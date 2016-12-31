6 مطابخ رائعة بمساحة لا تتجاوز 12 متراً !

جولة هوميفاي اليوم ستصحبكم إلى سحر التصميم في مطابخ صغيرة المساحة و التي لم تتعد 12 متر مربع فقط، المطابخ صممت لتلبي جميع الأذواق و تكون على قدر المستوى الذي يطمح إليه أصحابها ..

فالمطابخ الصغيرة يمكن أن تلبي جميع احتياجاتنا بغض النظر عن المساحة الضيقة فقط لو قمنا ببعض التنسيق المدروس للعناصر و المكونات التي سوف يتكون منها مطبخنا ، و هنا يأتي دور التصميم الداخلي الراقي و غير التقليدي في الوصول لأفضل شكل و تقسيم ممكن في هذه المساحة ..

إليكم 6 تصميمات متنوعة لمطابخ مميزة ستجيبنا و تقدم لنا العديد من الحلول و الالهامات لتصميمات مبتكرة في المساحات الصغيرة ..