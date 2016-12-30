20 حمامًا جميلًا حيث الخشب هو بطل الرواية

إن التفكير في استخدام الخشب في الحمام قد يبدو به بعض المخاطرة بعض الشئ، ولكن، الحمامات التي تتمتع بأكثر الديكورات جمالًا حاليًا هي الحمامات التي تحتوى على الخشب في ديكوراتها، سواءًا في التفاصيل أو في الأرضيات أو في سطح الحوض، فإن الخشب هو أحد المفاتيح للحمام العصري.

ونعم، لم يعد الخشب قاصرًا على بعض الغرف والفراغات مادام سوف يحصل على المعالجات اللازمة.

ما هو العلاج الذي لابد أن يحصل عليه الخشب حتى يمكننا استخدامه في تجليد الحمامات أو في أثاث الحمامات؟

في البداية، فإنه لابد أن يكون خشبًا طبيعيًا صلبًا، بعض الأنواع مثل الأرز وخشب شجرة الخروب وخشب الجيتارlapacho من الأنواع الملائمة لهذا الغرض، سمة هذه الأنواع أنها قادمة من المناطق الباردة فهي تتكيف مع التغييرات المناخية بشكل جيد باستخدام الزيوت الطبيعية التي تساعدها على مقاومة الرطوبة، لذا لا تعاني من الحركة أو التشققات.

ثانيًا: يجب أن يكون الخشب ذو مسام واسعة قليلًا وبه صلابة، ويجب استخدام الطلاء عليه بمثابة عازل يستطيع مقاومة الماء والرطوبة والبخار، وعادة ما توضع عليه طبقات من البولي يوريثين، أما بالنسبة لأعمال الصيانة اليومية، فإن الحل المثالي هو تجفيف السطح أولا بأول مع توفير التهوية الجيدة للأسطح الخشبية، والطريقة المثلى لتنظيف الخشب هي استخدام قطعة قماش مبللة مع منظف محايد.

وعادة ما نجد أن الخشب يوضع بجوار الجزء الأسمنتي أو الحجري في الحوائط، وأيضًا مع السيراميك والبلاط في ألوان محايدة وجملية، لذا، هيا بنا لنتمتع بهذه التشكيلة من تصميمات الحمامات المذهلة: