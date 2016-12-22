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منزل أنيق بأفكار شبابية

shereen gouda shereen gouda
Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك Beige
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هذا العصر يشهد تحول في عالم التصميم والسبب في ذلك يعود الى محاولة المصممين الدائمة في مواكبة الاحتياجات المتجددة التي يتطلبها الجميع في عصر السرعة كي تلائم كل الأفراد، فلسنا كمن كانوا بحاجة دائماً الى الزخارف والاعتماد على التصميم المثقل بالتفاصيل لكي ننعم بمعسشة فاخرة بل أصبحنا نبحث عن الراحة والعملية ممزوجين بلمسات أنيقة. لهذا أصبحت الأسر الحديثة تسعى الى ان يكون منزل الأحلام بكل رونقه يتسم بالبساطة والرقي لكي يتوافق مع الطباع والعادات اليومية. النمط الحداثي هو الذي يتصدر المشهد في عالم التصميم لما فيه من بساطة ومرونة لتحقيق المعادلة الصعبة التي نطمح بها جميعاً وهو النمط الذي يسمح لأي مصمم أن يطلق العنان لخياله ويقوم بتنفيذ أفكار مبتكرة و جريئة لم تكن تخطر على البال. اليوم سوف نناقش منزل عائلة عصرية بذوق عصري يتضح فيه كيفية تحقيق المصمم الذكي هذه المعادلة مع ترك بصمة خاصة في كل فراغ.

تصميم يتحدى القيود

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة المعيشة طوب White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

نتذكر جميعاً المنازل قديماً كيف كانت، حيث كل غرفة كانت منفصلة وتأخذ حيزاً كافياً لاستقبال أعداد كبيرة ولكن أختفى هذا الفكر في عالمنا. الأسرة أصبحت في حاجة الى منزل يبث الهدوء والاسترخاء في نفوس ساكنيه بلا أي تعقيدات مع مراعاة أن المساحات في الشقق لم تعد برفاهية المنازل قديماً لذا تخلينا عن مبدأ الغرف المنفصلة ولكي نسعى أكثر وراء سهولة المعيشة أصبح الفراغ المشترك يحتوي على طاولة الطعام وغرفة المعيشة ولا بأس إن وجد المطبخ المفتوح لخدمة أيسر. هذا ما أتبعه المصمم في هذا المنزل لكي يحتوي على أسرة تنعم بكل أساسيات و رفاهيات المعيشة المطلوبة.

تصميم عملي لا يلغي الفكر المبتكر

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة المعيشة طوب White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

من الرائع أن يكون تصميم منزلك عملي ولكن الأكثر جمالاً واستدامة هو أن يكون التصميم مميز وتترك فيه شخصيتك على الفور مثل هذا التصميم المذهل. المصمم أراد أن يترك أثرا من خلال طاولة جريئة ومميزة مما أدى إلى تصميم مبهر في النهاية.

النمط الحداثي في أزهى صوره

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك Beige
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

بالرغم من أن المطابخ جميعاً تحتوي على نفس العناصر من خزانات وأدوات الى أنها من أكثر الفراغات التي يظهر بها تميز المصمم وأصحاب المنزل، فهذا المطبخ على سبيل المثال يتميز لنعومة الوحدات والألوان الموحدة مع إخفاء أي ظهور لما في الخزانات. مثل هذا التصميم يجعل من المطبخ مكان نظيف و منظم بصفة دائمة.

كفاءة التصميم

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

لم يكتفي المصمم من أداء الخزانات الرائع وقام بإضافة إضاءة أسفل الوحدات المعلقة لعملية طهي سهلة على مدار اليوم.

استغلال كل أركان المنزل

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia بلكونة أو شرفة مزيج خشب وبلاستيك Brown
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

كما نعلم جميعاً المساحات الكبيرة في الشقق العصرية أصبحت رفاهية لا نقدر عليها لذا ففي خلال مرحلة التصميم علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن كل الفراغات يجب أن تستغل فحتى الشرفة عليها أن تكون جزء هام في المنزل.

أفكار بسيطة تترك بصمات واضحة

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة نوم طوب Beige
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

الأفكار الملهمة في غرف النوم تزداد إبهاراً يوماً بعد يوم والسبب وراء ذلك ليس فقط التجدد الذي يطرحه المصممون المبدعون ولكن يعود أيضاً إلى المساحة التي يطرحا النمط الحداثي الذي لا يحيط به قيود كثيرة، لذا فأحياناً كثيرة نفاجأ بأن أبسط وأصغر الأفكار تحدث فرقاً كبيراً. التصميم هنا على سبيل المثال غاية في البساطة والرقي وهو الأمر الذي لم نعتد اللجوء إليه فهي الغرفة التي كانت تتسم بالتفاصيل والزخارف الكثيرة ولكن من كان يتوقع أن مثل هذه البساطة ستكون جاذبة و تسبب الراحة للجميع؟

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حمام غرفة النوم الرئيسية الفاخر

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia حمام بلاط Beige
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

المصمم قام بإختيار أرضيات و حوائط مثالية لحمام فاخر و لا يظهر به أي علامات اتساخ و هو تصميم سهل تنفيذه في أي منزل

غرفة أطفال حيادية

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة نوم طوب Beige
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

غرف الأطفال من أكثر الغرف التي تسبب صراعات لما فيها من عوائق فأنت تحاول أن تستغل المساحة بأقصى درجة مع الحفاظ على التساوي بين الأطفال وهذا هو التصميم الأمثل الذي يعكس فكر دقيق وقمة في الذكاء.

17 كسوة جدارية قمة في الأناقة
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