15 تصميم لمدخل منزلك

من الامور المهمة التي يهتم بها المهندس المعماري عند تصميم أي منزل هي المدخل إلى المنزل، لأن مدخل المنزل يعكس الكثير عن كيفية اهتمامنا بمنزلنا وماهي الترتيبات المناسبة لنا، وفي نفس الوقت يجب الانتباه إلى الباب الأمامي الذي له وظيفة اساسية في حمايتنا من اللصوص. يجب يتطابق أسلوب وتصميم المدخل مع كلا من الواجهة والحديقة (في حال وجود حديقة خارجا)، فمثلاً، الجمع بين مدخل من خشب الأبنوس الداكن مع واجهة مشرقة، أي التركيز على التناقضات. مدخل المنزل هو ليس الباب فقط فهو مجموعه من العناصر التي تشكل المدخل الباب والدرج والإضاءة والمساحات الخضراء المحيطة ويجب أن نولي الاهتمام إلى جميع هذه الجوانب…
وهنا في مقالنا اليوم نقدم لكم أعزاءي 15 تصميم لمدخل المنزل تناسب جميع الأذواق!
يجب أن يتطابق باب المنزل مع المدخل ككل. تصميم الباب هذا بسيط وفي الوقت نفسه يوجد تفاصيل مهمة في تنفيذه. درابزين من حديد جنبا إلى جنب مع الخشب الطبيعي. هذه الأبواب تناسب المنازل الريفية من حيث الأسلوب والأناقة. ولكن اذا أردت عزيزي القارء أن تقوم بنفس التصميم أنصحك بعدم استخدام الزجاج لأنه لا يؤمن الحماية الكافية للمدخل، فهو ليس أفضل حليف لحماية منزلك.
مع باب حديث التصميم مع مواد أخرى مجتمعة، هو من الحلول التي من شأنها أن تناسب معظم المداخل. في المقام الأول تشكل حاجزاً ضد الدخلاء غير المرغوب بهم، ولكن أيضا تعتبر مرافق مناسب للصورة العامة لمدخل المنزل. الإضاءة والنباتات هي إضافات مهمة ولها سحر خاص.
منزل ساحر في الريف وباب مناسب لذلك أيضا! منزل ريفي جميل، مع باب خشبي بطلاء احمر، أضاف طاقة كلها تفاؤل. ومع ذلك، إذا كنت تتساءل حول اختيار اللون المناسب، فلا مشكلة اختيار اللون قد يكون الأزرق أو الأخضر أو الوردي أو حتى البرتقالي، ولكن المهم أن تتناسب مع بقية المنزل. حاول أن تكون خلاق ولا تخاف من استخدام الألوان – طلاء الباب بألوان مفرحة ليشت مشكلة ابدا! اللون يحسَن التفاصيل ويخلق شيء خاص للمدخل.
ليس فقط وظيفي ليرشدك إلى المنزل، ولكن أيضا مليء بالجمالية والزخرفة – لذلك ينبغي أن يكون الممر مثالي في الحديقة. يمكن اختياره من مواد مختلفة، كالحجر والحصى، الخرسانة، أو الخشب، حيث يعتمد ترتيب الحديقة واحتياجاتنا على ما نقوم باختياره في تصميم المدخل، و بغض النظر عن نوع الممر يجب أن يكون متين ومقاوم للصقيع وللانزلاق، بالإضافة لذلك يجب أن يتناسب مع نمط الحديقة.
الإضاءة والمزاج العالي… لا شيء سيقنعك اكثر من ذلك. كما تعمل الإضاءة بشكل جيد داخل المنزل، كذلك تعمل بشكل ممتاز خارج المنزل عند تسليط الضوء على واجهة المنزل وإضاءة الطريق إلى المنزل. إذا كان المدخل له سلم، يجب إضاءته بشكل لطيف، مما يجعلها ليس فقط أكثر وضوحا، ولكن أيضا يجعلها أكثر سحر وترحيب. يمكنك تثبيت فلاش فوق باب المدخل، ستسهل علينا الدخول إلى المنزل بعد حلول الظلام، وتزيد الأمان في المساء والليل. ننصحك أيضا باختيار مصابيح مع كشف للحركة – التي تتطلب تفعيل يدوي. أثناء النهار وفي حال توفر إضاءة جيدة، يمكنك تثبيت أضواء التي تعمل بواسطة الطاقة الشمسية، فهي اقتصادية!
