أنه يتسم بالرحابة.
حتى في أصغر المنازل يمكن تهيئة المطبخ لكي يحتوي على فرن بأبعاد مناسبة و هذا التصميم هو خير برهان على ذلك.