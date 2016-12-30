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20 حمامًا جميلًا حيث الخشب هو بطل الرواية

آية علم الدين آية علم الدين
studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
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إن التفكير في استخدام الخشب في الحمام قد يبدو به بعض المخاطرة بعض الشئ، ولكن، الحمامات التي تتمتع بأكثر الديكورات جمالًا حاليًا هي الحمامات التي تحتوى على الخشب في ديكوراتها، سواءًا في التفاصيل أو في الأرضيات أو في سطح الحوض، فإن الخشب هو أحد المفاتيح للحمام العصري.

ونعم، لم يعد الخشب قاصرًا على بعض الغرف والفراغات مادام سوف يحصل على المعالجات اللازمة.

ما هو العلاج الذي لابد أن يحصل عليه الخشب حتى يمكننا استخدامه في تجليد الحمامات أو في أثاث الحمامات؟

في البداية، فإنه لابد أن يكون خشبًا طبيعيًا صلبًا، بعض الأنواع مثل الأرز وخشب شجرة الخروب وخشب الجيتارlapacho من الأنواع الملائمة لهذا الغرض، سمة هذه الأنواع أنها قادمة من المناطق الباردة فهي تتكيف مع التغييرات المناخية بشكل جيد باستخدام الزيوت الطبيعية التي تساعدها على مقاومة الرطوبة، لذا لا تعاني من الحركة أو التشققات.

ثانيًا: يجب أن يكون الخشب ذو مسام واسعة قليلًا وبه صلابة، ويجب استخدام الطلاء عليه بمثابة عازل يستطيع مقاومة الماء والرطوبة والبخار، وعادة ما توضع عليه طبقات من البولي يوريثين، أما بالنسبة لأعمال الصيانة اليومية، فإن الحل المثالي هو تجفيف السطح أولا بأول مع توفير التهوية الجيدة للأسطح الخشبية، والطريقة المثلى لتنظيف الخشب هي استخدام قطعة قماش مبللة مع منظف محايد.

وعادة ما نجد أن الخشب يوضع بجوار الجزء الأسمنتي أو الحجري في الحوائط، وأيضًا مع السيراميك والبلاط في ألوان محايدة وجملية، لذا، هيا بنا لنتمتع بهذه التشكيلة من تصميمات الحمامات المذهلة:

1- حوائط وكابينة خشبية مع كاونتر من الخشب أيضًا

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

المعماريين Jroth هم خبراء في صناعة كابينات الباتاجونيا المصنوعة من الخشب والزجاج، وفي هذه الصورة نرى الدفء المطلق من خلال الزجاج البلوري الذي أتى كفكرة جيدة للحفاظ على التعتيم وخصوصية منطقة الاستحمام.

2- الأرضية كلها من الخشب

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA حمام
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

مما لا شك فيه أن كل التفاصيل في هذا الحمام جميلة، لكن الاقتراح الأكثر إثارة للدهشة في هذه الفراغ الذي صممه العباقرة Ali-Cura، i هو استخدام الخشب الرقائقي في الأرضيات أو ما يسمى plastified wood.

3- الخشب الطبيعي في طاولة الأحواض

Viviendas Loteo Las Lavandas, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos حمام
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

الخشب الطبيعي يعطي شكلًا جميلًا ذو طابع ريفي حديث، طاولة حمام كبيرة تحوي حوضين لغسيل الوجه من الخشب تمتد من الحائط للحائط المقابل، اختيار رائع من Azcona Vega Arquitectos.

4- الخشب يغطى كل العناصر عدا السقف

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

شعور رائع بالنقاء والراحة يبثه هذا الحمام المغطى بالخشب بالكامل عدا السقف.

5- ألواح الخشب الريفية حتى في حوض الاستحمام

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

هذا الحمام المائل هو قمة الجمال، كان يمكنه ألا يحتوى على الخشب ولكن الخشب هو الذي أعطاه هذا الشكل الطبيعي المبهر.

6- الأرضيات والحوائط من الخشب، مجمعة بترابيع البلاط

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

بالإشارة إلى كونه نظيف وجاف، فإن الخشب يظهر بشكل رائع حتى في جزء الحمام، الجزء الخلفي لقاعدة الحمام والبارز عن الحائط يعطي الكثير من التطور للديكور بشكل عام. 

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7- أعلى الدش من الخشب

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos حمام
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

هذا الحمام الحديث قد اتخذ من الخشب شعارًا له، أما الزجاج فقد استخدم كبديل لستارة الدش إلى الأبد، التفاصيل الجميلة لهذا الحمام الناصع صممت بأيدي المعماريين DX Arq – Disegno X Arquitectos.

