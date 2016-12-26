10 أخطاء يجب ألا تقوم بها (لكنك في الغالب تفعل!)

بالطبع لا يمكننا أن نكون مصممي ديكور متخصصين، ولكن هذا ليس عذرًا لأن نعيش في منزل ملئ بالفوضى والكآبة.

وسواءًا كان هذا تحسينًا لخطأ تصميمي كان حاصلًا أو تغيير لطاقة غرفة قد ضجت بالذكريات، فإن لكل منا على الأقل فراغًا واحدًا في منزله يبدو بشكل أقل مما يجب أن يكون عليه.

من أين نبدأ؟ حسنًا، أولا وقبل كل شئ فإنه إذا كنت في homify فإنك بالفعل قد قمت بالخطوة الأولى، أما الآن فنحن بحاجة فقط لأن نعرف في هذا الموضوع أكثر 10 أخطاء شائعة يفعلها الناس أثناء تصميم ديكورات منازلهم.

تفحص جيدًا ما يجب عليك تجنبه من الآن…