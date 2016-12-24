اختيار تصميم مناسب لغرفة النوم من الأشياء الضرورى جداً الأهتمام بها فغرفة النوم هى من أكثر الأماكن التى تشعر بها بالراحة والهدوء وقضاء يعض الأوقات بعد عناء يوم طويل، ومن التفاصيل التى يجب اخذها فى الأعتبار والتى تشكل جزء كبير من طابع وتصميم غرفة النوم هى الجدران، فيجب اختيار تصميم مناسب للجدران حتى تستطيع ان تتناسق مع تصميم الغرفة بالكامل وشخصيتها لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 11 أطلالة رائعة لجدران غرفة النوم الخاصة بك لتساعدك فى اختيار تصميمها او أضافة لمسة من التجديد على غرفتك.
اعتمد على التناغم اللونى فى تصميم جدران غرفة النوم الخاصة بك، فالألوان قد تفعل الكثير والكثير فى الديكور، لذلك اذا اردت لمسة مختلفة ومميزة اعتمد على التناغم اللونى بين اكثر من لون فى غرفتك، فهنا قام المصمم بالأعتماد على التناعم بين درجات اللون الأزرق الهادئ مع لمسة من اللون البنفسجى الصريح وهذا التناغم كما نرى خلق لمسة جمالية جذابة ومختلفة للغرفة كما نرى، لذلك يمكنك الأعتماد على التناغم بين أكثر من لون واخلق تناسقاً وانسجاماً بينهم بطريقة مميزة.
اعتمد على التفاصيل فلمسة من التابلوهات المتناثرة بعشوائية على الجدار قد تعطى لجدار غرفتك روحاً جذابة ومميزة، وفكرة التابلوهات من الأفكار الرائعة جداً التى تضيف جمالاً واضحاً، اذا كنت من محبى الكلاسيكية والتفاصيل القديمة والعتيقة فيمكنك الأستعانة بالتابلوهات ذات الأبيض والأسود أما اذا كنت من يحبون الألوان الجريئة والصريحة فاستعن بتابلوهات لرسومات فنية جذابة وملونة.
من الأفكار أيضاً المميزة التى يمكنك الأستعانة بها فى تصميم غرفة النوم الخاصة بك هى الرسومات البارزة على الجدران، ويمكنك الأستعانة بها على جدار واحد فقط من جدران الغرفة أفضل من أن تكون على جميع الجدران.
الطوب الحجرى من اللمسات الرائعة جداً فى أى تصميم، ويمكنك الأستعانة به أيضاً فى تصميم جدران غرفة النوم الخاصة بك، بأن تضيف جدار واحد مصمم من الطوب الحجرى وتزينه ببعض الديكورات المميزة والجذابة وسيعطيك أطلالة مميزة ودافئة فى غرفتك.
المرايا هى اختيار رائع أيضاً يمكنك الاستعانة به فى تصميم جدرانك، مرآة الجدار تضيف لك لمسة جمالية جذابة بجانب كونها تضيف اتساعاً بشكل واضح اذا كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة، ويمكنك اختيار تصميمات مختلفة وغير تقليدية تتماشى مع شكل الغرفة الخاص بك وتصميمها.
استعن باللوحات فى تزيين جدار غرفة نومك وستعطيك لمسة مميزة جداً فى ديكور الغرفة، اختار اللوحات التى تتناسب مع تصميم غرفتك وروح شخصيتك، الفكرة فى استخدام اللوحات فى الديكور انها تعطى تركيزاً على اتجاه معين فى الغرفة بجانب لمستها الجمالية، فأذا كنت تريد أضافة توجيه تركيز فى اتجاه معين داخل الغرفة فأستعن بلمسة اللوحات فى غرفتك.
لمسات من الطبيعة قد تضيف الكثير من الجمال على غرفتك مثل هذا التصميم المميز جداً، فهنا قام المصمم باستغلال الجدار وخلق حديقة مصغرة على الجدار بشكل أكثر من رائع ومبتكر جداً كما نرى.
ورق الجدران من الخيارات المثالية جداً التى تعطى للجدران لمسة مختلفة ورائعة، يمكنك الأستعانة بها واختيار تصميم مناسب على حسب ذوقك وذوق الغرفة بالكامل.
تصميماً أخر لورق الجدران لكن بشكل مختلف فبدلاً من أن تكون رسومات ورق الجدران ملونة، يمكن أن تكون بلون واحد مثل هذا التصميم كانت رسومات ورق الجدران باللون الابيض أسفل جدار باللون الوردى الصريح.
فكرة أخرى للرسومات البارزة ولكن على عكس الفكرة السابقة التى جاءت بلون مختلف عن لون الجدار هنا جاءت الرسومات بنفس لون الجدار.
اذا كانت جدران غرفتك حيادية اللون يمكنك وضع بعض اللوحات والرسومات بألوان صريحة وبارزة وستكسر الرتابة والروتين داخل الغرفة فالفن دائماً مرحب به فى أى تصميم.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 14 فكرة للأبواب الجرارة ستنقذ المساحات فى منزلك