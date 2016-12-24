11 أطلالة رائعة لجدران غرفة النوم الخاصة بك

اعتمد على التناغم اللونى فى تصميم جدران غرفة النوم الخاصة بك، فالألوان قد تفعل الكثير والكثير فى الديكور، لذلك اذا اردت لمسة مختلفة ومميزة اعتمد على التناغم اللونى بين اكثر من لون فى غرفتك، فهنا قام المصمم بالأعتماد على التناعم بين درجات اللون الأزرق الهادئ مع لمسة من اللون البنفسجى الصريح وهذا التناغم كما نرى خلق لمسة جمالية جذابة ومختلفة للغرفة كما نرى، لذلك يمكنك الأعتماد على التناغم بين أكثر من لون واخلق تناسقاً وانسجاماً بينهم بطريقة مميزة.