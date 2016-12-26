10 أخطاء يجب ألا تقوم بها (لكنك في الغالب تفعل!)

بالطبع لا يمكننا أن نكون مصممي ديكور متخصصين، ولكن هذا ليس عذرًا لأن نعيش في منزل ملئ بالفوضى والكآبة.
وسواءًا كان هذا تحسينًا لخطأ تصميمي كان حاصلًا أو تغيير لطاقة غرفة قد ضجت بالذكريات، فإن لكل منا على الأقل فراغًا واحدًا في منزله يبدو بشكل أقل مما يجب أن يكون عليه.
من أين نبدأ؟ حسنًا، أولا وقبل كل شئ فإنه إذا كنت في homify فإنك بالفعل قد قمت بالخطوة الأولى، أما الآن فنحن بحاجة فقط لأن نعرف في هذا الموضوع أكثر 10 أخطاء شائعة يفعلها الناس أثناء تصميم ديكورات منازلهم.
تفحص جيدًا ما يجب عليك تجنبه من الآن…
إن اضطراب الأماكن المخصصة للأشياء يعتبر شيئًا مرهقًا ويضفي جوًا من التوتر على المكان كما أنه يجعل الفراغ بلا هوية، لذا، تأكد من وجود أماكن جيدة لتخزين الأشياء ( الأدراج، والخزانات، والأرفف، إلخ..)، وسوف تكون هذه إضافات قيمة لغرف منزلك.
في كتير من الأحيان يستخدم الناس الحمام كمكان للبس، ولتنظيف الجسد وأحيانًا تقتطع بضع لحظات ثمينة من الاسترخاء، ولهذا يجب الغرض يجب علينا أن نولي اهتمامًا خاصًا.
استخدام الأكسسوارات الجميلة النقية مع التفاصيل الرفيعة الثمينة مثل الكوات في الحوائط في الحمام لأمر يستحق التنفيذ!
بالإضافة إلى الجمال فإن غرفة النوم لابد أن تكون مريحة جدًا، كيف يمكن أن نأمل بالشعور بالراحة الاسترخاء إذا كنا ننام طوال الليل على فراش يفتقر للجودة؟
الاستثمار في فراش لائق ذو تصميم بسيط جذاب سوف يجعل عقلك وجسمك يشكرونك على ذلك.
حتى إذا كنت تحب الألوان الزاهية ، وتختار دائما باليتة الألوان التي تنقل الصفاء: من الضروري أن تنام دون عائق.
نقترح على وجه الخصوص اختيار الألوان المحايدة أو مزيج من الألوان الناعمة.
لا تغفل وظيفة الغرفة، سواءًا غرفة معيشة أو مكتب، على سبيل المثال فإنه من الضروري جدًا أثناء تصميم ديكورات الغرفة أن نضع في اعتبارنا المهام الرئيسية للغرفة (معيشة، عمل، استرخاء) ولابد أن نحقق في كل غرفة ما هو مطلوب منها وظيفيًا بالضبط.
إن غرفة تحمل الكثير من التفاصيل لتعطي نفس الإنطباع والطاقة السلبية التي يعطيها فراغ خال أو فقير التأثيث، تجنب وضع الأثاث الكبير في فراغات صغير، وحاول أن تناسب الأثاث مع المساحة بشكل لائق.
الأواني الفخارية المتكسرة، والقبيحة، أو غير العصرية هي قاتلة حرفيا لواجهة غرفة الطعام الخاصة بك! التخلص من الأشياء القديمة، واتخاذ بعض ’من وقتك لاختيار أثاث جديد ذو ذوق حسن لمن أهم الأشياء في الديكور الناجح.
حتى أفضل مصدر للضوء الاصطناعي لا يضمن رفاهية شعاع من أشعة الشمس في بيئة مغلقة. لديك نافذة كبيرة، نافذة، أو كوة، نقع من الضوء الطبيعي يتمتع الدفء: هذا هو الذي يحتاجه جسمك بالضبط !
مصدر ضوء واحد في المطبخ قد لا يكون كافيا لجعله فضاءً لطيفًا.
إضاءة الفراغ على شكل مستويات (إضاءة السقف والمصابيح والشمعدانات) تصنع جوًا دافئًا ومريحًا جدًا.
الحفاظ على النظام والنظافة في جميع غرف منزلك، خصوصا في غرفة خلع الملابس… والحقيقة أن يكون للخزانة أبواب لا يعني أنه يجب أن تبقى في حالة من الارتباك والفوضى.
البعيد عن العين بعيد عن العقل، هو مثل ليس في قاموسنا!
إذا أعجبتك هذه الإرشادات الديكورية يمكنك أيضًا أن تقرأ 10 أفكار لجعل منزلك أكثر تنظيمًا.