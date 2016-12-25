15 تصميم لمدخل منزلك

من الامور المهمة التي يهتم بها المهندس المعماري عند تصميم أي منزل هي المدخل إلى المنزل، لأن مدخل المنزل يعكس الكثير عن كيفية اهتمامنا بمنزلنا وماهي الترتيبات المناسبة لنا، وفي نفس الوقت يجب الانتباه إلى الباب الأمامي الذي له وظيفة اساسية في حمايتنا من اللصوص. يجب يتطابق أسلوب وتصميم المدخل مع كلا من الواجهة والحديقة (في حال وجود حديقة خارجا)، فمثلاً، الجمع بين مدخل من خشب الأبنوس الداكن مع واجهة مشرقة، أي التركيز على التناقضات. مدخل المنزل هو ليس الباب فقط فهو مجموعه من العناصر التي تشكل المدخل الباب والدرج والإضاءة والمساحات الخضراء المحيطة ويجب أن نولي الاهتمام إلى جميع هذه الجوانب…

وهنا في مقالنا اليوم نقدم لكم أعزاءي 15 تصميم لمدخل المنزل تناسب جميع الأذواق!