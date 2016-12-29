شقة 50 متر مربع تصميمها مبهر

رحلتنا اليوم لاقليم ماسيراتا الإيطالي حيث سنمر بتصميم استثنائي لشقة صغيرة مساحتها 50 متر مربع فقط ، تتمتع بالتنسيق الذكي و التقسيم المثالي لأكثر من غرفة متجاورة في مسطح واحد دون فواصل ظاهرة ، الشقة تميزت بوجود سلم ذو تصميم رشيق يحاكي المساحة الصغيرة و يساهم في ظهور الديكور الداخلي بمظهر عصري رائع ..
من أكثر الأشياء التي تميز هذا التصميم الغني بالتفاصيل الصغيرة هي استخدام اللون الأبيض في حالة فريدة من التآلف مع الخشب الطبيعي و كذلك نشر المصابيح و الضوء الطبيعي بشكل متتابع و قوي زاد من الشعور بالبراح في تلك المساحة الصغيرة ..
إليكم التفاصيل الرائعة ..
تلك الشقة تنقسم إلى مستويين من الأدوار إحداهما هو تلك التحفة الفنية التي نراها الآن، لاحظ التنسيق الجميل الذي أنسانا مساحة الشقة الصغيرة للغاية ، و كذلك الفواصل المريحة بين كل تقسيم و الآخر ، و كل هذا قد تزين باللون الأبيض المنتشر في كل الديكور و في كل التفاصيل مع بعض التطعيمات البسيطة بلون الخشب الطبيعي في الخزانات و السقف ..
و هناك تفصيلة أخرى هامة للغاية تمثلت في السماح للضوء في الانتشار عبر المسطح الأرضي بكل قوة ، حتى أننا نلاحظ في بعض الأركان أنها قد تبدو أكبر بكثير من مساحتها الفعلية و هذا بفضل التفاعل بين اللون الأبيض و الضوء و كذلك استخدام أرضيالت سكرية اللون في سائر المسطح دون أي تغيير في أي جزء مما زاد من الشعور بمساحتها أضعاف مساحته الفعلية ..
المطبخ مقسم و مفتوح على غرفة المعيشة دون أي فواصل و لكنه صمم بشكل يجعله منفصلاً بشكل معنوي عن باقي الشقة و هذا عن طريق تموجات السقف التي تركت بيضاء على على باقي المسطح الذي طلي فيه السقف بلون الخشب البني بنسبة أكبر ..
و من بعض ملامح الإبداع هنا في المطبخ الصغير هذا أنه تم فصل الحوض و الفرن في الجزيرة الوسطى بعيداً عن الجدران للاستفادة بها في التخزين و وجود الثلاجة في مكان مريح و كذلك فتح المجال أمام الجزيرة الوسطى لتكون في راحة من كل الاتجاهات و تتمتع بحرية حركة من كل الزوايا
السلم صمم بشكل رشيق و مثالي للغاية في تلك المساحة ، و ذها عن طريق اختيار تصميم به سور زجاجي شفاف لعدم غلق المساحة بأي سور آخر بلون آخر سينهي حدود المساحة قبله، و لكن الزجاج يسمح بتألق و بريق و فتح مجال الرؤية أمامك دون عوائق ..
الجزئية الاخرى تمثلت في وجود الكنبة في مساحة مريحة قبل الصعود للأعلى مما يؤكد على حيوية ذلك السلم الذي يؤدي للحمام و لغرفة النوم و لحيوية غرفة المعيشة القريبة منه ..
السلم من الأعلى قد تم كسوه بالخشب من نفس نوعية الممر العلوي بالفرم من وجود فراغات بين الدرجات مع تثبيتها من جهة الجدار بشكل أقوى من جهة الزجاج، و نلاحظ كذلك استمرار السور الزجاجي من الاعلى للحفاظ على المساحة في غرفة النوم المطلة عليه مباشرة دون فواصل جدارية .
غرفة النوم يظهر منها السرير و فتحة سقف لزيادة كمية الضوء و تفاعله مع اللون الأبيض المنتشر في المسطح العلوي أيضاً ، و قد تم استخدام السرير ذو المفروشات التي تقبل الطي ليكون ملائماً لتلك المساحة الضئيلة التي لا يوجد بها سواه ..
اختيار اللون الأبيض جون تفاصيل يمكن أن يكون هو العيب الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ على هذا المصمم فهذا البياض يحتاج لكسر سواء بلون أو لوحة أو تحفة صغيرة
الحمام ركز فيه المصمم على وضع أكبر قدر من الأدوات الصحية اللازمة للاستعمال اليوم و لكن ركزها كلها في جانب واحد للحفاظ على المساحة قدر الإمكان ، مع ترك المساحة في الجانب الآخر لضمان حرية الحركة ..
تم فتح نافذة كبيرة لضرورة وجود الضوء في مثل تلك المساحة مع تكبير حجم المرآة لعكس أكبر كمية من الضوء ليبدو الحمام أكبر مما هو عليه فعلياً ..