8- الحمام الريفي مع السيراميك

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto حمام
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

تلعب المستويات وملمس المواد دورًا حاسمًا في هذا الحمام الريفي الجميل.

9- الخشب والسيراميك والحجر.

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

عندما يوضع الخشب في الحمام فإنه يعطيه تأثيرًا ديناميكيًا مميزًا، إنه من الواضح أنه الأرضية الخشبية ليست لازمة إذا كان الحمام يحتوي على بعض التفاصيل الخشبية الأخرى التي قامت بالغرض.

10- عتبة خشبية مانعة للانزلاق للدش وحوض الاستحمام

Remodelación Departamento en Cabo Corrientes, ArqmdP - Arquitectura + Diseño ArqmdP - Arquitectura + Diseño حمام
ArqmdP – Arquitectura + Diseño

ArqmdP - Arquitectura + Diseño
ArqmdP – Arquitectura + Diseño
ArqmdP - Arquitectura + Diseño

هناك حل آخروهو دمج الخشب في الحمام عن طريق تصميم درجة من الخشب حتى تمنع انزلاق مستخدم حوض الاستحمام، استثمار جيد وفكرة رائعة من حيث جمال الديكور والكفاءة.

11- الخشب في عتبة البانيو سبا

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

لاشئ يضاهي في الجمال وجود عتبة من الخشب حول البانيو سبا، وهذه الدرجة الخشبية هي مجرد اقتراح ولكنه اقتراح أنيق.

12- خشب من غرفة النوم للحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استمرار الأرضية الخشبية من غرفة النوم للحمام هي تفصيلة أنيقة أيضًا، وتعزز الانسجام المعماري في الفراغ.

13- الجمع بين الخشب والسيراميك في الأرضية

BAÑOS LN, LN-arquitectura LN-arquitectura حمام
LN-arquitectura

BAÑOS LN

LN-arquitectura
LN-arquitectura
LN-arquitectura

لهؤلاء الذين لايحبون أن يقضوا اليوم كله في تنظيف الأرضية فإن هذا اقتراح جيد، فعندما تكون أرضية الحمام كلها من الخشب قد تحتاج للكثير من الوقت للتنظيف والتجفيف ومقاومة الرطوبة.

14- الخشب والخوص والأسطح المصقولة، نغمات محايدة

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

عادة، تعزز اللمسات المحايدة من جمال الخشب كثيرًا في الحمام، كما أن التأثير الطبيعي على الألواح الصغيرة للخشب يتناغم مع الأكسسورات الصغيرة.

من الممكن استخدام المعادن والأكسسوارات اللامعة أيضًا لإضفاء اللمعان على الفراغ.

15- سطح وألواح من الخشب على الطراز التبسيطي

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

الطراز التبسيطي هو واحد من أهم الطرز المستخدمة في الحمامات، ويمكن تطبيقه أيضًا على الديكورات واللمسات الشرقية.

16- صلاحية الخشب اللامع في الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إن استخدام الخشب اللامع أو الرقائقي لهو الأكثر سهولة في الحمامات، حيث أنه يحتفظ بلمعانه وهو اقتصادي، كما أنه يعطي نفس انطباع الخشب الطبيعي، ويعد خيارًا ذو أهمية لوضعه في الاعتبار عند التفكير في ديكورات الحمامات.

17- الحوائط الريفية والأثاث الحديث

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

إن براعة الشكل الديكوري للخشب لانهائية، وهذا الحمام يعطينا مثالًا لإمكانية أن يحوي الحمام أكثر من أسلوب بشكل جميل.

18- الخشب اللامع في الأرضية يجمع الحمام وغرفة النوم

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign حمام
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

في هذا الفراغ نرى أن الأرضية الخشبية اللامعة قد جمعت بين الحمام وغرفة النوم ووصلت بينهما، مع الكابينة الزجاجية للدش التي جاءت أرضيتها من الخشب أيضًأ.

19- الخشب الرقائقي في الحمامات الصغيرة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

لا توجد حدود للجمال عندما يجتمع الخشب مع اللمعان، على العموم، فإن اللونين الرمادي مع البيج هما المفضلين لمجاورة الخشب في الحمامات، والحمامات الصغيرة تكون أكثر جمالًا مع أرضية من الخشب.

20- الطراز الريفي مع الحديث

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

الحوائط الحجرية هي بالطبع تابعة للطراز الريفي، ومع ذلك، فإن تفاصيل السيراميك مع أجهزة الحمام فإنها تابعة للطراز التبسيطي، وكل هذا مجتمعًا قد جعل من الحمام فراغ عصري فريد.

وللمزيد من تصميمات الحمامات تجد هنا 26 فكرة وتصميم لحمام منزلك.

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