منزل مساحته 110 متر مربع يبهر الجميع

سوف يظل خبراء التصميم في كل المجالات من ابهارنا دائماً بكل ما هو جديدو الفضل في ذلك يعود إلى أسلوبهم المستمر في تحديات المعتقدات والقيود التي توارثها الأجيال عبر الأزمنة المختلفة، لهذا وصلنا في زمننا هذا إلى أنماط متعددة و تناول كل مصمم لأي نمط يكون مختلف تماماً و قد أدى ذلك الى أن كل مشروع له بصمته الخاصة التي تتميز بشخصية فريدة من نوعها. يمكنك أنت أيضاً أن تكتسب هذه المهارة فنحن هنا نعرض المشاريع المثالي التي أثارت ضجة في عالم التصميم المعماري والداخلي لكي تستوحي أساليب المصممين المحترفين و تتمكن من تحويل فراغ تقليدي شكلاً ومضموناً إلى مساحة مبهرة تعبر عن شخصيتك المميزة. اليوم سوف نتطرق لأحد هذه المشاريع فهو منزل مساحته 110 متر مربع، وبالرغم من عناصره المشتركة بين منازل كثيرة الى أن المصمم استطاع أن يجعل منه فراغ قمة في التميز.
كثير من المصممين في المنازل العصرية يلجأوا إلى المطابخ المفتوحة فهي توفر المساحة بنسبة كثيرة وتكون الخدمة أسهل، و هذا أصبح فكر واتجاه منتشر في الآونة الأخيرة ولكن نرى هنا أن المصمم تناول هذا المفهوم بأسلوب خاص فقد أراد أن يحافظ على المساحة و على السهولة التي يقدما المطبخ المفتوح بلا التضحية بفصل الفراغات. توصل إلى الفاصل الزجاجي لأنه فكر خارج الصندوق فهكذا سوف يعطي الفراغات متسع بصري دون تعرض المنزل كله إلى الدخان الناتج عن الطبخ.
اعتدنا رؤية أنماط و خامات محددة في وحدات المطبخ ولكن بالطبع هذه الأشكال جديدة كلياً في ألوانها و خاماتها و هذا ما يعطي المطبخ بريق ورونق يرفع من قيمة التصميم ليبدو كأنه في أناقة غرفة المعيشة. الدمج بين المسطح الأملس اللامع باللون الذهبي مع النمط الذي يشبه الرخام الفاخر أوجد روح من الفخامة والرقي لطالما سعينا لتحقيقه في المطبخ و يبدو أن المصمم أخيراً توصل لسر نجاح المهمة.
المصمم الناجح هو الذي ينتبه إلى أدق التفاصيل ففي النهاية هذا ما يفصل تصميم الهواة عن تصاميم المحترفين، و عند التدقيق في تفاصيل هذا المنزل تكشف عن تفاصيل جديدة وأفكار مبتكرة لم نكن نتخيل إمكانية تنفيذها في الواقع مثل ها الكبس الذكي. كان من الممكن أن لا يعير المصمم اهتمام لأهمية وجود كبس الإنارة في هذا الحائط و لكنه أصر على تحقيق المستحيل و قام بتطبيق الكبس اللاسلكي ليبدو المطبخ عالم مستقل من المستقبل.
النمط الحداثي يتيح لنا فرصة التصاميم الغير مقيدة بأي قواعد صريحة لذا استغل المصمم هذا الأمر وقام بتصميم مدخنة مميزة لم نرى مثيل لها من قبل وما يزيد من جمالها هو وجود إضاءات مسلطة لمهمة طهي ممتعة و سهلة.
لكي تتعرف على أرقى المشاريع المودرن وغيرها تابع مقالاتنا و مشاريع الخبراء بصفة دائمة وسوف تجد كل جديد.
لكي تصل إلى اتزان وتكامل في غرفة حتى لا تمل منها مع مرور الوقت يمكنك أن تدمج بين حضارتين، و هذا بالتحديد هو ما فعله المصمم في غرفة الطعام فبجانب الطاولة الحداثية يتصدر المشهد وحدة عتيقة تبعث روح غنية بالتفاصيل.
غرفة النوم المثالية هي التي تساعد على الإسترخاء والنوم العميق مع إمكانية دخول الهواء والإضاءة الطبيعية لأجواء منعشة على مدار اليوم و عند دراسة هذه الغرفة نلاحظ على الفور مدى مثالية التصميم، فالسرير هو ملك المشهد ويظهر بألوان المفارش الهادئة. السرير يبدو مريحاً و لا يغمره أي تفاصيل مزعجة.
بالرغم من إتباع الحمام إلى أسلوب حداثي في التصميم ألا أن ما نراه يبرهن لنا أن البساطة لا تعني الأستغناء عن اللمسات الفاخرة.
الجدارية المصنوعة من الألاباستر المضيء جعلت من الحمام تحفة معمارية تستحق التقدير.