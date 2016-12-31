6 مطابخ رائعة بمساحة لا تتجاوز 12 متراً !

جولة هوميفاي اليوم ستصحبكم إلى سحر التصميم في مطابخ صغيرة المساحة و التي لم تتعد 12 متر مربع فقط، المطابخ صممت لتلبي جميع الأذواق و تكون على قدر المستوى الذي يطمح إليه أصحابها ..
فالمطابخ الصغيرة يمكن أن تلبي جميع احتياجاتنا بغض النظر عن المساحة الضيقة فقط لو قمنا ببعض التنسيق المدروس للعناصر و المكونات التي سوف يتكون منها مطبخنا ، و هنا يأتي دور التصميم الداخلي الراقي و غير التقليدي في الوصول لأفضل شكل و تقسيم ممكن في هذه المساحة ..
إليكم 6 تصميمات متنوعة لمطابخ مميزة ستجيبنا و تقدم لنا العديد من الحلول و الالهامات لتصميمات مبتكرة في المساحات الصغيرة ..
ذلك المطبخ بتصميمع الذي أخذ شكل الحرف U يعتبر مناسباً للمساحات الصغيرة حيث يوفر مساحة كبيرة على الجدران لعمل خزانات متنوعة سواء فوق رف الحوض أو تحته، و هنا تم اختيار مكاناً للخزانات أسفل الرف الرخامي لتكون النوافذ هي المسيطرة على الجزء العلوي لتدخل كمية أكبر من الضوء لمزيد من الشعور بتألق المطبخ و اشراقه ..
تم استخدام كل متر في هذا المطبخ لغرض وظيفي معين حتى نهاية الرفوف تم جعلها خاصة بحمل المايكروويف و الفرن الكهربائي مع بعض الرفوف فوقها لحمل التوابل و بعض الأغراض اللازمة في الطهي ..
الخزانات كلها مغلقة لحمل أكبر كمية من الاواني دون أن يغير ذلك من شكل المطبخ الخارجي المرتب و النظيف ، و في المجمل كان النهج الأساسي في هذا المطبخ هو الوظيفية بحيث أن كل جزء يؤدي وظيفة معينة و هو ما نجح به المصمم بشكل لايصدق ..
استخدام الخزانات المنفصلة في المطابخ الصغيرة يحمي من الشعور بالانغلاق لو كان كل الخزانات متصلة خصوصاً في الأعلى، و هذا التكتيك مستخدم لإعطاء شكل للمطبخ مغاير عن المعتاد ، حيث يغطي الجزء السفلي بخزانات مغلقة تماماً متساوية المساحة أما الجزء العلوي فيكون منفصلاً بحيث نضع خزانة مغلقة ثم نترك فراغاً و نضع خزانة مفتوحة أو رفوف ثم خزانة مغلقة أخرى و مع الحفاظ على هذا التتابع يخرج لنا الشكل منفتحاً مهما كانت المساحة صغيرة ..
و من جهة أخرى يفضل استخدام التباين في الالوان لو طبقنا التباين في الخزانات حتى يكون هناك فراغاً بصرياً و معنوياً يزيد من المساحة الاعتبارية للمطبخ ، و هذا ما تم هنا بين الالوان الأبيض و الأسود و البني الخشبي ، حيث تكرروا في كل شيء تقريباً في الخزانات السوداء و الرفوف الخشبية و سيراميك الأرضيات المتنوع و الرف الرخامي الأبيض ..
النتيجة لوحة فنية متكاملة في مساحة صغيرة .
المطابخ التبسيطية دائماً ما تكون مناسبة للمساحات الصغيرة بشكل أكبر ، لأنها تستغل كل شيء في تلك المساحات في صمت كبير دون ضوضاء في الشكل أو في الوظائف، كما نلاحظ أننا أمام كتلة بيضاء لا يفرقها سوى الاستخدامات ، الرخامة الرف بيضاء و الخزانات بيضاء و حتى السقف و الأرضيات الكل أبيض ..
هذا الشكل الذي يسود فيه اللون الابيض هو المناسب لمطبخ صغير المساحة مع مراعاة توزيع ضوء قوي ليزيد من جمال و تألق المطبخ مثلما نلاحظ في الخزانات و اللمبات الليد التي في السقف
يمكننا استغلال الأشكال الحداثية للمطابخ في التحايل على المساحة الصغيرة عن طريق التخلي عن نصف جدار من المطبخ لجعلها بمثابة بار أو رف مفتوح بشكل عصري لنقدم من خلاله الطلبات السريعة للضيوف ..
الألوان في هذا المطبخ تدعو للتأمل و الالهام فعلاً، حيث أننا نلاحظ أن اللون الأبيض هو الذي صمم به المطبخ بالكامل و لكن اللون التريكواز هو ما تم تصميم به الغلاف الخارجي للمطبخ بمعنى أن يطلى به الجدران من الخارج و هو ما يميز شكل المطبخ عن أي غرفة أخرى مفتوح عليها خصوصاً لو كانت تلك الغرف بجواره و في مساحات صغيرة أيضاً .
تلك النوعية من المطابخ التي تأتي على شكل حرف L تكون الأنسب في المطابخ الاصغر حجماً ، فهي تستغل جانبين فقط من 3 جوانب متاحة للاستخدام ، و هذا بهدف ترك ذلك الجزء الثالث لحرية الحركة ، الخزانات في هذا النموذج تقسم بين الأسفل و بين جزء فقط من الأعلى كما نلاحظ أنها ليست منتشرة في الجدارين و لكن في جدار واحد فقط ..
أما الجانب الأسفل فيستغل لاستقبال أكبر كم من الخزانات الممكنة و التي تكون عادة مغلقة لتحفظ الكثير و الكثير من الأغراض و الأواني المطلوب إخفائها عن العيون ليكون المطبخ دوماً مرتباً و منسقاً ..
اللون الأبيض أو الفواتح عموماً هي المناسبة كلما ضاقت المساحات و الضوء القوي هو السبيل الوحيد لجعل المطبخ الصغير مقبولاً و شاعرياً
لو كان لزاماً علينا أن نحدد و نغلق المطبخ بأبواب خاصة فإن الأبواب الشفافة الزجاجية هي الأنسب لتؤدي ذلك الدور، فهي لن تغلق المجال أمامنا و ستزيد من فرص الطلاء أمانا بسبب تماشي الزجاج مع أي لون ..
في هذا المطبخ تم حصر الحوض و الرف الخاص بالتحضير أمام النافذة لمزيد من الشعور بالراحة النفسية و التأمل، كذلك تم اختيار الحوائط الجانبية لتكون كلها من الاعلى للأسفل عبارة عن خزانات معلقة تحمل المتعلقات و الأجهزة الكهربائية في المطبخ كالفرن و المايكروويف بشكل ذكي و مثالي ..
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