الحلول البسيطة غالبا ما تكون الأفضل… باب خشبي كلاسيكي، جدران قرميدية، وممر يؤدي إلى مدخل… كل شيء في مكانه.
مثال آخر على البساطة في تصميم المدخل، وفي نفس الوقت باب مميز التصميم مع فتحة زجاجية في الوسط.
المميز في الأبواب الشفافة أنها تسمح بأكبر قدر من الضوء الطبيعي. مع أن الزجاج له سحر وجمال خاص إلا انه للأسف لا يؤمن الخصوصية المطلوبة! في الصورة كما نرى، ليس فقط الباب حديث التصميم معظمة من الزجاج، ولكن أيضا جزءا كبيرا من إطار الباب.
كما نهتم بداخل المنزل بشكل كبير أيضا يجب أن لا ننسى المدخل، الذي يعطي الزائرين انطباع عن تصميم المنزل واهتمامنا به، لذلك لابد أن نولي اهتمام ليس فقط على الحديقة المحيطة والنباتات بل أيضا على المدخل، حيث يمكنك إضافة زخارف رائعة! فسيفساء من الألوان والنقوش مندمجة بشكل جيد مع الباب الأحمر. سيشعر زوارك بسعادة وراحة في منزلك بسبب الأسلوب الترحيبي الخاص.
هنا مثال على أبواب جميلة مصنوعة من الخشب الطبيعي. إنها حديثة التصميم، بطابع كلاسيكي وفي نفس الوقت تمثل البساطة.
تناسب هذه الأبواب تماما تصميم هذا المنزل المعاصر، بالإضافة إلى إضاءة متطورة.
سيخطر ببالك فورا، مكان مناسب لعطلة مليئة بأشعة الشمس! الباب بلون خشبي طبيعي، في تمازج ممتاز مع الجدران البيضاء خلق جو لا يصدق.
يعتبر وجود النباتات في جميع أنحاء المنزل حلم لأي شخص يحب الزهور والنباتات – حديقة مصممة بشكل جميل يجعل منها نقطة ذات أهمية. لذلك استخدم النباتات لتعطي لمسة غاية في الجمال إلى مدخلك… كيف؟ في كثير من الحالات، الباب الأمامي ممل أو بسيط التصميم، مع درجات وإضاءة عادية، ليس هذا ما تبحث عنه، إذا كانت ترغب في إحياء مدخل منزلك، قم بإضافة متناظرة من النباتات الخضراء والأزهار ذات البتلات الملونة على جانبي المدخل سيعطي ديكور حيوي ومنعش… عملية بسيطة، ولكن لها مفعول كبير.
إذا كان منزلك له سلم، يجدر بك أن تعتني به وبسلامته وأمانه للاستخدام. السلم المصمم بشكل صحيح سيكون له تأثير كبير على واجهة المنزل. عادة تكون السلالم مصنوعة من الخرسانة او البلاط، والتي لها جماية منفردة. يجب أن يكون السلم الخارجي مقاوم للرطوبة، والتغيرات في درجات الحرارة ونظيف دائما. في الشتاء يزيد خطر الانزلاق لذلك انتبه الى المواد التي تصنع منها السلم حتى تكون آمنة دائما صيفا وشتاء.
الباب الأسود مع لمسة الفضة أناقة لا تقاوم. بلمسة من النمط الكلاسيكي لطريقة الزخرفة الحديدية على الزجاج ، بالإضافة إلى انه محمي بشكل جدي.
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