ما لا يجب أن تفعله فى ديكور منزلك بعد 30

هل تذكر تلك الأيام التى كنت تتشاجر يها مع والدك على طلاء غرفة النوم الخاصة بك؟، هو يرى فى اختياراتك شئ من المبالغة وانت ترى فى اختياراته شيئاً من التقليدية والرتابة التى لا تريدها فى مملكتك الخاصة وهى غرفتك، تمر الأيام ويتقدم بك العمر ليحين موعد استقلالك بمنزلك والذى ستختار تصميمه بالكامل من اختيارك بدون تدخل اى شخص فى تصميمه، ثم تتفاجئ لتجد نفسك رافضاً كل البهرجة التى كنت تسعى إليها سابقاً وتجد شيئاً منك يميل إلى التقليدية التى كنت ترفضها فى السابق، فهناك عادات تعلمناها عندما كنا طلابا وعشنا مع عائلتنا تلك العادات تبقى إلى الابد في داخلنا أو على الأقل معنا لبعض الوقت بوعي أو بغير وعي منا وعند مرحلة النضج تجد نفسك تلقائياً تتجه إليها، على سبيل المثال شراء نفس المائدة ذات نفس العلامة التجارية التي لدى الأم أوالجدة، اختيار بعض الأثاث والمفروشات لمجرد أنهم كانوا يفعلون ذلك دائماً، لذلك اذا كنت فى 30 وقاربت على الأستقلال فى منزلك الخاص إليك قائمة بالعادات التى يجب أن تتخلى عنها فى تصميم منزلك ليبدو مختلفاً