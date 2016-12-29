قبل و بعد : تجديد منزلنا القديم الذي كان طي النسيان

ننقل لكم في كتاب الأفكار هذا قصة تجديدنا لمنزلنا القديم الذي كان يعاني بسبب سوء التنظيم والإهمال، الأرضيات أصبحت قذرة و الجدران حالتها يرثى لها، السلم طبقات الدرجات فيه تعرضت للتقشير و الشعور داخل المنزل يزداد سوءاً فلا سبيل للشعور براحة نفسية في غرفة المعيشة أو الاسترخاء في غرفة النوم ،و الحمام لم يعد يليق بضيوفنا و لا نستطيع أن نمضي بعض الوقت في المطبخ ..

الحل كما أكد لنا الجميع هو التحديث، و لكننا نتمتع بميزانية ضعيفة، و لكن بقليل من التفكير و الإبداع استطعنا أن نحدث منزلنا ، و هو ما قمنا به ليصبح منزلنا حديثاً و عصرياً ببعض المصروفات البسيطة و بطريقة عبقرية و مدروسة في التجديد لكل غرفة حتى وصلنا لنتيجة مبهرة نريد من الجميع عبر هوميفاي أن يتعرف عليها ..

ترى كيف جددنا منزلنا القديم ؟!