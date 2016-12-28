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منزل مساحته 110 متر مربع يبهر الجميع

shereen gouda shereen gouda
Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA غرفة نوم
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سوف يظل خبراء التصميم في كل المجالات من ابهارنا دائماً بكل ما هو جديدو الفضل في ذلك يعود إلى أسلوبهم المستمر في تحديات المعتقدات والقيود التي توارثها الأجيال عبر الأزمنة المختلفة، لهذا وصلنا في زمننا هذا إلى أنماط متعددة و تناول كل مصمم لأي نمط يكون مختلف تماماً و قد أدى ذلك الى أن كل مشروع له بصمته الخاصة التي تتميز بشخصية فريدة من نوعها. يمكنك أنت أيضاً أن تكتسب هذه المهارة فنحن هنا نعرض المشاريع المثالي التي أثارت ضجة في عالم التصميم المعماري والداخلي لكي تستوحي أساليب المصممين المحترفين و تتمكن من تحويل فراغ تقليدي شكلاً ومضموناً إلى مساحة مبهرة تعبر عن شخصيتك المميزة. اليوم سوف نتطرق لأحد هذه المشاريع فهو منزل مساحته 110 متر مربع، وبالرغم من عناصره المشتركة بين منازل كثيرة الى أن المصمم استطاع أن يجعل منه فراغ قمة في التميز.

مطبخ شبه منفصل

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA غرفة المعيشة
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

كثير من المصممين في المنازل العصرية يلجأوا إلى المطابخ المفتوحة فهي توفر المساحة بنسبة كثيرة وتكون الخدمة أسهل، و هذا أصبح فكر واتجاه منتشر في الآونة الأخيرة ولكن نرى هنا أن المصمم تناول هذا المفهوم بأسلوب خاص فقد أراد أن يحافظ على المساحة و على السهولة التي يقدما المطبخ المفتوح بلا التضحية بفصل الفراغات. توصل إلى الفاصل الزجاجي لأنه فكر خارج الصندوق فهكذا سوف يعطي الفراغات متسع بصري دون تعرض المنزل كله إلى الدخان الناتج عن الطبخ.

خامات فريدة من نوعها

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA مطبخ
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

اعتدنا رؤية أنماط و خامات محددة في وحدات المطبخ ولكن بالطبع هذه الأشكال جديدة كلياً في ألوانها و خاماتها و هذا ما يعطي المطبخ بريق ورونق يرفع من قيمة التصميم ليبدو كأنه في أناقة غرفة المعيشة. الدمج بين المسطح الأملس اللامع باللون الذهبي مع النمط الذي يشبه الرخام الفاخر أوجد روح من الفخامة والرقي لطالما سعينا لتحقيقه في المطبخ و يبدو أن المصمم أخيراً توصل لسر نجاح المهمة.

روعة التفاصيل

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA غرفة المعيشة زجاج Multicolored
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

المصمم الناجح هو الذي ينتبه إلى أدق التفاصيل ففي النهاية هذا ما يفصل تصميم الهواة عن تصاميم المحترفين، و عند التدقيق في تفاصيل هذا المنزل تكشف عن تفاصيل جديدة وأفكار مبتكرة لم نكن نتخيل إمكانية تنفيذها في الواقع مثل ها الكبس الذكي. كان من الممكن أن لا يعير المصمم اهتمام لأهمية وجود كبس الإنارة في هذا الحائط و لكنه أصر على تحقيق المستحيل و قام بتطبيق الكبس اللاسلكي  ليبدو المطبخ عالم مستقل من المستقبل.

أفكار مبتكرة

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA مطبخ سيراميك Beige
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

النمط الحداثي يتيح لنا فرصة التصاميم الغير مقيدة بأي قواعد صريحة لذا استغل المصمم هذا الأمر وقام بتصميم مدخنة مميزة لم نرى مثيل لها من قبل وما يزيد من جمالها هو وجود إضاءات مسلطة لمهمة طهي ممتعة و سهلة.

لكي تتعرف على أرقى المشاريع المودرن وغيرها تابع مقالاتنا و مشاريع الخبراء بصفة دائمة وسوف تجد كل جديد.

دمج بين حضارتين

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA غرفة المعيشة
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

لكي تصل إلى اتزان وتكامل في غرفة حتى لا تمل منها مع مرور الوقت يمكنك أن تدمج بين حضارتين، و هذا بالتحديد هو ما فعله المصمم في غرفة الطعام فبجانب الطاولة الحداثية يتصدر المشهد وحدة عتيقة تبعث روح غنية بالتفاصيل.

غرفة نوم منعشة و مريحة

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA غرفة نوم
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

غرفة النوم المثالية هي التي تساعد على الإسترخاء والنوم العميق مع إمكانية دخول الهواء والإضاءة الطبيعية لأجواء منعشة على مدار اليوم و عند دراسة هذه الغرفة نلاحظ على الفور مدى مثالية التصميم، فالسرير هو ملك المشهد ويظهر بألوان المفارش الهادئة. السرير يبدو مريحاً و لا يغمره أي تفاصيل مزعجة.

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البساطة لا تعني التنازل عن الرفاهية

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA حمام
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

بالرغم من إتباع الحمام إلى أسلوب حداثي في التصميم ألا أن ما نراه يبرهن لنا أن البساطة لا تعني الأستغناء عن اللمسات الفاخرة.

اختيار موفق

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA حمام حجر Multicolored
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

الجدارية المصنوعة من الألاباستر المضيء جعلت من الحمام تحفة معمارية تستحق التقدير.

منزل قليل التكلفة و مساحته 75 متراً فقط
ما هو رأيك في تصميم هذا المنزل الأنيق؟

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