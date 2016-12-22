منزل أنيق بأفكار شبابية

هذا العصر يشهد تحول في عالم التصميم والسبب في ذلك يعود الى محاولة المصممين الدائمة في مواكبة الاحتياجات المتجددة التي يتطلبها الجميع في عصر السرعة كي تلائم كل الأفراد، فلسنا كمن كانوا بحاجة دائماً الى الزخارف والاعتماد على التصميم المثقل بالتفاصيل لكي ننعم بمعسشة فاخرة بل أصبحنا نبحث عن الراحة والعملية ممزوجين بلمسات أنيقة. لهذا أصبحت الأسر الحديثة تسعى الى ان يكون منزل الأحلام بكل رونقه يتسم بالبساطة والرقي لكي يتوافق مع الطباع والعادات اليومية. النمط الحداثي هو الذي يتصدر المشهد في عالم التصميم لما فيه من بساطة ومرونة لتحقيق المعادلة الصعبة التي نطمح بها جميعاً وهو النمط الذي يسمح لأي مصمم أن يطلق العنان لخياله ويقوم بتنفيذ أفكار مبتكرة و جريئة لم تكن تخطر على البال. اليوم سوف نناقش منزل عائلة عصرية بذوق عصري يتضح فيه كيفية تحقيق المصمم الذكي هذه المعادلة مع ترك بصمة خاصة في كل فراغ.
نتذكر جميعاً المنازل قديماً كيف كانت، حيث كل غرفة كانت منفصلة وتأخذ حيزاً كافياً لاستقبال أعداد كبيرة ولكن أختفى هذا الفكر في عالمنا. الأسرة أصبحت في حاجة الى منزل يبث الهدوء والاسترخاء في نفوس ساكنيه بلا أي تعقيدات مع مراعاة أن المساحات في الشقق لم تعد برفاهية المنازل قديماً لذا تخلينا عن مبدأ الغرف المنفصلة ولكي نسعى أكثر وراء سهولة المعيشة أصبح الفراغ المشترك يحتوي على طاولة الطعام وغرفة المعيشة ولا بأس إن وجد المطبخ المفتوح لخدمة أيسر. هذا ما أتبعه المصمم في هذا المنزل لكي يحتوي على أسرة تنعم بكل أساسيات و رفاهيات المعيشة المطلوبة.
من الرائع أن يكون تصميم منزلك عملي ولكن الأكثر جمالاً واستدامة هو أن يكون التصميم مميز وتترك فيه شخصيتك على الفور مثل هذا التصميم المذهل. المصمم أراد أن يترك أثرا من خلال طاولة جريئة ومميزة مما أدى إلى تصميم مبهر في النهاية.
بالرغم من أن المطابخ جميعاً تحتوي على نفس العناصر من خزانات وأدوات الى أنها من أكثر الفراغات التي يظهر بها تميز المصمم وأصحاب المنزل، فهذا المطبخ على سبيل المثال يتميز لنعومة الوحدات والألوان الموحدة مع إخفاء أي ظهور لما في الخزانات. مثل هذا التصميم يجعل من المطبخ مكان نظيف و منظم بصفة دائمة.
لم يكتفي المصمم من أداء الخزانات الرائع وقام بإضافة إضاءة أسفل الوحدات المعلقة لعملية طهي سهلة على مدار اليوم.
كما نعلم جميعاً المساحات الكبيرة في الشقق العصرية أصبحت رفاهية لا نقدر عليها لذا ففي خلال مرحلة التصميم علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن كل الفراغات يجب أن تستغل فحتى الشرفة عليها أن تكون جزء هام في المنزل.
الأفكار الملهمة في غرف النوم تزداد إبهاراً يوماً بعد يوم والسبب وراء ذلك ليس فقط التجدد الذي يطرحه المصممون المبدعون ولكن يعود أيضاً إلى المساحة التي يطرحا النمط الحداثي الذي لا يحيط به قيود كثيرة، لذا فأحياناً كثيرة نفاجأ بأن أبسط وأصغر الأفكار تحدث فرقاً كبيراً. التصميم هنا على سبيل المثال غاية في البساطة والرقي وهو الأمر الذي لم نعتد اللجوء إليه فهي الغرفة التي كانت تتسم بالتفاصيل والزخارف الكثيرة ولكن من كان يتوقع أن مثل هذه البساطة ستكون جاذبة و تسبب الراحة للجميع؟
المصمم قام بإختيار أرضيات و حوائط مثالية لحمام فاخر و لا يظهر به أي علامات اتساخ و هو تصميم سهل تنفيذه في أي منزل
غرف الأطفال من أكثر الغرف التي تسبب صراعات لما فيها من عوائق فأنت تحاول أن تستغل المساحة بأقصى درجة مع الحفاظ على التساوي بين الأطفال وهذا هو التصميم الأمثل الذي يعكس فكر دقيق وقمة في الذكاء.