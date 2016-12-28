منزل مساحته 110 متر مربع يبهر الجميع

النمط الحداثي يتيح لنا فرصة التصاميم الغير مقيدة بأي قواعد صريحة لذا استغل المصمم هذا الأمر وقام بتصميم مدخنة مميزة لم نرى مثيل لها من قبل وما يزيد من جمالها هو وجود إضاءات مسلطة لمهمة طهي ممتعة و سهلة.

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