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11 أطلالة رائعة لجدران غرفة النوم الخاصة بك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
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اختيار تصميم مناسب لغرفة النوم من الأشياء الضرورى جداً الأهتمام بها فغرفة النوم هى من أكثر الأماكن التى تشعر بها بالراحة والهدوء وقضاء يعض الأوقات بعد عناء يوم طويل، ومن التفاصيل التى يجب اخذها فى الأعتبار والتى تشكل جزء كبير من طابع وتصميم غرفة النوم هى الجدران، فيجب اختيار تصميم مناسب للجدران حتى تستطيع ان تتناسق مع تصميم الغرفة بالكامل وشخصيتها لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 11 أطلالة رائعة لجدران غرفة النوم الخاصة بك لتساعدك فى اختيار تصميمها او أضافة لمسة من التجديد على غرفتك.

1- تناغم لونى

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

اعتمد على التناغم اللونى فى تصميم جدران غرفة النوم الخاصة بك، فالألوان قد تفعل الكثير والكثير فى الديكور، لذلك اذا اردت لمسة مختلفة ومميزة اعتمد على التناغم اللونى بين اكثر من لون فى غرفتك، فهنا قام المصمم بالأعتماد على التناعم بين درجات اللون الأزرق الهادئ مع لمسة من اللون البنفسجى الصريح وهذا التناغم كما نرى خلق لمسة جمالية جذابة ومختلفة للغرفة كما نرى، لذلك يمكنك الأعتماد على التناغم بين أكثر من لون واخلق تناسقاً وانسجاماً بينهم بطريقة مميزة.

2- لمسة من التفاصيل

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

اعتمد على التفاصيل فلمسة من التابلوهات المتناثرة بعشوائية على الجدار قد تعطى لجدار غرفتك روحاً جذابة ومميزة، وفكرة التابلوهات من الأفكار الرائعة جداً التى تضيف جمالاً واضحاً، اذا كنت من محبى الكلاسيكية والتفاصيل القديمة والعتيقة فيمكنك الأستعانة بالتابلوهات ذات الأبيض والأسود أما اذا كنت من يحبون الألوان الجريئة والصريحة فاستعن بتابلوهات لرسومات فنية جذابة وملونة.

3- رسومات بارزة جذابة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من الأفكار أيضاً المميزة التى يمكنك الأستعانة بها فى تصميم غرفة النوم الخاصة بك هى الرسومات البارزة على الجدران، ويمكنك الأستعانة بها على جدار واحد فقط من جدران الغرفة أفضل من أن تكون على جميع الجدران.

4- الطوب الحجرى

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

الطوب الحجرى من اللمسات الرائعة جداً فى أى تصميم، ويمكنك الأستعانة به أيضاً فى تصميم جدران غرفة النوم الخاصة بك، بأن تضيف جدار واحد مصمم من الطوب الحجرى وتزينه ببعض الديكورات المميزة والجذابة وسيعطيك أطلالة مميزة ودافئة فى غرفتك.

5- المرايا

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

المرايا هى اختيار رائع أيضاً يمكنك الاستعانة به فى تصميم جدرانك، مرآة الجدار تضيف لك لمسة جمالية جذابة بجانب كونها تضيف اتساعاً بشكل واضح اذا كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة، ويمكنك اختيار تصميمات مختلفة وغير تقليدية تتماشى مع شكل الغرفة الخاص بك وتصميمها.

6- اللوحات

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

استعن باللوحات فى تزيين جدار غرفة نومك وستعطيك لمسة مميزة جداً فى ديكور الغرفة، اختار اللوحات التى تتناسب مع تصميم غرفتك وروح شخصيتك، الفكرة فى استخدام اللوحات فى الديكور انها تعطى تركيزاً على اتجاه معين فى الغرفة بجانب لمستها الجمالية، فأذا كنت تريد أضافة توجيه تركيز فى اتجاه معين داخل الغرفة فأستعن بلمسة اللوحات فى غرفتك.

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7- تفاصيل من الطبيعة

Design végétal, Adventive Adventive تصميم مساحات داخلية
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

لمسات من الطبيعة قد تضيف الكثير من الجمال على غرفتك مثل هذا التصميم المميز جداً، فهنا قام المصمم باستغلال الجدار وخلق حديقة مصغرة على الجدار بشكل أكثر من رائع ومبتكر جداً كما نرى.

8- ورق الجدار

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

ورق الجدران من الخيارات المثالية جداً التى تعطى للجدران لمسة مختلفة ورائعة، يمكنك الأستعانة بها واختيار تصميم مناسب على حسب ذوقك وذوق الغرفة بالكامل.

9- اللعب بالألوان

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

تصميماً أخر لورق الجدران لكن بشكل مختلف فبدلاً من أن تكون رسومات ورق الجدران ملونة، يمكن أن تكون بلون واحد مثل هذا التصميم كانت رسومات ورق الجدران باللون الابيض أسفل جدار باللون الوردى الصريح.

10- الرسومات البارزة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

فكرة أخرى للرسومات البارزة ولكن على عكس الفكرة السابقة التى جاءت بلون مختلف عن لون الجدار هنا جاءت الرسومات بنفس لون الجدار.

11- الرسومات الملونة

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

اذا كانت جدران غرفتك حيادية اللون يمكنك وضع بعض اللوحات والرسومات بألوان صريحة وبارزة وستكسر الرتابة والروتين داخل الغرفة فالفن دائماً مرحب به فى أى تصميم.

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