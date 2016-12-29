شقة 50 متر مربع تصميمها مبهر

تلك الشقة تنقسم إلى مستويين من الأدوار إحداهما هو تلك التحفة الفنية التي نراها الآن، لاحظ التنسيق الجميل الذي أنسانا مساحة الشقة الصغيرة للغاية ، و كذلك الفواصل المريحة بين كل تقسيم و الآخر ، و كل هذا قد تزين باللون الأبيض المنتشر في كل الديكور و في كل التفاصيل مع بعض التطعيمات البسيطة بلون الخشب الطبيعي في الخزانات و السقف ..

و هناك تفصيلة أخرى هامة للغاية تمثلت في السماح للضوء في الانتشار عبر المسطح الأرضي بكل قوة ، حتى أننا نلاحظ في بعض الأركان أنها قد تبدو أكبر بكثير من مساحتها الفعلية و هذا بفضل التفاعل بين اللون الأبيض و الضوء و كذلك استخدام أرضيالت سكرية اللون في سائر المسطح دون أي تغيير في أي جزء مما زاد من الشعور بمساحتها أضعاف مساحته الفعلية ..