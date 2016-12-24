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ما لا يجب أن تفعله فى ديكور منزلك بعد 30

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مساحات تجارية
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هل تذكر تلك الأيام التى كنت تتشاجر يها مع والدك على طلاء غرفة النوم الخاصة بك؟، هو يرى فى اختياراتك شئ من المبالغة وانت ترى فى اختياراته شيئاً من التقليدية والرتابة التى لا تريدها فى مملكتك الخاصة وهى غرفتك، تمر الأيام ويتقدم بك العمر ليحين موعد استقلالك بمنزلك والذى ستختار تصميمه بالكامل من اختيارك بدون تدخل اى شخص فى تصميمه، ثم تتفاجئ لتجد نفسك رافضاً كل البهرجة التى كنت تسعى إليها سابقاً وتجد شيئاً منك يميل إلى التقليدية التى كنت ترفضها فى السابق، فهناك عادات تعلمناها عندما كنا طلابا وعشنا مع عائلتنا تلك العادات  تبقى إلى الابد في داخلنا أو على الأقل معنا لبعض الوقت بوعي أو بغير وعي منا وعند مرحلة النضج تجد نفسك تلقائياً تتجه إليها، على سبيل المثال شراء نفس المائدة ذات نفس العلامة التجارية التي لدى الأم أوالجدة، اختيار بعض الأثاث والمفروشات لمجرد أنهم كانوا يفعلون ذلك دائماً، لذلك اذا كنت فى 30 وقاربت على الأستقلال فى منزلك الخاص إليك قائمة بالعادات التى يجب أن تتخلى عنها فى تصميم منزلك ليبدو مختلفاً

1- الجدار ليس للأوسمة وشهادات التقدير، الجدار للتابلوهات وتفاصيل الديكور، أما الأوسمة وشهادات التقدير القيمة خصص لها مكاناً خاصاً بها

Residência MB, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. غرفة المعيشة
Cabral Arquitetura Ltda.

Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.

2- الكراسى البلاستيكية ربما تبدو عملية ولكنها غير جمالية بالمرة فى الديكور.

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral حديقة حجر
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

3- لا تترك المطبخ فى حالة يرثى لها من الفوضى فالمطبخ من أكثر الأماكن التى يجب أن تظل دائماً نظيفة ومرتبة.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

4- استغل الفناء جيداً ولا تتركه مهملاً، فالفناء يمكنه أن يكون من أجمل المناطق داخل منزلك اذا استغل جيداً

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

5- استعن بتفاصيل من الديكور والأثاث لجعل منظقة الفناء جلسة خاصة ومميزة داخل منزلك

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

6- ابتعد عن الألوان الرتيبة واختار الوان متناسقة تعطى حيوية لمنزلك.

Metamorfoza salonu 19m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

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7- عنصر الراحة هو أهم ما ستريد أن تحصل عليه فى منزلك عند عمر 30، لذلك احرص على اختيار الوان وأثاث مريح فى منزلك ولا تهمل أيضاً عنصر الأضاءة.

Metamorfoza salonu 19m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

8- استعن بالأوانى والأطباق الزجاجية واختار تصميمات مميزة لها.

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores مطبخ
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

9- ايام الدراسة والجامعة كان من الممكن الأستعانة بالحصير للنوم على الأرض، هذة العادة لم تعد مناسبة فى منزلك بعد 30.

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

10- لا تهمل أغطية السرير فهى من الأشياء الضرورية.

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

11-اهتم بتصميم البوابة واجعلها مميزة ومبهجة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto شبابيك
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

12- استعن بالنباتات الطبيعية واحرص على توزيعها بطريقة جمالية ومناسبة.

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto منازل
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

13- يمكن للنباتات الطبيعية أن يكون لها نصيباً فى الديكور داخل الحمام عوضاً عن النباتات الصناعية والبلاستيكية.

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

14- لا تترك دهان المنزل من الخارج مهملاً.

homify منازل
homify

homify
homify
homify

15- تخلص من الفوضى ولا تجعل لها أثر فى منزلك.

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

16- اذا كان لديك أطفال تجنب الزجاج بكثرة فى تصميم ديكورات منزلك.

homify
homify

homify
homify
homify

17- ابتعد عن الرتابة فى تصميم مطبخك وتخلى عن التقليدية.

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

18- لا تترك الأسلكة الكهربائية واسلاك التليفون واضحة فى منزلك.

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

19- الأضاءة من الأساسيات لا تهملها وابتعد عن اللمبات التقليدية فشكلها غير جمالى بالمرة.

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

20- اختار تفاصيل الديكور بعناية ويجب أن تكون متناسقة مع بعضها البعض.

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus مكتب عمل أو دراسة
acertus

acertus
acertus
acertus

21- اجعل هناك دائماً نصيب للأضاءة الطبيعية.

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus مكتب عمل أو دراسة
acertus

acertus
acertus
acertus

22- ورق الحائط من التفاصيل التى يمكنك الأستعانى بها وقم بتنسيقها بشكل يتناسب مع الذوق العام للمنزل.

Blühende Wände - mit Fototapeten!, fototapete.de fototapete.de جدران وأرضياتورق الحائط
fototapete.de

fototapete.de
fototapete.de
fototapete.de

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23- استعن بالألوان المبتكرة واحرص على دمجها معاً بطريقة جمالية مميزة.

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homify
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