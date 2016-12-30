20 حمامًا جميلًا حيث الخشب هو بطل الرواية

إن التفكير في استخدام الخشب في الحمام قد يبدو به بعض المخاطرة بعض الشئ، ولكن، الحمامات التي تتمتع بأكثر الديكورات جمالًا حاليًا هي الحمامات التي تحتوى على الخشب في ديكوراتها، سواءًا في التفاصيل أو في الأرضيات أو في سطح الحوض، فإن الخشب هو أحد المفاتيح للحمام العصري.
ونعم، لم يعد الخشب قاصرًا على بعض الغرف والفراغات مادام سوف يحصل على المعالجات اللازمة.
ما هو العلاج الذي لابد أن يحصل عليه الخشب حتى يمكننا استخدامه في تجليد الحمامات أو في أثاث الحمامات؟
في البداية، فإنه لابد أن يكون خشبًا طبيعيًا صلبًا، بعض الأنواع مثل الأرز وخشب شجرة الخروب وخشب الجيتارlapacho من الأنواع الملائمة لهذا الغرض، سمة هذه الأنواع أنها قادمة من المناطق الباردة فهي تتكيف مع التغييرات المناخية بشكل جيد باستخدام الزيوت الطبيعية التي تساعدها على مقاومة الرطوبة، لذا لا تعاني من الحركة أو التشققات.
ثانيًا: يجب أن يكون الخشب ذو مسام واسعة قليلًا وبه صلابة، ويجب استخدام الطلاء عليه بمثابة عازل يستطيع مقاومة الماء والرطوبة والبخار، وعادة ما توضع عليه طبقات من البولي يوريثين، أما بالنسبة لأعمال الصيانة اليومية، فإن الحل المثالي هو تجفيف السطح أولا بأول مع توفير التهوية الجيدة للأسطح الخشبية، والطريقة المثلى لتنظيف الخشب هي استخدام قطعة قماش مبللة مع منظف محايد.
وعادة ما نجد أن الخشب يوضع بجوار الجزء الأسمنتي أو الحجري في الحوائط، وأيضًا مع السيراميك والبلاط في ألوان محايدة وجملية، لذا، هيا بنا لنتمتع بهذه التشكيلة من تصميمات الحمامات المذهلة:
المعماريين Jroth هم خبراء في صناعة كابينات الباتاجونيا المصنوعة من الخشب والزجاج، وفي هذه الصورة نرى الدفء المطلق من خلال الزجاج البلوري الذي أتى كفكرة جيدة للحفاظ على التعتيم وخصوصية منطقة الاستحمام.
مما لا شك فيه أن كل التفاصيل في هذا الحمام جميلة، لكن الاقتراح الأكثر إثارة للدهشة في هذه الفراغ الذي صممه العباقرة Ali-Cura، i هو استخدام الخشب الرقائقي في الأرضيات أو ما يسمى plastified wood.
الخشب الطبيعي يعطي شكلًا جميلًا ذو طابع ريفي حديث، طاولة حمام كبيرة تحوي حوضين لغسيل الوجه من الخشب تمتد من الحائط للحائط المقابل، اختيار رائع من Azcona Vega Arquitectos.
شعور رائع بالنقاء والراحة يبثه هذا الحمام المغطى بالخشب بالكامل عدا السقف.
هذا الحمام المائل هو قمة الجمال، كان يمكنه ألا يحتوى على الخشب ولكن الخشب هو الذي أعطاه هذا الشكل الطبيعي المبهر.
بالإشارة إلى كونه نظيف وجاف، فإن الخشب يظهر بشكل رائع حتى في جزء الحمام، الجزء الخلفي لقاعدة الحمام والبارز عن الحائط يعطي الكثير من التطور للديكور بشكل عام.
هذا الحمام الحديث قد اتخذ من الخشب شعارًا له، أما الزجاج فقد استخدم كبديل لستارة الدش إلى الأبد، التفاصيل الجميلة لهذا الحمام الناصع صممت بأيدي المعماريين DX Arq – Disegno X Arquitectos.
تلعب المستويات وملمس المواد دورًا حاسمًا في هذا الحمام الريفي الجميل.
عندما يوضع الخشب في الحمام فإنه يعطيه تأثيرًا ديناميكيًا مميزًا، إنه من الواضح أنه الأرضية الخشبية ليست لازمة إذا كان الحمام يحتوي على بعض التفاصيل الخشبية الأخرى التي قامت بالغرض.
هناك حل آخروهو دمج الخشب في الحمام عن طريق تصميم درجة من الخشب حتى تمنع انزلاق مستخدم حوض الاستحمام، استثمار جيد وفكرة رائعة من حيث جمال الديكور والكفاءة.
لاشئ يضاهي في الجمال وجود عتبة من الخشب حول البانيو سبا، وهذه الدرجة الخشبية هي مجرد اقتراح ولكنه اقتراح أنيق.
استمرار الأرضية الخشبية من غرفة النوم للحمام هي تفصيلة أنيقة أيضًا، وتعزز الانسجام المعماري في الفراغ.
لهؤلاء الذين لايحبون أن يقضوا اليوم كله في تنظيف الأرضية فإن هذا اقتراح جيد، فعندما تكون أرضية الحمام كلها من الخشب قد تحتاج للكثير من الوقت للتنظيف والتجفيف ومقاومة الرطوبة.
عادة، تعزز اللمسات المحايدة من جمال الخشب كثيرًا في الحمام، كما أن التأثير الطبيعي على الألواح الصغيرة للخشب يتناغم مع الأكسسورات الصغيرة.
من الممكن استخدام المعادن والأكسسوارات اللامعة أيضًا لإضفاء اللمعان على الفراغ.
الطراز التبسيطي هو واحد من أهم الطرز المستخدمة في الحمامات، ويمكن تطبيقه أيضًا على الديكورات واللمسات الشرقية.
إن استخدام الخشب اللامع أو الرقائقي لهو الأكثر سهولة في الحمامات، حيث أنه يحتفظ بلمعانه وهو اقتصادي، كما أنه يعطي نفس انطباع الخشب الطبيعي، ويعد خيارًا ذو أهمية لوضعه في الاعتبار عند التفكير في ديكورات الحمامات.
إن براعة الشكل الديكوري للخشب لانهائية، وهذا الحمام يعطينا مثالًا لإمكانية أن يحوي الحمام أكثر من أسلوب بشكل جميل.
في هذا الفراغ نرى أن الأرضية الخشبية اللامعة قد جمعت بين الحمام وغرفة النوم ووصلت بينهما، مع الكابينة الزجاجية للدش التي جاءت أرضيتها من الخشب أيضًأ.
لا توجد حدود للجمال عندما يجتمع الخشب مع اللمعان، على العموم، فإن اللونين الرمادي مع البيج هما المفضلين لمجاورة الخشب في الحمامات، والحمامات الصغيرة تكون أكثر جمالًا مع أرضية من الخشب.
الحوائط الحجرية هي بالطبع تابعة للطراز الريفي، ومع ذلك، فإن تفاصيل السيراميك مع أجهزة الحمام فإنها تابعة للطراز التبسيطي، وكل هذا مجتمعًا قد جعل من الحمام فراغ عصري فريد.
وللمزيد من تصميمات الحمامات تجد هنا 26 فكرة وتصميم لحمام منزلك.