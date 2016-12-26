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10 أخطاء يجب ألا تقوم بها (لكنك في الغالب تفعل!)

آية علم الدين آية علم الدين
Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
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بالطبع لا يمكننا أن نكون مصممي ديكور متخصصين، ولكن هذا ليس عذرًا لأن نعيش في منزل ملئ بالفوضى والكآبة.

وسواءًا كان هذا تحسينًا لخطأ تصميمي كان حاصلًا أو تغيير لطاقة غرفة قد ضجت بالذكريات، فإن لكل منا على الأقل فراغًا واحدًا في منزله يبدو بشكل أقل مما يجب أن يكون عليه.

من أين نبدأ؟ حسنًا، أولا وقبل كل شئ فإنه إذا كنت في homify فإنك بالفعل قد قمت بالخطوة الأولى، أما الآن فنحن بحاجة فقط لأن نعرف في هذا الموضوع أكثر 10 أخطاء شائعة يفعلها الناس أثناء تصميم ديكورات منازلهم.

تفحص جيدًا ما يجب عليك تجنبه من الآن…

1- اضطراب

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إن اضطراب الأماكن المخصصة للأشياء يعتبر شيئًا مرهقًا ويضفي جوًا من التوتر على المكان كما أنه يجعل الفراغ بلا هوية، لذا، تأكد من وجود أماكن جيدة لتخزين الأشياء ( الأدراج، والخزانات، والأرفف، إلخ..)، وسوف تكون هذه إضافات قيمة لغرف منزلك.

2- أثاث الحمام غير المُرضِي

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

في كتير من الأحيان يستخدم الناس الحمام كمكان للبس، ولتنظيف الجسد وأحيانًا تقتطع بضع لحظات ثمينة من الاسترخاء، ولهذا يجب الغرض يجب علينا أن نولي اهتمامًا خاصًا.

استخدام  الأكسسوارات الجميلة النقية مع التفاصيل الرفيعة الثمينة مثل الكوات في الحوائط في الحمام لأمر يستحق التنفيذ!

3- المرتبة ومفارش السرير الغير مناسبة

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

بالإضافة إلى الجمال فإن غرفة النوم لابد أن تكون مريحة جدًا، كيف يمكن أن نأمل بالشعور بالراحة الاسترخاء إذا كنا ننام طوال الليل على فراش يفتقر للجودة؟

الاستثمار في فراش لائق ذو تصميم بسيط جذاب سوف يجعل عقلك وجسمك يشكرونك على ذلك.

4- المبالغة في غرفة النوم

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

حتى إذا كنت تحب الألوان الزاهية ، وتختار دائما باليتة الألوان التي تنقل الصفاء: من الضروري أن تنام دون عائق.

نقترح على وجه الخصوص اختيار الألوان المحايدة أو مزيج من الألوان الناعمة.

5- تجاهل وظيفة الفراغ

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

لا تغفل وظيفة الغرفة، سواءًا غرفة معيشة أو مكتب، على سبيل المثال فإنه من الضروري جدًا أثناء تصميم ديكورات الغرفة أن نضع في اعتبارنا المهام الرئيسية للغرفة (معيشة، عمل، استرخاء) ولابد أن نحقق في كل غرفة ما هو مطلوب منها وظيفيًا بالضبط.

6- الفراغات المثقلة

dining room INpuls interior design & architecture غرفة السفرة
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

إن غرفة تحمل الكثير من التفاصيل لتعطي نفس الإنطباع والطاقة السلبية التي يعطيها فراغ خال أو فقير التأثيث، تجنب وضع الأثاث الكبير في فراغات صغير، وحاول أن تناسب الأثاث مع المساحة بشكل لائق.

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7- أدوات المائدة وغيرها من التفاصيل التي لا تلائم الطاولة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الأواني الفخارية المتكسرة، والقبيحة، أو غير العصرية هي قاتلة حرفيا لواجهة غرفة الطعام الخاصة بك! التخلص من الأشياء القديمة، واتخاذ بعض ’من وقتك لاختيار أثاث جديد ذو ذوق حسن لمن أهم الأشياء في الديكور الناجح.

8- تجاهل الإضاءة الطبيعية

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

حتى أفضل مصدر للضوء الاصطناعي لا يضمن رفاهية شعاع من أشعة الشمس في بيئة مغلقة. لديك نافذة كبيرة، نافذة، أو كوة، نقع من الضوء الطبيعي يتمتع الدفء: هذا هو الذي يحتاجه جسمك بالضبط !

9- المطبخ المضاء بشكل سئ

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

مصدر ضوء واحد في المطبخ قد لا يكون كافيا لجعله فضاءً لطيفًا.

إضاءة الفراغ على شكل مستويات (إضاءة السقف والمصابيح والشمعدانات) تصنع جوًا دافئًا  ومريحًا جدًا.

10- الخزانة الفوضوية

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الحفاظ على النظام والنظافة في جميع غرف منزلك، خصوصا في غرفة خلع الملابس… والحقيقة أن يكون للخزانة أبواب لا يعني أنه يجب أن تبقى في حالة من الارتباك والفوضى.

البعيد عن العين بعيد عن العقل، هو مثل ليس في قاموسنا!

إذا أعجبتك هذه الإرشادات الديكورية يمكنك أيضًا أن تقرأ 10 أفكار لجعل منزلك أكثر تنظيمًا.

10 أفكار لمداخل المنازل ستجعلك ترغب في تجديد مدخل منزلك
أي هذه الأخطاء موجودة في منزلك؟

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