قبل و بعد : تجديد منزلنا القديم الذي كان طي النسيان

ننقل لكم في كتاب الأفكار هذا قصة تجديدنا لمنزلنا القديم الذي كان يعاني بسبب سوء التنظيم والإهمال، الأرضيات أصبحت قذرة و الجدران حالتها يرثى لها، السلم طبقات الدرجات فيه تعرضت للتقشير و الشعور داخل المنزل يزداد سوءاً فلا سبيل للشعور براحة نفسية في غرفة المعيشة أو الاسترخاء في غرفة النوم ،و الحمام لم يعد يليق بضيوفنا و لا نستطيع أن نمضي بعض الوقت في المطبخ ..
الحل كما أكد لنا الجميع هو التحديث، و لكننا نتمتع بميزانية ضعيفة، و لكن بقليل من التفكير و الإبداع استطعنا أن نحدث منزلنا ، و هو ما قمنا به ليصبح منزلنا حديثاً و عصرياً ببعض المصروفات البسيطة و بطريقة عبقرية و مدروسة في التجديد لكل غرفة حتى وصلنا لنتيجة مبهرة نريد من الجميع عبر هوميفاي أن يتعرف عليها ..
ترى كيف جددنا منزلنا القديم ؟!
في الماضي المطبخ كان يعاني ، من الاهمال و من عدم النظافة و الترتيب، الخزانات في شكل قديم ، و البوتوجاز من طراز اقدم، و الفوضى في كل مكان، هناك نافذة في المطبخ و بالرغم من هذا هي غير قوية في الاضاءة، و الارضيات مهملة بشكل فظيع ، و الطبخ في حالة عامة من الاهمال و العتمة ..
كيف لنا أن نجدد كل هذا ؟
الإجابة ببساطة أننا قمنا بعمل بسيط هو إزالة الخزانات القديمة و إزالة الرف القبيح حول الحوض و قمنا بنقل الحوض و البوتوجاز و الخزانات إلى الوسط في جزيرة متطورة و شكلها عصري للغاية ، الضوء حافظنا على قوته عن طريق فتح نافذة أخرى في الجهة المقابلة للقديمة كما أننا قد طلينا المطبخ بالكامل باللون الأبيض مع التخلص من السيراميك ..
أضفنا رفاً طويلاً بجوار الخزانات الإضافية التي تركناها في مكانها بالسابق و لكن بدون حوض، و بجوار النافذة خصصنا خزانات ذكية لحفظ الفرن الكهربائي و المايكروويف مع طلائها بلون ابيض ساطع،
كل ذلك تم بعد تصميمنا المسطح بالكامل بشكل مفتوح حول المطبخ حيث نلاحظ دخول غرفة السفرة في محيط المطبخ
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غرفة السفرة قديماً كان عتيقة الطراز و بها ورق حائط قد انتهى تماماً من الديكور، و السفرة في حد ذاتها أشبه بغرفة أطفال و ليس بها تنظيم أو اهتمام ، المفارش البلاستيكية انتهت أيضاً من أي ديكور حالي، إننا نحتاج لتدخل عاجل هنا ..
السفرة بعد التجديد و فتح المجال حول المطبخ القديم نوهنا أنها انضمت لمجاله حديثاً، حيث نلاحظ أنها أقرب لجزيرة الحوض في الوسط كما أن ألوان الكراسي فيها جاءت متناسقة و متماشية مع سيطرة اللون الأبيض حولها لذا كان من المنطقي أن تتغير ف يألوانها بين كل كرسي ..
و قد قتم إزالة المفرش البلاستيكي و تلميع السفرة و تركها بلون الخشب الطبيعي كنوع عصري من التصميم الداخلي و التنسيق ، و هو ما ظهر مثالياً مع الشكل العام الجديد
نلاحظ أن درجات السلم في الماضي كانت في حالة تقشير للطلاء الذي عليها و هو ما يجعلها قبيحة بالإضافة لحاجتها الماسة للتلميع و الصقل حتى يعود شكل الخشب فيها مثالياً .. و الجدران ايضاً حالتها صعبة للغاية فقد اتجهت للشحوب و الاصفرار بسبب عدم النظافة مع الحركة المستمرة ..
السلم تم ازالة الألوان من درجاته مع تلميعها و صقلها و تجديد السور الخاص بها ليصبح حديدياً صافياً بعد أن كان معدنياً مقشراً ، الشكل العام و الهيكل الأصلي للسلم لم يتغير ، و لكن زاد تألقاً و جمالاً في حالته الأصلية بعد التجديد .. و لمعنا الجدران باضافة لون أبيض و طبقة رقيقة منه لامعة فقط ، و هو ما أعاد التألق الغائب عنه ..
المنزل كان به أشبه بغرفة غسيل أو مهملات لم تستخدم و كان في حالة يرثى لها من الاهما حتى أصبحت خطرة، الارضيات و السيراميك المبتل يمكن أن يؤدي لكوارث و كذلك شكل الجدران بالمواسير في منتهى الفوضى ..
من يصدق أن هذا تم في الغرفة التي رأيناها كمصنع الصلصلة في الصورة الماضية ، الأسلاك و المواسير تم حفر مكان لها و زرعها في الحائط و الأرضيات تغيرت للباركية اللامع الجميل، أما الباب فتم تصميمه بشكل قابل للغلق لتوسيع مجال استخداماتها فيمكن أن تستخدم لأكثر من غرض بدلاً من اهمالها تماماً كما كانت في الماضي ..
باختصار إن التجديد الذي تم يتلخص في تجديد ما يصلح للاستمرار بالطلاء و بالتلميع و التنظيف و التخلص من الأشياء التي كانت عائقاً في ديكور منزلنا مثل ورق الحائط و هدم بعض الجدران مثل جدار المطبخ لتوسعة المساحة ، و يمكن ان نستخدم مواد جديدة مثل التخلص من السيراميك البالي في الارضيات و نستخدم الباركية اللامع بدلاً منه ليمنحنا مظهراً عصرياً ..