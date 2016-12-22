منزل أنيق بأفكار شبابية

هذا العصر يشهد تحول في عالم التصميم والسبب في ذلك يعود الى محاولة المصممين الدائمة في مواكبة الاحتياجات المتجددة التي يتطلبها الجميع في عصر السرعة كي تلائم كل الأفراد، فلسنا كمن كانوا بحاجة دائماً الى الزخارف والاعتماد على التصميم المثقل بالتفاصيل لكي ننعم بمعسشة فاخرة بل أصبحنا نبحث عن الراحة والعملية ممزوجين بلمسات أنيقة. لهذا أصبحت الأسر الحديثة تسعى الى ان يكون منزل الأحلام بكل رونقه يتسم بالبساطة والرقي لكي يتوافق مع الطباع والعادات اليومية. النمط الحداثي هو الذي يتصدر المشهد في عالم التصميم لما فيه من بساطة ومرونة لتحقيق المعادلة الصعبة التي نطمح بها جميعاً وهو النمط الذي يسمح لأي مصمم أن يطلق العنان لخياله ويقوم بتنفيذ أفكار مبتكرة و جريئة لم تكن تخطر على البال. اليوم سوف نناقش منزل عائلة عصرية بذوق عصري يتضح فيه كيفية تحقيق المصمم الذكي هذه المعادلة مع ترك بصمة خاصة في كل فراغ.